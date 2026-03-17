Дубай все? Как экономят налоги с помощью ОАЭ? Как получить резидентство ОАЭ и не попасть под двойное налогообложение

Небольшое вступление

А вот сообщение подписчика, который ранее, попросил меня написать про ОАЭ и налоги:

Эта статья изначально была готова к публикации в день, когда в Дубае произошли события, выбивающиеся из привычной повестки: осколки ракеты упали на один из отелей в Дубае и мы с помощницей решили повременить с выпуском.

Ситуация с родственниками в ОАЭ

Параллельно мои родственники находились на круизном лайнере в регионе, который не смог покинуть порт, когда началась бомбежка Ирана по Израилю и американским базам.

Группа родственников отправилась в круиз: 28 февраля — посадка, на следующий день планировался выход на круизном лайнере в Доху. Но маршрут отменили. Круизный лайнер просто остался в порту вместе с людьми.

Интернет — только платный, новости — отрывочные, атмосфера — при этом почти курортная: шоу, рестораны, развлечения. Наверное, мы изначально волновались за родственников больше, чем они сами за себя.

Ближе к завершению дат круиза капитан объявил: путешествие считается несостоявшимся, деньги вернут полностью, а желающие могут остаться на борту до 12 марта. По сути круиз был прибываем на лайнере в порту.

Переломный момент наступил, когда один из родственников своими глазами увидел низко пролетающий истребитель и взрыв рядом. Решение было принято мгновенно — покидать регион и возвращаться домой.

Дальше — классика кризисной логистики: отменённые рейсы, переносы, поиск альтернатив. В итоге удалось вылететь через Тбилиси.

Но важнее другое наблюдение:

— обычно переполненный район у Бурдж-Халифы — пустой

— Dubai Mall — без толп

— инфраструктура — работает идеально

И вот здесь начинается главный вопрос статьи, если страна выдерживает такие стресс-тесты — почему она так привлекательна для налогового планирования?

Быть может еще рано списывать ОАЭ со счетов?