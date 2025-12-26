Можно ли выдавать дивиденды непропорционально долям участников? Риски зависшего подотчета

1. Непропорциональные дивиденды в ООО. Законно, но опасно

Можно ли в ООО платить дивиденды не пропорционально долям участников? Ответ — да, можно. Но только при выполнении строгих условий.

Федеральный закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» прямо допускает такую возможность. Пункт 2 статьи 28 Закона об ООО говорит о том, что прибыль по общему правилу распределяется пропорционально долям в уставном капитале. Однако уставом общества может быть установлен иной порядок распределения прибыли.

Причем это должно быть именно положение устава, принятое единогласно всеми участниками. То же правило действует и при последующем изменении или отмене такого порядка.

С корпоративной точки зрения, если в уставе прямо записано, что прибыль может распределяться, например, с учетом личного вклада участников, и все участники согласны, такое решение законно. Общее собрание вправе принимать решения о распределении прибыли ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

Проблемы начинаются там, где формулировки устава расплывчатые. В практике арбитражных судов встречаются случаи, когда решения о непропорциональном распределении признавались недействительными именно из-за отсутствия четких критериев. Суд указывал, что само по себе указание на «личный вклад» без механизма оценки противоречит Закону об ООО. Подобные выводы отражены в обзорах судебной практики по применению статьи 28 Закона об ООО.

С точки зрения корпоративного права в 2025 году ничего не изменилось. Возможность непропорционального распределения сохранена. Но с налоговой точки зрения ситуация выглядит иначе.