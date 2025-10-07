Как погода стала ключевым свидетелем в налоговом споре. Разбор дела о фиктивных расходах и уроки для бизнеса

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Пока я готовлю для вас большие разборы по налоговой реформе 2026 г. и вариантам оптимизации налогообложения в мое поле зрения попало занимательное дело, связанное с налоговыми спорами. Поэтому не могу не сделать внеплановый выпуск.

Осенние дожди за окном как нельзя лучше соответствуют атмосфере этого дела. Кстати, я лично обожаю золотую осень, дождь и даже туман. В моем регионе правда осень редко бывает холодной, на палитра осенних красок завораживает. Меня такая погода всегда мотивирует изменить жизнь к лучшему, а вас?

Но вернемся к разбору нашего судебного дела (Постановление АС Поволжского округа № Ф06-13014/2021 по делу № А57-34649/2020 от 21.02.2022 г.), чтобы вы могли взять его на заметку.

Это дело — классический пример, когда налогоплательщик пытался обосновать фиктивные расходы, но наткнулся на неумолимые доказательства их реальности (или ее отсутствия).