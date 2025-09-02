Как государство забирает бизнес. Примеры национализации предприятий с миллиардными оборотами, включая «Макфу» и аэропорт «Домодедово»

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Давайте вместе поймем, по каким основаниям это происходит, какие компании в зоне риска и, что самое важное, как собственникам и топ-менеджерам выстроить систему защиты своих активов в новых реалиях. Это важно для любого серьезного бизнесмена и специалиста.

Сделаю оговорку, что с некоторыми национализациями из приведенных историй я согласна, другие же вызывают много вопросов. Тем не менее постараюсь раскрыть информацию беспристрастно.