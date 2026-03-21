Как подать сведения о нанятых работников и как зарегистрироваться в СФР

Регистрация в СФР

Для юридических лиц (ООО, АО и др.) регистрация в качестве работодателя происходит автоматически на основании данных из ЕГРЮЛ, которые передаёт налоговая инспекция. Дополнительно ничего делать не нужно.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) ситуация зависит от типа договора с работником:

При заключении трудового договора регистрация в СФР происходит автоматически после подачи отчёта ЕФС-1. При заключении договора гражданско-правового характера (ГПХ), предусматривающего уплату взносов на травматизм, ИП должен самостоятельно зарегистрироваться в СФР в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Для этого необходимо подать заявление в территориальное отделение СФР.

Как подать заявление на регистрацию ИП в СФР:

Лично в отделении СФР. При себе нужно иметь два экземпляра заявления (на одном поставят отметку о приёме) и паспорт.

Через МФЦ. Услуга доступна не во всех регионах, поэтому стоит уточнить заранее.

По почте. Нужно отправить документы ценным письмом с описью вложения.

Через портал Госуслуг. Требуется подтверждённая учётная запись. В разделе регистрации страхователей нужно заполнить электронное заявление и прикрепить отсканированные документы.

Необходимые документы:

заявление по форме (приложение №1 к Приказу ФСС от 22.04.2019 №214);

копия договора ГПХ;

паспорт ИП (если подаёт представитель — доверенность и его паспорт).

После регистрации СФР присваивает регистрационный номер, который понадобится для дальнейшей отчётности и уплаты взносов. Уведомление о регистрации приходит в личный кабинет на Госуслугах или на электронную почту, указанную в ЕГРИП.