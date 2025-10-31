30 изменений для бизнеса в налоговом законодательстве за октябрь 2025 года – подведем итоги месяца

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
№1 👉По состоянию на 31.10.2025 г. законопроект о внесении изменений в НК РФ в том числе о лимите для уплаты НДС на УСН 10 млн. руб. в год принят Госдумой в первом чтении
Смотрите официальную информацию на сайте Минфина. А текст самого законопроекта № 1026190-8 здесь.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговой реформе, но ко второму чтению его могут изменить. Именно такая информация сейчас витает в прессе.
При этом комитет по бюджету и налогам совместно с бизнес-сообществом предлагает избежать резкого роста банкротств и теневой экономики за счёт более мягких переходных мер.
У депутатов есть 10 дней, на то, чтобы внести существенные изменения, на которые при прагматичном подходе не сильно приходится рассчитывать.
Ключевая дискуссия — порог НДС для УСН. Минфин предлагал снизить его до 10 млн руб., но РСПП, ТПП, «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация МСП в письме к Володину настаивают на 30 млн руб.
По их расчётам, это сохранит 200 млрд руб. доходов бюджета без массового ухода бизнеса в тень. При 10 млн руб. сбор превысит 600–800 млрд руб., но с высокими социальными рисками.
Мишустин поручил Минфину проанализировать все обращения.
Строить прогнозы дело неблагодарное, тем более в отношении столь глобальных изменений. Учитывая, что заложенный в прошлом году прогноз со сборами при снижении лимита до 60 млн. руб. не оправдал ожиданий, можно предположить, что в этом году правительство учтет прошлогодние ошибки и попытается взять денег с запасом, учитывая, что кто-то закроется или раздробится.
Тем не менее говорят о возможных поэтапных сценариях: 30 → 20 → 15 млн руб. или 20 → 15 → 10 млн руб.
Другие предложения по УСН:
расширить перечень расходов;
смягчить запрет на смену ставки НДС (5% И 7%) в течение трёх лет;
ввести мораторий на штрафы для впервые ставших плательщиками НДС.
В отношении ПСН плавный переход к новому порогу доходов и сохранение патента для розницы в сёлах.
ИТ-льгота по НДС. Правительство отказалось от её отмены — поправки учтут это ко второму чтению.
Прочие меры направлены на то, чтобы сохранить сниженные взносы для МСП в соцсферах и продлить истекающие в 2025 году налоговые послабления.
Мое мнение: ключевые причины, которые послужили тотализатором анонсированных изменений никуда не исчезли, это политический и экономический фактор. Так что ждать изменений в сторону послаблений не приходится.
Кроме того, бизнес близкий к государству, который интересен власть имущим давно работает с НДС, сейчас речь идет о микро-нано бизнесе, судьба которого, если говорить жестко, но прямо вряд ли волнует чиновников. Разве когда-то интересы народа учитывались при принятии решений? Я лично такого не припомню.
В случае введения лимита 10 млн. руб. выручки для спецрежимов, с 2026 года будут действовать следующие правила для УСН и ПСН:
- если за 2025 г. ваша выручка превысила 10 млн. руб., то вы с 01.01.2026 г. становитесь плательщиком НДС (ставку нужно выбрать 5% без права на вычет или 22%, но с вычетами входного НДС). А также вы не вправе применять ПСН;
- если в течении 2026 г. ваша выручка превысит 10 млн. руб., но в 2025 г. она не превышала эту сумму, то платить НДС вы должны с месяца, следующего за месяцем превышения. Аналогично вы теряете право на покупку патента, если лимит выручки 10 млн. руб. будет превышен.
По своей сути такие нововведения это принудительный перевод микро (нано) бизнеса на уплату НДС.
В отношении того, что произойдет с льготными ставками 5 и 7%, и как понять выгодны они или нет читайте:
- Что будет в 2026 г. с льготными ставками НДС 5% и 7% на УСН? Можно ли работать с вычетами НДС и без? Разбираем выгодную стратегию
Переходим к другим событиям, обзор получился большой, новостей много несмотря на то, что я старалась сделать максимально сжатый обзор.
№ 2. Налоговая пояснила как будет осуществляться переход со ставки 20% на 22%
Будет использоваться тот же принцип, что и был при переходе со ставки с 18% на 20%. Следует ориентироваться на прежние разъяснения службы (письмо от 23.10.2018 № СД-4-3/20667). Ставка 22 % будет применяться к товарам, отгруженным с 1 января 2026 года (ст. 13 законопроекта № 1026190-8). Исключений для договоров, действующих на момент перехода, не предусмотрено.
Если продавец получит аванс в 2025 году, а отгрузит товары в 2026-м, НДС нужно исчислить по ставке 22 %.
При согласовании сторонами повышения цены из-за роста НДС:
- если покупатель перечислит аванс по новой стоимости в 2025 году — НДС с аванса рассчитывается по ставке 20/120;
- при отгрузке в 2026 году поставщик начислит НДС по ставке 22 %;
- если покупатель доплатит разницу в 2 % в 2026 году — эта сумма признается доплатой НДС.
№ 3. Произошло снижение ключевой ставки ЦБ до 16,50%
ЦБ снизил ставку на 50 б.п. с 24.10.2025.
Обоснование: Информация ЦБ от 24.10.2025.
Кому пригодится? Всем.
Какие можно сделать выводы: Основные 5 последствий снижения ключевой ставки - Удешевление кредитов (на фоне планируемого роста цен из-за повышения налогов).
- Ослабление рубля → USD/RUB.
- Рост цен.
- Рост фондового рынка.
- Оживление ипотеки и недвижимости.
№ 4. ИП теперь могут отчитаться по УСН через личный кабинет ФНС В ЛК ИП
ФНС сообщила, что предприниматели теперь могут заполнять и отправлять декларацию УСН прямо в личном кабинете на сайте налоговой. Услуга в тестовом режиме, но все декларации принимаются. Считаю это хорошей новостью.
Но для этого нужна квалифицированная электронная подпись. Заполнение происходит в разделе "Жизненные ситуации — НБО": сервис сам рассчитывает значения по формулам после ввода данных. Статус декларации можно отслеживать там же в ЛК.
Обоснование: Информация на сайте ФНС от 13.10.2025.
Кому пригодится? ИП без бухгалтера.
Какие можно сделать выводы: Переходите в ЛК небольшим ИП, так легче сдать самостоятельно декларацию.
№ 5. Компаниям будет проще обмениваться машиночитаемыми документами
Сервис ФНС по созданию машиночитаемых электронных документов (договоры, УПД, счета-фактуры, передаточные акты) теперь позволяет подписывать их не только мобильной ЭЦП через приложение, но и с помощью сертифицированного USB-токена, который можно купить у производителей, в маркетплейсах, вендинговых аппаратах в инспекциях или у доверенных лиц УЦ ФНС; при этом подписание доступно прямо в сервисе для договоров, счетов-фактур, УПД и корректировочных документов 1–2 типов, а остальные по-прежнему только скачиваются.
Обоснование: Информация ФНС от 17.10.2025.
Кому пригодится? ЭДО-пользователям.
№ 6. Гражданину удалось через суд получить от компании деньги за 18 лет переработки
Сотрудник с инвалидностью II группы, работавший с 2006 года по 40-часовой неделе вместо положенных 35 часов, через суд взыскал с работодателя 1,489 млн руб. за сверхурочную работу за 18 лет.
Все инстанции, включая Первый кассационный суд (№ 88-18545/2025), отклонили довод о пропуске срока давности, посчитав его с момента заключения допсоглашения о сокращении недели, поскольку работник ранее не знал о недоплатах.
Обоснование: определение 1 КСО № 88-18545/2025 от 19.08.2025 г.
Кому пригодится? Кадровикам, бизнесменам.
Какие можно сделать выводы: Чтобы снизить риски, работодателям рекомендуют фиксировать отсутствие инвалидности во «входной» анкете при приёме, хотя сокрытие здоровья сотрудником не отменяет обязанности оплатить переработку.
№ 7. ФНС нашла новую схему в декларациях по НДС
ФНС предупредила о новой схеме: «технические» фирмы вписывают в декларации по НДС (разделы 10–11 или строку 140 раздела 8) реальные компании как фиктивных посредников, чтобы операции казались легитимными; налоговики выявят это, сверяя счета-фактуры напрямую между продавцом и покупателем без посредников, а честным компаниям достаточно ответить на запрос, что они не работали с указанным контрагентом — проблем не будет.
Какие можно сделать выводы: Отвечайте на такие запросы «не сотрудничали», «не знаем». Требования из ФНС игнорировать не стоит.
№ 8. Если директор вовремя не отчитался о выданному подотчете ему начислят НДФЛ + взносы
Как говорится ситуация не нова. Но чиновники опять напомнили, что зависший подотчет может обойтись очень дорог.
Компания выдает подотчетные средства на установленный срок, по истечении которого сотрудник обязан отчитаться или вернуть остаток; при просрочке неизрасходованная сумма становится доходом работника с начислением НДФЛ и страховых взносов; для командировок отчет сдается в течение 3 рабочих дней после возвращения, в иных случаях срок может быть любым (даже год), но крупные подотчетные суммы (особенно у директора) рискуют быть переквалифицированы налоговиками в зарплату или беспроцентный заем.
Обоснование: письмо Минфина № 03-15-06/44169от 30.04.2025.
Кому пригодится? Бухгалтерам и бизнесменам.
Какие можно сделать выводы: Просрочка >3 дней: подотчет = доход → взносы + НДФЛ. В зависшим подотчетом вам нужно что-то делать, особенно тем, у кого долги висят годами…
От том какие варианты есть списать зависший подотчет я писала ранее:
№ 9. Из-за неточного адреса в ЕГРЮЛ можно лишиться имущества
Верховный суд подтвердил: если в ЕГРЮЛ указан неполный адрес (только населённый пункт без улицы и дома), компания несёт все риски неполучения почты — извещение считается надлежащим, даже если письмо вернулось с отметкой «адресат отсутствует»; в деле кредитор взыскал долг и забрал участок, а суд отказал в восстановлении срока обжалования, поскольку компания сама виновата в невозможности доставки корреспонденции.
Обоснование: определение Верховного суда № 305-ЭС25-2212 от 03.10.2025 г.
Кому пригодится? Бухгалтерам и директорам ООО.
Какие можно сделать выводы: Проверьте, чтобы был полный адрес в ЕГРЮЛ срочно.
№ 10. Сотрудников можно лишать премий из-за больничных и отпусков
Роструд подтвердил, что работодатель вправе лишить премии сотрудника, не выполнившего условия из-за болезни или отпуска, если это прямо предусмотрено критериями в трудовом/коллективном договоре или локальном акте.
С 1 сентября такие правила обязательны — виды, размеры, алгоритмы расчёта, основания и условия премирования должны быть прозрачными, а отсутствие больничных/отпусков может быть одним из критериев без риска дискриминации.
Обоснование: онлайнинспекция.рф № 229490 от 14.09.2025.
Кому пригодится? Кадровикам и бухгалтерам.
Какие можно сделать выводы: Нужны прозрачные правила в ЛНА.
№ 11. Когда придется платить налог на имущество за объекты, которые не могут приносить доход
Верховный суд обязал компанию платить налог на имущество по кадастровой стоимости за недострой, готовый лишь на 25% (даже на землях населённых пунктов и без дохода), поскольку объект учтён в ЕГРН, а также за спортклуб, несмотря на СМР и аренду лишь малой части: наличие разрешения на ввод, права собственности и адреса в ЕГРЮЛ достаточно для признания здания ОС и налогообложения полной стоимости.
Основание: определение Верховного суда № 305-ЭС25-8718 от 24.09.2025
№ 12. Роструд разъяснил, что делать со старыми отгулами
Отгулы за переработку до 01.03.2025 можно использовать в любое время без годового лимита; новые (после 01.03.2025) — в течение года или присоединить к отпуску, нельзя заранее; при неиспользовании — компенсация при увольнении (двойная оплата минус одинарная); компания не вправе отказать в старых отгулах, иначе штраф 30–50 тыс. руб.
Обоснование: письмо Роструда № ПГ/06026-6-1 от 10.04.2025, письмо Минтруда № 14-6/ООГ-1756 от 02.04.2025.
Кому пригодится? Кадровикам и работодателям с переработками.
Какие можно сделать выводы: Проверьте архив переработок, напомните сотрудникам об отгулах, зафиксируйте компенсацию в ЛНА.
№ 13. Директора без зарплаты налоговики считают номиналом
ФНС вычисляет номинальных директоров без ЗП (молодой возраст, незнание бизнеса, редкое участие); вызывают на допрос с вопросами о деятельности, отчетности, контрагентах — незнание ведет к признанию сделок недействительными; сопровождающие (юрист/бухгалтер) усугубляют подозрения.
Обоснование: новость ФНС от 13.10.2025 на nalog.gov.ru.
Кому пригодится? Владельцам бизнеса и директорам.
Какие можно сделать выводы: Начисляйте директору хотя бы МРОТ, готовьте к вопросам ФНС.
№ 14. Компаниям внезапно дали отсрочку по НДС, но не всем
Крупный общепит (выручка 2024: 2–3 млрд руб., ≥70% от еды, ЗП ≥ среднеотраслевой в регионе) платит НДС за I–II кв. 2025 до 01.12.2025 без штрафов за просрочку деклараций/уточненок; отсрочка на заявленные суммы, требуется уведомление в ИФНС.
Обоснование: постановление Правительства № 1351 от 02.09.2025, ФЗ № 227-ФЗ от 23.07.2025.
Кому пригодится? Сетям кафе/ресторанов с оборотом 2–3 млрд.
№ 15. ФНС уже активировала «охоту» на дробильщиков, а лимиты УСН-2025 уже бьют по кошелькам
На фоне новости о снижении лимита на УСН до 10 млн. руб. для уплаты НДС налоговая служба уже запустила аналитические проверки, чтобы пресечь массовое дробление бизнеса с 2026 г.
Так, например, собственники, чьи компании уже заработали 40 млн руб. с начала года, рискуют в 2026-м попасть на 5% НДС — соблазн зарегистрировать пять «карманных» фирм огромен.
Налоговики обещают вычислить схемы по сайтам, общим сотрудникам и внезапным «смертям» старых юрлиц, как это было с 60-миллионным порогом 2024-го; отбиться от доначислений будет теперь гораздо сложнее.
Бухгалтеры и бизнес общество в панике: вместо борьбы с уклонением поправки спровоцируют бум фиктивных компаний, а разработчики НК уверяют — цель именно в этом пресечении.
Кому пригодится? Бизнесу с выручкой от 10 до 60 лимитов УСН.
Какие можно сделать выводы: Избегайте формального дробления, обосновывайте самостоятельность. Следите за маркерами дробления налоговиков. Ну и конечно не пропустите новость о судьбе законопроекта № 1026190-8
