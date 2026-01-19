Оптимизация налогообложения. Деловая цель — камень преткновения в налоговых спорах

Деловая цель и необоснованная налоговая выгода — «сообщающиеся сосуды»

Еще в Постановлении Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г. было указано, что

при отсутствии деловой цели налоговые органы вправе настаивать на признании налоговой выгоды необоснованной. Сказанное подтверждается многочисленной судебной практикой.

По сути, это означает, что недостаточно просто грамотно оформить документы или «закрыть» сделку юридически. Бизнес должен понимать и уметь объяснить, каким образом принятые управленческие решения развивают компанию, повышают эффективность, позволяют управлять рисками, и только потом — как следствие — приводят к налоговой экономии.

Это каркас (легенда), вокруг которого выстраивается все остальное обоснование и документальное подтверждение сделки.

Налоговая выгода не может быть самостоятельной деловой целью — позиция подтверждена Определением ВС РФ № 304-ЭС21-22847 от 10.12.2021 г.

Некоторые бизнесмены ошибаются, считая, что если есть налоговая экономия, то деловой цели автоматически нет. То есть что любая экономия налогов — это обман государства. Это другая крайность и такое утверждение тоже неверно. Истина где-то посередине.

Если вы хотите сэкономить и не иметь проблем, то вам нужно сбалансировать между тем, что можно и нельзя. Надеюсь, сейчас у вас появится больше ясности по этому вопросу.

Суды последовательно указывают:

✔ налоговая выгода допустима, если она сопутствующий эффект сделок, имеющих деловую. цель;

❌ недопустима, если ради нее сделка (или новые ИП или ООО) и создавалась.

Пример №1

Если организация присоединяет компанию с убытками исключительно ради учета этих убытков, без иных экономических причин, инспекция правомерно откажет в уменьшении налоговой базы (пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, п. 5 ст. 283 НК РФ).

Пример №2

Если ИП сдает помещения своей супруге по цене ниже рыночной, после чего она переоформит их в субаренду, то ФНС придет к выводу, что супруга в данной схеме выполняла лишь формальную (искусственную) роль посредника.

Такой подход признан незаконным дроблением бизнеса, направленным на уход от налогов. И никакой деловой цели в этой сделке нет (письмо ФНС России № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г.). Предприниматель никогда бы не сдавал чужому человеку имущество за «3 копейки», чтобы тот потом сдавал его в субаренду арендатором по нормальной рыночной цене.

ФНС прекрасно понимает, что подобные сделки носят искусственный характер. И роль супруги в данном примере необходима только для снижения налоговой нагрузки и больше ни для чего.