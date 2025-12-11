Один из способов оптимизации НДФЛ при выходе участника из ООО

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Так уж сложилось, что после обзора статей по данной теме в мою компанию обратилось за 2,5 года несколько сотен клиентов со всей страны. Причем в буквальном смысле — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
По случаю Геннадий из Калининграда и Лидия из Петропавловска-Камчатского, передаю вам привет! 👋 Для меня вы были особенными клиентами!
Но вернёмся к делу. Клиентов по операциям с долями в ООО, особенно когда речь идёт о выводе активов, стало действительно много — количество уже близко к тысяче. Периодически я пишу обзоры по налоговой оптимизации, рассказываю много, но далеко не обо всём.
Причина проста качественная оптимизация всегда индивидуальна, и публично раздавать все инструменты невыгодно — налоговики читают статьи не хуже нас, а законодательство меняется так быстро, что на каждую «лазейку» тут же накладывают латки. А краеугольный камень всегда один — деловая цель, которую нужно анализировать в каждой ситуации. В отношении этих сделок много неоднозначных моментов законодательства, которые нужно проскочить как по минному полю.
Сегодня хочу разобрать одну распространённую, но не всегда очевидную ошибку в сделках с долями, последствия которой могут исчисляться десятками миллионов рублей.
Переходим к сути
Если участник, владевший долей более пяти лет, выходит из ООО и получает вместо денег имущество, то с точки зрения НДФЛ возникает тонкий момент. Доход в размере действительной стоимости доли (по данным бухгалтерской отчетности) освобождается от налога (п. 17.2 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина № 03-04-06/50042 от 27.05.2022 г.).
Однако если рыночная стоимость переданного имущества выше этой действительной стоимости, то разница считается доходом в натуральной форме и облагается НДФЛ по ставке от 13% (п. 1 ст. 210, пп. 1.1 п. 2 ст. 211 НК РФ).
Проще говоря: вы выходите из ООО с долей, балансовая стоимость которой 1 млн руб. Общество передает вам недвижимость, рыночная цена которой 5 млн руб. Ваш налогооблагаемый доход составит: 5 млн – 1 млн = 4 млн руб. НДФЛ к уплате: 4 млн * 13%-15% = 552 тыс. руб.
Если у общества нет денег, чтобы удержать у вас и перечислить этот налог (а при выдаче имущества их часто и нет), оно обязано сообщить об этом и вам, и налоговикам. В итоге налоговая инспекция «придет» за платежом к вам лично.
Как избежать негативных последствий?
Один из легальных способов — провести переоценку имущества общества перед выходом участника. Это увеличит балансовую (действительную) стоимость чистых активов, а следовательно, и стоимость вашей доли. В идеале — приблизит ее к рыночной стоимости выводимого имущества. В этом случае разница, облагаемая НДФЛ, будет минимальной или нулевой.
Важно: переоценка должна быть экономически обоснованной, документально подтвержденной (например, отчетом независимого оценщика, это делать необязательно, но желательно) и отражена в бухгалтерской отчетности. Цель — не создать искусственную разницу, а отразить реальную рыночную стоимость активов.
Кейс подробнее*
Ситуация для примера:
*Название фирмы, суммы, Ф.И.О. участника вымышленные – все совпадения случайны.
Участник с польской фамилией Поздняк К.Ю. владел долей 50% в ООО «Тейя» более 7 лет.
Действительная стоимость его доли на момент выхода — 10 млн руб. (по данным бухгалтерского баланса). Выходя, он договорился получить в счет выплаты складское помещение, принадлежащее обществу. Рыночная стоимость склада по оценке — 25 млн руб.
Если передать склад как есть, у Поздняка К.Ю. возникает доход в натуральной форме: 25 млн – 10 млн = 15 млн руб.
Сумма НДФЛ к уплате: 15 млн * (13% и15%) = 2,202 млн. руб.
Подобные сделки на особом контроле у налоговиков. Это и понятно, с одной сделки есть шанс существенно пополнить бюджет, если налогоплательщик просчитался.
В этой ситуации Поздняк рискует получить уведомление от налоговой и обязан будет заплатить НДФЛ 2,202 млн. руб. со своих личных средств.
А ведь этой суммы можно было избежать. И винить бухгалтера не всегда имеет смысл. Эта сложная и нетипичная сделка, при проведении которой не стыдно обратиться и за помощью.
Решение по налоговой оптимизации:
После консультации по оптимизации налогообложения за полгода до планируемого выхода участника ООО «Тейя» проводит переоценку основных средств, включая тот самый склад.
Для страховки привлекается независимый оценщик. В результате переоценки балансовая стоимость склада увеличивается до 25 млн руб. (что близко к рыночной). Соответственно, увеличивается стоимость чистых активов и действительная стоимость доли Поздняка К.Ю. — теперь она составляет 25 млн руб. Для упрощения и наглядности примера, будем считать других активов в расчет не вошло.
Поздняк К.Ю. сэкономил на НДФЛ - 2,2 млн. руб. Риски споров с налоговой сведены к минимуму, так как переоценка была реальной и документально подтвержденной.
Вывод:
Выход из ООО с имуществом требует тщательного налогового планирования на каждом этапе, потому что налоговые последствия и весьма значительные могут неожиданно прилететь даже после того, как участник покинул общество, но с его долей недальновидно поступили. В этой сделке больше подводных камней, чем кажется.
На этом завершаю свой материал.
Доброе утро, Ольга. Интересная и полезная статья, увы((( в свете последник событий, активы могут (и будут) прераспределяться, распадаться, передаваться и прочее.
А вот это правильно, считаю, что при решении столь сложных вопросах, собственник не должен экономить на консультации. И уж точно не рядовой бухгалтер должен придумывать экономический смысл сделки