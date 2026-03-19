Нужно ли пробивать чек при продаже имущества физлицу и как избежать покупки ККТ?

Вопрос №1. Надо ли пробивать чек при продаже физлицу офиса и авто?

Ответ: Да, нужно. Это прямое требование Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Организация при получении денег от физического лица обязана применить ККТ и выдать кассовый чек (или направить его в электронной форме). Закон построен по принципу «презумпции кассы»: ККТ обязательна при всех расчетах с физлицами, если нет прямого исключения в ст. 2 Закона № 54-ФЗ.

Важно: Статус покупателя (учредитель он или нет) и характер сделки (разовая продажа основного средства) значения не имеют. Также не имеет значения способ оплаты: наличные в кассу, перевод с карты на расчетный счет или оплата через СБП — чек нужен всегда.

Если ваша компания не применяет ККТ в текущей деятельности, для разовой продажи придется либо купить/арендовать кассу, либо использовать легальные альтернативы.