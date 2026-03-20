Как вести КУДиР на УСН «Доходы» (6 %) в 2026 году

Шаг 5. Особенности учёта отдельных операций

1. Эквайринг

Банк перечисляет сумму за вычетом комиссии. В КУДиР нужно отразить полную сумму продажи.

Пример: покупатель оплатил картой 10 000 руб., банк удержал комиссию 2 % (200 руб.) и перечислил 9 800 руб. В КУДиР записываем:

№ п/п Дата и номер первичного документа Содержание операции Доходы (руб.) 4 15.03.2026, выписка банка №89 Выручка по эквайрингу от продажи товара 10 000

2. Возвраты покупателям

Возврат отражается как доход со знаком «минус».

Пример: вернули покупателю 5 000 руб. за товар. Запись в КУДиР:

№ п/п Дата и номер первичного документа Содержание операции Доходы (руб.) 5 20.03.2026, расходный кассовый ордер №10 Возврат денежных средств покупателю за товар -5 000

3. Доходы в натуральной форме

Если доход получен не деньгами, а товаром/услугой, его нужно оценить по рыночной стоимости и включить в доходы.

Пример: контрагент оказал услугу стоимостью 10 000 руб. в обмен на ваш товар. Запись: