Кадровый учет в 2026 году: что нужно знать работодателю

Что такое кадровый учёт

Кадровый учёт – это сбор, обработка, хранение и передача данных о сотрудниках. Ведут его все компании и ИП с наемным трудом. ( ст. 68 ТК РФ )

Основные задачи

5. Хранения документов по сотрудникам (в т.ч. уволенным);

4. Подготовка отчетности в госорганы (СФР, ФНС, Росстат и др.);

Обязательные кадровые документы в 2026 году

7. Трудовой договор (ст. – ТК РФ):

8. Заключается с каждым сотрудником;

9. Содержит условия труда, оклад, режим работы, обязанности сторон.

10. Приказ о приёме на работе (форма Т-1):

11. Издаётся на основании трудового договора;

12. Служит основанием для записи в трудовой книжке и заполнение в личной карточке Т-2.

13. Трудовая книжка (бумажная или электронная):

14. Ведётся на всех работников, кроме совместителей и дистанционщиков;

15. С 2025 года новые сотрудники получают только электронные книжки (п.8 ст. ФЗ № 436-ФЗ)

16. Личная карточка работника (форма Т-2):

17. Содержит персональные данные, сведения о стаже, отпусках, поощрениях.

18. Табель учёта рабочего времени (форма Т-12 или Т-13):

19. Фиксирует фактически отработанные часы;

20. Нужен для расчёта зарплаты, отпускных, больничных.

21. График отпусков (форма Т-7):

22. Составляется ежегодно до 17 декабря;

23. Обязателен для компаний с двумя и более сотрудниками.

24. Штатное расписание (Т-3):

25. Отражает структуру компании, должности, оклады, количество штатных единиц.

26. Локальные нормативные акты (ЛНА):

27. Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР);

28. Положение об уплате труда;

29. Положение о персональных данных;

30. Должностная инструкция (если функционал не прописан в договоре).