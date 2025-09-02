Как государство забирает бизнес. Примеры национализации предприятий с миллиардными оборотами, включая «Макфу» и аэропорт «Домодедово»

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Давайте вместе поймем, по каким основаниям это происходит, какие компании в зоне риска и, что самое важное, как собственникам и топ-менеджерам выстроить систему защиты своих активов в новых реалиях. Это важно для любого серьезного бизнесмена и специалиста.
Сделаю оговорку, что с некоторыми национализациями из приведенных историй я согласна, другие же вызывают много вопросов. Тем не менее постараюсь раскрыть информацию беспристрастно.
Предприятия, изъятые в пользу государства - это новые реалии? Кому готовиться? Что необходимо знать каждому?
Еще пару лет назад история с Башкирской содовой компанией казалась курьезом, исключением из правил. Сегодня это — суровая бизнес-повседневность. 2025 год уже бьет рекорды, одно только дело московского аэропорта «Домодедово» — это активы на более чем 1 трлн рублей. Следом — «Южуралзолото», «Саянскхимпласт», «Макфа», «Рольф»... Список можно продолжать долго.
Мне задавали вопросы клиенты: «Это новая деприватизация? Власть забирает всё подряд?».
Ответ не так прост. Это не хаотичный передел собственности, а сложный, многоуровневый процесс, имеющий под собой конкретные юридические основания. Давайте разберемся, как это работает, на понятных примерах.
Что такое «национализация» в России?
Слово «национализация» в прямом смысле — изъятие частной собственности в пользу государства.
В российском праве оно не используется, но процесс существует — через иски Генпрокуратуры об обращении имущества в доход РФ.
Основания, которые используются на практике:
- Незаконная приватизация;
- Нарушение запрета на совмещение госслужбы и бизнеса;
- Иностранный контроль над стратегическим активом;
- Коррупция, мошенничество, вывод активов.
Сроки давности больше не работают. Суды рассматривают дела в закрытом режиме.
Решения принимаются очень быстро.
📅 Хронология крупнейших изъятий крупных предприятий в пользу Государства (2021–2025)
Год
Компания
Стоимость
Основание для изъятия
Кто потерял бизнес
2021
~50 млрд руб.
Предприятие, производящее кальцинированную, пищевую и каустическую соду, ПВХ.
Незаконная приватизация
Дмитрий Потехин, Сергей Черников
2022
FESCO ПАО «ДВМП»
350 млрд руб.
Одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, выполняющая контейнерные перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом
Коррупционное происхождение акций
Зиявудин Магомедов
2023
200 млрд руб.
Один из крупнейших российских производителей метанола и его производных
Приватизация запрещённого актива
Сейфеддин Рустамов
2023
120 млрд руб.
Один из крупнейших в Европе химических заводов
Незаконная приватизация
Александр Соболевский
2023
«Концерн „Покровский“
500 млрд руб.
Крупнейший агрохолдинг
Коррупция, захват активов
Андрей Коровайко
2024
180 млрд руб.
Производитель макаронных изделий, а также муки, круп
Совмещение госслужбы и бизнеса
Михаил Юревич, Вадим Белоусов
2024
150 млрд руб.
Крупнейший производитель ферросплавов в России (80 % рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии
Мошенничество, незаконная приватизация
Юрий Антипов
2025
«Саянскхимпласт»
92 млрд руб.
Предприятие химической промышленности, одно из системообразующих предприятий России
Совмещение госслужбы и бизнеса
Виктор Круглов
2025
380 млрд руб.
Золотодобывающая компания, расположенная в Челябинской области
Совмещение госслужбы и бизнеса
Константин Струков
2025
Аэропорт Домодедово
420 млрд руб.
Один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области
Иностранный бенефициар, вывод прибыли
Дмитрий Каменщик
2025
«Леста» (разработчик «Мира танков»)
70 млрд руб.
Компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр
Экстремизм, иностранный контроль
Малик Хатажаев, Виктор Кислый
📌 Итого за 4 года. Более 3,9 трлн рублей изъято у частных владельцев.
12 крупнейших компаний — теперь в госсобственности.
Портрет компании, которая в зоне риска
Проанализировав все кейсы, можно составить примерный портрет бизнеса, который с высокой долей вероятности может привлечь внимание регулятора:
1. Стратегический актив
Это прежде всего транспортная инфраструктура (аэропорты, порты), энергетика, ВПК, крупнейшие производители товаров первой необходимости (продукты, лекарства), добывающая промышленность.
2. Владелец с госпрошлым или госнастоящим
Если собственник когда-либо был депутатом любого уровня, чиновником или иным госслужащим — это прямое основание для проверки законности владения бизнесом на протяжении всего периода.
3. Иностранное участие
Наличие иностранного гражданства у бенефициаров, офшорные схемы владения, иностранные контрагенты — все это сегодня рассматривается как угроза.
4. «Серое» происхождение
Активы, приобретенные в лихие 90-е или начале 2000-х, особенно если в истории их приватизации есть малейшие несоответствия. Понятно, что данное правило очень условно и работает далеко не в отношении всех. Ещ раз попрошу, уважаемых читателей не затрагивать тему политики в комментариях.
5. Конфликт с интересами крупного государственного капитала
Причина непубличная, но одна из самых значимых и ключевых причин с которой и начинаются все проблемы.
Но не все безнадежно, кейс победы частного бизнеса
Чтобы картина была объективной, важно отметить, что не все иски Генпрокуратуры удовлетворяются. Яркий пример — история с 34 санаториями на Кавказских Минеральных Водах. Собственникам удалось доказать свою правоту, и Московский горсуд отменил решение о конфискации. Это важный прецедент, который доказывает, что при грамотной юридической защите и наличии железобетонных аргументов отстоять свой бизнес можно.
Что делать? Взгляд на защиту активов
Ситуация новая, и старые схемы не работают. «Неработающий инструментарий правовой защиты», как метко заметил один из коллег-юристов, — это реальность. Значит, нужны новые подходы.
Юридический аудит
Первое и самое важное — провести тотальный аудит всей структуры владения активами. Оценить риски по каждому из пунктов, перечисленных выше. Проверить историю приобретения активов, чистоту документов, соответствие деятельности всех аффилированных лиц законодательству о госслужбе.
Делимитация
Если в группе компаний есть активы с разной степенью риска, жизненно важно отделить «стратегические» и потенциально проблемные активы от тех, что не вызывают вопросов. Но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не попасть под обвинения в выводе активов.
Проактивный диалог
В новых условиях ключевую роль играет не только юрист, налоговый эксперт, но и GR-специалист (менеджер по связям с государственными органами). Выстраивание прозрачных и понятных отношений с регуляторами, демонстрация лояльности и инвестиций в развитие страны может стать смягчающим обстоятельством.
Сценарий действий на случай «визита»
У компании должен быть готовый план действий на случай, если против нее будет подан иск. К кому обращаться? Какая команда юристов будет вести дело? Какую информационную стратегию избрать? Ответы на эти вопросы должны быть готовы и просчитаны заранее.
Подводя черту и завершая статью, можно говорить о том, что эпоха безраздельного владения крупным активом, купленным в прошлую экономическую эпоху, заканчивается. Государство четко обозначило свои приоритеты и механизмы возврата контроля над стратегическими объектами. Риски деприватизации коснулись не только «олигархов» 90-х, но и вполне современных бизнесменов, которые не поделили интересы с государством.
В этой ситуации важный актив владельца — это не заводы и пароходы, а предвидение и экспертная команда советников, которая может провести аудит, вовремя (!) оценить риски и выстроить линию защиты
💬А какое у вас мнение по данному вопросу? Национализацию каких предприятий вы поддерживаете, а какую нет, или вам все-равно?
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию