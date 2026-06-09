Дело № А40-228256/17: почему директора привлекли к субсидиарной ответственности — разбор реального кейса

Почему этот кейс до сих пор актуален?

В декабре 2025 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление №42, которым существенно обновил разъяснения по вопросам привлечения контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности (Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53). Были уточнены правила расчета размера ответственности, вопросы бремени доказывания, а также статус наследников контролирующих лиц. Одновременно статистика показывает устойчивый рост как количества привлеченных лиц, так и удовлетворяемости заявлений.

По данным Федресурса, в 2024 году к субсидиарной ответственности было привлечено 5 331 человек — на 28% больше, чем в 2023 году. При этом суды удовлетворили 52% заявлений (в 2023 году — 43%). Средний размер взыскания составил 81 млн рублей. В первой половине 2025 года тенденция сохранилась: количество удовлетворённых заявлений выросло ещё на 15%, а средний «чек» приблизился к 88 млн рублей.

На этом фоне разбор конкретных дел, в которых суды успешно доказывали фактический контроль, приобретает особую практическую ценность.