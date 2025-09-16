Серый импорт — схема доставки вместо продажи. Почему ФНС не обмануть и как легально работать с люксовыми товарами из-за рубежа?

Три маркера налогового риска, которые выделят ваш бизнес для проверки

Подобная модель может работать до первого волнения. Риски возникнут, если клиент решит поскандалить, если ему что-то не понравится. На ваши операции обратит внимание обслуживающий банк и по доброй традиции настучит в ФНС. Банально налоговый инспектор увидит объявление о продаже брендового товара и сделает контрольную закупку.

1. Неадекватность цены услуги по доставке товара

Платеж в размере 100 000 ₽ является скрытой оплатой самого товара, а не услуги по его перевозке. Прямая привязка вознаграждения к стоимости товара — ключевой индикатор схемы для немедленной переквалификации договора в договор купли-продажи.

Стоимость логистической услуги по доставке одной единицы товара из Европы в Москву объективно составляет 3 000 – 15 000 ₽, но никак не полную стоимость самого товара.

2. Фактическая роль ИП — организатор импорта, а не курьер.

В указанной ситуации ИП является не агентом по доставке, а ключевым звеном в цепочке импорта -продавцом товара. Указание в инвойсах данных клиента носит формальный, искусственный характер, так как именно ИП извлекает основной доход от всей операции.

ИП занимается поиском товара, формированием заказа, организацией платежа и всей логистической цепочки, концентрируя на себе всю выручку. Этот факт несложно будет доказать налоговикам.

3. Злоупотребление правом и несоответствие режиму налогообложения.

ИП систематически извлекает доход от ввоза товаров, что является предпринимательской деятельностью.

Использование режима НПД для такой деятельности неправомерно. Налог на профессиональный доход не предназначен для предпринимателей, чья деятельность по своей экономической сути является оптовой торговлей или импортом. Льготный порядок ввоза товаров для личного пользования (освобождение от НДС при небольших суммах) не применяется к коммерческим поставкам.

В случае проверки ФНС и таможенные органы проведут переквалификацию операции. Последствия для ИП будут суровыми:

- Пересчет всей полученной выручки как дохода предпринимателя на ОСНО. Доначисление НДФЛ (13%) и НДС (20%) с суммы всех операций (Ст. 54.1, ст. 122 НК РФ).

- Штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налогов (а в случае доказательства умысла — 80%). Начисление пеней за каждый день просрочки.

- При образовании крупного (свыше 2,7 млн ₽ за 3 года) или особо крупного ущерба возможное возбуждение уголовного дела по ст. 199 УК РФ.

Если вышеприведенные последствия вас не прельщают, то придется обеляться, выходить в легальное русло. Необходимо честно разделять финансовые потоки, деньги клиента за товар и ваше вознаграждение за услугу.

Вот несколько вариантов, как это можно сделать:

- Агентская модель (комиссия/агентирование). Вы заключаете с клиентом договор комиссии. Клиент переводит вам деньги на покупку товара за границей (это не ваш доход). Вы покупаете товар, ввозите его как импортер (уплачивая все необходимые таможенные платежи и НДС) и получаете от клиента заранее оговоренное вознаграждение (гонорар), которое и облагается налогом.

- Классическая перепродажа. Вы закупаете товар за рубежом самостоятельно, ввозите его на свое имя, уплачиваете все налоги и пошлины, а затем продаете на территории РФ с добавленной стоимостью. Налогообложение — УСН (6% или 15%) или ОСНО.

- Чистая логистика. Если вы действительно оказываете только услуги доставки, ваше вознаграждение должно быть адекватным рыночным расценкам за логистику, а не привязанным к цене товара. В таком случае вам придется заморочиться в тем, как будет оплачивать товар покупатель, ну и делали оформления, конечно, имеют значение.