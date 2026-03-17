Дубай все? Как экономят налоги с помощью ОАЭ? Как получить резидентство ОАЭ и не попасть под двойное налогообложение

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Небольшое вступление
Эта статья изначально была готова к публикации в день, когда в Дубае произошли события, выбивающиеся из привычной повестки: осколки ракеты упали на один из отелей в Дубае и мы с помощницей решили повременить с выпуском.
А вот сообщение подписчика, который ранее, попросил меня написать про ОАЭ и налоги:
Ситуация с родственниками в ОАЭ
Параллельно мои родственники находились на круизном лайнере в регионе, который не смог покинуть порт, когда началась бомбежка Ирана по Израилю и американским базам.
Группа родственников отправилась в круиз: 28 февраля — посадка, на следующий день планировался выход на круизном лайнере в Доху. Но маршрут отменили. Круизный лайнер просто остался в порту вместе с людьми.
Интернет — только платный, новости — отрывочные, атмосфера — при этом почти курортная: шоу, рестораны, развлечения. Наверное, мы изначально волновались за родственников больше, чем они сами за себя.
Ближе к завершению дат круиза капитан объявил: путешествие считается несостоявшимся, деньги вернут полностью, а желающие могут остаться на борту до 12 марта. По сути круиз был прибываем на лайнере в порту.
Переломный момент наступил, когда один из родственников своими глазами увидел низко пролетающий истребитель и взрыв рядом. Решение было принято мгновенно — покидать регион и возвращаться домой.
Дальше — классика кризисной логистики: отменённые рейсы, переносы, поиск альтернатив. В итоге удалось вылететь через Тбилиси.
Но важнее другое наблюдение:
— обычно переполненный район у Бурдж-Халифы — пустой
— Dubai Mall — без толп
— инфраструктура — работает идеально
И вот здесь начинается главный вопрос статьи, если страна выдерживает такие стресс-тесты — почему она так привлекательна для налогового планирования?
Быть может еще рано списывать ОАЭ со счетов?
Иллюзия «нулевых налогов», что правда, а что маркетинг? Особенности налоговой системы ОАЭ
Распространённое заблуждение — считать ОАЭ полностью безналоговой юрисдикцией. Фактически система выглядит иначе:
- Заработная плата — 0 %
- Инвестиционные доходы — 0 %
- Доходы от личной недвижимости — 0 %
- Предпринимательская деятельность — 9 % (при превышении установленного порога)
НДС — 5 %
Корпоративный налог регулируется Федеральным декрет-законом № 47 от 2022 года.
Свободные экономические зоны могут применять ставку 0 п%, но только при соблюдении строгих условий: наличие квалифицированного дохода
экономическая субстанция, соблюдение правил трансфертного ценообразования.
Таким образом, ОАЭ — это не нулевая, а низконалоговая юрисдикция с высокой степенью контроля.
Критерии налогового резидентства
Согласно Решению Кабинета Министров № 85 от 2022 года физическое лицо признаётся налоговым резидентом ОАЭ при выполнении одного из условий:
- пребывание в стране 183 дня и более в течение 12 месяцев
- пребывание не менее 90 дней при наличии вида на жительство и жилья или деятельности
- нахождение центра жизненных интересов в ОАЭ
Последний критерий является наиболее сложным и одновременно самым важным.
Центр жизненных интересов - ключевой фактор
На практике именно этот критерий определяет исход налоговых споров.
Оценивается не формальное количество дней, а совокупность факторов:
где проживает семья? где находится основной бизнес? где открыты банковские счета? где происходит основное потребление? где сосредоточена социальная и деловая жизнь?
Возможна ситуация, при которой человек проводит больше времени в России, но остаётся налоговым резидентом ОАЭ. Если его семья, активы и экономическая активность сосредоточены в Эмиратах, приоритет будет за ОАЭ.
Двойное резидентство, как решается конфликт?
Ситуация, при которой человек признаётся резидентом двух стран, стала обычной.
На практике решающим фактором чаще всего становится именно центр жизненных интересов.
Сертификат налогового резидентства, выданный в ОАЭ, усиливает позицию, но сам по себе не является абсолютной гарантией — важна фактическая картина.
Практический пример
Предприниматель Вячеслав получает резидентскую визу ОАЭ и проводит в стране около 95 дней в году.
Он арендует жильё на долгий срок, ведёт бизнес через эмиратскую компанию и использует местные банковские счета.
При этом значительную часть времени он остаётся в России.
Возникает двойное резидентство.
Но при анализе:
- жильё — в ОАЭ
- бизнес — в ОАЭ
- финансовые потоки — в ОАЭ
Резидентство закрепляется за ОАЭ.
Новые правила 2026 года. ТЦО и контроль
С 2026 года существенно усилился контроль за международными операциями.
Сделки с компаниями из юрисдикций с налогом на прибыль 15 процентов и ниже автоматически попадают под контроль при достижении установленного порога.
ОАЭ с их ставкой 9 процентов входят в этот список.
Это означает, что обязательно уведомление налоговых органов
подготовка документации по трансфертному ценообразованию
анализ рыночности цен.
Штрафы могут достигать значительных величин и включать до 40 процентов доначислений.
Free Zone и Mainland - где возникает экономия?
Свободные зоны часто воспринимаются как гарант нулевого налога.
На практике ставка 0 % возможна только при соблюдении условий.
Так необходим аудит, требуется реальная деятельность.
На материковой части ставка фиксирована — 9 %, но требования к структуре могут быть проще. Выбор между этими режимами зависит не от желания «сэкономить», а от модели бизнеса.
Где на самом деле возникает налоговая выгода?
Если очень кратко, то экономия возможна только при выполнении нескольких условий одновременно:
- реальное присутствие в стране
- подтверждённое налоговое резидентство
- корректно выстроенная структура бизнеса
- соблюдение требований трансфертного ценообразования
прозрачный учёт
Без этого ОАЭ перестают быть инструментом оптимизации и становятся источником рисков.
Ответ на вопрос подписчика
Вернемся к вопросу подписчика: Можно ли реально получать доход через ОАЭ под 0 процентов и «жить спокойно»?
Да, но только если это не формальная схема, а выстроенная модель: вы являетесь налоговым резидентом ОАЭ, у компании есть реальная деятельность и экономическая субстанция, соблюдаются требования ТЦО и ведётся корректный учёт. В противном случае — если вы фактически живёте в России, а компания в Эмиратах носит формальный характер — ставка 0 % не работает, а доход может быть доначислен в РФ.
Ключевое заблуждение в том, что ноль в ОАЭ автоматически означает ноль везде: если сохраняется налоговое резидентство России, дивиденды всё равно облагаются по ставке 13–15 %, а сама структура может попасть под контроль.
Заключение
Налоговое резидентство в ОАЭ к 2026 году окончательно перестало быть экзотикой и превратилось в инструмент стратегического международного планирования. Однако вместе с этим исчезла и иллюзия «простого ухода от налогов». Новое соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, ужесточение правил трансфертного ценообразования и требования к реальному присутствию сделали систему более прозрачной и требовательной.
Статус резидента ОАЭ сегодня даёт не только доступ к низким налоговым ставкам, но и накладывает обязательства: подтверждать центр жизненных интересов, выстраивать экономическую субстанцию и соблюдать международные стандарты учёта. В этой статье разберём, как действительно работает налоговое резидентство ОАЭ, где возникает экономия, а где — риски.
Ситуация сейчас усугубляет нестабильной ситуацией в регионе из-за ирано-израильского конфликта.
Если вы рассматриваете Дубай как налоговый дом, ключевой вопрос звучит иначе:
не как снизить налоги, а как выстроить устойчивую международную модель?
Именно такой подход позволяет использовать возможности ОАЭ без конфликтов с налоговыми органами и без потери контроля над бизнесом.
Ну и конечно зайти туда сейчас – это удел смелых!
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию