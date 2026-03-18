Премиум моб 2
🔴 Вебинар: Как освоить бухгалтерию с нуля: встреча для новичков в профессии →
Кадровый учет
Кадровый учет в 2026 году: что нужно знать работодателю

Кадровый учет – обязательная часть работы любой компании с сотрудниками. Разбираем, какие документы вести в 2026 году, как организовывать процесс и избежать штрафов от трудовой инспекции.

Что такое кадровый учёт 

Кадровый учёт – это сбор, обработка, хранение и передача данных о сотрудниках. Ведут его все компании и ИП с наемным трудом. (ст. 68 ТК РФ

Основные задачи

1.    Оформление трудовых отношений;

2.    Учёт рабочего времени;

3.    Планированного отпусков;

4.    Подготовка отчетности в госорганы (СФР, ФНС, Росстат и др.);

5.    Хранения документов по сотрудникам (в т.ч. уволенным);

Обязательные кадровые документы в 2026 году

7.    Трудовой договор (ст. – ТК РФ):

8.    Заключается с каждым сотрудником;

9.    Содержит условия труда, оклад, режим работы, обязанности сторон.

10. Приказ о приёме на работе (форма Т-1):

11. Издаётся на основании трудового договора;

12. Служит основанием для записи в трудовой книжке и заполнение в личной карточке Т-2.

13. Трудовая книжка (бумажная или электронная):

14. Ведётся на всех работников, кроме совместителей и дистанционщиков;

15. С 2025 года новые сотрудники получают только электронные книжки (п.8 ст. ФЗ № 436-ФЗ)

16. Личная карточка работника (форма Т-2):

17. Содержит персональные данные, сведения о стаже, отпусках, поощрениях.

18. Табель учёта рабочего времени (форма Т-12 или Т-13):

19. Фиксирует фактически отработанные часы;

20. Нужен для расчёта зарплаты, отпускных, больничных.

21. График отпусков (форма Т-7):

22. Составляется ежегодно до 17 декабря;

23. Обязателен для компаний с двумя и более сотрудниками.

24. Штатное расписание (Т-3):

25. Отражает структуру компании, должности, оклады, количество штатных единиц.

26. Локальные нормативные акты (ЛНА):

27. Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР);

28. Положение об уплате труда;

29. Положение о персональных данных;

30. Должностная инструкция (если функционал не прописан в договоре). 

Новые требования 2026 года

Актуализация должностей. С 01.01.2026 года название должностей в штатном расписании и других документах нужно производить в соответствии с новым классификатором ОКПДТР (016-2025) 

Электронный кадровый документооборот остаётся добровольным, но рекомендуется для

  • Удалёнщиков;

  • Филиалов в других городах;

  • Оптимизации делопроизводства.

Требования к оформлению документов

При составлении организационно-распорядительной документации применяется ГОСТ Р 7.0.97-2025.

Коды ОКЗ

В штатном расписании и трудовых договорах для некоторых категорий работников (с льготами/компенсациями) обязательно указывать код выполняемой функции по ОКЗ (например, для досрочной пенсии или работы во вредных условиях).

Как организовать кадровый учёт

Шаг 1. Назначьте ответственного

  • кадровик (штатный или аутсорс);

  • бухгалтер;

  • секретарь;

  • сам руководитель (для микробизнеса).

Шаг 2. Выберите формат учёта

  • бумажный (традиционный);

  • электронный (таблицы, 1С, Контур, СБИС);

  • смешанный (часть документов в бумаге, часть — в электронном виде).

Шаг 3. Разработайте ЛНА

  • ПВТР;

  • положение об оплате труда;

  • положение о персональных данных;

  • иные положения (о премировании, командировках и т. д.).

Шаг 4. Заведите журналы учёта

  • входящих/исходящих документов;

  • приказов;

  • трудовых книжек (если ведете бумажные);

  • ознакомления с ЛНА.

Шаг 5. Внедрите систему хранения

  • бумажные документы

  • электронные документы

Сроки хранения

  • Трудовые договоры, приказы, личные карточки - срок хранения 50 лет (для документов после 2003 года) или 75 лет (до 2003 года);

  • Табели, графики отпусков срок хранения - 5 лет;

  • ЛНА - постоянно.

Шаг 6. Настройте отчётность

  • 6‑НДФЛ — ежеквартально в ФНС;

  • ЕФС‑1 (подразделы 1.1, 1.2, 2) — в СФР;

  • статистические формы — в Росстат.

Ответственность за нарушения

За ошибки в кадровом учёте предусмотрены штрафы (ст. 5.27 КоАП РФ)

  • за отсутствие обязательных документов или их неправильное оформление — от 30 000  до 50 000  для юрлиц;

  • за повторное нарушение — от 50 000 до 70 000;

  • за непредставление сведений в СФР (ЕФС‑1) — по ст. 126 НК РФ;

  • за невыдачу работнику копии трудовой книжки или справки — от 5000 до 10 000 (ст. 5.39 КоАП РФ).

 Чек-лист: с чего начать кадровый учёт в 2026 году

  • Проверьте актуальность штатного расписания и кодов ОКЗ.

  • Обновите ЛНА под требования 2026 года.

  • Назначьте ответственного за кадры.

  • Выберете формат (бумажный/электронный/смешанный).

  • Заведите обязательные журналы.

  • Настройте систему хранения документов.

  • Составьте график отчётности на год.

  • Проведите аудит текущих кадровых документов. 

Грамотный кадровый учёт – это не только соблюдение закона, но и экономия времени, снижение рисков споров с сотрудниками и штрафов. В 2026 году важно учесть изменения в классификаторах и стандартах оформления документов.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим