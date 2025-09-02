ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
Как государство забирает бизнес. Примеры национализации предприятий с миллиардными оборотами, включая «Макфу» и аэропорт «Домодедово»

Волна национализации частных активов в России перестала быть редким исключением и превратилась в системный тренд. За последние годы государство вернуло под свой контроль активы на астрономическую сумму — порядка 4 трлн рублей. В этой статье мы не будем давать политических оценок, а проведем юридический и экономический анализ механизмов изъятия бизнеса.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Давайте вместе поймем, по каким основаниям это происходит, какие компании в зоне риска и, что самое важное, как собственникам и топ-менеджерам выстроить систему защиты своих активов в новых реалиях. Это важно для любого серьезного бизнесмена и специалиста.

Сделаю оговорку, что с некоторыми национализациями из приведенных историй я согласна, другие же вызывают много вопросов. Тем не менее постараюсь раскрыть информацию беспристрастно.  

Предприятия, изъятые в пользу государства - это новые реалии? Кому готовиться? Что необходимо знать каждому?

Еще пару лет назад история с Башкирской содовой компанией казалась курьезом, исключением из правил. Сегодня это — суровая бизнес-повседневность. 2025 год уже бьет рекорды, одно только дело московского аэропорта «Домодедово» — это активы на более чем 1 трлн рублей. Следом — «Южуралзолото», «Саянскхимпласт», «Макфа», «Рольф»... Список можно продолжать долго.

Мне задавали вопросы клиенты: «Это новая деприватизация? Власть забирает всё подряд?». 

Ответ не так прост. Это не хаотичный передел собственности, а сложный, многоуровневый процесс, имеющий под собой конкретные юридические основания. Давайте разберемся, как это работает, на понятных примерах.

Что такое «национализация» в России?

Слово «национализация» в прямом смысле — изъятие частной собственности в пользу государства.
В российском праве оно не используется, но процесс существует — через иски Генпрокуратуры об обращении имущества в доход РФ.

Основания, которые используются на практике:

- Незаконная приватизация;

- Нарушение запрета на совмещение госслужбы и бизнеса;

- Иностранный контроль над стратегическим активом;

- Коррупция, мошенничество, вывод активов.

Сроки давности больше не работают. Суды рассматривают дела в закрытом режиме.
Решения принимаются очень быстро. 

📅 Хронология крупнейших изъятий крупных предприятий в пользу Государства (2021–2025)

Год

Компания

Стоимость

Основание для изъятия

Кто потерял бизнес

2021

Башкирская содовая компания

~50 млрд руб.

Предприятие, производящее кальцинированную, пищевую и каустическую соду, ПВХ.

Незаконная приватизация

Дмитрий Потехин, Сергей Черников

2022

FESCO ПАО «ДВМП»

350 млрд руб.

Одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, выполняющая контейнерные перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом

Коррупционное происхождение акций

Зиявудин Магомедов

2023

«Метафракс Кемикалс»

200 млрд руб.

Один из крупнейших российских производителей метанола и его производных

Приватизация запрещённого актива

Сейфеддин Рустамов

2023

«Волжский оргсинтез»

120 млрд руб.

Один из крупнейших в Европе химических заводов

Незаконная приватизация

Александр Соболевский

2023

«Концерн „Покровский“

500 млрд руб.

Крупнейший агрохолдинг

Коррупция, захват активов

Андрей Коровайко

2024

«Макфа»

180 млрд руб.

Производитель макаронных изделий, а также муки, круп

Совмещение госслужбы и бизнеса

Михаил Юревич, Вадим Белоусов

2024

«Ариант» / ЧЭМК

150 млрд руб.

Крупнейший производитель ферросплавов в России (80 % рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии

Мошенничество, незаконная приватизация

Юрий Антипов

2025

«Саянскхимпласт»

92 млрд руб.

Предприятие химической промышленности, одно из системообразующих предприятий России

Совмещение госслужбы и бизнеса

Виктор Круглов

2025

«Южуралзолото»

380 млрд руб.

Золотодобывающая компания, расположенная в Челябинской области

Совмещение госслужбы и бизнеса

Константин Струков

2025

Аэропорт Домодедово

420 млрд руб.

Один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области

Иностранный бенефициар, вывод прибыли

Дмитрий Каменщик

2025

«Леста» (разработчик «Мира танков»)

70 млрд руб.

Компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр

Экстремизм, иностранный контроль

Малик Хатажаев, Виктор Кислый

📌 Итого за 4 года. Более 3,9 трлн рублей изъято у частных владельцев.
12 крупнейших компаний — теперь в госсобственности. 

Портрет компании, которая в зоне риска

Проанализировав все кейсы, можно составить примерный портрет бизнеса, который с высокой долей вероятности может привлечь внимание регулятора:

1. Стратегический актив 

Это прежде всего транспортная инфраструктура (аэропорты, порты), энергетика, ВПК, крупнейшие производители товаров первой необходимости (продукты, лекарства), добывающая промышленность.

2. Владелец с госпрошлым или госнастоящим

 Если собственник когда-либо был депутатом любого уровня, чиновником или иным госслужащим — это прямое основание для проверки законности владения бизнесом на протяжении всего периода.

3. Иностранное участие

Наличие иностранного гражданства у бенефициаров, офшорные схемы владения, иностранные контрагенты — все это сегодня рассматривается как угроза.

4. «Серое» происхождение

Активы, приобретенные в лихие 90-е или начале 2000-х, особенно если в истории их приватизации есть малейшие несоответствия. Понятно, что данное правило очень условно и работает далеко не в отношении всех. Ещ раз попрошу, уважаемых читателей не затрагивать тему политики в комментариях.

5. Конфликт с интересами крупного государственного капитала

Причина непубличная, но одна из самых значимых и ключевых причин с которой и начинаются все проблемы.

Но не все безнадежно, кейс победы частного бизнеса

Чтобы картина была объективной, важно отметить, что не все иски Генпрокуратуры удовлетворяются. Яркий пример — история с 34 санаториями на Кавказских Минеральных Водах. Собственникам удалось доказать свою правоту, и Московский горсуд отменил решение о конфискации. Это важный прецедент, который доказывает, что при грамотной юридической защите и наличии железобетонных аргументов отстоять свой бизнес можно.

Что делать? Взгляд на защиту активов

Ситуация новая, и старые схемы не работают. «Неработающий инструментарий правовой защиты», как метко заметил один из коллег-юристов, — это реальность. Значит, нужны новые подходы.

Юридический аудит

Первое и самое важное — провести тотальный аудит всей структуры владения активами. Оценить риски по каждому из пунктов, перечисленных выше. Проверить историю приобретения активов, чистоту документов, соответствие деятельности всех аффилированных лиц законодательству о госслужбе.

Делимитация

 Если в группе компаний есть активы с разной степенью риска, жизненно важно отделить «стратегические» и потенциально проблемные активы от тех, что не вызывают вопросов. Но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не попасть под обвинения в выводе активов.

Проактивный диалог

В новых условиях ключевую роль играет не только юрист, налоговый эксперт, но и GR-специалист (менеджер по связям с государственными органами). Выстраивание прозрачных и понятных отношений с регуляторами, демонстрация лояльности и инвестиций в развитие страны может стать смягчающим обстоятельством.

Сценарий действий на случай «визита»

У компании должен быть готовый план действий на случай, если против нее будет подан иск. К кому обращаться? Какая команда юристов будет вести дело? Какую информационную стратегию избрать? Ответы на эти вопросы должны быть готовы и просчитаны заранее.

Подводя черту и завершая статью, можно говорить о том, что эпоха безраздельного владения крупным активом, купленным в прошлую экономическую эпоху, заканчивается. Государство четко обозначило свои приоритеты и механизмы возврата контроля над стратегическими объектами. Риски деприватизации коснулись не только «олигархов» 90-х, но и вполне современных бизнесменов, которые не поделили интересы с государством.

В этой ситуации важный актив владельца — это не заводы и пароходы, а предвидение и экспертная команда советников, которая может провести аудит, вовремя (!) оценить риски и выстроить линию защиты

💬А какое у вас мнение по данному вопросу? Национализацию каких предприятий вы поддерживаете, а какую нет, или вам все-равно?

На этом завершаю свой материал.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

