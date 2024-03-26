Ольга Ульянова
Общество

Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила с вами поделиться необычной историей из моей профессиональной практики эксклюзивно — только для Клерка.
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Девушка, море, солнце, пляж..., а еще аудит, «маски-шоу» и три корочки хлеба!
Иллюстрация: Анастасия Ушанёва/«Финансы под контролем»

История эта случилась со мной уже довольно давно, именно за давностью лет о ней без деталей можно поделиться с читателями Клерка.

На заре карьеры устроилась я главбухом филиала военного завода, который расположен на черноморском побережье недалеко от г. Сочи. Сам военный завод, к слову, имел уровни секретности и находится не в Краснодарском крае.

Филиал – это детский оздоровительный комплекс на 700 человек в чудесном поселке на берегу Черного моря, через поселок протекает чистейшая горная речка.

В командировке в филиале я жила почти полгода с мая по сентябрь. Несмотря на то, что запись у меня в трудовой книжке была «главбух филиала», по факту я направлялась туда «под прикрытием» аудитором с четкими целями:

  • просчитать реальную стоимость комплекса перед его продажей инвесторам;

  • выявить как местное руководство ворует и выводит средства со счетов филиала (ну или попросту нужно было просчитать и доказать схему обналички). 

Непростая командировка

Чтобы ярче была понятна ситуация, в этом оздоровительном комплексе все так или иначе «кормились» от существующей схемы. Поэтому изобличая руководство и пытаясь разведать все секреты, я была против всех. То есть союзников в детском центре у меня не было, хотя и были друзья и личная жизнь за пределами этого поселка. Так что каскад острых ощущений мне был обеспечен.

Директором филиала был шестидесятилетний мужчина, который имел обширный опыт работы и знал все тонкости бизнеса, общепита и туризма. Он был уверен, что приезжая девушка-главбух, покупается в море, насладится местным колоритом, создаст иллюзию активной деятельности, а затем уедет обратно, ничего не вычислив. Тем не менее понимая, что я вникаю во всякие неприятные вопросы, он и его сотрудники мне всячески пытались помешать.

Три корочки хлеба

Эта фраза из детского фильма «Буратино» в названии статьи приведена неслучайно.

Во-первых, там меня окрестили прозвищем Мальвина, из-за длинных, густых, кудрявых волос, которые я обычно носила распущенными. Во-вторых, местную директрису кафе на побережье называли Лиса-Алиса, а заведующего столовой детского комплекса Кот-Базилио. Не знаю как мне, но им прозвища подходили на все 100%. Ведь именно они были главными реализаторами схемы воровства. Причем воровства у детей.  

Скорее всего такие прозвища придумали нам всем сотрудники общепита, которые наблюдали за происходящим и не могли не понимать противостояния. Судя по придуманной для меня кличке в серьез меня никто не воспринимал.

Про «Три» корочки хлеба в Буратино можно вспомнить здесь:

Деток в столовой кормили настолько плохо и невкусно, что они вынуждены были забирать с собой хлеб в корпуса, чтобы не голодать. Потому что выпечка была всегда свежей, а хлеб хрустящим. Мне это рассказывала девятилетняя племянница, которая там проживала один месяц.

Схема

Как несложно догадаться, основной частью затрат детского оздоровительного центра были расходы питание, по мелочи еще воровали на проченной и по мелочи были странные списания мебели и хоз.инвентаря. Причем воровали на общепите безбожно.

Суть махинаций заключалась в следующем. На каждый день в столовой есть меню блюд. У каждого блюда из меню есть своя калькуляция. Калькуляция блюда рассчитывается по форме, в которой указывают вес брутто и нетто и вес по рецепту.

Иначе говоря, умножив количество ингредиентов каждого блюда из меню на количество порций, можно узнать расход продуктов. Блюда должны были изготавливаться в соответствии со «Сборником рецептурных блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания».

В сборнике указано то количество, которое должно было пойти в блюдо, но по факту, как вы поняли дорогие читатели все было совсем не так…

Как доказать воровство в общепите

Очень важным было подтвердить наличие схемы документально. Для этого я провела анализ реальных затрат на ингредиенты, совершив выборочные взвешивания блюд и компонентов. После того как были вычислены расходы продуктов на определенные блюда по факту и по стандарту, пришлось тщательно проанализировать данные. И после долгих и кропотливых расчетов, стало очевидно, что основные несоответствия относились к мясу.

Следовательно, выводят деньги (в народе обналичивают), через ИП- поставщика мяса. Пришлось дождаться, когда у него сделают закупку, проведут приход по бухгалтерии, а потом провести внезапную инвентаризацию.

Проведенная мной инвентаризация холодильников с мясом, показала, что туши говядины, курицы и свинина были поставлены только на бумаге. На инвентаризации, кстати, они мне пытались замороженные говяжьи туши таскать по второму разу. На что я попросила =не напрягаться 

Ваш матрасик может сдуться

Справившись с поставленной задачей, я решила раскрыть карты перед директором. Рассказала ему в лоб:

«Вот здесь вы столько-то воруете. Через ИП обналичиваете, сумма ваших доходов, которые вы украли у военного завода составляет энное количество миллионов, которое документально я могу подтвердить. Причем, подтвердить железобетонно».

На что он очень спокойно мне говорит: «Ольга, вы вот с утра, бегаете на пляже в 7.0 ежедневно, в 7.20 купаетесь в горной речке, в обеденный перерыв плаваете на матрасике и т.д.»  И рассказал, что со мной нехорошего может случиться на каждом этапе моего распорядка дня, что в пробежке можно ногу сломать, в горной речке меня ненароком может укусить змея, матрасик может сдуться и т.д.

То есть он абсолютно невозмутимо дал мне понять, что они за мной ежеминутно следят и  со мной может случиться и если что они мне ноги переломают, а руководство завода даже не успеет доехать. Ведь на местности у меня нет ни одного союзника.

Утро вечера мудренее

Беседа с директором произошла в конце рабочего дня. Конечно, после нее я позвонила своему руководству, которое пообещало приехать через несколько дней. То есть как я проживу эти «несколько дней» отдавалось на откуп мне самой.

Я не придумала ничего умнее чем выпить две прямоугольные таблетки снотворного «донормил» (не реклама) и уснуть сном младенца. Выбор пал на снотворное неслучайно, у меня была в холодильнике бутылочка «Martini Bianco» но я подумала, что про бездыханное тело с алкоголем в крови, легче придумать что-то нехорошее в случае чего. 

Автобус с нападающими в балаклавах, выбитые зубы и крепкий сон

А вот теперь начинается самое интересное. Просыпаюсь я на следующее утро. Выхожу на улицу, а все какие-то озабоченные и неадекватные, как-то бегают шушукаются и имеют нелепо, перепуганный вид. А когда начинаю интересоваться, что вообще происходит, задают встречный вопрос: «А вы разве не знаете, что случилось этой ночью?!».

Оказывается, пока я спала крепким сном, на территории детского лагеря произошло событие из ряда вон выходящее.

Накануне кто-то из отдыхающих (причем не из детского центра) на пляже в поселке побил служителя правоохранительных органов, по понятным причинам не буду уточнять каких именно органов. В народе их именуют «маски-шоу».

Ночью их приехал целый автобус на разборки мстить за обиженного коллегу. Автобус вооруженных и экипированных людей в балаклавах заехал через проходную комплекса. Первый охранник начал преграждать путь нежданным ночным гостям, ему прикладом автомата выбили зубы, второй, недолго думая, скрылся бегством.

Люди из отряда в масках без разбора били всех подряд мужчин, в том числе, к сожалению, даже вышедших на шум из корпусов ребят-подростков. Из номера также выходила замдиректора пожилая женщина, которая стала кричать: «Что вы творите!». Ей отпустили по лицу сильную оплеуху после чего она вернулась в номер, и больше не высовывалась.

Находясь в шоке, она просидела весь следующий день в номере. Кстати, наши с ней номера были почти рядом, через один или через два, точно не помню уже.

Пресса, телевиденье и шок директора

Думаю, что местный директор не сразу понял, по какой причине началась вся эта заварушка. И возможно, даже грешил вначале на меня. 

Какова вероятность такого, что подобные события случатся именно в это время 1/1000 000? По крайне мере моему Ангелу-хранителю низкий от меня поклон.

По «счастливой случайности» (если это можно так назвать) напавшие на лагерь побили каких-то не самых последних людей из Москвы, гостивших тогда в этом поселке. И началось… Наехали репортеры, пресса, милиция, прокуратура. Наш ДОЦ несколько дней показывали по местному телевиденью с заголовками в духе: «Беспредел правоохранительных органов» или «Что случилось под покровом ночи», «Оборотни в погонах».

В общем директору было точно не до угроз и не до меня. Через несколько дней, приехало руководство из военного завода, и для меня история опасная часть поездки закончилась.

Вот такой был экстрим в моей жизни. Кстати, он мне дал потом хороший старт карьеры и великолепные рекомендации, но это уже другая история.

В тему морского настроения предлагаю вашему вниманию клип группы Неангелы «Роман».

Какие бы ни были сложные времена. Только вера в хорошее и доброе позволяет двигаться вперед.

В нем есть пасхалка следующей предстоящей статьи про Грузию и оптимизацию налогов, ведь его снимали в чудесном грузинском городе Батуми. 

Берегите себе и своих близких!

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Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Быть аудитором отнюдь непросто,
    Всегда ты должен быть настороже🤔
    В командировке вычислить прохвоста,
    И поучаствовать с ОМОНом в кутеже🤪
    Детишкам с вами, Ольга, повезло.
    Теперь мяско у них не только в платеже😎
    Про волосы добавить что? Белиссимо!
    Кудрявые, да длинные. Увидел их - туше🤩

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