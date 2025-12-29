8089 КПП ОСНО МОб
Гид по новогоднему настроению. Новогоднее кино: разные настроения, разные истории

Новый год — время не только для шампанского и салатов. Это еще и повод для самых разных чувств от светлой ностальгии до рефлексивной меланхолии. Под каждый каприз души есть свое кино. Этот гид поможет вам выбрать фильм, который не просто покажет праздник на экране, а созвучно вашему текущему внутреннему состоянию.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков. Но сегодня выпуск не о налогах. Мои рекомендации, что посмотреть перед новым годом.

1. Для светлой ностальгии и веры в людей

«Эта прекрасная жизнь» (It's a Wonderful Life, 1947)

Изображение взято из открытых источников

Этот фильм я смотрю каждый год в канун новогодних праздников. Сегодня вечером посмотрю его тоже. Этот фильм — проверенный временем эликсир для души. Он начинается как тёплая ностальгия по маленькому городку, а затем стремительно превращается в экзистенциальную драму о самом главном, о том, что делает жизнь ценной? 

Этот черно-белый фильм, который будит в зрителе самое доброе и человечное

Кому-то фильм может показаться наивным, кто-то увидит в нем больше, чем сентиментальный ретро-фильм.  

Кому подойдёт?

Романтикам, тем, кто устал от цинизма и хочет поверить в доброту, а также всем, кто подводит итоги года.

2. Для эстетического уюта и стильной сказки

«Отель «Гранд Будапешт»» (The Grand Budapest Hotel, 2014)

Изображение взято из открытых источников

Если классическая рождественская сказка кажется вам слишком простой, Уэс Андерсон предлагает свою версию — идеально симметричную и упакованную в винтажную обёртку. 

Зимние горные пейзажи, заснеженный курортный отель, напоминающий коробку драже, и безупречная палитра цветов создают атмосферу живой, дышащей открытки. Но под этим сладким фасадом скрывается авантюрный, трогательный и местами горький сюжет о дружбе, чести и уходящей эпохе. Это новогоднее настроение для тех, кто ценит красоту формы и сложность чувств.

Кому подойдёт?

Эстетам, любителям необычного киноязыка, дизайнерам и тем, кто ищет интеллектуально уютное кино.

3. Для семейного волшебства два анимационных шедевра

Для чуда и доброты «Клаус» (Klaus, 2019)

Изображение взято из открытых источников

Современная классика, доказавшая, что о Санте можно рассказать свежо и гениально. Это история не о волшебнике, а о том, как волшебство рождается из простых человеческих поступков. Циничный почтальон и угрюмый плотник нечаянно становятся творцами самой светлой легенды. Фильм покоряет не только сердцем, но и уникальной анимацией, стилизованной под живопись маслом. Это стопроцентное лекарство от чёрствости и идеальный семейный просмотр, который оставит ощущение тепла и веры в чудо.

Для романтики и судьбы «Анастасия» (Anastasia, 1997)

Изображение взято из открытых источников

Обязательно пересмотрю! Идеальный новогодний мультфильм о главном праздничном чуде — обретении дома и себя. История взрослой Ани, ищущей своё прошлое, разворачивается на фоне заснеженного, сияющего огнями Петербурга и Парижа. Захватывающее путешествие, прекрасные песни («Journey to the Past») и тема магической связи с семьёй создают особое, возвышенное настроение. Это фильм для тех, кто верит, что под бой курантов возможно самое невероятное воссоединение.

4. Для мрачного декаданса 

«Сияние» (The Shining, 1980) и «Из Ада» (From Hell, 2001)

Для тех, чьё идеальное Рождество — это тёмная сторона праздника. Оба фильма исследуют безумие, изоляцию и ужас, которые лишь подчёркиваются праздничным антуражем.

«Сияние» — это хоррор в чистом виде. Заснеженный, отрезанный от мира отель «Оверлук» становится гигантской ловушкой для рассудка. Гигантские пустые бальные залы, украшенные гирляндами, и вечная метель за окном — идеальный фон для распада личности. Здесь праздник — это кошмар одиночества, где сознание начинает пожирать само себя.

Изображение взято из открытых источников

«Из Ада» — это готический триллер. Туманный, грязный Лондон викторианской эпохи похож на дьявольскую рождественскую игрушку. Видения инспектора Эберлайна (Джонни Депп) — словно исковерканные праздничные огни, освещающие лишь коррупцию и мрак. Это похороны эпохи, расследование, которое ведёт не к справедливости, а в самую гущу тьмы.

Изображение взято из открытых источников

Кому подойдёт?

 Любителям интеллектуального хоррора, готической эстетики и тем, кто находит странную красоту в декадансе.

5. Для философской тревоги и киберпанк-ностальгии

«Странные дни» (Strange Days, 1995)

Изображение взято из открытых источников

Редчайший жемчуг — фильм, где действие происходит точно в новогоднюю ночь, но это не праздник, а тревожный миллениум. Последние часы 1999 года в Лос-Анджелесе — это не надежда на будущее, а паранойя, неоновый глянец, насилие и технологии, позволяющие сбежать в чужие воспоминания. Герой, бывший коп, торгует записями чувств, становясь проводником в самые тёмные уголки человеческой души. Это фильм-предупреждение о том, как легко потерять себя в мире, где реальность стала товаром, а Новый год стал не началом, а ощущением конца. Идеальная киберпанк-атмосфера, актуальные вопросы и Ральф Файнс в одной из лучших ролей.

Кому подойдёт?

Тем, кто размышляет о природе реальности, и всем, кто встречает Новый год с философской тревогой.

6. Для романтики и суровой нежности

«Серебряные коньки» (2020) и «Сибирский цирюльник» (1998)

Две совершенно разные истории о любви, которая рождается и проходит испытания на фоне русской зимы, но с абсолютно разным пульсом.

«Серебряные коньки» — это легкая новогодняя сказка для романтичных реалистов. История любви бедного курьера-конькобежца и дочери чиновника в заснеженном Петербурге 1899 года. 

Изображение взято из открытых источников

Фильм поражает своей визуальной роскошью ледяные просторы Невы, балы, сияющие огни города в рождественские дни. Это история о преодолении социальных преград, где зима — не декорация, а соучастник, а любовь становится смелым побегом из клетки условностей.

«Сибирский цирюльник» — это пылкая и трагическая опера о любви как сумасшествии

Изображение взято из открытых источников

Безумие, в которое погружается юный кадет (Олег Меньшиков) из-за страсти к коварной и обаятельной авантюристке (Джулия Ормонд), разворачивается на фоне масштабных зимних пейзажей и царской армии. Это не уютное кино, а мощная, эмоциональная драма, где настоящая любовь показана как сила, ломающая судьбы и стирающая границы разума. Очень мощный фильм! Идеально для тех, кто хочет не умиления, а страсти и сильных эмоций.

Кому подойдёт?

 «Серебряные коньки» — тем, кто ищет красивую историю с хэппи-эндом.

«Сибирский цирюльник» — ценителям высокой драмы, сильных актёрских работ и сложных чувств.

Новый год в кино — это далеко не всегда хоровод вокруг ёлки. Как и наше внутреннее состояние в канун праздника, он может быть очень разным.

Главное — позволить себе выбрать фильм, который резонирует именно с вашим сегодняшним настроением. Ведь иногда лучший праздник — это не шумная вечеринка, а честный разговор с самим собой подходящий киноистории. 

С наступающего и приятного просмотра! Постаралась сделать для вас небанальную подборку. 

На этом завершаю свой материал.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

