10 законных способов оптимизации налогообложения в 2026 году, о которых вы могли не знать

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Цель материала — показать, как персональный налоговый планировщик поможет вам выбрать оптимальные способы снижения нагрузки под ваш бизнес. В конце — сводная таблица и призыв к действию.
Способ 1. Переход на АУСН нулевые взносы и никакого НДС включая директора, даже если фирма временно не работает)
Суть. Если ваш доход не превышает 60 млн руб. в год, а численность — 5 человек, переходите на автоматизированную упрощёнку (АУСН). Налог — 8% («доходы») или 20% («доходы минус расходы»).
Ставка страховых взносов — 0% (вместо 30% на обычной УСН). НДС платить не нужно даже при доходах выше 20 млн.
Пример экономии.
ООО «Альянс» (Москва), УСН «доходы» 6%: выручка 25 млн руб., ФОТ 5 млн руб.
На УСН: налог 1,5 млн + взносы 1,5 млн = 3,0 млн руб.
На АУСН: налог 8% = 2,0 млн руб., взносы 0 руб.
Экономия 1 млн руб. в год взносы, экономия НДС от 5% выручки.
На что обратить внимание (возможные риски).
Налоговики проверяют, не искусственно ли вы удерживаете доход ниже 60 млн (дробление). Регион должен участвовать в эксперименте — с 2025 года АУСН доступна во всех регионах РФ, но уточните локальный закон.
Не питайте иллюзий: АУСН – это налоговый режим, на котором не стоит проворачивать каких-то схем и оптимизации, кроме предусмотренной самим налоговым режимом. Если вы, будучи на АУСН начнете еще и дробиться, применять грубые схемы выводы активов и иные необдуманные поступки, то в проблемах стоит винить только себя. АУСН – это необычная система налогообложения. Ваш учет ведет надзорный орган (!), этим все сказано.
Документы: уведомление о переходе через личный кабинет ФНС или уполномоченный банк (до конца месяца перед переходом).
Способ 2. Ученический договор. Выплата стипендии без страховых взносов
Суть. Способ очень старый, но по-прежнему актуальный. Заключите ученический договор с соискателем или действующим сотрудником. Стипендия полностью освобождена от страховых взносов (п. 1 ст. 422 НК РФ). При этом стипендию можно учесть в расходах по налогу на прибыль (на УСН «доходы минус расходы» с 2026 г. согласно подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Пример экономии.
Консалтинговая компания «Терентьев и Ко» обучает 5 стажеров, стипендия 40 000 руб./мес. За полгода:
При трудовом договоре: взносы 30% = 360 000 руб.
По ученическому договору: 0 руб.
Экономия 360 тыс. руб. за полгода.
На что обратить внимание (возможные риски).
Инспекторы могут переквалифицировать договор в трудовой, если нет реальной программы обучения (расписание, экзамены, отчётность). Обоснуйте учебный процесс.
Документы: ученический договор, программа обучения, приказ о зачислении, акты об освоении.
Способ 3. Амортизационная премия. Спишите до 30% стоимости ОС сразу
Суть. При вводе основного средства в эксплуатацию можно единовременно списать на расходы 10% или 30% от его стоимости (в зависимости от амортизационной группы). Это косвенный расход, уменьшающий налог на прибыль в текущем периоде. Удивительно, но некоторые об этом не знают.
Пример экономии.
Куплен станок за 12 млн руб. (5-я амортизационная группа). Премия 30% = 3,6 млн руб. списывается в первом же месяце.
Экономия по налогу на прибыль (25%): 3,6 × 0,25 = 900 тыс. руб. — деньги остаются в бизнесе сейчас, а не через 10 лет.
На что обратить внимание (возможные риски).
Если продать ОС взаимозависимому лицу раньше чем через 5 лет, премию придётся восстановить и доплатить налог. Планируйте сроки.
Документы: учётная политика с правом на премию, бухгалтерская справка-расчёт, налоговый регистр амортизации.
Способ 4. Резервы по сомнительным долгам: спишите дебиторку досрочно
Суть. При просрочке платежа более 90 дней создаёте резерв и включаете сумму долга в расходы, не дожидаясь трёх лет (исковая давность). Особенно выгодно на ОСНО (налог на прибыль 25%).
Пример экономии.
Контрагент должен 700 тыс. руб., просрочка 100 дней. Создаёте резерв — расход текущего периода.
Экономия по налогу на прибыль: 700 тыс. × 25% = 175 тыс. руб. — эти деньги не уходят в бюджет сейчас. Когда долг станет безнадёжным, списываете за счёт резерва.
На что обратить внимание (возможные риски).
Налоговики проверят реальность долга (не фиктивного), правильность расчёта и инвентаризацию резерва.
Документы: учётная политика, расчёт резерва, налоговая справка, регистр учёта резервов, инвентаризация дебиторки.
Способ 5. Компенсации за разъездной характер работы
Суть. Документально подтверждённые расходы при разъездном характере работы освобождаются от НДФЛ и страховых взносов.
Суточные в пределах 700 руб./день (поездки по РФ) и 3500 руб./день (зарубежные) также не облагаются налогами и взносами в ИФНС.
Суммы превышения этих лимитов облагаются НДФЛ и взносами в общеустановленном порядке.
Взносы на травматизм с суточных не взимаются в размере, утверждённом локальным актом работодателя. Надбавка к окладу за разъездной характер работы, напротив, облагается налогами и взносами как часть заработной платы.
Условия освобождения:
разъездной характер работы закреплён в трудовом договоре и локальных актах;
расходы подтверждены документами (суточные подтверждения не требуются).
На что обратить внимание (возможные риски).
Главное — доказать фактическое несение расходов (путевые листы, чеки, авансовые отчёты). Не путайте с надбавкой к окладу (она облагается).
Документы: приказ о перечне должностей, положение о компенсациях, трудовой договор с условием о разъездном характере, первичные документы.
Способ 6. Выбор ставки НДС на УСН: 5/7% или 22% с вычетом
Суть. Упрощенцы с доходом от 20 до 60 млн руб. обязаны платить НДС, но могут выбрать:
пониженную ставку 5% или 7% (без вычета входного НДС),
общую ставку 22% (с правом на вычет).
Выгодно, если доля входного НДС ниже ~77% — тогда пониженная ставка лучше.
Пример.
Выручка 50 млн руб., входной НДС от поставщиков 8 млн руб. Доля входного = (8 / (50×0,22)) ≈ 73%.
При ставке 5%: НДС к уплате = 50×0,05 = 2,5 млн руб.
При ставке 22%: НДС к уплате = 11 млн - 8 млн = 3 млн руб.
Экономия 500 тыс. руб. за квартал.
На что обратить внимание (возможные риски).
Налоговики проверяют, не занижен ли доход для применения пониженной ставки через дробление. Сменить ставку можно только с начала квартала.
Когда будете считать оптимизацию не закладывайте вычеты 100%, есть допустимая (безопасная) доля вычетов НДС 89%. Если ее регулярно превышать вас как бы так покультурнее сказать: «достанет запросами ФНС».
Документы: выбор подтверждается декларацией по НДС за первый отчётный период; внутренняя справка-расчёт для спокойствия.
Способ 7. Не облагаемые НДС выплаты: проценты по коммерческому кредиту и неустойки
Суть. Предусмотрите в договорах проценты за отсрочку платежа (коммерческий кредит) или штрафы за просрочку. Эти суммы НДС не облагаются (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Простое повышение цены за отсрочку увеличило бы НДС.
Пример.
Продавец отгрузил товар на 1 млн руб. с отсрочкой 6 месяцев. Проценты по коммерческому кредиту 22% годовых = 110 тыс. руб.
Если оформить как повышение цены: НДС 22% с 110 тыс. = 24,2 тыс. руб. к уплате.
Как проценты: НДС = 0. Экономия 24,2 тыс. руб.
На что обратить внимание (возможные риски).
Не подменяйте реальную цену. Если инспекторы докажут, что проценты — это часть цены, доначислят НДС. Прописывайте чёткий порядок расчёта.
Документы: в договоре купли-продажи или поставки раздел «Коммерческий кредит», расчёт процентов, акт сверки. Счёт-фактура на проценты не нужен.
Способ 8. Использование личного имущества сотрудников (аренда или компенсация)
Суть. Если сотрудник использует свой ноутбук, телефон или автомобиль для работы:
Компенсация — не облагается НДФЛ и взносами, но на УСН «доходы минус расходы» не учитывается.
Аренда — арендная плата облагается НДФЛ, но не взносами и уменьшает налог на УСН и прибыль.
Пример на УСН «доходы минус расходы» (15%).
Сотрудник сдаёт в свою технику за 10 000 руб./мес.
Аренда: расход признаётся, экономия по УСН = 1 500 руб./мес.
НДФЛ за сотрудника (вы налоговый агент, хоть и налог платится из денег сотрудника) = 1 300 руб.
Итоговая выгода компании чистыми 200 руб./мес. плюс экономия на взносах (3 000 руб., если бы это была зарплата).
На что обратить внимание (возможные риски).
Размер компенсации/аренды должен быть экономически обоснован (не завышен). Докажите факт использования в работе.
Документы: при аренде — договор аренды, акт приёма-передачи, платёжки. При компенсации — условие в трудовом договоре.
Способ 9. Сокращение перечня прямых расходов для ускорения списания
Суть. Прямые расходы списываются по мере реализации продукции, косвенные — в текущем периоде. Чем меньше прямых расходов, тем быстрее вы уменьшаете налогооблагаемую прибыль. Для услуг — можно все расходы сделать косвенными (п. 2 ст. 318 НК РФ).
Особенно актуально для производственных предприятий.
Пример.
Производственная компания перевела 2 млн руб. материальных затрат из прямых в косвенные. Раньше они лежали в незавершёнке 3 месяца, теперь списываются сразу.
Экономия по налогу на прибыль: 2 млн × 25% = 500 тыс. руб. в текущем квартале.
На что обратить внимание (возможные риски).
Налоговики могут переквалифицировать расходы обратно, если сочтут, что они объективно должны быть прямыми. Нужно экономическое обоснование (технологические карты).
Документы: изменения в учётной политике (приказ руководителя), новый перечень прямых расходов, техкарты.
Способ 10. Уйти со спецрежима в середине года, чтобы заявить вычет НДС
Суть. Если упрощенец применяет пониженную ставку НДС (5% или 7%) и не имеет права на вычет входного налога, но планирует крупную покупку (например, недвижимость, оборудование) с большим входящим НДС, ему может быть выгоднее добровольно утратить право на УСН и перейти на общую систему.
Самый простой способ — открыть филиал. Наличие филиала прямо запрещает применение УСН (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). При утрате права на спецрежим с 1-го числа месяца, в котором открыт филиал, налоги пересчитываются на ОСНО с этой даты, и бывший упрощенец получает право заявить вычет входного НДС в полном объёме.
Второй вариант вынужденно соскочить с УСН на ОСНО сделать учредителем ООО другое юридическое лицо с долей вклада более чем на 25% (подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
Пример экономии.
Компания на УСН с годовым доходом 250 млн руб. применяет ставку НДС 5% (без права на вычет). Покупает дорогостоящее оборудование за 220 млн руб., в том числе входной НДС — 44 млн руб.
Вариант 1 (остаться на УСН с 5%): НДС к уплате с выручки = 250 × 5% = 12,5 млн руб. Входной НДС (44 млн) не принимается к вычету, а увеличивает стоимость оборудования.
Вариант 2 (открыть филиал → утрата УСН → переход на ОСНО): Начисленный НДС с выручки = 250 × 22% = 55 млн руб. Входной НДС = 44 млн руб. НДС к уплате в бюджет = 55 - 44 = 11 млн руб. (или к возмещению, если сумма вычетов больше).
Результат: в первом варианте компания платит государству 12,5 млн рублей. Во втором — 11 млн рублей. Экономия на НДС в данном периоде составит 1,5 млн рублей. Более того, стоимость оборудования теперь не включает «скрытый» НДС в 44 млн рублей, что снижает его балансовую стоимость и будущие налоговые отчисления.
На что обратить внимание (возможные риски).
Филиал должен быть реальным: иметь помещение, сотрудников, вести деятельность. Если налоговики докажут, что филиал создан формально (только на бумаге), они откажут в вычете НДС и доначислят налоги по УСН.
Создание филиала требует внесения изменений в устав и регистрации в ЕГРЮЛ в течение 7 рабочих дней.
Уведомление об утрате права на УСН подаётся не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право.
Переход на ОСНО обязан пересчитать налог на прибыль и НДС с начала месяца открытия филиала. Потребуется подать уточнённые декларации по УСН и новые по ОСНО.
Документы:
Решение о создании филиала, изменения в устав.
Положение о филиале.
Уведомление в ИФНС об открытии филиала (форма С-09-03-1).
Сообщение об утрате права на УСН (форма № 26.2-2).
Декларации по УСН за период до перехода, по налогу на прибыль и НДС после перехода.
Если потом вы решите перейти на УСН «доходы минус расходы» со ставкой НДС 22%, то налог, принятый ранее к вычету, восстанавливать не придется.
Итоговая сводная таблица
№
Способ оптимизации
На чём экономите
На что обратить внимание (возможные риски)
Основные документы
1
Переход на АУСН
Взносы (30%), НДС
Дробление, не стоит применять других вариантов оптимизации, кроме предусмотренных самим налоговым режимом (жадность может быть чревата)
Уведомление в ФНС/банк
2
Ученический договор
Страховые взносы
Переквалификация в трудовой договор
Ученический договор, программа обучения
3
Амортизационная премия
Налог на прибыль
Восстановление премии при ранней продаже
Учётная политика, справка-расчёт
4
Резервы по сомнительным долгам
Налог на прибыль
Необоснованность резерва
Учётная политика, расчёт, инвентаризация
5
Компенсации (разъездной, вахтовый)
Взносы, НДФЛ, налог на прибыль
Отсутствие подтверждающих документов
Локальный акт, приказ, авансовые отчёты
6
Выбор ставки НДС на УСН
НДС
Искусственное занижение дохода
Декларация по НДС, внутренний расчёт
7
Не облагаемые НДС выплаты
НДС
Подмена цены (проценты вместо части цены)
Договор с разделом «коммерческий кредит»
8
Использование имущества сотрудника (аренда)
Взносы + налог при УСН/прибыль
Необоснованный размер платы
Договор аренды, акт, платёжки
9
Сокращение перечня прямых расходов
Налог на прибыль
Переквалификация налоговиками
Учётная политика, приказ об изменении
10
Уход с УСН через открытие филиала для вычета НДС
НДС
Филиал должен быть реальным, не формальным
Изменения в устав, положение о филиале, уведомление об утрате УСН
Способ № 10 особенно актуален, если вы планируете крупную покупку во втором полугодии. Создание филиала требует времени (регистрация, постановка на учёт), но позволяет уже с июля перейти на ОСНО и заявить вычет НДС.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию