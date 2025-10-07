Как погода стала ключевым свидетелем в налоговом споре. Разбор дела о фиктивных расходах и уроки для бизнеса

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Пока я готовлю для вас большие разборы по налоговой реформе 2026 г. и вариантам оптимизации налогообложения в мое поле зрения попало занимательное дело, связанное с налоговыми спорами. Поэтому не могу не сделать внеплановый выпуск.
Осенние дожди за окном как нельзя лучше соответствуют атмосфере этого дела. Кстати, я лично обожаю золотую осень, дождь и даже туман. В моем регионе правда осень редко бывает холодной, на палитра осенних красок завораживает. Меня такая погода всегда мотивирует изменить жизнь к лучшему, а вас?
Но вернемся к разбору нашего судебного дела (Постановление АС Поволжского округа № Ф06-13014/2021 по делу № А57-34649/2020 от 21.02.2022 г.), чтобы вы могли взять его на заметку.
Это дело — классический пример, когда налогоплательщик пытался обосновать фиктивные расходы, но наткнулся на неумолимые доказательства их реальности (или ее отсутствия).
👥 Действующие лица и цена вопроса
ООО «Строительно-монтажный поезд 377»
Межрайонная ИФНС № 12 по Саратовской области
Цена вопроса: Огромная! По результатам проверки налогоплательщику доначислили налоги на сумму 14 468 377 рублей (включая НДС и налог на прибыль), пени — 3 881 886,08 рублей, и штрафы — 2 747 946 рублей. Общий чек налоговой проверки превысил 21 миллион рублей, что могло бы разорить средний бизнес.
Эти цифры наглядно иллюстрируют, как фиктивные расходы и халатная самоуверенность могут привести к многомиллионным потерям.
Суть спора:
Если кратко - 🌧️ Когда дождя не было, а дорогу «размыло»!
Налоговая инспекция опровергла версию компании о «стихийном бедствии»… с помощью метеосайта. Да, вы не ослышались — данные gismeteo.ru стали ключевым доказательством в деле о фиктивных расходах.
У компании был госконтракт на реконструкцию дороги. Работы выполнялись силами реального субподрядчика — ООО «ТД «Волга-Вест».
Но параллельно компания заключила договоры с двумя фирмами-однодневками. Сопоставить, что расходы очевидно задваиваются по объекту ни директор, ни бухгалтер компании не догадались или попросту не стали заморачиваться в надежде, на авось.
Увы, суды установили, что компания создала искусственный документооборот для необоснованной налоговой выгоды — задвоила расходы на идентичные работы, а «погодный» аргумент рухнул под весом метеоданных.
Штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ (40% от неуплаченной суммы) применили из-за умышленного характера нарушений.
🕵️♂️ Расследование ФНС
Надо заметить, что налоговики не ограничились формальной кабинетной проверкой. Они провели настоящее расследование.
Когда компания попыталась оправдать дублирование актов тем, что «ливень размыл уложенный асфальт», инспекторы просто открыли архив погоды на Gismeteo. Оказалось, что в тот период стояла жара и засуха (!), а единственный дождь был кратковременным и не мог причинить таких повреждений. Версия налогоплательщика рассыпалась в пух и прах.
В итоге суды всех инстанций встали на сторону ФНС, руководствуясь фундаментальной нормой — Постановлением ВАС РФ №53. Налоговая выгода была признана необоснованной, так как получена вне связи с реальной предпринимательской деятельностью.
Не устаю повторять: если вы решили поиграть в азартные игры с ФНС отдавайте себе отчет, что вы играете с сильным соперником.
Что делать?
Проверяйте контрагентов не для галочки, а чтобы понимать их реальные возможности.
Строить складное и реалистичное экономическое обоснование сделки нужно до ее заключения, а не после требования из ФНС.
Любая операция должна иметь деловую цель и логическое объяснение, которое будет стойко пахнуть не деньгами, а бизнес-смыслом.
Если в цепочке ваших контрагентов есть компании без имущества, сотрудников и с нулевыми декларациями — вы в зоне риска. И чем крупнее суммы, тем внимательнее к вам присмотрятся.
В заключении мысли вслух по теме
В бизнесе иногда можно рассчитывать на удачу. Авантюрная сделка может выстрелить, а рискованный контракт — принести неожиданную существенную прибыль. Важность для бизнеса оказаться в нужное время в нужном месте никто не отменял, их сложно переоценить.
Но в отношениях с налоговой инспекцией полагаться на удачу — опасно! Здесь нужна не авантюра, а заранее продуманная, мощная, многоуровневая стратегия. Не только «план А», но и «план Б», а лучше — ещё и «план В». И я бы даже сказала наиболее эффективный тревожно-мнительный подход, подразумевающий внимание к деталям.
Почему? Потому что за последние годы правила игры кардинально изменились. Если лет 15 тому назад можно было рассчитывать на некомпетентность налоговых инспекторов, то сейчас нет!
Вспоминаю один случай из практики я тогда работала главбухом крупного производственного предприятия с несколькими сотнями сотрудников в штате. К нам пришла выездная проверка — смотрели три года, в основном работу моего предшественника (мои полгода почти не трогали).
На одном из этапов инспектор запросила пояснения по налоговому учёту лизинговых операций. Я, взглянув на цифры логику расчетов сразу поняла, что ошибка есть, а цена вопроса — доначисление налога на прибыль порядка 1,2 млн рублей.
И что вы думаете? В те времена (лет 15 назад) мне удалось убедить инспектора на словах (!), что ошибается она, а не мы. Хотя на самом деле — да, ошибка была! Просто я пошла на риск и взяла ситуацию «нахрапом», добавила уверенности, подкрепила всё грамотно подобранными аргументами, и инспектор искренне поверила, что учет лизинговых операций был верный, возможно еще и почувствовала себя глупой.
Сегодня такой фокус вряд ли пройдёт.
Налоговые инспекторы стали прекрасно технически вооружены, юридически подкованы и методологически подготовлены. Если раньше профессиональный аудитор почти всегда был на голову выше проверяющего — сейчас мы говорим о близких к равенству силах.
Тем не менее инициативный аудит по-прежнему — один из самых мощных инструментов профилактики налоговых рисков. Особенно сейчас, в конце года, на пороге новых изменений в налоговом законодательстве.
Если вы «погрязли» в операционке, или просто не хватает опыта в сложных, нестандартных операциях — взгляд со стороны может сэкономить вам миллионы. Не штрафы, не пени, а именно миллионы рублей, которые уйдут в бюджет из-за одной незамеченной ошибки или ошибочной стратегии. Вот как-то так. Кстати, когда я сама работала бухгалтером, несмотря на мой личный опыт аудиторской деятельности у меня всегда был заключен абонентский договор налогового консультирования с компанией со стороны. Я не позволяла себе быть на столько самоуверенной, чтобы не иметь подстраховки и дополнительного мнения на мой учет со стороны.
