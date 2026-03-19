Изменения в расчете по страховым взносам (РСВ) в 2026 году

С 2026 года в расчете по страховым взносам (РСВ) произошли существенные изменения, связанные с новыми правилами применения пониженных тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также с добавлением новых кодов и приложений.

Основные изменения коснуться структуры отчёта, кодировок и порядка заполнения для определённых категорий плательщиков

В отчёт РСВ добавили приложение 3.1 оно относится к разделу 1 — «Расчёт соответствия условиям применения единого пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пункте 13.2 или пункте 13.3 статьи 427 НК РФ».

Это приложение должны будут заполнять субъекты МСП, которые применяют пониженный тариф 15% сверх 1,5 МРОТ.

Условия которые позволяют применять пониженный тариф для МСП:

Основной вид деятельности должен быть включён в перечень, утверждённый Правительством РФ (например, Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2025 №4125-р).

Доход по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года от этого вида деятельности должен составлять не менее 70% от всех доходов предприятия.

В приложении 3.1 нужно отразить:

по строке 010 — общую сумму доходов, определённую по правилам гл. 23, 25 или 26.2 НК РФ;

по строке 020 — сумму доходов от вида деятельности, указанного в качестве основного в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

по строке 030 — долю доходов для применения пониженного тарифа, которая рассчитывается как отношение значений по строкам 020 и 010, умноженное на 100.

В строке 001 указывается код плательщика:

Произошла смена кодов. Приложении 5:

Упразднён код «20» (для МСП).

Введён код «32» — для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства, основным видом экономической деятельности которых является один из видов деятельности по перечню, предусмотренному п. 13.3 ст. 427 НК РФ.

Для участников Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны РФ — код «31».

Приложение 7. Коды категорий застрахованного лица:

Упразднены коды «МС», «ВЖМС», «ВПМС».

Введены коды: «ПВ» — для физических лиц, с выплат которым исчисляются страховые взносы плательщиками из приоритетных отраслей МСП; «ВЖПВ» — для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающих в РФ, работающих в таких организациях; «ВППВ» — для временно пребывающих иностранных граждан или лиц без гражданства, работающих в таких организациях.

Для участников технополиса «Эра»: «ТЕХ», «ВЖТХ», «ВПТХ».

Предприятие с единственным сотрудником директором, то:

В случае когда директор является единственным учредителем и не получает фактическую заработную плату, с 2026 года страховые взносы будут начисляться на сумму МРОТ.

Эту сумму необходимо указывать в подразделе 1 раздела 1 (обобщённые данные по взносам) и в разделе 3 (персонифицированные сведения).

Сроки применения новой формы

Новая форма РСВ утверждена приказом ФНС от 04.02.2026 №ЕД-1-11/67@ и вступает в силу с 6 мая 2026 года.

До этой даты для субъектов МСП, применяющих пониженные тарифы, рекомендуется использовать форму, приложенную к письму ФНС от 22.12.2025 №БС-4-11/11504@.

Остальные страхователи могут сдавать РСВ за 1 квартал 2026 года по форме, действовавшей в 2025 году.

Пример заполнения для МСП

Предположим, организация — субъект МСП из приоритетной отрасли, применяет пониженный тариф 15% сверх 1,5 МРОТ. В разделе 3 РСВ нужно заполнить два подраздела 3.2.1:

С кодом категории «НР» — для базы до 1,5 МРОТ. Сумма в графе 150 (база для начисления взносов по ставке 30%) не может быть меньше 1,5 МРОТ (с 2026 года — 1,5 × 27 093 руб. = 40 639,5 руб.). С кодом категории «ПВ» — для суммы выплат, превышающей 1,5 МРОТ. В этом подразделе отражаются суммы выплат сверх 1,5 МРОТ и взносы с них по ставке 15%.

В подразделе 1 раздела 1 нужно указать два кода тарифа: «01» (общий тариф) и «32» (пониженный тариф для МСП). Также необходимо заполнить приложение 3.1 для подтверждения права на пониженный тариф.