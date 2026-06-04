10 законных способов оптимизации налогообложения в 2026 году, о которых вы могли не знать

Способ 1. Переход на АУСН нулевые взносы и никакого НДС включая директора, даже если фирма временно не работает)

Суть. Если ваш доход не превышает 60 млн руб. в год, а численность — 5 человек, переходите на автоматизированную упрощёнку (АУСН). Налог — 8% («доходы») или 20% («доходы минус расходы»).

Ставка страховых взносов — 0% (вместо 30% на обычной УСН). НДС платить не нужно даже при доходах выше 20 млн.

Пример экономии.

ООО «Альянс» (Москва), УСН «доходы» 6%: выручка 25 млн руб., ФОТ 5 млн руб.

На УСН: налог 1,5 млн + взносы 1,5 млн = 3,0 млн руб.

На АУСН: налог 8% = 2,0 млн руб., взносы 0 руб.

Экономия 1 млн руб. в год взносы, экономия НДС от 5% выручки.

На что обратить внимание (возможные риски).

Налоговики проверяют, не искусственно ли вы удерживаете доход ниже 60 млн (дробление). Регион должен участвовать в эксперименте — с 2025 года АУСН доступна во всех регионах РФ, но уточните локальный закон.

Не питайте иллюзий: АУСН – это налоговый режим, на котором не стоит проворачивать каких-то схем и оптимизации, кроме предусмотренной самим налоговым режимом. Если вы, будучи на АУСН начнете еще и дробиться, применять грубые схемы выводы активов и иные необдуманные поступки, то в проблемах стоит винить только себя. АУСН – это необычная система налогообложения. Ваш учет ведет надзорный орган (!), этим все сказано.

Документы: уведомление о переходе через личный кабинет ФНС или уполномоченный банк (до конца месяца перед переходом).