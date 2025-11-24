Отмена льготных ставок по УСН в 2026г. Для кого миграция в льготный регион (налоговый туризм) станет бессмысленной

О том, что по этому способу оптимизации пошел нисходящий тренд, было понятно еще в середине 2024 г. Напомню предысторию вопроса. Законодатель начал последовательно закрывать лазейку, связанную с так называемым «налоговым туризмом» – когда компании массово меняли юридические адреса с целью миграции, чтобы получить УСН (1% для «доходов» или 5% для «доходов минус расходов»), не ведя там реальной деятельности.
Первый серьезный удар был нанесен с 2025 года. Теперь льготные ставки при регистрации в новом субъекте РФ получают только те, кто встает на учет в налоговом органе впервые. Если же организация или ИП уже состояли на учете и просто мигрировали в другой регион, они были обязаны применять ставки, действовавшие по их предыдущему месту учета в течение 3-х лет. Это резко снизило привлекательность смены прописки для уже работающего бизнеса.
При дефиците бюджета и фискальной консолидации государство ужесточает спецрежимы. Госдума во втором чтении одобрила законопроект № 1026190-8 («Налоговая реформа 2.0»), централизуя льготы УСН с 2026 г. — только целевые, по федеральным критериям.
Прямые цитаты из законопроекта, меняющие правила игры
Согласно поправкам в статью 346.20 НК РФ, с 2026 года:
Для объекта «доходы»: «Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством Российской Федерации.» (Стр. 148 Законопроекта, пункт 1 статьи 346.20)
Для объекта «доходы минус расходы»: «Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством Российской Федерации.» (Стр. 148 Законопроекта, пункт 2 статьи 346.20)
Для налоговых каникул (0% для впервые зарегистрированных ИП): «Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, ... осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания и отвечающих критериям, установленным Правительством Российской Федерации.» (Стр. 148-149 Законопроекта, пункт 4 статьи 346.20)
Что это значит на практике?
С 2026 г. регионы полностью лишаются свободы в установлении льгот. Теперь они не могут просто так сделать ставку 1% для всех упрощенцев в своем субъекте. Они могут лишь воспользоваться правом снизить ставку, но только для строго определенного федеральным центром круга бизнесов.
Все подряд льготы уже не получат. В первую очередь, можно предположить, что пострадают селлеры-мигранты, общепит, розница. Мне не раз попадались бизнесмены, которых кто-то обманул, сказав, что их деятельность нельзя привязать к конкретному региону. И что для подтверждения прописки достаточно чтобы маркетплейс продал хоть что-то в регионе миграции. Ну так это маркетплейс продает, а не вы. Если вы живете в Москве, а прописаны в Калмыкии, то товар, проданный в Калмыкии маркетплейсом, не подтверждает конечно вашего фактического там проживания? Это миф, причем миф весьма опасный.
Какие это могут быть «отдельные виды экономической деятельности и критерии»?
Хотя окончательный перечень пока не опубликован, логично предположить, что правительство сфокусируется на отраслях, которые невозможно или крайне сложно «мигрировать» виртуально, и которые имеют реальное значение для экономики регионов.
Реальные и социально значимые отрасли:
- Производство (обрабатывающие производства, выпуск готовых изделий).
- Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство).
- Транспорт (особенно пассажирский и грузовой, привязанный к инфраструктуре).
- Определенные виды социальных услуг (уход за пожилыми и инвалидами, дошкольное образование и т.д.).
Деятельность, которую сложно «мигрировать», то есть той, что привязана к конкретным активам, производственным мощностям или рабочей силе в регионе. Нельзя перерегистрировать завод, ферму или порт в другом субъекте, не построив их там физически. Это главный критерий, отсекающий «бумажных» мигрантов.
А что с теми, кто мигрировал в 2024 году и ранее?
Эти налогоплательщики оказались в серой зоне. Формально они продолжают применять льготные ставки, полученные при миграции. Однако, по многочисленным данным, ФНС уже в 2025 году активно проводила камеральные проверки в отношении таких мигрантов, запрашивая доказательства ведения реальной деятельности. Многих «взяли на карандаш».
Например, прописка в непрезентабельном жилье с множеством других ИП — яркий маркер для налоговой. Это позволяет ФНС, доказав фиктивность одного жильца, предъявить претензии ко всем, в нем прописанном.
Инструменты ФНС: анализ банковских транзакций, АСК НДФЛ, мониторинг соцсетей и цифровых следов, совместно с МВД опрос соседей, проверка данных сотовых операторов, анализ счетов на коммунальные услуги и многое другое.
Можно предположить, что открывается дорога для более изощренных и массовых проверок. Фиктивных мигрантов ждут санкции вплоть до уголовки, если они не предприняли дорогостоящих усилий по подтверждению фактического присутствия в регионе заранее.
Могут ли отменить льготы в Удмуртии или в любом другом регионе?
Да, и это теперь технически станет проще. Раньше для отмены льготы регион должен был применить обратную силу закона, что сложно и политически не всегда оправданно. Теперь же механизм иной. Если федеральный центр решит, что какой-либо вид деятельности (например, IT-услуги) больше не является приоритетным для поддержки по всей стране, он исключит его из общего перечня. После этого, с первого числа следующего налогового периода, все компании по всей России, включая Удмуртию, утратят право на льготную ставку по УСН для этого вида деятельности. Регион уже ничего не сможет сделать — его полномочия делегированы и ограничены федеральным перечнем.
Критерий
До 2026 года (Эра «свободных» льгот)
С 2026 года (Эра целевых льгот)
Кто устанавливает льготы?
Регион самостоятельно.
Регион только для видов деятельности и критериев, утвержденных Правительством РФ.
Основание для льготы
Факт постановки на учет в «льготном» регионе.
Соответствие вида деятельности федеральному перечню и критериям.
Налоговый туризм
Массовое явление.
Фактически невозможен. Миграция не даст льготы, если деятельность не соответствует перечню.
Риски проверок
Доказывание фиктивности адреса регистрации.
Проверка кодов ОКВЭД и соответствия критериям Правительства РФ. Проще и масштабируемее для ФНС.
Стабильность льготы
Зависит от воли региона.
Зависит от воли федерального центра. Льготу могут отменить для всей страны, исключив вид деятельности из перечня.
Для кого льгота доступна?
Для всех, кто «прописан» в регионе.
Только для реальных бизнесов приоритетных отраслей, соответствующих федеральным стандартам.
Итог: Эпоха массового «налогового туризма» для упрощенцев постепенно заканчивается. С 2026 года льготная ставка по УСН будет не географической привилегией, а целевым инструментом господдержки для конкретных отраслей, определенных на федеральном уровне.
Чтобы сохранить льготу, придётся реально подтверждать проживание и бизнес именно в регионе миграции. Это значит ежемесячные оплаты коммуналки и продуктов местной банковской картой, регулярные приезды с фото, аренда хотя бы минимального офиса/склада, размещение вакансий «только в регионе миграции» и наём хотя бы одного местного сотрудника и многое другое. Всё это нужно делать системно и сохранять доказательства.
Одновременно придётся полностью зачистить цифровой и бытовой след из региона фактического проживания.
Бизнесу, который всерьез рассматривал переезд, стоит дождаться утверждения перечня правительством, но уже сейчас понятно, что для большинства эта опция оптимизации скоро перестанет существовать. Тем, кто мигрировал ранее, стоит готовиться к пристальному вниманию ФНС и срочно оценивать свои риски.
