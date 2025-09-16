Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
В своей практике я ежедневно сталкиваюсь с разнообразными вопросами оптимизации налогообложения. Сегодня разберем неудачный кейс клиента, как он самостоятельно пытался экономить налоги через схему псевдо-доставки дорогостоящих товаров из-за рубежа с использованием статуса самозанятого (вернее нескольких самозанятых).
Его вопрос звучал примерно так: «Если все инвойсы выписаны на конечного клиента-физлицо, право собственности на товар сразу переходит к нему, а ИП на НПД лишь оказывает услуги по доставке, стоимость которых равна цене товара, будет ли это законно? Есть ли налоговые риски?»
Короткий ответ: конечно, есть высокие налоговые риски. И ниже я детально объясню, почему налоговая инспекция гарантированно признает такую схему незаконной и доначислит налоги/штрафы/пени.
Поясню суть схемы подробнее:
Клиент (физлицо) желает приобрести товар за рубежом (возможно на сайте иностранного производителя) стоимостью в переводе в рубли, например 100 000 ₽. Импортный товар продается через соцсети российским продавцом.
Вместо прямой покупки физлицо-покупатель оплачивает ИП на НПД счет на 100 000 ₽ за «услугу международной доставки».
ИП организует покупку товара (часто с привлечением третьих лиц), формально указывая покупателем клиента.
Товар ввозится на территорию РФ под видом личной посылки клиента.
ИП уплачивает налог по ставке 4% со всей суммы, избегая уплаты НДС и таможенных платежей.
Желание сэкономить в этой ситуации понятно, однако ФНС руководствуется принципом преобладания экономического содержания над юридической формой (ст. 54.1 НК РФ). И с этой точки зрения схема содержит три роковые ошибки, которые сразу видны контролерам.
Три маркера налогового риска, которые выделят ваш бизнес для проверки
Подобная модель может работать до первого волнения. Риски возникнут, если клиент решит поскандалить, если ему что-то не понравится. На ваши операции обратит внимание обслуживающий банк и по доброй традиции настучит в ФНС. Банально налоговый инспектор увидит объявление о продаже брендового товара и сделает контрольную закупку.
1. Неадекватность цены услуги по доставке товара
Стоимость логистической услуги по доставке одной единицы товара из Европы в Москву объективно составляет 3 000 – 15 000 ₽, но никак не полную стоимость самого товара.
Платеж в размере 100 000 ₽ является скрытой оплатой самого товара, а не услуги по его перевозке. Прямая привязка вознаграждения к стоимости товара — ключевой индикатор схемы для немедленной переквалификации договора в договор купли-продажи.
2. Фактическая роль ИП — организатор импорта, а не курьер.
ИП занимается поиском товара, формированием заказа, организацией платежа и всей логистической цепочки, концентрируя на себе всю выручку. Этот факт несложно будет доказать налоговикам.
В указанной ситуации ИП является не агентом по доставке, а ключевым звеном в цепочке импорта -продавцом товара. Указание в инвойсах данных клиента носит формальный, искусственный характер, так как именно ИП извлекает основной доход от всей операции.
3. Злоупотребление правом и несоответствие режиму налогообложения.
ИП систематически извлекает доход от ввоза товаров, что является предпринимательской деятельностью.
Использование режима НПД для такой деятельности неправомерно. Налог на профессиональный доход не предназначен для предпринимателей, чья деятельность по своей экономической сути является оптовой торговлей или импортом. Льготный порядок ввоза товаров для личного пользования (освобождение от НДС при небольших суммах) не применяется к коммерческим поставкам.
В случае проверки ФНС и таможенные органы проведут переквалификацию операции. Последствия для ИП будут суровыми:
- Пересчет всей полученной выручки как дохода предпринимателя на ОСНО. Доначисление НДФЛ (13%) и НДС (20%) с суммы всех операций (Ст. 54.1, ст. 122 НК РФ).
- Штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налогов (а в случае доказательства умысла — 80%). Начисление пеней за каждый день просрочки.
- При образовании крупного (свыше 2,7 млн ₽ за 3 года) или особо крупного ущерба возможное возбуждение уголовного дела по ст. 199 УК РФ.
Если вышеприведенные последствия вас не прельщают, то придется обеляться, выходить в легальное русло. Необходимо честно разделять финансовые потоки, деньги клиента за товар и ваше вознаграждение за услугу.
Вот несколько вариантов, как это можно сделать:
- Агентская модель (комиссия/агентирование). Вы заключаете с клиентом договор комиссии. Клиент переводит вам деньги на покупку товара за границей (это не ваш доход). Вы покупаете товар, ввозите его как импортер (уплачивая все необходимые таможенные платежи и НДС) и получаете от клиента заранее оговоренное вознаграждение (гонорар), которое и облагается налогом.
- Классическая перепродажа. Вы закупаете товар за рубежом самостоятельно, ввозите его на свое имя, уплачиваете все налоги и пошлины, а затем продаете на территории РФ с добавленной стоимостью. Налогообложение — УСН (6% или 15%) или ОСНО.
- Чистая логистика. Если вы действительно оказываете только услуги доставки, ваше вознаграждение должно быть адекватным рыночным расценкам за логистику, а не привязанным к цене товара. В таком случае вам придется заморочиться в тем, как будет оплачивать товар покупатель, ну и делали оформления, конечно, имеют значение.
В итоге
Попытка маскировки импорта товаров под услугу доставки с заведомо завышенной стоимостью — утопия. Современные инструменты анализа данных ФНС легко выявляют такие схемы по явным дисбалансам. Доказать схему достаточно просто.
Стоимость легального структурирования бизнеса и консультаций несопоставима с финансовыми и репутационными потерями от доначислений и штрафов.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию