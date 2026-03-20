Как вести КУДиР на УСН «Доходы» (6 %) в 2026 году

Шаг 1. Подготовка книги
КУДиР можно вести:
в бумажном виде;
в электронном виде (с последующей распечаткой в конце года).
Заполнение книги
Заполняем титульный лист: нужно указать год, реквизиты налогоплательщика (ИНН, ФИО/наименование организации), выбранный объект налогообложения («Доходы»), ставку налога (6 %).
Пронумеровать все страницы (если книга бумажная).
Прошнуровать и заверить подписью и печатью (при наличии) на последней странице.
Шаг 2. Правила внесения записей
Основные принципы:
Кассовый метод. Доходы фиксируются в день поступления денег (на расчётный счёт или в кассу).
Хронологический порядок. Записи вносятся по мере совершения операций, без пропусков.
Нарастающий итог. Суммы накапливаются в течение года.
Документальное подтверждение. Каждая запись должна опираться на первичный документ (платёжное поручение, кассовый чек, банковскую выписку и т. д.).
Шаг 3. Какие доходы отражать
В КУДиР включаются:
доходы от реализации товаров, работ, услуг;
внереализационные доходы (проценты по депозитам, арендные платежи, штрафы и пени от контрагентов и т. п.).
Не включаются в доходы:
займы и кредиты;
возвраты авансов;
переводы между своими счетами;
гранты и субсидии (если они не связаны с коммерческой деятельностью);
суммы НДС (если вы плательщик НДС).
Шаг 4. Заполнение разделов КУДиР
Для УСН «Доходы» заполняются:
титульный лист;
раздел I «Доходы и расходы» (графа 4 — доходы, графа 5 — расходы не заполняется);
раздел IV «Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога» — если платите торговый сбор.
Структура раздела I:
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Содержание операции
Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (руб.)
1
01.03.2026, выписка банка №45
Оплата от ООО «Вектор» по договору №15 от 25.02.2026
150 000
2
05.03.2026, кассовый чек №123
Выручка от розничной продажи физлицу
25 000
3
10.03.2026, платёжное поручение №78
Арендные платежи от ИП Иванова А.С.
30 000
Шаг 5. Особенности учёта отдельных операций
1. Эквайринг
Банк перечисляет сумму за вычетом комиссии. В КУДиР нужно отразить полную сумму продажи.
Пример: покупатель оплатил картой 10 000 руб., банк удержал комиссию 2 % (200 руб.) и перечислил 9 800 руб. В КУДиР записываем:
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Содержание операции
Доходы (руб.)
4
15.03.2026, выписка банка №89
Выручка по эквайрингу от продажи товара
10 000
2. Возвраты покупателям
Возврат отражается как доход со знаком «минус».
Пример: вернули покупателю 5 000 руб. за товар. Запись в КУДиР:
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Содержание операции
Доходы (руб.)
5
20.03.2026, расходный кассовый ордер №10
Возврат денежных средств покупателю за товар
-5 000
3. Доходы в натуральной форме
Если доход получен не деньгами, а товаром/услугой, его нужно оценить по рыночной стоимости и включить в доходы.
Пример: контрагент оказал услугу стоимостью 10 000 руб. в обмен на ваш товар. Запись:
№ п/п
Дата и номер первичного документа
Содержание операции
Доходы (руб.)
6
25.03.2026, акт взаимозачёта №5
Доход в натуральной форме (услуга по ремонту)
10 000
Шаг 6. Расчёт налога
Формула:
Налог=Доходы за год×6%−Вычеты−Авансы, уплаченные ранее
Вычеты:
страховые взносы за себя (для ИП);
страховые взносы за работников;
больничные за первые 3 дня;
торговый сбор (если применяется) .
Ограничение: ИП с работниками могут уменьшить налог не более чем на 50 %. ИП без работников — до нуля.
Пример расчёта:
Доходы за год: 2 000 000 руб.
Страховые взносы ИП за себя: 57 390 руб. (уплачены в течение года).
Авансовые платежи: 60 000 руб.
Расчёт:
Исчисленный налог: 2 000 000×6%=120 000 руб.
Уменьшаем на взносы: 120 000−57 390=62 610 руб.
Вычитаем авансы: 62 610−60 000=2 610 руб. — сумма к доплате за год.
Шаг 7. Сроки и отчётность
Авансовые платежи по УСН: до 28 апреля, 28 июля, 28 октября.
Декларация по УСН:
для организаций — до 31 марта следующего года;
для ИП — до 28 апреля следующего года.
КУДиР хранится не менее 5 лет.
Важные нюансы в 2026 году
НДС. Если доход превысил 20 млн руб. за предыдущий год, с 2026 года нужно платить НДС (5 % или 7 %). Доходы для КУДиР учитываются без НДС.
Электронные сервисы. Используйте онлайн‑бухгалтерию для автоматического заполнения КУДиР и расчёта налогов.
Первичные документы. Сохраняйте все выписки, платёжки, чеки — они могут понадобиться при проверке.
