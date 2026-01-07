Кто может применять пониженные ставки УСН в 2026 г.? Перечень видов деятельности для УСН 1%
Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор.
Но 30 декабря 2025 успели все-таки утвердить Распоряжение Правительства № 4176-р с этим перечнем, которого так ждали предприниматели. И вот вердикт: льготы остаются для почти всех видов деятельности! 🎉
Регионы смогут снижать ставки (от 1% до 6% на "Доходы" или от 5% до 15% на "Доходы минус расходы"), плюс нулевые ставки для новых ИП — но только по Единому перечню от Правительства.
И хорошая новость в том, что в 2026 г. этот Единый перечень Правительства РФ включает практически все ОКВЭД, кроме запрещенных НК РФ (ломбарды, страховщики, азартные игры и т.п.). Так что большинство бизнеса в выигрыше на весь 2026 год, если конечно в вашем регионе в этом году действуют льготные ставки!
Что делать, если вы перешли на другой налоговый режим и теперь хотите откатить все назад?!
Если вы сменили УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы» (или наоборот), то до 12 января 2026 г. нужно подать новое уведомление и время на это у вас есть. То есть время все переиграть еще имеется, хоть и немного.
Рекомендуемая форма уведомления об изменении объекта налогообложения по УСН с 2025 г. № 26.2-6 утверждена Приказом ФНС России № ММВ-7-3/829@ от 02.11.2012 г. Формат представления уведомления в электронной форме утвержден Приказом ФНС России № ММВ-7-6/878@ от 16.11.2012.
Если вы с УСН перешли АУСН, то в личном кабинете налогоплательщика отмените переход на АУСН + одновременно подайте заявление о переходе на УСН. Это тоже желательно сделать до 12 января. В противном случае вам придется «слетать» с АУСН искусственно, например, превысив численность персонала 5 чел. Или открыть счет в банке, который не участвует в эксперименте и уведомить об этом налоговиков.
Для наглядности в таблице:
Ситуация
Что делать
Срок
Как реализовать
Сменили "Доходы" на "Доходы минус расходы" или наоборот
Подать новое уведомление о переходе назад
До 12 января 2026
В ИФНС по форме (уведомление о применении УСН)
Перешли на АУСН
Отменить переход + подать на УСН
Желательно до 12 января
В Личном кабинете налогоплательщика отменить переход на АвтоУСН
Не успели до 12 января
Искусственно "слететь" с АУСН
В течение года
Превысить штат >5 чел. или открыть счет в "не участвующем" банке + уведомить ФНС
🚀 Итог и план действий на январь:
Не паникуйте. Ваш ОКВЭД почти наверняка в новом Едином перечне (№ 4176-р). Льготные и нулевые ставки сохранены.
Проверьте себя. Убедитесь, что ваш основной вид деятельности в этом перечне.
Примите финальное решение по режиму. Если в конце декабря вы спонтанно поменяли УСН или перешли на АУСН — у вас есть неделя, чтобы всё вернуть без последствий.
Планируйте спокойно. На весь 2026 год правила ясны и предсказуемы. Можно сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на мыслях о налогах.
Поздравляю с отличным стартом года! Делитесь этой важной новостью с коллегами-предпринимателями. ❤️

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.


