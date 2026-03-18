Кадровый учет в 2026 году: что нужно знать работодателю

Что такое кадровый учёт
Кадровый учёт – это сбор, обработка, хранение и передача данных о сотрудниках. Ведут его все компании и ИП с наемным трудом. (ст. 68 ТК РФ)
Основные задачи
1. Оформление трудовых отношений;
2. Учёт рабочего времени;
3. Планированного отпусков;
4. Подготовка отчетности в госорганы (СФР, ФНС, Росстат и др.);
5. Хранения документов по сотрудникам (в т.ч. уволенным);
Обязательные кадровые документы в 2026 году
7. Трудовой договор (ст. – ТК РФ):
8. Заключается с каждым сотрудником;
9. Содержит условия труда, оклад, режим работы, обязанности сторон.
10. Приказ о приёме на работе (форма Т-1):
11. Издаётся на основании трудового договора;
12. Служит основанием для записи в трудовой книжке и заполнение в личной карточке Т-2.
13. Трудовая книжка (бумажная или электронная):
14. Ведётся на всех работников, кроме совместителей и дистанционщиков;
15. С 2025 года новые сотрудники получают только электронные книжки (п.8 ст. ФЗ № 436-ФЗ)
16. Личная карточка работника (форма Т-2):
17. Содержит персональные данные, сведения о стаже, отпусках, поощрениях.
18. Табель учёта рабочего времени (форма Т-12 или Т-13):
19. Фиксирует фактически отработанные часы;
20. Нужен для расчёта зарплаты, отпускных, больничных.
21. График отпусков (форма Т-7):
22. Составляется ежегодно до 17 декабря;
23. Обязателен для компаний с двумя и более сотрудниками.
24. Штатное расписание (Т-3):
25. Отражает структуру компании, должности, оклады, количество штатных единиц.
26. Локальные нормативные акты (ЛНА):
27. Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР);
28. Положение об уплате труда;
29. Положение о персональных данных;
30. Должностная инструкция (если функционал не прописан в договоре).
Новые требования 2026 года
Актуализация должностей. С 01.01.2026 года название должностей в штатном расписании и других документах нужно производить в соответствии с новым классификатором ОКПДТР (016-2025)
Электронный кадровый документооборот остаётся добровольным, но рекомендуется для
Удалёнщиков;
Филиалов в других городах;
Оптимизации делопроизводства.
Требования к оформлению документов
При составлении организационно-распорядительной документации применяется ГОСТ Р 7.0.97-2025.
Коды ОКЗ
В штатном расписании и трудовых договорах для некоторых категорий работников (с льготами/компенсациями) обязательно указывать код выполняемой функции по ОКЗ (например, для досрочной пенсии или работы во вредных условиях).
Как организовать кадровый учёт
Шаг 1. Назначьте ответственного
кадровик (штатный или аутсорс);
бухгалтер;
секретарь;
сам руководитель (для микробизнеса).
Шаг 2. Выберите формат учёта
бумажный (традиционный);
электронный (таблицы, 1С, Контур, СБИС);
смешанный (часть документов в бумаге, часть — в электронном виде).
Шаг 3. Разработайте ЛНА
ПВТР;
положение об оплате труда;
положение о персональных данных;
иные положения (о премировании, командировках и т. д.).
Шаг 4. Заведите журналы учёта
входящих/исходящих документов;
приказов;
трудовых книжек (если ведете бумажные);
ознакомления с ЛНА.
Шаг 5. Внедрите систему хранения
бумажные документы
электронные документы
Сроки хранения
Трудовые договоры, приказы, личные карточки - срок хранения 50 лет (для документов после 2003 года) или 75 лет (до 2003 года);
Табели, графики отпусков срок хранения - 5 лет;
ЛНА - постоянно.
Шаг 6. Настройте отчётность
6‑НДФЛ — ежеквартально в ФНС;
ЕФС‑1 (подразделы 1.1, 1.2, 2) — в СФР;
статистические формы — в Росстат.
Ответственность за нарушения
За ошибки в кадровом учёте предусмотрены штрафы (ст. 5.27 КоАП РФ)
за отсутствие обязательных документов или их неправильное оформление — от 30 000 до 50 000 для юрлиц;
за повторное нарушение — от 50 000 до 70 000;
за непредставление сведений в СФР (ЕФС‑1) — по ст. 126 НК РФ;
за невыдачу работнику копии трудовой книжки или справки — от 5000 до 10 000 (ст. 5.39 КоАП РФ).
Чек-лист: с чего начать кадровый учёт в 2026 году
Проверьте актуальность штатного расписания и кодов ОКЗ.
Обновите ЛНА под требования 2026 года.
Выберете ответственного за кадры.
Выберете формат (бумажный/электронный/смешанный).
Заведите обязательные журналы.
Настройте систему хранения документов.
Составьте график отчётности на год.
Проведите аудит текущих кадровых документов.
Грамотный кадровый учёт – это не только соблюдение закона, но и экономия времени, снижение рисков споров с сотрудниками и штрафов. В 2026 году важно учесть изменения в классификаторах и стандартах оформления документов.
