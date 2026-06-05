Взыскание задолженности через суд: пошаговый алгоритм, если контрагент не платит

Сначала — про время. Его меньше, чем кажется

На взыскание долга есть три года (срок исковой давности, ст. 196 ГК). Но ориентироваться на крайний срок — плохая идея.

Чем дольше тянуть, тем больше шанс, что должник выведет активы, сменит директора или уйдёт в банкротство. Тогда формально право у вас есть, а денег уже нет.

Поэтому правило простое: как только платёж просрочен и переговоры буксуют — запускайте процедуру, не ждите.