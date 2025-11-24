Отмена льготных ставок по УСН в 2026г. Для кого миграция в льготный регион (налоговый туризм) станет бессмысленной

О том, что по этому способу оптимизации пошел нисходящий тренд, было понятно еще в середине 2024 г. Напомню предысторию вопроса. Законодатель начал последовательно закрывать лазейку, связанную с так называемым «налоговым туризмом» – когда компании массово меняли юридические адреса с целью миграции, чтобы получить УСН (1% для «доходов» или 5% для «доходов минус расходов»), не ведя там реальной деятельности.

Первый серьезный удар был нанесен с 2025 года. Теперь льготные ставки при регистрации в новом субъекте РФ получают только те, кто встает на учет в налоговом органе впервые. Если же организация или ИП уже состояли на учете и просто мигрировали в другой регион, они были обязаны применять ставки, действовавшие по их предыдущему месту учета в течение 3-х лет. Это резко снизило привлекательность смены прописки для уже работающего бизнеса.

При дефиците бюджета и фискальной консолидации государство ужесточает спецрежимы. Госдума во втором чтении одобрила законопроект № 1026190-8 («Налоговая реформа 2.0»), централизуя льготы УСН с 2026 г. — только целевые, по федеральным критериям.