Елена Чурсинова

Платёжное поручение после 1 апреля

Рассмотрим более подробно как правильно заполнить платежное поручения после 1 апреля 2026 года
Платёжное поручение после 1 апреля

С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые правила заполнения платёжных поручений для перечисления бюджетных платежей, включая налоги, сборы и страховые взносы. Они утверждены приказом Минфина России от 16.05.2025 №58н, который заменил прежний регламент (приказ от 12.11.2013 №107н).

Приказ содержит четыре приложения:

  1. Перечень и описание 27 обязательных реквизитов платёжного поручения с лимитами по символам и допустимыми значениями.

  2. Правила указания данных в зависимости от вида платежа (для ФНС, ФТС и иных категорий).

  3. Форма распоряжения для физлиц при уплате налогов.

  4. Правила кодирования информации. 

Ключевые изменения затронули реквизиты для единого налогового платежа (ЕНП), требования к данным о плательщике и назначении платежа, а также структуру документа. 

Изменения в реквизитах

Реквизит (поле)

Действующие правила (до 01.04.2026)

Новые правила (с 01.04.2026)

КПП плательщика (102)

Можно указать КПП или «0». Для ИП и физлиц всегда «0»

Для ЕНП — всегда «0» (кроме иностранных организаций с несколькими филиалами, которые указывают свой КПП). Для платежей вне ЕНП — обязательно указать КПП плательщика (организации или обособленного подразделения). ИП и физлица по-прежнему указывают «0» 

Плательщик (8)

Для ИП, нотариусов, адвокатов, глав КФХ указываются только Ф. И. О.

Для ИП — Ф. И. О. и в скобках «ИП» (например, «Иванов Иван Иванович (ИП)»). Для нотариусов — Ф. И. О. и в скобках «нотариус». Для адвокатов — Ф. И. О. и в скобках «адвокат». Для глав КФХ — Ф. И. О. и в скобках «КФХ» 

ОКТМО (105)

Можно указать любой 8-значный код

Для ЕНП — всегда «0». Для платежей вне ЕНП — указывается, как и раньше, 8-значный код 

Назначение платежа (24)

Без специальных отметок

Обязательно указание аббревиатуры «ЕНП» при перечислении налоговых платежей. Если платёж совершает представитель, дополнительно указываются ИНН и КПП того, чью обязанность исполняют 

Нововведения в платежном поручении

  • QR-код становится обязательным реквизитом для большинства бюджетных платежей. Он содержит закодированные ключевые реквизиты, что ускоряет и упрощает обработку платежей. 

  • Лимиты на символы: для наименований плательщика и получателя — 160 символов, для назначения платежа — 210 символов.

  • Новые реквизиты:

    • «Фактический плательщик» — указывается, если налог за компанию уплачивает представитель или другое юрлицо. В этом реквизите указываются ИНН, КПП и данные того, за кого уплачивается налог. 

    • «Фактический получатель средств» — заполняется, если деньги переводятся на лицевой счёт организации, внебюджетного фонда или в казначейство. В этом поле отмечают наименование, ИНН и КПП организации, которой фактически должны быть уплачены денежные средства. При переводе на банковский счёт получателя реквизит не заполняется. 

  • Статус плательщика 04 теперь закреплён за организациями, исполняющими решение налогового органа. Ранее этот код обозначал налоговые органы. 

  • Для ЕНП в полях «Основание платежа» (106), «Документ-основание платежа» (108), «Дата документа-основания платежа» (109), «Код таможенного органа» указывается «0». 

  • Запрещено пополнять единый налоговый счёт (ЕНС) третьего лица, если у владельца счёта нет текущей налоговой обязанности. Деньги вернутся отправителю. Если налоговики успеют провести зачёт средств в счёт будущих платежей, вернуть их уже не получится. 

Особенности для единого налогового платежа

При перечислении ЕНП необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • «Статус плательщика» — значение «01»;

  • «ИНН» — сведения плательщика, чья налоговая обязанность исполняется;

  • «КПП» — значение «0»;

  • «ОКТМО» — значение «0»;

  • «КБК» — код ЕНП на 2026 год — 18201061201010000510;

  • «Основание платежа», «Налоговый период», «Номер документа — основания платежа», «Дата документа — основания платежа» — значение «0»;

  • «Плательщик» — наименование организации, Ф. И. О. ИП и в скобках статус «ИП»;

  • «УИН» — уникальный идентификатор начисления;

  • «Назначение платежа» — значение «ЕНП». 

Дата публикации: 19.03.2026, 16:16

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
