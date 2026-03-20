Как вести КУДиР на УСН «Доходы» (6 %) в 2026 году

Книга учета доходов и расходов (КУДиР) — обязательный документ для ИП и организаций на упрощенной системе налогообложения (УСН) с объектом «Доходы» (ставка 6 %). Разберем, как правильно ее заполнять в 2026 году, с учетом актуальных норм.

Шаг 1. Подготовка книги

КУДиР можно вести:

  • в бумажном виде;

  • в электронном виде (с последующей распечаткой в конце года).

Заполнение книги

  • Заполняем титульный лист: нужно указать год, реквизиты налогоплательщика (ИНН, ФИО/наименование организации), выбранный объект налогообложения («Доходы»), ставку налога (6 %).

  • Пронумеровать все страницы (если книга бумажная).

  • Прошнуровать и заверить подписью и печатью (при наличии) на последней странице.

Шаг 2. Правила внесения записей

Основные принципы:

  1. Кассовый метод. Доходы фиксируются в день поступления денег (на расчётный счёт или в кассу).

  2. Хронологический порядок. Записи вносятся по мере совершения операций, без пропусков.

  3. Нарастающий итог. Суммы накапливаются в течение года.

  4. Документальное подтверждение. Каждая запись должна опираться на первичный документ (платёжное поручение, кассовый чек, банковскую выписку и т. д.).

Шаг 3. Какие доходы отражать

В КУДиР включаются:

  • доходы от реализации товаров, работ, услуг;

  • внереализационные доходы (проценты по депозитам, арендные платежи, штрафы и пени от контрагентов и т. п.).

Не включаются в доходы:

  • займы и кредиты;

  • возвраты авансов;

  • переводы между своими счетами;

  • гранты и субсидии (если они не связаны с коммерческой деятельностью);

  • суммы НДС (если вы плательщик НДС).

Шаг 4. Заполнение разделов КУДиР

Для УСН «Доходы» заполняются:

  • титульный лист;

  • раздел I «Доходы и расходы» (графа 4 — доходы, графа 5 — расходы не заполняется);

  • раздел IV «Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога» — если платите торговый сбор.

Структура раздела I:

№ п/п

Дата и номер первичного документа

Содержание операции

Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (руб.)

1

01.03.2026, выписка банка №45

Оплата от ООО «Вектор» по договору №15 от 25.02.2026

150 000

2

05.03.2026, кассовый чек №123

Выручка от розничной продажи физлицу

25 000

3

10.03.2026, платёжное поручение №78

Арендные платежи от ИП Иванова А.С.

30 000

Шаг 5. Особенности учёта отдельных операций

1. Эквайринг

Банк перечисляет сумму за вычетом комиссии. В КУДиР нужно отразить полную сумму продажи.

Пример: покупатель оплатил картой 10 000 руб., банк удержал комиссию 2 % (200 руб.) и перечислил 9 800 руб. В КУДиР записываем:

№ п/п

Дата и номер первичного документа

Содержание операции

Доходы (руб.)

4

15.03.2026, выписка банка №89

Выручка по эквайрингу от продажи товара

10 000

2. Возвраты покупателям

Возврат отражается как доход со знаком «минус».

Пример: вернули покупателю 5 000 руб. за товар. Запись в КУДиР:

№ п/п

Дата и номер первичного документа

Содержание операции

Доходы (руб.)

5

20.03.2026, расходный кассовый ордер №10

Возврат денежных средств покупателю за товар

-5 000

3. Доходы в натуральной форме

Если доход получен не деньгами, а товаром/услугой, его нужно оценить по рыночной стоимости и включить в доходы.

Пример: контрагент оказал услугу стоимостью 10 000 руб. в обмен на ваш товар. Запись:

№ п/п

Дата и номер первичного документа

Содержание операции

Доходы (руб.)

6

25.03.2026, акт взаимозачёта №5

Доход в натуральной форме (услуга по ремонту)

10 000

Шаг 6. Расчёт налога

Формула:

Налог=Доходы за год×6%−Вычеты−Авансы, уплаченные ранее

Вычеты:

  • страховые взносы за себя (для ИП);

  • страховые взносы за работников;

  • больничные за первые 3 дня;

  • торговый сбор (если применяется) .

Ограничение: ИП с работниками могут уменьшить налог не более чем на 50 %. ИП без работников — до нуля.

Пример расчёта:

  • Доходы за год: 2 000 000 руб.

  • Страховые взносы ИП за себя: 57 390 руб. (уплачены в течение года).

  • Авансовые платежи: 60 000 руб.

Расчёт:

  1. Исчисленный налог: 2 000 000×6%=120 000 руб.

  2. Уменьшаем на взносы: 120 000−57 390=62 610 руб.

  3. Вычитаем авансы: 62 610−60 000=2 610 руб. — сумма к доплате за год.

Шаг 7. Сроки и отчётность

  • Авансовые платежи по УСН: до 28 апреля, 28 июля, 28 октября.

  • Декларация по УСН:

    • для организаций — до 31 марта следующего года;

    • для ИП — до 28 апреля следующего года.

  • КУДиР хранится не менее 5 лет.

Важные нюансы в 2026 году

  • НДС. Если доход превысил 20 млн руб. за предыдущий год, с 2026 года нужно платить НДС (5 % или 7 %). Доходы для КУДиР учитываются без НДС.

  • Электронные сервисы. Используйте онлайн‑бухгалтерию для автоматического заполнения КУДиР и расчёта налогов.

  • Первичные документы. Сохраняйте все выписки, платёжки, чеки — они могут понадобиться при проверке.

Елена Чурсинова

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

