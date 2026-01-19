Оптимизация налогообложения. Деловая цель — камень преткновения в налоговых спорах

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесу законно экономить налоги, выстраивать безопасные модели работы и заранее видеть налоговые риски — до того, как ими заинтересуется ФНС.
Давайте сегодня вместе разберемся на примерах, как думают налоговые органы и суды, когда вы:
- оптимизируете налоги;
- работаете с взаимозависимыми лицами;
- заключаете крупные или нетипичные сделки;
- перестраиваете структуру бизнеса.
В таких ситуациях наличие деловой цели становится критически важным. Однако не все до конца понимают в чем же она заключается.
Деловая цель и необоснованная налоговая выгода — «сообщающиеся сосуды»
Еще в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г. было указано, что
при отсутствии деловой цели налоговые органы вправе настаивать на признании налоговой выгоды необоснованной. Сказанное подтверждается многочисленной судебной практикой.
По сути, это означает, что недостаточно просто грамотно оформить документы или «закрыть» сделку юридически. Бизнес должен понимать и уметь объяснить, каким образом принятые управленческие решения развивают компанию, повышают эффективность, позволяют управлять рисками, и только потом — как следствие — приводят к налоговой экономии.
Это каркас (легенда), вокруг которого выстраивается все остальное обоснование и документальное подтверждение сделки.
Налоговая выгода не может быть самостоятельной деловой целью — позиция подтверждена Определением ВС РФ № 304-ЭС21-22847 от 10.12.2021 г.
Некоторые бизнесмены ошибаются, считая, что если есть налоговая экономия, то деловой цели автоматически нет. То есть что любая экономия налогов — это обман государства. Это другая крайность и такое утверждение тоже неверно. Истина где-то посередине.
Если вы хотите сэкономить и не иметь проблем, то вам нужно сбалансировать между тем, что можно и нельзя. Надеюсь, сейчас у вас появится больше ясности по этому вопросу.
Суды последовательно указывают:
✔ налоговая выгода допустима, если она сопутствующий эффект сделок, имеющих деловую. цель;
❌ недопустима, если ради нее сделка (или новые ИП или ООО) и создавалась.
Пример №1
Если организация присоединяет компанию с убытками исключительно ради учета этих убытков, без иных экономических причин, инспекция правомерно откажет в уменьшении налоговой базы (пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, п. 5 ст. 283 НК РФ).
Пример №2
Если ИП сдает помещения своей супруге по цене ниже рыночной, после чего она переоформит их в субаренду, то ФНС придет к выводу, что супруга в данной схеме выполняла лишь формальную (искусственную) роль посредника.
Такой подход признан незаконным дроблением бизнеса, направленным на уход от налогов. И никакой деловой цели в этой сделке нет (письмо ФНС России № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г.). Предприниматель никогда бы не сдавал чужому человеку имущество за «3 копейки», чтобы тот потом сдавал его в субаренду арендатором по нормальной рыночной цене.
ФНС прекрасно понимает, что подобные сделки носят искусственный характер. И роль супруги в данном примере необходима только для снижения налоговой нагрузки и больше ни для чего.
В спорах о дроблении часто деловая цель терпит фиаско, почему?
Именно в спорах о дроблении бизнеса деловая цель становится камнем преткновения. Так что о легенде нужно думать заранее, а не пытаться натянуть ее уже на то, что есть, когда на пороге замаячила инспекция с проверкой.
Кстати, налоговики не сильно настроены делиться по каким критериям они докажут незаконное дробление и не готовы раскрывать свой чек-лист рисков. Прямо заявляя, что подобная информация позволит бизнесу подстраиваться под критерии и опять же искусственно обходить красные флажки, в частности такое заявление делал недавно для известного издания Виталий Званков — начальник Правового управления ФНС.
Однако подход ФНС и судов сформирован, из нормативных документов и судебных решений чек-лист рисков можно вытянуть самостоятельно, например из этих документов:
- Письмо ФНС России № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 г
- Определением ВС РФ № 308-КГ17-15031 от 24.10.2017 г.
- Обзор практики ВС РФ от 13.12.2023 г.
Тревожные признаки дробления
разделение единого бизнеса между лицами на спецрежимах при фактическом управлении одним центром;
отсутствие роста налоговой нагрузки при расширении бизнеса;
создание новых юрлиц или ИП перед ростом оборотов или перед установлением новых лимитов государством с целью взимания с вас больших налогов ;
появление компаний исключительно ради сохранения УСН
(Письмо ФНС № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г.);
показатели, «подогнанные» под лимиты спецрежимов;
снижение рентабельности по данным бухучета.
Семейное дробление бизнеса. Где грань закона?
Для микро- и малого бизнеса тема семейного дробления сейчас особенно болезненна. Многие предприниматели искренне не осознают, что регистрация бизнеса на жену, маму, брата, свата может привести к серьезным налоговым и даже уголовным последствиям. Под моими выпусками по этой теме писали «неконституционно запрещать открывать бизнес на родственника» и т.д.
Суровая правда в том, что если открытие ИП или ООО на родственника сопровождается передачей ему оборотов и преследует единственную цель платить меньше налогов, речь идет об искусственном дроблении бизнеса и получении необоснованной налоговой выгоды. Так что законодательство нарушаете вы, а не государство.
Формально (только на бумаге) вовлекать родственников в деятельность, чтобы сэкономить на налогах считается незаконным (п. 6 письма ФНС № БВ-4-7/8051 от 16.07.2024 г.).
Дополнительно стоит учитывать, что с 5 июля 2025 года введена уголовная ответственность за регистрацию ИП на номинальных лиц (ст. 173.1 и 173.2 УК РФ). Этот фактор радикально повышает риски подобных схем.
Когда в семейном бизнесе деловая цель действительно есть?
Описать все налоговые риски практически невозможно из-за их многообразия, связанного с особенностями каждого отдельного бизнеса и договора, всегда требуется индивидуальный подход.
Семейный бизнес сам по себе не запрещен. Ключевые вопросы наличие реальной деловой цели, а также если каждый член семьи действительно работает обособленно на свой страх и риск.
Например:
Если один супруг ведет строительный бизнес, а второй — самостоятельное направление по дизайну, подбору материалов и авторскому надзору, разделение функций может быть экономически оправданным. Супруга может полностью автономно работать и без бизнеса мужа.
В такой модели каждый из супругов ведет собственную деятельность, несет предпринимательские риски, имеет квалификацию и клиентов. Налоговая экономия в этом случае является побочным эффектом, но не основной целью.
Примеры деловой цели для семейного бизнеса:
Выделение самостоятельного направления бизнеса (доставка, опт, производство, сервис) для повышения управляемости и операционной эффективности.
Специализация участников группы по разным видам деятельности (производство / продажа / логистика / сервис) с разными бизнес-рисками и рынками.
Создание отдельных брендов и каналов продаж для работы с разными целевыми аудиториями и увеличения охвата рынка.
Оптимизация бизнес-процессов и логистики за счет разделения функций между независимыми компаниями (склады, доставка, производство).
Снижение операционных рисков путем обособления направлений с разной маржинальностью и сезонностью.
Повышение прозрачности финансового учета по каждому виду деятельности и управляемости денежных потоков.
Развитие новых продуктовых линеек (мерч, запчасти, переработка, сопутствующие товары), не связанных напрямую с основным бизнесом.
Выход на новые рынки сбыта (опт / розница / онлайн / офлайн) через отдельные юридические структуры.
Повышение инвестиционной привлекательности отдельных направлений, которые могут функционировать и масштабироваться автономно.
Разграничение ответственности и управленческих функций между членами семьи в рамках реального участия каждого в бизнесе.
Создание самостоятельных центров прибыли, способных работать без финансовой поддержки других компаний группы.
Повышение устойчивости бизнеса к изменениям спроса и регулирования за счет диверсификации деятельности.
💡 Важно:
Во всех удачных примерах из статьи деловая цель возникла до дробления, подтверждена фактами (договоры, персонал, активы, клиенты), сохранилась даже без налогового эффекта.
Дело не в том, что стране невыгоден семейный бизнес, а в том, что появляются дополнительные ИП или ООО на родственника для экономии налогов. Нужно быть очень аккуратными, 10 раз подумать, прежде чем так делать.
Если все члены семейного бизнеса на ОСНО и платят максимальные налоги, то вам и слова никто не скажет. Но если члены семьи платят по отдельности налогов меньше, чем вместе, и у бизнеса единое управление, то это нарушение - искусственное дробление бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Как раз за такое сейчас наказывают, вплоть до уголовки.
Деловая цель — это фундамент налоговой безопасности. Если она есть, налоговая выгода допустима. Если ее нет, развалится даже самая «красивая» схема. Да, это сложно. Можно поступить проще – платить налоги и не хитрить, такой подход точно самый безопасный. Или, наоборот, играть в русскую рулетку и откровенно нарушать законодательство, ничем не прикрывая собственных рисков. Для кого-то хорошим выбором является золотая середина.
Судебная практика и деловая цель. Когда суд встает на сторону бизнеса?
Судебная практика по вопросам деловой цели давно ушла от формального подхода «есть выгода — значит схема». Суды анализируют экономический смысл действий налогоплательщика, оценивают реальность хозяйственных операций, а главное — выясняют, была ли налоговая выгода самостоятельной целью либо лишь следствием обычной предпринимательской деятельности.
Рассмотрим несколько примеров, в которых суды поддерживают бизнес, и случаи, когда они соглашаются с позицией ФНС.
1. В сделках с взаимозависимыми лицами убыток не равен отсутствию деловой цели
Дело № А27-20387/2016 Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.10.2017 № Ф04-3970/2017
Компания получила заем от взаимозависимого лица и учла проценты в расходах по налогу на прибыль. По итогам проверки инспекция указала, что сделка экономически нецелесообразна, проценты искусственно увеличивают 0расходы, операция привела к убытку и не была направлена на получение дохода. Конечно, налогоплательщик рискнул, показав убыток. Но суд все-равно удалось выиграть.
Позиция ФНС
Фактически налоговый орган пытался доказать, что раз заем не принес немедленной прибыли, а стороны взаимозависимы, — значит, деловая цель отсутствует.
Позиция суда
Суды всех инстанций не поддержали инспекцию и указали:
- заемные средства фактически использованы для приобретения оборудования (была жирная деловая цель);
- оборудование имело производственное назначение и использовалось в деятельности компании;
- проценты соответствовали требованиям ст. 252 НК РФ;
- взаимозависимость сторон сама по себе не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды;
- убыточность конкретной сделки — это предпринимательский риск, а не доказательство отсутствия деловой цели.
Принципиальный вывод суда:
Налоговые органы не вправе подменять собой бизнес и оценивать эффективность управленческих решений. Если сделка направлена на развитие деятельности, деловая цель присутствует, даже если результат оказался отрицательным.
2. Производственные и технологические риски как элемент деловой цели
Дело АО «Вологдаоблкоммунэнерго» Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа № Ф07-10353/2017 по делу № А13-1931/2016 от 27.09.2017 г.
ФНС отказала компании в признании расходов на производство электроэнергии, поскольку она не была реализована потребителям. По мнению инспекции, расходы не направлены на получение дохода.
Что установили суды
Суды указали, что производство электроэнергии технологически связано с производством тепловой энергии, компания не могла произвольно прекратить выработку без ущерба для всего производственного цикла, расходы носили вынужденный и обоснованный характер.
Вывод суда:
Недостижение запланированного экономического результата не означает отсутствие деловой цели. Хозяйственный риск — нормальный элемент предпринимательской деятельности.
3. Обоснованные расходы тогда, когда деловая цель очевидна
Компания приобрела грузовые автомобили у иностранного поставщика и учла расходы на бензин при доставке транспорта в Россию.
Суды и финансовые ведомства последовательно указывают, что эксплуатация транспорта невозможна без ГСМ, расходы направлены на получение дохода, НК РФ не ограничивает перечень документов, подтверждающих затраты
(подп. 11 п. 1 ст. 264, п. 1 ст. 252 НК РФ; письма Минфина № 03-03-06/1/119807 от 07.12.2022 г., № 03-03-06/1/102608 от 24.10.2022 г.).
Деловая цель налицо - без топлива доставка и ввод имущества в эксплуатацию невозможны.
Когда расходы признают необоснованными?
Если по условиям договора доставка является обязанностью поставщика, а покупатель берет ее на себя, такие расходы не соответствуют п. 1 ст. 252 НК РФ, не имеют разумной деловой цели, противоречат обычаям делового оборота (Решение АС Смоленской области № А62-6222/2022 от 27.12.2022 г.)
4. Резкое увеличение затрат — один из главных индикаторов налогового риска
Но есть ситуации, когда суд поддержал налогоплательщика (Постановление АС Поволжского округа № А55-2326/2019 от 15.01.2020 г.)
Почему? Потому что компания доказала, что ремонт основной дороги это вынужденное изменение маршрута, имелось корректное оформление путевых листов.
Когда налоговую выгоду теряют? Если компания не контролирует использование служебного транспорта, допускает личные поездки работников, завышает пробег формально, часть расходов не направлена на получение дохода (п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 54.1 НК РФ).
Дополнительно суды указывают на необходимость достоверности первичных документов (п. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ).
5. Продажа ниже себестоимости, когда ФНС не оспорит наличие деловой цели?
Компании вправе самостоятельно устанавливать цены (п. 1 ст. 454 ГК РФ). Продажа ниже себестоимости сама по себе не запрещена, если это маркетинговая стратегия, выход на новый рынок, продвижение нового продукта. А не продажа «дружественному» ИП или ООО. Но такие решения требуют документального обоснования
(п. 1 ст. 252 НК РФ).
В решении АС Кемеровской области № А27-18300/2022 от 26.12.2022 г. суд встал на сторону контролеров
Суд указал, что имела место убыточная реализация без разумной бизнес-логики, отсутствие доказательств маркетинговых или стратегических целей, снижение цены как инструмент налоговой оптимизации.
Суд напомнил, что коммерческие организации создаются ради извлечения прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ; п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 53).
В конечном счете суды исходят из простой логики: деловая цель — это реальная экономическая мотивация бизнеса. Убытки, риски и неудачные управленческие решения — нормальная часть предпринимательской деятельности, а не автоматическое доказательство схемы.
Большинство налоговых споров проигрываются не потому, что бизнес действовал незаконно, а потому что деловая цель не была сформулирована и зафиксирована заранее.
Деловая цель — это фундамент налоговой безопасности. Если она есть, налоговая выгода допустима. Если ее нет, развалится даже самая «красивая» схема. Да, это сложно. Можно поступить проще – платить налоги и не хитрить. Или, наоборот, играть в русскую рулетку и откровенно нарушать законодательство, ничем не прикрывая своих рисков. Для кого-то хорошим выбором является золотая середина.
