Как подать сведения о нанятых работников и как зарегистрироваться в СФР

Подача сведений о нанятых работниках и регистрация в СФР — обязательные процедуры для работодателей. С 2023 года эти процессы претерпели изменения в связи с объединением ПФР и ФСС в Социальный фонд России (СФР). 

Регистрация в СФР

Для юридических лиц (ООО, АО и др.) регистрация в качестве работодателя происходит автоматически на основании данных из ЕГРЮЛ, которые передаёт налоговая инспекция. Дополнительно ничего делать не нужно. 

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) ситуация зависит от типа договора с работником:

  1. При заключении трудового договора регистрация в СФР происходит автоматически после подачи отчёта ЕФС-1. 

  2. При заключении договора гражданско-правового характера (ГПХ), предусматривающего уплату взносов на травматизм, ИП должен самостоятельно зарегистрироваться в СФР в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Для этого необходимо подать заявление в территориальное отделение СФР. 

Как подать заявление на регистрацию ИП в СФР:

  • Лично в отделении СФР. При себе нужно иметь два экземпляра заявления (на одном поставят отметку о приёме) и паспорт. 

  • Через МФЦ. Услуга доступна не во всех регионах, поэтому стоит уточнить заранее.

  • По почте. Нужно отправить документы ценным письмом с описью вложения. 

  • Через портал Госуслуг. Требуется подтверждённая учётная запись. В разделе регистрации страхователей нужно заполнить электронное заявление и прикрепить отсканированные документы. 

Необходимые документы:

  • заявление по форме (приложение №1 к Приказу ФСС от 22.04.2019 №214);

  • копия договора ГПХ;

  • паспорт ИП (если подаёт представитель — доверенность и его паспорт). 

После регистрации СФР присваивает регистрационный номер, который понадобится для дальнейшей отчётности и уплаты взносов. Уведомление о регистрации приходит в личный кабинет на Госуслугах или на электронную почту, указанную в ЕГРИП. 

Подача сведений о нанятых работниках

Сведения о приёме на работу подаются в СФР по форме ЕФС-1. Этот отчёт заменил ранее используемые формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. 

Когда сдавать ЕФС-1? Не позднее следующего рабочего дня после даты издания приказа о приёме работника или заключения договора (включая ГПХ). Если этот день приходится на выходной или праздник, срок переносится на первый рабочий день. 

Какие разделы заполнять при приёме на работу:

  • титульный лист (сведения о страхователе);

  • подраздел 1 раздела 1 (данные сотрудника: ФИО, СНИЛС, ИНН, дата рождения, статус застрахованного лица, код страны гражданства);

  • подраздел 1.1 раздела 1 («Сведения о трудовой (иной) деятельности»). 

Некоторые графы подраздела 1.1, которые нужно заполнить:

  • Графа «Сведения о приёме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ» — указать код «ПРИЁМ». 

  • Графа «Работа в районах Крайнего Севера / работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» — коды РКС или МКС, если применимо. 

  • Графа «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» — наименование должности по штатному расписанию и код вида договора (например, «0» — бессрочный трудовой договор, «1» — по совместительству и т. д.). 

  • Графа «Код выполняемой функции» — код профессии из Общероссийского классификатора занятий. 

Как подать ЕФС-1:

  • В электронном виде — обязательно для организаций и ИП, у которых более 10 работников (включая тех, кто работает по ГПХ). Требуется квалифицированная электронная подпись руководителя или представителя (с машиночитаемой доверенностью).

  • На бумаге — допускается, если численность работников не превышает 10 человек. Отчёт можно принести лично в СФР или отправить по почте.

Пример заполнения некоторых полей титульного листа ЕФС-1:

  • Регистрационный номер — номер из СФР.

  • Название компании — как в учредительных документах; ИП указывает ФИО без сокращений.

  • ИНН и КПП — как в остальных учётных документах (КПП указывают только компании).

  • Код по ОКВЭД — код по основному виду деятельности, как в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

Штрафы за нарушения:

  • Для должностного лица (руководитель, кадровик) — от 300 до 500 рублей за несдачу ЕФС-1 в срок. 

  • Для организации — 500 рублей за каждый несданный отчёт. 

  • Если работодатель, обязанный сдавать отчёт электронно, подаст его на бумажном носителе, — 1000 рубле

Дата публикации: 21.03.2026, 14:20

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

