Елена Чурсинова

Новые стандарты бухгалтерского учёта в 2026 году

В 2026 году в бухгалтерском учёте действуют несколько ключевых изменений, связанных с новыми федеральными стандартами бухгалтерского учёта (ФСБУ). Основные из них касаются отчётности и учёта доходов.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»

Этот стандарт заменил ПБУ 4/99 и приказ Минфина №66н. Он вступил в силу с 2025 года, но отчётность за 2025 год нужно было сдать в 2026 году (не позднее 31 марта). 

Основные изменения:

  • Отчётность комплектуется под единым заголовком по образцу из ФСБУ 4/2023. 

  • В активе баланса добавлены строки «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже».

  • Из пассива баланса исключена статья «Доходы будущих периодов».

  • В отчёте о финансовых результатах выделено отдельно финансовое результат от прекращаемой деятельности.

  • Пояснения к отчётности стали обязательным элементом — без них отчётность считается неполной. 

  • Формы отчётности носят статус «образцов»: организация вправе адаптировать их под свою деятельность, если соблюдает все требования. 

  • ФСБУ 4/2023 закрепил минимальный перечень показателей, которые нужно отражать в отчётности всегда, независимо от существенности. В него входят данные по НМА, основным средствам, запасам, инвестиционной недвижимости и оценочным обязательствам. 

  • Стандарт определяет состав и порядок промежуточной бухгалтерской отчётности. Формы те же, что и у годовой. Составлять её или нет — решает руководитель. Сдавать промежуточную отчётность не нужно. 

ФСБУ 9/2025 «Доходы»

Стандарт утверждён приказом Минфина от 16 мая 2025 года №56н. Он заменит ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008. Обязателен к применению с 2027 года, но организации могут начать использовать его досрочно — уже с 2026 года. Для этого необходимо закрепить решение в учётной политике по бухгалтерскому учёту на 2026 год. 

Ключевые изменения:

  • Момент признания выручки теперь связан не с переходом права собственности, а с передачей покупателю контроля над продукцией, результатами выполнения работ или оказания услуг. 

  • Категория «прочие доходы» заменена на «доходы, отличные от выручки». 

  • Для длящихся договоров вводится принцип признания выручки «по мере готовности», что может изменить равномерность её признания в учёте. 

  • Стандарт устанавливает чёткие алгоритмы учёта доходов при предоставлении скидок, отсрочек платежа, расчётах в неденежной форме. 

  • Организации, которые должны проводить обязательный аудит, смогут по желанию применять МСФО вместо ФСБУ 9/2025. 

  • Переход на новый порядок в бухгалтерской отчётности надо отражать ретроспективно — пересчитать доходы за прошлые периоды. Но разрешён и упрощённый порядок. 

Пример применения: компания заключила договор на строительство объекта сроком на 2 года. По ФСБУ 9/2025 выручка будет признаваться постепенно, по мере выполнения работ (например, на основе процента завершения строительства), а не единовременно при сдаче объекта, как это было по ПБУ 2/2008.

Другие изменения

С 1 апреля 2025 года обязателен к применению ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Он устанавливает единые подходы к проведению инвентаризации активов и обязательств. 

Для бюджетных учреждений с 2026 года введены новые стандарты:

  • СГФ «Единый план счетов бухгалтерского учёта государственных финансов» (приказ Минфина от 30 августа 2024 года №121н);

  • СГФ «План счетов бухгалтерского учёта бюджетных и автономных учреждений» (приказ Минфина от 20 сентября 2024 года №133н);

  • СГФ «План счетов бюджетного учёта» (приказ Минфина от 20 сентября 2024 года №132н).

Рекомендации

При досрочном переходе на ФСБУ 9/2025 стоит учесть, что это позволит заранее адаптировать учётные процессы и избежать сжатых сроков внедрения в 2027 году. Также важно обеспечить сопоставимость данных при раскрытии отчётности. 

Дата публикации: 22.03.2026, 16:17

