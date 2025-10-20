Оптимизация налогов. Как хранитель активов спасает бизнес от налогов и кредиторов

В этой статье мы разберем, как физическое лицо — хранитель активов — может помочь бизнесу оптимизировать налоги и защитить имущество от кредиторов. Вы узнаете о безопасных способах передачи средств от компании учредителю для покупки активов, включая займы и продажу доли. С примерами, судебной практикой и практическими советами.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Устаревший стереотип о том, что ООО — это «серьезно», а ИП — «для частников», окончательно изжил себя. Деловая репутация сегодня строится на иных принципах, и крупные компании активно сотрудничают с ИП, ценя гибкость и эффективность.

Главная выгода ИП по сравнению с ООО – это «стоимость» собственных денег. ИП заплатил налоги по своей системе налогообложения, рассчитался с персоналом — и все, он может тратить заработанное без дополнительной налоговой нагрузки. С владением юрлицом все гораздо сложнее: с заработанных условно 100 руб. нужно заплатить еще как минимум 13% НДФЛ с дивидендов.

Различные схемы по обналичиванию средств из ООО неизбежно влекут за собой дополнительные расходы, но главное — риски и нервы. К примеру, использование для этих целей ИП на УСН 6% потребует оплаты соответствующих издержек. О выводе средств через «зависший подотчет» я вообще молчу – это вариант, который точно не переживет налоговую проверку.

В итоге все эти «танцы с бубном», связанные с тратой собственных средств, могут создавать, мягко выражаясь, значительный дискомфорт и напряжение.

При регистрации нового бизнеса всё относительно понятно: если обстоятельства позволяют, то оптимальным выбором часто становится ИП. Но что делать тем, у кого уже зарегистрировано юрлицо (ООО), да ещё и на него оформлено множество активов — недвижимость, автомобили и тому подобное?

Умный предприниматель мыслит категориями единого пула активов. И одна из самых эффективных стратегий — вывод ключевого имущества (недвижимости, транспорта, оборудования) из собственности компании в собственность физического лица — так называемого «хранителя активов». Им, как правило, выступает сам учредитель или его доверенное лицо.

Зачем это нужно? Причины, как говорится, лежат на поверхности:

- Если у вашего ООО возникнут долги, кредиторы (включая налоговую) не смогут обратить взыскание на имущество, которое юридически вам принадлежит лично, а не числится на балансе предприятия. Субсидиарную ответственность никто не отменял, но это уже другая история.

- Компания, арендуя у вас имущество, законно уменьшает налогооблагаемую прибыль на сумму арендных платежей. А вы, как физическое лицо на УСН «Доходы» (или ПСН), заплатите с этих поступлений всего 6%.

- Дивиденды — это хорошо (но дорого), никаких льгот при выплате дивидендом. Арендная плата — это прямой доход ИП, который минует процедуру распределения прибыли и связанные с ней налоги.

- Ставки налога на имущество для физлиц зачастую в разы ниже, чем для юрлиц. Для некоторых это жирный аргумент в пользу «хранителя активов» ИП.

Самое сложное — не само владение, а первоначальное приобретение этого имущества. Где учредителю взять миллионы на покупку офиса или цеха? Правильный ответ: у самой компании. Но как забрать эти деньги, не заплатив от 13% НДФЛ и не вызвав вопросов у ИФНС?

Давайте разберем самые популярные способы, оценив их риски по 10-балльной шкале.

Способ 1. Заемное финансирование – как говорится, классика жанра с подводными камнями

Это самый очевидный путь. Компания выдает учредителю заем на покупку актива. Далее учредитель покупает имущество, сдает его в аренду компании, а арендные платежи использует для возврата займа и уплаты процентов.

Схема выглядит идеально, но именно ее налоговики любят больше всего «разбирать на запчасти». Вот примеры из судебной практики, которые это подтверждают:

- Дело № А26-3394/2018 (Постановление АС Северо-Западного округа). Учредитель получал от компании неоднократные займы под мизерные проценты (2/3 ставки рефинансирования), при этом дивиденды не распределялись. Суд единогласно переквалифицировал займы в дивиденды и доначислил НДФЛ.

Ключевые аргументы: систематичность, невыгодные для компании условия, отсутствие реальной цели займа.

- Дело № А76-20093/2017 (Постановление АС Уральского округа). Здесь ситуация еще показательнее — отсутствие уплаты процентов по займу было расценено как подтверждение его фиктивности. Суд указал, что в реальной заемной сделке кредитор всегда стремится получить выгоду.

Заем может быть рабочим вариантом, но требует ювелирной точности исполнения. И начинаться его реализация должна с наличия деловой цели.

Уровень риска 7/10. Без соблюдения всех мер безопасности он почти гарантированно приведет к доначислениям.

Способ 2. Продажа доли в ООО

С 2025 г. механизм оптимизации усложнился — введен необлагаемый лимит в 50 млн. руб. при владении долей более 5 лет. По номиналу продать долю уже не получится, но варианты оптимизации есть. Этот способ для тех, кто готов играть «по-крупному».

Учредитель продает свою долю в Обществе (возможно, самому ООО, если есть второй участник, или третьему лицу) и на вырученные средства покупает необходимое имущество. После этого он сдает это имущество в аренду компании, в которой уже не является участником. Здесь возможны как удачные кейсы, так и попадание на налоги. Сделки с долями таят в себе больше налоговых рисков, чем кажется на первый взгляд, и требуют индивидуального подхода на каждом этапе, однако иногда удается сэкономить очень большие деньги.

Главное преимущество: после продажи доли вы и компания перестаете быть взаимозависимыми лицами. Это кардинально снижает риски при проверке арендных сделок.

Главный недостаток: вы теряете прямой контроль над компанией. Это психологически сложный шаг для многих собственников. А чтобы сохранить контроль придется сознавать дополнительные механизмы.

Цена продажи должна максимально приближаться к рыночной стоимости и быть сопоставимой с балансовой стоимостью чистых активов. Продажа доли рыночной стоимостью 10 млн. за 10 тыс. руб. т.е. по номиналу — красная тряпка для налоговой; сейчас прямая норма НК РФ обязывает платить налог с рыночной стоимости доли.

Нельзя сразу после продажи и покупки актива снова становиться участником — иначе налоговики легко докажут фиктивность выхода, и всю схему признают недействительной.

Вывод: это мощный инструмент для перезагрузки структуры владения, но подходит не всем из-за потери контроля.

Уровень риска 4/10 (при четком соблюдении условий безопасности), но 9/10 — при попытках сымитировать выход.

Тем, кто смотрит в сторону третьего варианта – выплаты действительной стоимости доли имуществом, вот важная информация:

Планируются изменения в налоговом законодательстве. Согласно проекту закона № 154001-8 (ID проекта 02/04/01-25/00154001), передача имущества в счёт выплаты дивидендов или действительной стоимости доли при выходе из общества будет однозначно признаваться реализацией этого имущества для целей налогообложения.

Что это значит на практике? У компании возникает объект налогообложения по налогу на прибыль (УСН). Выручка от реализации будет определяться как сумма погашаемого перед учредителем обязательства (п. 2 ст. 249 НК РФ).

Поправки ставят точку в споре между Минфином и судами. После их принятия не останется правовых оснований для дискуссий о том, является ли такая операция реализацией.

Законопроект предусматривает, что новые правила начнут действовать по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода (скорее всего, с 1 января 2026 года).

До сих пор позиции регулятора и судебной практики по этому вопросу кардинально расходились:

Позиция Минфина (например, в письме № 03-03-06/1/51893 от 05.06.2024) всегда заключалась в том, что передача имущества в счёт дивидендов приравнивается к его реализации с возникновением у компании соответствующего налогового обязательства.

Позиция судов (включая Верховный Суд РФ и КС РФ) была иной. Судьи указывали, что такая операция не является реализацией, так как не преследует цели получения дохода. Налоговые последствия в виде дохода, по мнению судов, возникают только у участника, получившего имущество.

Принятие поправок ознаменует собой победу позиции Минфина. Законодательно будет закреплён подход, согласно которому любое выбытие актива, даже в рамках расчётов с собственниками, является реализацией и формирует налоговую базу у организации.

Бизнесу и его консультантам необходимо готовиться к ужесточению налогового администрирования в части расчетов с собственниками, на это осталось совсем мало времени.

В итоге следует сказать, что создание структуры с «хранителем активов» — это не о том, как откровенно обмануть государство, нарушая закон. Это о том, как грамотно, в рамках правового поля, выстроить свою финансовую модель. Разница между «пограничными вариантами» — сработают они или обернутся колоссальными проблемами — заключается в технической реализации, которая прежде всего подразумевает наличие деловой цели, а не только получение налоговой выгоды.

Если вы только задумываетесь о такой структуре или уже столкнулись с претензиями — не действуйте вслепую. Каждый бизнес уникален, и то, что сработало у коллеги, может оказаться фатальным для вас. Сейчас этот тезис как никогда актуален.