Новые стандарты бухгалтерского учёта в 2026 году

В 2026 году в бухгалтерском учёте действуют несколько ключевых изменений, связанных с новыми федеральными стандартами бухгалтерского учёта (ФСБУ). Основные из них касаются отчётности и учёта доходов.

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»

Этот стандарт заменил ПБУ 4/99 и приказ Минфина №66н. Он вступил в силу с 2025 года, но отчётность за 2025 год нужно было сдать в 2026 году (не позднее 31 марта).

Основные изменения:

Отчётность комплектуется под единым заголовком по образцу из ФСБУ 4/2023.

В активе баланса добавлены строки «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже».

Из пассива баланса исключена статья «Доходы будущих периодов».

В отчёте о финансовых результатах выделено отдельно финансовое результат от прекращаемой деятельности.

Пояснения к отчётности стали обязательным элементом — без них отчётность считается неполной.

Формы отчётности носят статус «образцов»: организация вправе адаптировать их под свою деятельность, если соблюдает все требования.

ФСБУ 4/2023 закрепил минимальный перечень показателей, которые нужно отражать в отчётности всегда, независимо от существенности. В него входят данные по НМА, основным средствам, запасам, инвестиционной недвижимости и оценочным обязательствам.

Стандарт определяет состав и порядок промежуточной бухгалтерской отчётности. Формы те же, что и у годовой. Составлять её или нет — решает руководитель. Сдавать промежуточную отчётность не нужно.

ФСБУ 9/2025 «Доходы»

Стандарт утверждён приказом Минфина от 16 мая 2025 года №56н. Он заменит ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008. Обязателен к применению с 2027 года, но организации могут начать использовать его досрочно — уже с 2026 года. Для этого необходимо закрепить решение в учётной политике по бухгалтерскому учёту на 2026 год.

Ключевые изменения:

Момент признания выручки теперь связан не с переходом права собственности, а с передачей покупателю контроля над продукцией, результатами выполнения работ или оказания услуг.

Категория «прочие доходы» заменена на «доходы, отличные от выручки».

Для длящихся договоров вводится принцип признания выручки «по мере готовности», что может изменить равномерность её признания в учёте.

Стандарт устанавливает чёткие алгоритмы учёта доходов при предоставлении скидок, отсрочек платежа, расчётах в неденежной форме.

Организации, которые должны проводить обязательный аудит, смогут по желанию применять МСФО вместо ФСБУ 9/2025.

Переход на новый порядок в бухгалтерской отчётности надо отражать ретроспективно — пересчитать доходы за прошлые периоды. Но разрешён и упрощённый порядок.

Пример применения: компания заключила договор на строительство объекта сроком на 2 года. По ФСБУ 9/2025 выручка будет признаваться постепенно, по мере выполнения работ (например, на основе процента завершения строительства), а не единовременно при сдаче объекта, как это было по ПБУ 2/2008.

Другие изменения

С 1 апреля 2025 года обязателен к применению ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Он устанавливает единые подходы к проведению инвентаризации активов и обязательств.

Для бюджетных учреждений с 2026 года введены новые стандарты:

СГФ «Единый план счетов бухгалтерского учёта государственных финансов» (приказ Минфина от 30 августа 2024 года №121н);

СГФ «План счетов бухгалтерского учёта бюджетных и автономных учреждений» (приказ Минфина от 20 сентября 2024 года №133н);

СГФ «План счетов бюджетного учёта» (приказ Минфина от 20 сентября 2024 года №132н).

Рекомендации

При досрочном переходе на ФСБУ 9/2025 стоит учесть, что это позволит заранее адаптировать учётные процессы и избежать сжатых сроков внедрения в 2027 году. Также важно обеспечить сопоставимость данных при раскрытии отчётности.