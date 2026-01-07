Кто может применять пониженные ставки УСН в 2026 г.? Перечень видов деятельности для УСН 1%

Новый год стартует с супер-бонуса от государства. Многие из вас волновались: а сохранятся ли региональные пониженные ставки по УСН в 2026-м? Висело в воздухе до последнего... Ведь нет перечня – нет льготы!

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Но 30 декабря 2025 успели все-таки утвердить Распоряжение Правительства № 4176-р с этим перечнем, которого так ждали предприниматели. И вот вердикт: льготы остаются для почти всех видов деятельности! 🎉

Регионы смогут снижать ставки (от 1% до 6% на "Доходы" или от 5% до 15% на "Доходы минус расходы"), плюс нулевые ставки для новых ИП — но только по Единому перечню от Правительства.

И хорошая новость в том, что в 2026 г. этот Единый перечень Правительства РФ включает практически все ОКВЭД, кроме запрещенных НК РФ (ломбарды, страховщики, азартные игры и т.п.). Так что большинство бизнеса в выигрыше на весь 2026 год, если конечно в вашем регионе в этом году действуют льготные ставки!

Что делать, если вы перешли на другой налоговый режим и теперь хотите откатить все назад?!

Если вы сменили УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы» (или наоборот), то до 12 января 2026 г. нужно подать новое уведомление и время на это у вас есть. То есть время все переиграть еще имеется, хоть и немного.

Рекомендуемая форма уведомления об изменении объекта налогообложения по УСН с 2025 г. № 26.2-6 утверждена Приказом ФНС России № ММВ-7-3/829@ от 02.11.2012 г. Формат представления уведомления в электронной форме утвержден Приказом ФНС России № ММВ-7-6/878@ от 16.11.2012.

Если вы с УСН перешли АУСН, то в личном кабинете налогоплательщика отмените переход на АУСН + одновременно подайте заявление о переходе на УСН. Это тоже желательно сделать до 12 января. В противном случае вам придется «слетать» с АУСН искусственно, например, превысив численность персонала 5 чел. Или открыть счет в банке, который не участвует в эксперименте и уведомить об этом налоговиков.

Для наглядности в таблице:

Ситуация Что делать Срок Как реализовать Сменили "Доходы" на "Доходы минус расходы" или наоборот Подать новое уведомление о переходе назад До 12 января 2026 В ИФНС по форме (уведомление о применении УСН) Перешли на АУСН Отменить переход + подать на УСН Желательно до 12 января В Личном кабинете налогоплательщика отменить переход на АвтоУСН Не успели до 12 января Искусственно "слететь" с АУСН В течение года Превысить штат >5 чел. или открыть счет в "не участвующем" банке + уведомить ФНС

🚀 Итог и план действий на январь:

Не паникуйте. Ваш ОКВЭД почти наверняка в новом Едином перечне (№ 4176-р). Льготные и нулевые ставки сохранены. Проверьте себя. Убедитесь, что ваш основной вид деятельности в этом перечне. Примите финальное решение по режиму. Если в конце декабря вы спонтанно поменяли УСН или перешли на АУСН — у вас есть неделя, чтобы всё вернуть без последствий. Планируйте спокойно. На весь 2026 год правила ясны и предсказуемы. Можно сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на мыслях о налогах.

Поздравляю с отличным стартом года! Делитесь этой важной новостью с коллегами-предпринимателями. ❤️