Одна запятая — миллион долга: ошибки в договорах, которые приведут к субсидиарке директора — чек-лист безопасности

Директора ООО часто уверены, что их личное имущество защищено законом. Однако судебная практика показывает обратное. Разбираем правовую природу субсидиарной ответственности, кто под нее попадает и на каком основании, какие ошибки в договорах становятся основанием для привлечения к субсидиарной ответственности по ст. 61.11 127-ФЗ и как снизить риски.

Директор ООО нередко полагает, что его личное имущество защищено статусом юридического лица. Однако судебная практика показывает обратное. По данным Федресурса за 2024 год, суды удовлетворили 52 % заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Средний размер взыскания составил 81 млн рублей.

Понятие субсидиарной ответственности

В соответствии со ст. 61.11 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» директор (или иное контролирующее должника лицо) может быть привлечён к субсидиарной ответственности при наличии обстоятельств, указанных в данной норме.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 (с изменениями) содержит ключевые разъяснения по применению указанной статьи.

К контролирующим лицам относятся директор, участник, бенефициар, а также номинальный руководитель, если не доказана его номинальность.

Ошибки в договорах как основание субсидиарной ответственности

Наиболее частыми основаниями привлечения к ответственности по ст. 61.11 127-ФЗ становятся следующие ошибки при заключении договоров:

неправильное указание сторон договора (ошибки в наименовании, ИНН, адресе);

отсутствие в договоре существенных условий;

заключение крупных сделок без надлежащего одобрения;

совершение сделок с контрагентами, не прошедшими проверку;

оформление сделок, направленных на вывод активов.

Оспаривание сделок в процедуре банкротства

Кредиторы и конкурсный управляющий вправе оспаривать сделки по ст. 61.2 127-ФЗ как подозрительные. Признание сделки недействительной и установление недобросовестности действий директора часто становится основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Чек-лист мер по снижению рисков

Проводить проверку контрагентов по открытым источникам. Обеспечивать наличие в договорах всех существенных условий. Одобрять крупные сделки в соответствии с требованиями законодательства. Хранить полный комплект документов по сделкам не менее пяти лет. Исключать подписание договоров с обратной датой. Фиксировать переписку с контрагентами. Проводить регулярные сверки расчётов. При появлении признаков неплатёжеспособности своевременно обращаться за юридической консультацией. Не допускать передачи управления номинальным лицам без надлежащего оформления.

Частые вопросы

Вопрос 1. Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности за одну ошибку в договоре?

Ответ. Да, если эта ошибка привела к существенному вреду кредиторам и суд установит причинно-следственную связь.

Вопрос 2. Отвечает ли директор, если он подписывал договоры по указанию собственника?

Ответ. Да. Директор несёт самостоятельную ответственность за свои действия.

Вопрос 3. Как доказать, что сделка была рыночной?

Ответ. Сохраняйте коммерческие предложения, отчёты оценщиков, протоколы переговоров.

Вопрос 4. Нужно ли хранить все договоры 10 лет?

Ответ. Минимум 5 лет после окончания действия договора.

Вопрос 5. Что делать, если уже пришло заявление о привлечении к субсидиарной ответственности?

Ответ. Немедленно обращайтесь к юристу, специализирующемуся на банкротстве.

Итог

Субсидиарная ответственность — это реальная угроза для директоров и учредителей ООО. Одна ошибка в договоре, неправильные реквизиты или отсутствие одобрения крупной сделки могут привести к взысканию десятков миллионов рублей с личного имущества.

Системный подход к договорной работе — лучшая защита от субсидиарки. Проверка контрагентов, хранение документов, отказ от договоров задним числом и своевременное обращение к юристам снижают риски. При получении иска о привлечении к субсидиарной ответственности необходимо незамедлительно обратиться к профильному специалисту.

Если хотите разобраться глубже

В нашем Telegram-канале мы делимся тем, о чём обычно молчат в официальных разъяснениях, а также 15 ошибок за 6 месяцев до банкротства, которые чаще всего приводят к субсидиарной ответственности.