Нужно ли пробивать чек при продаже имущества физлицу и как избежать покупки ККТ?

Ко мне на консультацию обратился учредитель ООО с типовой ситуацией. Привожу фрагмент нашего разговора — он наглядно показывает, с какими вопросами сталкивается бизнес.
Ситуация клиента
Это лишь фрагмент большой консультации (дополнительные вопросы, входящие в сервис). Основная консультация была про оптимизацию налогообложения.
Клиент: «Ольга, мы планируем продать офис и автомобиль нашему участнику — физическому лицу. Сделку оформим обычным договором купли-продажи. Возникло два вопроса:
Нужно ли нам как организации пробивать чек, ведь ККТ у нас никогда не было (мы не розница)?
И нужно ли заказывать независимую оценку имущества, чтобы не занизить цену и не получить претензий от налоговой?»
Вопрос №1. Надо ли пробивать чек при продаже физлицу офиса и авто?
Ответ: Да, нужно. Это прямое требование Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Организация при получении денег от физического лица обязана применить ККТ и выдать кассовый чек (или направить его в электронной форме). Закон построен по принципу «презумпции кассы»: ККТ обязательна при всех расчетах с физлицами, если нет прямого исключения в ст. 2 Закона № 54-ФЗ.
Важно: Статус покупателя (учредитель он или нет) и характер сделки (разовая продажа основного средства) значения не имеют. Также не имеет значения способ оплаты: наличные в кассу, перевод с карты на расчетный счет или оплата через СБП — чек нужен всегда.
Если ваша компания не применяет ККТ в текущей деятельности, для разовой продажи придется либо купить/арендовать кассу, либо использовать легальные альтернативы.
Вопрос №2. Как законно не покупать кассу ради одной продажи?
Самый популярный и безопасный вариант, который я рекомендую клиентам, — продажа через посредника (агента или комиссионера).
Как это работает:
Вы заключаете агентский договор с организацией или ИП, у которого уже есть ККТ. Посредник действует от своего имени, но за ваш счет (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). Он находит покупателя (вашего же учредителя), получает от него деньги, пробивает чек со специальным признаком «агента» (теги 1057, 1226), а затем перечисляет выручку вам за вычетом своего вознаграждения.
Результат: Вашей организации применять ККТ не нужно. Обязанность по выдаче чека переходит на посредника.
Нормативное обоснование:
Письмо Минфина РФ № 30-01-15/16983 от 09.03.2022 г.: агент вправе использовать свою ККТ, в чеке указываются признак агента и данные поставщика (принципала).
Письмо Минфина РФ № 30-01-15/30314 от 03.04.2024 г.: если агент действует от своего имени, ККТ применяется агентом.
❗ Важный нюанс: Если агент будет действовать от имени принципала (вашего ООО), то пробивать чек придется все равно вам. Поэтому в договоре должно быть четко прописано, что посредник действует от своего имени.
Если агент действует от имени и за счет принципала, права и обязанности по сделке возникают у принципала. Следовательно, применять ККТ и регистрировать кассу обязан именно принципал (письмо Минфина России № 30-01-15/30314 от 03.04.2024).
Какие еще есть варианты не выставлять свой чек?
Кроме посреднических схем, существуют и другие легальные способы, особенно если речь идет не о разовой продаже, а о регулярных расчетах.
Платежные агенты (например, Почта России). Можно принять оплату через организацию, включенную в реестр операторов по приему платежей. В этом случае кассовый чек выдает платежный агент. Но технически для разовой сделки этот вариант сложнее, чем договор с обычным посредником.
Интернет-эквайринг с облачной кассой. Этот вариант идеален, если у вас есть постоянные продажи товаров или услуг через сайт. Вы подключаете интернет-эквайринг (например, через Точку, ЮKassa), и платежный сервис предоставляет вам в аренду «облачную кассу». Чек формируется автоматически в момент оплаты и уходит покупателю. Это дешевле покупки физического аппарата. Для разовой продажи имущества — избыточно.
Сервис «Касса на один чек». Для разовых сделок существуют специальные сервисы (например, от «Бизнес.Ру» или некоторых банков), которые позволяют арендовать облачную кассу для пробития одного-единственного чека. Стоит недорого. Но это все равно применение ККТ вашей организацией, просто без покупки оборудования.
Если продавцом выступает ИП (особый случай). Если ИП продает автомобиль или недвижимость, которые использовались в личных, а не предпринимательских целях, он может заключить договор как обычное физлицо. В таком случае ККТ не применяется. Для ООО этот вариант не подходит.
Развенчиваю миф про безналичные расчеты:
Часто думают: «Если деньги пришли по безналу от физлица — чек не нужен». Это не так. ККТ можно не применять только при безналичных расчетах между организациями и (или) ИП, и то если в расчете не используется электронное средство платежа с предъявлением (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). Для сделок с физлицами это исключение не работает.
Чтобы вам было проще ориентироваться, я подготовила блок-схему и сравнительную таблицу.
Сравнение подходов: прямая продажа и продажа через посредника
Критерий
Прямая продажа (Договор купли-продажи)
Продажа через посредника (Агентский/Комиссионный договор)
Суть схемы
ООО само заключает договор с покупателем-физлицом и получает деньги.
ООО (Принципал) привлекает Посредника (Агента), который получает деньги от покупателя.
Применение ККТ
Обязательно для ООО (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).
Только у посредника. Продавцу (Принципалу) использовать ККТ не нужно.
Кто выдает чек
Организация-продавец.
Посредник (Агент/Комиссионер). В чеке он указывает признак агента и данные поставщика.
Расходы
Расходы на покупку/аренду кассы, регистрацию в ФНС, услуги ОФД.
Выплата комиссионного вознаграждения посреднику (обычно 10–30% от суммы сделки).
Плюсы
Простота оформления, не нужно платить комиссию посреднику.
Отсутствие необходимости покупать и регистрировать ККТ.
Минусы
Необходимость иметь ККТ или нести расходы на нее.
Необходимость платить комиссионное вознаграждение.
Вопрос №3. Обязательно ли заказывать оценку рыночной стоимости?
Законодательство (ст. 2 Закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «"Об оценочной деятельности») не обязывает вас привлекать независимого оценщика для договора купли-продажи. Это отличие от, например, внесения имущества в уставный капитал, где оценка обязательна (ст. 66.2 ГК РФ, ст. 15 ФЗ «Об ООО»).
Однако в сделках с участниками ООО (взаимозависимыми лицами) это вопрос налоговой безопасности.
Если вы продадите имущество значительно ниже рыночной стоимости (особенно недвижимость ниже кадастровой), налоговая инспекция может:
Посчитать, что основной целью сделки была неуплата налогов (п. 2 ст. 54.1 НК РФ).
Самостоятельно заказать оценку в рамках налоговой проверки.
Доначислить налоги (УСН, на прибыль, НДС), исходя из рыночной цены, а также пени и штраф.
Судебная практика подтверждает, что ФНС может использовать независимую оценку для доказывания занижения стоимости.
Что делать?
Чтобы обезопасить себя, я рекомендую один из двух вариантов:
Заказать отчет о независимой оценке. Это будет вашим весомым аргументом («щитом») в споре с ФНС.
Самостоятельно обосновать цену. Например, собрать скриншоты с ценами на аналогичные объекты (автомобили той же марки и года выпуска, офисы в том же районе) и зафиксировать их в каком-либо внутреннем документе или приложении к договору.
Резюме
Чек пробивать нужно всегда, даже при разовой сделке с учредителем, даже при безналичной оплате.
Купить кассу не обязательно. Используйте продажу через посредника с ККТ или, если речь о регулярных продажах, облачные сервисы.
Оценка имущества — не обязанность, а лучший способ защиты. В сделках с взаимозависимыми лицами она поможет подтвердить рыночность цены и избежать доначислений.
Помните, что налоговое законодательство постоянно меняется. То, что было безопасно в прошлом году, в этом может стать крайне невыгодным. Оценка рисков всегда зависит от индивидуальной ситуации, которую нужно анализировать комплексно. Я пристально слежу за изменениями, потому что это моя работа. Уверены ли вы, что ничего не упустили?
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Комментарии
Ольга, спасибо за пост! Как раз сейчас занимаюсь подобным вопросом. Минимальную комиссию посредника на 1 чек нашла в размере 3,9 процентов от суммы, что при продаже имущества условно за 2 млн. составит 78 тыс. руб. Наш банк предлагает физическую аренду кассы бесплатно с оплатой только фискального накопителя на 3 года примерно за 20 тыс. руб. Если оплачивать ФН на 15 мес. будет подешевле, 13 или 15 тыс., точно не помню цифру. На данный момент ничего лучше не нашла. Конечно, все зависит от стоимости продаваемого имущества и в каждом отдельном случае надо брать калькулятор и считать.