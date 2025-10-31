30 изменений для бизнеса в налоговом законодательстве за октябрь 2025 года – подведем итоги месяца

№1 👉По состоянию на 31.10.2025 г. законопроект о внесении изменений в НК РФ в том числе о лимите для уплаты НДС на УСН 10 млн. руб. в год принят Госдумой в первом чтении

Смотрите официальную информацию на сайте Минфина. А текст самого законопроекта № 1026190-8 здесь.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговой реформе, но ко второму чтению его могут изменить. Именно такая информация сейчас витает в прессе.

При этом комитет по бюджету и налогам совместно с бизнес-сообществом предлагает избежать резкого роста банкротств и теневой экономики за счёт более мягких переходных мер.

У депутатов есть 10 дней, на то, чтобы внести существенные изменения, на которые при прагматичном подходе не сильно приходится рассчитывать.

Ключевая дискуссия — порог НДС для УСН. Минфин предлагал снизить его до 10 млн руб., но РСПП, ТПП, «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация МСП в письме к Володину настаивают на 30 млн руб.

По их расчётам, это сохранит 200 млрд руб. доходов бюджета без массового ухода бизнеса в тень. При 10 млн руб. сбор превысит 600–800 млрд руб., но с высокими социальными рисками.

Мишустин поручил Минфину проанализировать все обращения.

Строить прогнозы дело неблагодарное, тем более в отношении столь глобальных изменений. Учитывая, что заложенный в прошлом году прогноз со сборами при снижении лимита до 60 млн. руб. не оправдал ожиданий, можно предположить, что в этом году правительство учтет прошлогодние ошибки и попытается взять денег с запасом, учитывая, что кто-то закроется или раздробится.

Тем не менее говорят о возможных поэтапных сценариях: 30 → 20 → 15 млн руб. или 20 → 15 → 10 млн руб.

Другие предложения по УСН:

расширить перечень расходов;

смягчить запрет на смену ставки НДС (5% И 7%) в течение трёх лет;

ввести мораторий на штрафы для впервые ставших плательщиками НДС.

В отношении ПСН плавный переход к новому порогу доходов и сохранение патента для розницы в сёлах.

ИТ-льгота по НДС. Правительство отказалось от её отмены — поправки учтут это ко второму чтению.

Прочие меры направлены на то, чтобы сохранить сниженные взносы для МСП в соцсферах и продлить истекающие в 2025 году налоговые послабления.

Мое мнение: ключевые причины, которые послужили тотализатором анонсированных изменений никуда не исчезли, это политический и экономический фактор. Так что ждать изменений в сторону послаблений не приходится.

Кроме того, бизнес близкий к государству, который интересен власть имущим давно работает с НДС, сейчас речь идет о микро-нано бизнесе, судьба которого, если говорить жестко, но прямо вряд ли волнует чиновников. Разве когда-то интересы народа учитывались при принятии решений? Я лично такого не припомню.

В случае введения лимита 10 млн. руб. выручки для спецрежимов, с 2026 года будут действовать следующие правила для УСН и ПСН:

- если за 2025 г. ваша выручка превысила 10 млн. руб., то вы с 01.01.2026 г. становитесь плательщиком НДС (ставку нужно выбрать 5% без права на вычет или 22%, но с вычетами входного НДС). А также вы не вправе применять ПСН;

- если в течении 2026 г. ваша выручка превысит 10 млн. руб., но в 2025 г. она не превышала эту сумму, то платить НДС вы должны с месяца, следующего за месяцем превышения. Аналогично вы теряете право на покупку патента, если лимит выручки 10 млн. руб. будет превышен.

По своей сути такие нововведения это принудительный перевод микро (нано) бизнеса на уплату НДС.

В отношении того, что произойдет с льготными ставками 5 и 7%, и как понять выгодны они или нет читайте:

Переходим к другим событиям, обзор получился большой, новостей много несмотря на то, что я старалась сделать максимально сжатый обзор.