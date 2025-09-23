ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Ольга Ульянова
Судебная практика по налоговым спорам

Почему нельзя считать, что разовая продажа нежилой недвижимости освобождает от УСН? Фатальная ошибка ИП за 400 тыс. руб

ИП купил развалину за 43 млн, продал через месяц с наценкой 50 тыс. - и получил доначисление налога на 400 тысяч руб. Звучит как абсурд? К сожалению, для костромского предпринимателя это стало суровой реальностью. Подробности свежего судебного дела в статье.
Почему нельзя считать, что разовая продажа нежилой недвижимости освобождает от УСН? Фатальная ошибка ИП за 400 тыс. руб

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Дело № А31-7583/2024, Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.07.2025 № Ф01-1693/2025 пример, как по незнанию можно получить проблемы и убытки на пустом месте. 

👥 Действующие лица:

- ИП Сичевой К.М. ИНН 440200379051
ОКВЭД: 68.10 — Покупка и продажа собственного недвижимого имущества. УСН «доходы минус расходы»

- Управление ФНС по Костромской области
Третье лицо — МИ ФНС по ЦФО
- Арбитражный суд Костромской области — отказал в иске (05.11.2024)
- Второй арбитражный апелляционный суд — оставил без изменения (03.03.2025)
- Арбитражный суд Волго-Вятского округа — отказал в кассации (01.07.2025)

💰 Цена вопроса:

- Доначислено налога по УСН 419 300 руб.

- Штраф по ст. 122 НК РФ: 21 340 руб.

Итого — 440 640 руб.

Кто победил — и почему?

Победила налоговая.
Суды признали, что доход от продажи недвижимости — связан с предпринимательской деятельностью, потому что объект нельзя использовать для личных нужд (здание под поликлинику).
У ИП зарегистрирован по ОКВЭД 68.10 — «покупка и продажа недвижимости».
Нет доказательств личного использования — ремонт не делался, проживать там невозможно в принципе.

Ключевое основание — п. 1 ст. 346.15 НК РФ — доходы от реализации учитываются при УСН. 

Постановление Пленума ВАС РФ № 57 от 2013:

«Если вид деятельности включает операции с недвижимостью — доходы от её продажи относятся к предпринимательской деятельности». 

Позиция ИП была железобетонной (правда только на его взгляд):

Сделка была лишь разовой, нет систематичности. Перед продажей не было рекламы, переговоров, бизнес-плана по перепродаже. Объект был в аварийном состоянии, непригоден для использования.

Ну и вишенка на торте - прибыль в 0,1% явно не была целью обогащения. А то налоговики не понимают, что разница в цене прошла скорее всего кэшем, иначе зачем было вкладывать в покупку 43 млн. руб.?

Судьи проигнорировали аргументы о разовости и вынужденности, сосредоточившись на объективных критериях. Логика проста если ты заявил себя как продавец недвижимости и совершил сделку с недвижимостью, будь добр заплатить налог как предприниматель.

Признак предпринимательской деятельности — не только систематичность, но и природа объекта и намерение его реализации. Для нежилой недвижимости практически всегда — это коммерческая деятельность, тоже самое и со сдачей в аренду.

Честно говоря, совершенно не понятно, на что рассчитывал ИП идя в суд. А ведь ему можно было заплатить «3 копейки» единого налога поставь он недвижимость на баланс в качестве товара, если у него УСН «доходы минус расходы». Возможно, ИП боялся превысить лимит и решил недальновидно провести такую рокировку через личную продажу как физлицо, из материалов дела — это непонятно. Однако, экономия для него оказалась совсем не экономной.

Если вы планируете разовую сделку с дорогостоящим имуществом (недвижимость, транспорт, оборудование), но не хотите платить налог в рамках вашей текущей системы налогообложения, действовать нужно на опережение и с профессиональной поддержкой. 

Налоговое планирование — это не только про оптимизацию. Это в первую очередь про безопасность и предсказуемость. История ИП Сичевого — яркое тому подтверждение.

На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤ До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

191 подписчик162 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • natalisl

    Подскажите, а почему расходы то не учли? Даже если он купил недвижимость как физ. лицо и продал как физ. лицо, то почему доходы по таким документам переквалифицировали, а расходы нет?

Главная Тарифы