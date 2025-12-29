Гид по новогоднему настроению. Новогоднее кино: разные настроения, разные истории

1. Для светлой ностальгии и веры в людей

«Эта прекрасная жизнь» (It's a Wonderful Life, 1947)

Этот фильм я смотрю каждый год в канун новогодних праздников. Сегодня вечером посмотрю его тоже. Этот фильм — проверенный временем эликсир для души. Он начинается как тёплая ностальгия по маленькому городку, а затем стремительно превращается в экзистенциальную драму о самом главном, о том, что делает жизнь ценной?

Этот черно-белый фильм, который будит в зрителе самое доброе и человечное.

Кому-то фильм может показаться наивным, кто-то увидит в нем больше, чем сентиментальный ретро-фильм.

Кому подойдёт?

Романтикам, тем, кто устал от цинизма и хочет поверить в доброту, а также всем, кто подводит итоги года.