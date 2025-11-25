Оптимизация налогов. Семейный бизнес как передать часть дела родственнику, не попав на налоги?

Кейс №1. Поучительная история из Мурманска, или почему дарение между супругами-ИП обернулось доначислениями

В 2015 году Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрел дело № А42-8905/2014. Индивидуальный предприниматель Иванов Р.О. приобрел товары, а затем безвозмездно передал их своей супруге, которая также была зарегистрирована как ИП, для последующей реализации в розничной торговле.

Логика предпринимателя была простой: «Мы супруги, я просто подарил ей товар. Дарение между членами семьи не облагается НДС».

Логика ФНС и, что важнее, суда, оказалась иной:

Товары были приобретены не для личных нужд, а в рамках предпринимательской деятельности. Одаряемая супруга использовала полученное имущество в коммерческих целях — для продажи в своем ИП. Сделка носила исключительно коммерческий характер, прикрываясь формой дарения внутри семьи.

Итог: Суд полностью поддержал налоговиков. С ИП Иванова были доначислены 142 166 рублей НДС, пени и штрафы. Ключевой вывод суда: «Каждый предприниматель должен учитывать коммерческие операции обособленно и самостоятельно исполнять налоговые обязанности».

Этот прецедент наглядно показывает, что налоговая служба и суд смотрят не на форму («мы родственники»), а на экономическую суть операции. Если имущество уходит из одного бизнеса и поступает в другой, даже если оба бизнеса ведут члены одной семьи, — это реализация, облагаемая налогами.

