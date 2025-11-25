Оптимизация налогов. Семейный бизнес как передать часть дела родственнику, не попав на налоги?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Как налоговый консультант я часто сталкиваюсь с мифом: «Раз мы семья, то любая передача между нами — это дарение, а не сделка». Это заблуждение может стоить бизнесу миллионов рублей. Давайте разберемся на реальном примере из судебной практики, который стал классикой для всех налоговых инспекторов.
Кейс №1. Поучительная история из Мурманска, или почему дарение между супругами-ИП обернулось доначислениями
В 2015 году Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрел дело № А42-8905/2014. Индивидуальный предприниматель Иванов Р.О. приобрел товары, а затем безвозмездно передал их своей супруге, которая также была зарегистрирована как ИП, для последующей реализации в розничной торговле.
Логика предпринимателя была простой: «Мы супруги, я просто подарил ей товар. Дарение между членами семьи не облагается НДС».
Логика ФНС и, что важнее, суда, оказалась иной:
Товары были приобретены не для личных нужд, а в рамках предпринимательской деятельности.
Одаряемая супруга использовала полученное имущество в коммерческих целях — для продажи в своем ИП.
Сделка носила исключительно коммерческий характер, прикрываясь формой дарения внутри семьи.
Итог: Суд полностью поддержал налоговиков. С ИП Иванова были доначислены 142 166 рублей НДС, пени и штрафы. Ключевой вывод суда: «Каждый предприниматель должен учитывать коммерческие операции обособленно и самостоятельно исполнять налоговые обязанности».
Этот прецедент наглядно показывает, что налоговая служба и суд смотрят не на форму («мы родственники»), а на экономическую суть операции. Если имущество уходит из одного бизнеса и поступает в другой, даже если оба бизнеса ведут члены одной семьи, — это реализация, облагаемая налогами.
Главный риск 2026 года - дробление бизнеса и новые лимиты по НДС
Ключевое изменение: С 2026 года порог выручки для применения УСН и ПСН без НДС снижается до 20 млн рублей в год. Это значит, что предприниматели, чья выручка превышает эту сумму, автоматически становятся плательщиками НДС. На этом фоне резко возрастает соблазн «разделить» единый бизнес между несколькими ИП (часто родственниками), чтобы формально остаться в лимите.
Этот процесс называется дроблением бизнеса. ФНС открыто заявляет о борьбе с фиктивным дроблением и дает четкие признаки, по которым его определяют (Письма ФНС № ЗГ-2-2/12008@, № СД-4-7/9113).
Кейс №2. Чем опасна «бумажная» независимость
Рассмотрим абстрактную, но очень распространенную ситуацию. Два ИП, зарегистрированные на супругов, формально работают в одном помещении, используют общую онлайн-кассу, один сайт и один склад. Их бизнес-процессы тесно переплетены, но выручка делится 50/50, чтобы не превысить лимит. При первой же проверке ФНС признает такое дробление фиктивным. Последствия:
Все доходы будут суммированы, а налоги (НДС, УСН) доначислены с совокупной выручки.
Начислят пени за просрочку уплаты.
Будет выписан штраф от 20 до 40% от суммы недоимки.
Признаки фиктивного дробления, которые вызовут вопросы у ФНС:
Группа признаков
Что это значит на практике?
Пример из жизни
Несамостоятельность
Номинальный владелец не принимает реальных управленческих решений.
Сотрудники на допросе подтверждают, что все указания исходят от одного человека, а «второй ИП» лишь подписывает документы.
Общность ресурсов
Отсутствие реального разделения активов и инфраструктуры.
Один банковский счет на всех, общая онлайн-касса (ККТ), один IP-адрес, общая программа 1С, склад.
Идентичность деятельности
Отсутствие реальной специализации каждого бизнеса.
У обоих ИП идентичные основные коды ОКВЭД, они работают на одном рынке с одними и теми же клиентами.
Общие контрагенты
Искусственное распределение потоков.
Оба ИП работают с одними и теми же поставщиками и покупателями, просто «распределяя» выручку между собой.
Отсутствие деловой цели
Единственная цель — налоговая выгода.
Нет бизнес-плана, экономического обоснования, разделения зон ответственности. Все решения приняты накануне изменения лимита.
Кейс №3. Как сделать правильно? История успешного легального разделения
А теперь пример грамотного подхода. Допустим, есть семья: муж много лет профессионально занимается грузоперевозками, а жена — кондитерским делом. Оба работали под одним ИП мужа. С приближением порога в 20 млн рублей они приняли решение о реальном разделении.
Их план действий:
Деловая цель: «Разделение двух профессионально различных видов деятельности для повышения операционной эффективности и фокуса каждого предпринимателя на своем направлении».
Документальное оформление: Муж продал жене специализированное оборудование для кондитерской (печи, миксеры) по договору купли-продажи с рыночной ценой и рассрочкой платежа.
Техническое разделение:
У жены появился свой расчетный счет в другом банке, своя ККТ, свое кондитерское оборудование.
Производство было физически перемещено в арендованное ею же помещение.
Работники кондитерского цеха были уволены у мужа и официально трудоустроены к жене.
Поставщики продуктов и клиенты-кондитерские были переданы жене, с ними заключены новые договоры.
В этой ситуации, даже если ФНС инициирует проверку, у предпринимателей будет полный комплект документов, доказывающих реальное разделение бизнесов: раздельные активы, персонал, потоки и, главное, — очевидная деловая цель. Бизнес мужа и жены не является идентичным с бизнесом супруги и не связан с ним даже косвенно.
В каком случае можно не платить налоги при передаче товара между близкими родственниками?
Рассмотрим пример:
ИП на УСН (пошив одежды) планирует передать своей дочери (не ИП) остатки материалов и оборудование. Возникает ли НДФЛ у дочери при передаче по договору дарения?
Нет, не возникает.
Почему?
Ключевой момент в том, что дочь не является ИП на момент получения дара. Если бы она была ИП, договор дарения между двумя коммерсантами был бы ничтожной сделкой, но выгоднее для бюджета насчитать одаряемому налог исходя из рыночной цены (пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ).
При этом режим налогообложения, который применяет даритель-ИП, для целей налогообложения доходов одаряемого-физлица значения не имеет.
Вывод: Дарение бизнес-активов родственнику, не зарегистрированному как ИП, — это единственный случай, когда передача может пройти без налоговых последствий для одаряемого. Но опять же всегда есть нюансы, нужно оценивать конкретную сделку на предмет налоговых рисков.
Семья — это хорошо, а документация и деловая цель — лучше
Передача части бизнеса близкому родственнику — это не способ «спрятать» активы от государства, а инструмент реструктуризации. Он будет легален только в одном случае, если вы создадите два реально обособленных, самостоятельных бизнеса.
Всегда оформляйте сделки документально. Безвозмездная передача между ИП — красная тряпка для ФНС. Используйте договоры купли-продажи ТМЦ или договор продажи бизнеса.
Избегайте признаков фиктивности. Разделяйте счета, персонал, активы и бизнес-процессы.
Имейте железную деловую цель. Разделение должно быть экономически обоснованно, а не мотивировано только налоговой выгодой.
Помните историю предпринимателя Иванова из Мурманска. Его ошибка стоила ему сотен тысяч рублей. Правильно подготовленное и документально оформленное разделение — это не только налоговая оптимизация, но и страховка вашего семейного бизнеса от рисков в будущем.
