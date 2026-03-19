🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Изменения в расчете по страховым взносам (РСВ) в 2026 году

С 2026 года в расчете по страховым взносам (РСВ) произошли существенные изменения, связанные с новыми правилами применения пониженных тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также с добавлением новых кодов и приложений.
Основные изменения коснуться структуры отчёта, кодировок и порядка заполнения для определённых категорий плательщиков

В отчёт РСВ добавили приложение 3.1 оно относится к разделу 1 —  «Расчёт соответствия условиям применения единого пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пункте 13.2 или пункте 13.3 статьи 427 НК РФ».

Это приложение должны будут заполнять субъекты МСП, которые применяют пониженный тариф 15% сверх 1,5 МРОТ. 

Условия которые позволяют применять пониженный тариф для МСП:

  • Основной вид деятельности должен быть включён в перечень, утверждённый Правительством РФ (например, Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2025 №4125-р). 

  • Доход по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года от этого вида деятельности должен составлять не менее 70% от всех доходов предприятия. 

В приложении 3.1 нужно отразить:

  • по строке 010 — общую сумму доходов, определённую по правилам гл. 23, 25 или 26.2 НК РФ;

  • по строке 020 — сумму доходов от вида деятельности, указанного в качестве основного в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

  • по строке 030 — долю доходов для применения пониженного тарифа, которая рассчитывается как отношение значений по строкам 020 и 010, умноженное на 100. 

В строке 001 указывается код плательщика:

Произошла смена кодов. Приложении 5:

  • Упразднён код «20» (для МСП).

  • Введён код «32» — для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства, основным видом экономической деятельности которых является один из видов деятельности по перечню, предусмотренному п. 13.3 ст. 427 НК РФ.

  • Для участников Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны РФ — код «31»

Приложение 7. Коды категорий застрахованного лица:

  • Упразднены коды «МС», «ВЖМС», «ВПМС».

  • Введены коды:

    • «ПВ» — для физических лиц, с выплат которым исчисляются страховые взносы плательщиками из приоритетных отраслей МСП;

    • «ВЖПВ» — для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающих в РФ, работающих в таких организациях;

    • «ВППВ» — для временно пребывающих иностранных граждан или лиц без гражданства, работающих в таких организациях. 

  • Для участников технополиса «Эра»: «ТЕХ», «ВЖТХ», «ВПТХ»

Предприятие с единственным сотрудником директором, то:

В случае когда директор является единственным учредителем и не получает фактическую заработную плату, с 2026 года страховые взносы будут начисляться на сумму МРОТ.

Эту сумму необходимо указывать в подразделе 1 раздела 1 (обобщённые данные по взносам) и в разделе 3 (персонифицированные сведения). 

Сроки применения новой формы

Новая форма РСВ утверждена приказом ФНС от 04.02.2026 №ЕД-1-11/67@ и вступает в силу с 6 мая 2026 года.

До этой даты для субъектов МСП, применяющих пониженные тарифы, рекомендуется использовать форму, приложенную к письму ФНС от 22.12.2025 №БС-4-11/11504@.

Остальные страхователи могут сдавать РСВ за 1 квартал 2026 года по форме, действовавшей в 2025 году. 

Пример заполнения для МСП

Предположим, организация — субъект МСП из приоритетной отрасли, применяет пониженный тариф 15% сверх 1,5 МРОТ. В разделе 3 РСВ нужно заполнить два подраздела 3.2.1:

  1. С кодом категории «НР» — для базы до 1,5 МРОТ. Сумма в графе 150 (база для начисления взносов по ставке 30%) не может быть меньше 1,5 МРОТ (с 2026 года — 1,5 × 27 093 руб. = 40 639,5 руб.). 

  2. С кодом категории «ПВ» — для суммы выплат, превышающей 1,5 МРОТ. В этом подразделе отражаются суммы выплат сверх 1,5 МРОТ и взносы с них по ставке 15%. 

В подразделе 1 раздела 1 нужно указать два кода тарифа: «01» (общий тариф) и «32» (пониженный тариф для МСП). Также необходимо заполнить приложение 3.1 для подтверждения права на пониженный тариф. 

