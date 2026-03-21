Как подать сведения о нанятых работников и как зарегистрироваться в СФР

Регистрация в СФР
Для юридических лиц (ООО, АО и др.) регистрация в качестве работодателя происходит автоматически на основании данных из ЕГРЮЛ, которые передаёт налоговая инспекция. Дополнительно ничего делать не нужно.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП) ситуация зависит от типа договора с работником:
При заключении трудового договора регистрация в СФР происходит автоматически после подачи отчёта ЕФС-1.
При заключении договора гражданско-правового характера (ГПХ), предусматривающего уплату взносов на травматизм, ИП должен самостоятельно зарегистрироваться в СФР в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Для этого необходимо подать заявление в территориальное отделение СФР.
Как подать заявление на регистрацию ИП в СФР:
Лично в отделении СФР. При себе нужно иметь два экземпляра заявления (на одном поставят отметку о приёме) и паспорт.
Через МФЦ. Услуга доступна не во всех регионах, поэтому стоит уточнить заранее.
По почте. Нужно отправить документы ценным письмом с описью вложения.
Через портал Госуслуг. Требуется подтверждённая учётная запись. В разделе регистрации страхователей нужно заполнить электронное заявление и прикрепить отсканированные документы.
Необходимые документы:
заявление по форме (приложение №1 к Приказу ФСС от 22.04.2019 №214);
копия договора ГПХ;
паспорт ИП (если подаёт представитель — доверенность и его паспорт).
После регистрации СФР присваивает регистрационный номер, который понадобится для дальнейшей отчётности и уплаты взносов. Уведомление о регистрации приходит в личный кабинет на Госуслугах или на электронную почту, указанную в ЕГРИП.
Подача сведений о нанятых работниках
Сведения о приёме на работу подаются в СФР по форме ЕФС-1. Этот отчёт заменил ранее используемые формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС.
Когда сдавать ЕФС-1? Не позднее следующего рабочего дня после даты издания приказа о приёме работника или заключения договора (включая ГПХ). Если этот день приходится на выходной или праздник, срок переносится на первый рабочий день.
Какие разделы заполнять при приёме на работу:
титульный лист (сведения о страхователе);
подраздел 1 раздела 1 (данные сотрудника: ФИО, СНИЛС, ИНН, дата рождения, статус застрахованного лица, код страны гражданства);
подраздел 1.1 раздела 1 («Сведения о трудовой (иной) деятельности»).
Некоторые графы подраздела 1.1, которые нужно заполнить:
Графа «Сведения о приёме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ» — указать код «ПРИЁМ».
Графа «Работа в районах Крайнего Севера / работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» — коды РКС или МКС, если применимо.
Графа «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» — наименование должности по штатному расписанию и код вида договора (например, «0» — бессрочный трудовой договор, «1» — по совместительству и т. д.).
Графа «Код выполняемой функции» — код профессии из Общероссийского классификатора занятий.
Как подать ЕФС-1:
В электронном виде — обязательно для организаций и ИП, у которых более 10 работников (включая тех, кто работает по ГПХ). Требуется квалифицированная электронная подпись руководителя или представителя (с машиночитаемой доверенностью).
На бумаге — допускается, если численность работников не превышает 10 человек. Отчёт можно принести лично в СФР или отправить по почте.
Пример заполнения некоторых полей титульного листа ЕФС-1:
Регистрационный номер — номер из СФР.
Название компании — как в учредительных документах; ИП указывает ФИО без сокращений.
ИНН и КПП — как в остальных учётных документах (КПП указывают только компании).
Код по ОКВЭД — код по основному виду деятельности, как в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Штрафы за нарушения:
Для должностного лица (руководитель, кадровик) — от 300 до 500 рублей за несдачу ЕФС-1 в срок.
Для организации — 500 рублей за каждый несданный отчёт.
Если работодатель, обязанный сдавать отчёт электронно, подаст его на бумажном носителе, — 1000 рубле
