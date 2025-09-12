Как дробление бизнеса просчитали благодаря недвижимости. Разбор причины многомиллионных доначислений в деле № А27-11136/2023 от 11.07.2025

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Разберём с вами вместе свежее постановление АС Западно-Сибирского округа № Ф04-1989/2025 по делу № А27-11136/2023 от 11.07.2025 г. Это классический кейс про «дробление бизнеса» в группе компаний, занимающихся арендой. То есть показательный пример, как вам делать не стоит.

Скажу больше, ко мне в компанию регулярно обращаются владельцы арендного бизнеса с вопросом есть ли риски в их структуре владения? Если да — то как их снизить и изменить схему? Такая работа превращается в комплексный проект по оптимизации налогообложения и минимизации рисков. И такие ситуации, как в этом деле, встречались тоже. Те, кто действует на опережение, успешно меняют структуру и избегают проблем.

Итак, поехали.