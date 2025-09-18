Сколько налогов платить чтобы не нарваться на выездную налоговую проверку?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Ключевой показатель, который выделяет вас среди других
Если представить в голове, что налоговая инспекция — это гигантский радар, сканирующий компании и ищущий нарушителей – кандидатов на выездную налоговую проверку. То каждый бизнес он оценивает по десяткам параметров, но есть один показатель, который может мгновенно поставить красный флажок на вашем деле. Этот показатель — налоговая нагрузка.
Компании, которые годами чувствовали себя в безопасности, внезапно оказались в зоне повышенного внимания.
На консультациях я ни раз слышала вопрос от клиентов: «А можно как-то затеряться в общей массе, и не привлекать к себе внимания?». В статье вы найдете ответ на этот вопрос.
Что же такое налоговая нагрузка на языке ФНС?
Это соотношение суммы всех уплаченных вами налогов (да, включая НДФЛ за сотрудников — это важный нюанс!) к вашей выручке (также с учетом прочих доходов). Проще говоря, сколько денег с каждого заработанного рубля вы отдаете государству.
Формула:
Налоговая нагрузка (%) = (Сумма всех уплаченных налогов + НДФЛ) / (Выручка + Прочие доходы) × 100%
Основание: п. 6 и п. 9 Приказа ФНС № ММ-3-06/333 от 30.05.2007.
Но просто рассчитанный процент ничего не значит. Важно его сравнить с данными налоговой.
Какие именно налоги учитывать? Этот вопрос ставит в тупик даже опытных бухгалтеров.
В расчет включаются:
- Налог на прибыль
- НДС к доплате
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- НДФЛ с работников (это ключевой момент!)
Не включаются:
- Страховые взносы
- Ввозной НДС
- Таможенные пошлины
Подводные камни определения выручки для расчёта налоговой нагрузки
Для расчета выручки суммируются:
Строка 2110 (выручка за минусом НДС и акцизов)
Строка 2340 (прочие доходы)
Вот выдержка из официальных данных ФНС для примера.
Отрасль (Вид деятельности)
Налоговая нагрузка, % 2024
Фискальная нагрузка по взносам, % 2024
Комментарий эксперта
ВСЕГО по России
11,6
3,4
Добыча полезных ископаемых
46,2
1,8
Сверхвысокая нагрузка из-за НДПИ и акцизов. Низкая — мгновенный сигнал.
Торговля оптовая
2,6
0,7
Самая рискованная зона. Здесь инспекция проявляет максимальную бдительность.
Строительство
14,4
5,0
Высокая нагрузка — норма. Любое значительное отклонение вниз привлечет внимание.
Деятельность по операциям с недвижимостью
20,6
4,6
Максимальная нагрузка среди массовых отраслей. Объясняется спецификой доходов и расходов.
Сельское хозяйство (растениеводство)
4,3
4,7
Низкая налоговая нагрузка часто компенсируется более высокой нагрузкой по взносам.
Что сразу бросается в глаза? Разброс колоссальный! От 2.6% в оптовой торговле до 46.2% в нефтедобыче.
Сравнивать себя с общефедеральным 11.6% — фатальная ошибка! Ориентироваться нужно на вашу отрасль.
Увидели, что ваш показатель ниже среднеотраслевого? Не паникуйте. Паника — плохой советчик в диалоге с ИФНС.
Психология убеждения, как говорить с инспектором и отстаивать свои права
Когда приходит требование, главное — не отмалчиваться и не отписываться шаблонными фразами. Ваша цель — не просто дать ответ, а перевести инспектора из состояния подозрения в состояние понимания. При этом отдавайте себе отчет в том, что вы общаетесь с умным противником.
Не отрицайте, а объясняйте. Фраза «Мы не нарушали закон» — бесполезна. Она не несет информации или доказательств.
Вместо этого: «Снижение налоговой нагрузки на 2% по сравнению с прошлым годом связано с резким увеличением закупочных цен на сырье у единственного поставщика в регионе, что подтверждается дополнительным соглашением к договору №... от...».
Говорите на языке документов и фактов. Ссылайтесь на конкретные первичные документы: договоры, акты, накладные, счета-фактуры. Инспектор не поверит на слово без доказательств. Дайте ему то, что он хочет увидеть.
Ваша задача — не защищаться, а нарисовать инспектору объективную картину вашего бизнеса. Рост затрат на логистику, выход на новые рынки, требующий рекламных вложений, покупка дорогостоящего оборудования — всё это законные причины. Вы не уходите от налогов, вы инвестируете в развитие бизнеса.
Если вы применяете законные льготы (например, по налогу на имущество или инвестиционный вычет по прибыли), укажите на это со ссылкой на Налоговый кодекс. Это показывает, что вы не «используете схемы», а действуете в правовом поле оптимизируя налоги.
Например:
ООО «Технопром» в 2024 году показало выручку 50 млн рублей, прочие доходы — 5 млн рублей. Уплаченные налоги составили 4,2 млн рублей. Налоговая нагрузка = 4,2 / (50+5) × 100% = 7,6%. Для обрабатывающих производств среднеотраслевой показатель — 7,6% (тютелька в тютельку), значит компания в безопасной зоне.
Еще пример:
ООО «Агрохим» — производство удобрений. Налоговая нагрузка — 4,3%. Средняя по отрасли — 17,3%. Разница — в 4 раза.
→ Ожидаемо пришёл запрос от ИФНС: «Объясните, почему платите так мало».
Ответ компании:
«В 2024 году мы закупили новую линию оборудования на 87 млн ₽ — это увеличило расходы и снизило прибыль. Также выросли цены на сырьё из-за логистических ограничений — закупочная стоимость выросла на 40%. В результате — выручка не росла, а налог на прибыль упал. Прилагаем акты, счёта, бухгалтерские справки».
Результат: Налоговая приняла пояснения. Проверки не было.
И еще пример:
В 2023 году к нам обратилась транспортная компания с налоговой нагрузкой 4,2% при среднеотраслевой 7%. Получив требование пояснений, директор впал в панику.
Анализ показал наличие объективных причин:
- Резкий рост цен на топливо (+40%)
- Увеличение расходов на ремонт (+65%)
- Снижение маржинальности из-за конкуренции
Стратегия защиты:
Подготовили экономическое обоснование с расчетами
Приложили справки о росте цен поставщиков
Сравнили показатели с компаниями-аналогами
Результат: После рассмотрения пояснений ФНС сняла компанию с контроля. Выездная проверка не состоялась.
Кстати, на практике выездная налоговая проверка редко бывает сюрпризом для налогоплательщика. Перед ней ФНС всегда проводит предпроверочный анализ и задаёт вопросы, в том числе и в отношении налоговой нагрузки, а также о высокой доле вычетов по НДС.
А что же делать спецрежимникам?
Для УСН и ЕСХН калькулятор ФНС не работает. Для вас риски кроются в другом — в приближении к лимитам доходов, стоимости ОС и численности.
Ваш главный козырь в ответе на требование — первая же фраза: «Общество применяет специальный налоговый режим УСН «Доходы минус расходы». Расчет налоговой нагрузки по методике ФНС для нашего режима не предусмотрен, а отраслевые показатели на нашу ситуацию не распространяются». Это часто снимает 90% вопросов.
Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки
На сайте ФНС сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» разработан с целью повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков.
«Выбрав налоговый период, вид экономической деятельности и субъект, в котором эта деятельность осуществляется, пользователи могут самостоятельно рассчитать налоговую нагрузку и при необходимости уточнить свои налоговые обязательства. Также сервис содержит информацию о среднем уровне зарплаты, рассчитанном на основе данных справок 2-НДФЛ, сведения о доходах и расходах конкретной компании, численности работников и суммах уплаченных компанией налогов.»
Как сработать на опережение
Не ждите, пока радар ФНС на вас запищит. Проведите самостоятельный аудит прямо сейчас.
Рассчитайте нагрузку за 2024 год по формуле. Именно на эти данные ориентируется ФНС планируя выездные проверки в 2025г.
Найдите свою отрасль в полной таблице ФНС (я оформлю ее для вас в удобный файл для скачивания у меня телеграм).
Помните, цифры из таблиц ФНС — это не приговор. Это язык, на котором государство говорит с бизнесом. Ваша задача — не просто его услышать, а грамотно и уверенно ответить. И иногда самый лучший ответ — это проактивные действия, которые делают ненужным сам вопрос.
Нормативные документы, которые можно самостоятельно почитать по теме: приказ ФНС № ММ-3-06/333 от 30.05.2007 г., письма ФНС № БА-4-1/12589 от 29.06.2018 г., № ГД-3-1/5806 от 22.08.2018 г., Минфина № 03-01-15/208 от 11.01.2017 г.
Ссылка на сайт ФНС с критериями налоговой нагрузки здесь.
Управление налоговыми рисками требует глубокой экспертизы и постоянного мониторинга изменений в практике ФНС. Одна ошибка в расчетах или неправильная интерпретация требований может обойтись в сотни тысяч рублей доначислений и месяцы стресса.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
