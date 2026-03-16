Платёжное поручение после 1 апреля

Рассмотрим более подробно как правильно заполнить платежное поручения после 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые правила заполнения платёжных поручений для перечисления бюджетных платежей, включая налоги, сборы и страховые взносы. Они утверждены приказом Минфина России от 16.05.2025 №58н, который заменил прежний регламент (приказ от 12.11.2013 №107н).

Приказ содержит четыре приложения:

Перечень и описание 27 обязательных реквизитов платёжного поручения с лимитами по символам и допустимыми значениями. Правила указания данных в зависимости от вида платежа (для ФНС, ФТС и иных категорий). Форма распоряжения для физлиц при уплате налогов. Правила кодирования информации.

Ключевые изменения затронули реквизиты для единого налогового платежа (ЕНП), требования к данным о плательщике и назначении платежа, а также структуру документа.

Изменения в реквизитах

Реквизит (поле) Действующие правила (до 01.04.2026) Новые правила (с 01.04.2026) КПП плательщика (102) Можно указать КПП или «0». Для ИП и физлиц всегда «0» Для ЕНП — всегда «0» (кроме иностранных организаций с несколькими филиалами, которые указывают свой КПП). Для платежей вне ЕНП — обязательно указать КПП плательщика (организации или обособленного подразделения). ИП и физлица по-прежнему указывают «0» Плательщик (8) Для ИП, нотариусов, адвокатов, глав КФХ указываются только Ф. И. О. Для ИП — Ф. И. О. и в скобках «ИП» (например, «Иванов Иван Иванович (ИП)»). Для нотариусов — Ф. И. О. и в скобках «нотариус». Для адвокатов — Ф. И. О. и в скобках «адвокат». Для глав КФХ — Ф. И. О. и в скобках «КФХ» ОКТМО (105) Можно указать любой 8-значный код Для ЕНП — всегда «0». Для платежей вне ЕНП — указывается, как и раньше, 8-значный код Назначение платежа (24) Без специальных отметок Обязательно указание аббревиатуры «ЕНП» при перечислении налоговых платежей. Если платёж совершает представитель, дополнительно указываются ИНН и КПП того, чью обязанность исполняют

Нововведения в платежном поручении

QR-код становится обязательным реквизитом для большинства бюджетных платежей. Он содержит закодированные ключевые реквизиты, что ускоряет и упрощает обработку платежей.

Лимиты на символы : для наименований плательщика и получателя — 160 символов, для назначения платежа — 210 символов.

Новые реквизиты : «Фактический плательщик» — указывается, если налог за компанию уплачивает представитель или другое юрлицо. В этом реквизите указываются ИНН, КПП и данные того, за кого уплачивается налог. «Фактический получатель средств» — заполняется, если деньги переводятся на лицевой счёт организации, внебюджетного фонда или в казначейство. В этом поле отмечают наименование, ИНН и КПП организации, которой фактически должны быть уплачены денежные средства. При переводе на банковский счёт получателя реквизит не заполняется.

Статус плательщика 04 теперь закреплён за организациями, исполняющими решение налогового органа. Ранее этот код обозначал налоговые органы.

Для ЕНП в полях «Основание платежа» (106), «Документ-основание платежа» (108), «Дата документа-основания платежа» (109), «Код таможенного органа» указывается «0».

Запрещено пополнять единый налоговый счёт (ЕНС) третьего лица, если у владельца счёта нет текущей налоговой обязанности. Деньги вернутся отправителю. Если налоговики успеют провести зачёт средств в счёт будущих платежей, вернуть их уже не получится.

Особенности для единого налогового платежа

При перечислении ЕНП необходимо заполнить следующие реквизиты: