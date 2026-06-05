Взыскание задолженности через суд: пошаговый алгоритм, если контрагент не платит

Сначала — про время. Его меньше, чем кажется
На взыскание долга есть три года (срок исковой давности, ст. 196 ГК). Но ориентироваться на крайний срок — плохая идея.
Чем дольше тянуть, тем больше шанс, что должник выведет активы, сменит директора или уйдёт в банкротство. Тогда формально право у вас есть, а денег уже нет.
Поэтому правило простое: как только платёж просрочен и переговоры буксуют — запускайте процедуру, не ждите.
Шаг 1. Досудебная претензия — это не формальность
Для денежных споров в арбитраже претензия обязательна. Без неё суд вернёт иск (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
По общему правилу подать иск можно через 30 календарных дней со дня направления претензии. Иной срок может быть прописан в вашем договоре — проверьте этот пункт.
И ещё: претензия часто решает вопрос без суда. Получив документ с расчётом долга, неустойки и прямым указанием на скорый иск, многие платят. Это самый дешёвый и быстрый сценарий.
Шаг 2. Выбрать путь — судебный приказ или иск
Дальше развилка, и она экономит время и деньги.
Судебный приказ. Если долг бесспорный и не превышает 500 000 ₽ — это упрощённый путь (ст. 229.2 АПК). Без заседаний, судья выносит приказ единолично по документам. Быстро и дёшево. Минус: должник может отменить приказ простым возражением — тогда придётся идти с иском.
Исковое заявление. Для крупных или спорных сумм. Здесь полноценный процесс: заседания, доказательства, возможные возражения должника. Дольше, но надёжнее по спорным долгам.
Шаг 3. Обеспечительные меры — чтобы было что взыскивать
Это шаг, который часто забывают, а зря. Пока идёт суд, должник может вывести деньги со счетов и переписать имущество.
Вместе с иском можно подать заявление об обеспечительных мерах (ст. 90–91 АПК): арест счетов или имущества на сумму требования. Если суд их наложит, к моменту победы должнику будет нечем «исчезнуть».
Меры дают не всегда — нужно обосновать реальный риск. Но по выводящим активы должникам это решает исход.
Шаг 4. Суд и расходы
Госпошлина зависит от суммы иска. Учтите: с 9 сентября 2024 года ставки выросли кратно, поэтому считайте по актуальной редакции ст. 333.21 НК или калькулятору перед подачей — старые цифры из интернета вводят в заблуждение.
Хорошая новость: и госпошлину, и расходы на юриста можно взыскать с должника сверх долга. При выигрыше эти суммы ложатся на проигравшую сторону. Но не полностью, обычно суд режет сумму за юристов.
К иску прикладываем договор, первичку (акты, накладные, УПД), расчёт долга и неустойки, претензию с доказательством отправки. Чем чище документы — тем быстрее и предсказуемее решение.
Шаг 5. Получить деньги — не равно выиграть суд
Самая частая ошибка: бизнес радуется решению суда и расслабляется. Но решение — это ещё не деньги. Нужно исполнение.
После вступления решения в силу получаете исполнительный лист. Дальше два пути:
Напрямую в банк должника. Если знаете, где у него счёт, лист можно подать прямо в банк (ст. 8 ФЗ-229). Часто это быстрее приставов — банк списывает деньги, если они на счету есть.
Через судебных приставов. Если счета пустые или неизвестны — пристав ищет имущество, счета, дебиторку самого должника.
Параллельно работает и угроза банкротства: заявление о банкротстве должника нередко мотивирует заплатить добровольно.
Когда в суд идти не стоит
Честно: если у должника пусто — ни счетов, ни имущества, ни активов — то выигранный суд может остаться бумагой, а расходы вы понесёте.
Поэтому до подачи стоит оценить не только перспективу выигрыша, но и реальность взыскания. Иногда выгоднее договориться о рассрочке, чем потратиться на процесс и получить пустое решение.
Что в итоге
Взыскание задолженности — это не «подать в суд», а цепочка: претензия → правильный формат (приказ или иск) → обеспечительные меры → суд → исполнение. Слабое звено в любом месте превращает долг в безнадёжный.
Главное — не тянуть и думать о деньгах на финише, а не только о решении суда. Тогда дебиторка возвращается, а не зависает.
А у вас доходило до суда с неплатящими контрагентами? Что оказалось самым сложным — выиграть дело или реально получить деньги по исполнительному листу? Делитесь в комментариях, разберу.
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