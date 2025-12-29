Гид по новогоднему настроению. Новогоднее кино: разные настроения, разные истории

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков. Но сегодня выпуск не о налогах. Мои рекомендации, что посмотреть перед новым годом.
1. Для светлой ностальгии и веры в людей
«Эта прекрасная жизнь» (It's a Wonderful Life, 1947)
Этот фильм я смотрю каждый год в канун новогодних праздников. Сегодня вечером посмотрю его тоже. Этот фильм — проверенный временем эликсир для души. Он начинается как тёплая ностальгия по маленькому городку, а затем стремительно превращается в экзистенциальную драму о самом главном, о том, что делает жизнь ценной?
Этот черно-белый фильм, который будит в зрителе самое доброе и человечное.
Кому-то фильм может показаться наивным, кто-то увидит в нем больше, чем сентиментальный ретро-фильм.
Кому подойдёт?
Романтикам, тем, кто устал от цинизма и хочет поверить в доброту, а также всем, кто подводит итоги года.
2. Для эстетического уюта и стильной сказки
«Отель «Гранд Будапешт»» (The Grand Budapest Hotel, 2014)
Если классическая рождественская сказка кажется вам слишком простой, Уэс Андерсон предлагает свою версию — идеально симметричную и упакованную в винтажную обёртку.
Зимние горные пейзажи, заснеженный курортный отель, напоминающий коробку драже, и безупречная палитра цветов создают атмосферу живой, дышащей открытки. Но под этим сладким фасадом скрывается авантюрный, трогательный и местами горький сюжет о дружбе, чести и уходящей эпохе. Это новогоднее настроение для тех, кто ценит красоту формы и сложность чувств.
Кому подойдёт?
Эстетам, любителям необычного киноязыка, дизайнерам и тем, кто ищет интеллектуально уютное кино.
3. Для семейного волшебства два анимационных шедевра
Для чуда и доброты «Клаус» (Klaus, 2019)
Современная классика, доказавшая, что о Санте можно рассказать свежо и гениально. Это история не о волшебнике, а о том, как волшебство рождается из простых человеческих поступков. Циничный почтальон и угрюмый плотник нечаянно становятся творцами самой светлой легенды. Фильм покоряет не только сердцем, но и уникальной анимацией, стилизованной под живопись маслом. Это стопроцентное лекарство от чёрствости и идеальный семейный просмотр, который оставит ощущение тепла и веры в чудо.
Для романтики и судьбы «Анастасия» (Anastasia, 1997)
Обязательно пересмотрю! Идеальный новогодний мультфильм о главном праздничном чуде — обретении дома и себя. История взрослой Ани, ищущей своё прошлое, разворачивается на фоне заснеженного, сияющего огнями Петербурга и Парижа. Захватывающее путешествие, прекрасные песни («Journey to the Past») и тема магической связи с семьёй создают особое, возвышенное настроение. Это фильм для тех, кто верит, что под бой курантов возможно самое невероятное воссоединение.
4. Для мрачного декаданса
«Сияние» (The Shining, 1980) и «Из Ада» (From Hell, 2001)
Для тех, чьё идеальное Рождество — это тёмная сторона праздника. Оба фильма исследуют безумие, изоляцию и ужас, которые лишь подчёркиваются праздничным антуражем.
«Сияние» — это хоррор в чистом виде. Заснеженный, отрезанный от мира отель «Оверлук» становится гигантской ловушкой для рассудка. Гигантские пустые бальные залы, украшенные гирляндами, и вечная метель за окном — идеальный фон для распада личности. Здесь праздник — это кошмар одиночества, где сознание начинает пожирать само себя.
«Из Ада» — это готический триллер. Туманный, грязный Лондон викторианской эпохи похож на дьявольскую рождественскую игрушку. Видения инспектора Эберлайна (Джонни Депп) — словно исковерканные праздничные огни, освещающие лишь коррупцию и мрак. Это похороны эпохи, расследование, которое ведёт не к справедливости, а в самую гущу тьмы.
Кому подойдёт?
Любителям интеллектуального хоррора, готической эстетики и тем, кто находит странную красоту в декадансе.
5. Для философской тревоги и киберпанк-ностальгии
«Странные дни» (Strange Days, 1995)
Редчайший жемчуг — фильм, где действие происходит точно в новогоднюю ночь, но это не праздник, а тревожный миллениум. Последние часы 1999 года в Лос-Анджелесе — это не надежда на будущее, а паранойя, неоновый глянец, насилие и технологии, позволяющие сбежать в чужие воспоминания. Герой, бывший коп, торгует записями чувств, становясь проводником в самые тёмные уголки человеческой души. Это фильм-предупреждение о том, как легко потерять себя в мире, где реальность стала товаром, а Новый год стал не началом, а ощущением конца. Идеальная киберпанк-атмосфера, актуальные вопросы и Ральф Файнс в одной из лучших ролей.
Кому подойдёт?
Тем, кто размышляет о природе реальности, и всем, кто встречает Новый год с философской тревогой.
6. Для романтики и суровой нежности
«Серебряные коньки» (2020) и «Сибирский цирюльник» (1998)
Две совершенно разные истории о любви, которая рождается и проходит испытания на фоне русской зимы, но с абсолютно разным пульсом.
«Серебряные коньки» — это легкая новогодняя сказка для романтичных реалистов. История любви бедного курьера-конькобежца и дочери чиновника в заснеженном Петербурге 1899 года.
Фильм поражает своей визуальной роскошью ледяные просторы Невы, балы, сияющие огни города в рождественские дни. Это история о преодолении социальных преград, где зима — не декорация, а соучастник, а любовь становится смелым побегом из клетки условностей.
«Сибирский цирюльник» — это пылкая и трагическая опера о любви как сумасшествии.
Безумие, в которое погружается юный кадет (Олег Меньшиков) из-за страсти к коварной и обаятельной авантюристке (Джулия Ормонд), разворачивается на фоне масштабных зимних пейзажей и царской армии. Это не уютное кино, а мощная, эмоциональная драма, где настоящая любовь показана как сила, ломающая судьбы и стирающая границы разума. Очень мощный фильм! Идеально для тех, кто хочет не умиления, а страсти и сильных эмоций.
Кому подойдёт?
«Серебряные коньки» — тем, кто ищет красивую историю с хэппи-эндом.
«Сибирский цирюльник» — ценителям высокой драмы, сильных актёрских работ и сложных чувств.
Новый год в кино — это далеко не всегда хоровод вокруг ёлки. Как и наше внутреннее состояние в канун праздника, он может быть очень разным.
Главное — позволить себе выбрать фильм, который резонирует именно с вашим сегодняшним настроением. Ведь иногда лучший праздник — это не шумная вечеринка, а честный разговор с самим собой подходящий киноистории.
С наступающего и приятного просмотра! Постаралась сделать для вас небанальную подборку.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Комментарии3
Ольга, добрый вечер! Спасибо за такой классный новогодний обзор! Все прекрасные фильмы, но мой любимчик тут, пожалуй, «Отель «Гранд Будапешт». Когда первый раз посмотрела, хохотала до слез!