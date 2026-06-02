26 мая 2026 года Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов (№1215257-8 и №1215262-8), который предусматривает освобождение от ответственности за неподачу «нулевых» деклараций. Заявленная дата вступления основных положений в силу — 1 июля 2026 года, но это произойдёт только при условии окончательного утверждения закона.

Суть инициативы

Законопроект предлагает освободить организации, ИП и физлиц от ответственности за непредставление налоговых деклараций, по которым отсутствует сумма налога или страховых взносов к уплате (новые положения п. 3 ст. 119 НК РФ). По данным ФНС, на такие нарушения приходится около 55% всех решений о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ. Минимальный размер штрафа за «нулевую» декларацию составляет 1000 рублей, при наличии смягчающих обстоятельств его могут снизить не менее чем в два раза. Расходы бюджета на назначение таких штрафов (включая трудовые и почтовые издержки) превышают доходы от их взимания.

Освобождение распространяется только на налогоплательщиков, у которых действительно нет налога к уплате. Если «нулевая» декларация подана намеренно для сокрытия реальных обязательств, ответственность сохраняется. В этом случае при подаче уточнённой декларации с реальной суммой налога инспекция применит штраф исходя из действительного размера обязательств.

Другие изменения

Упрощённая процедура привлечения к ответственности за «ненулевые» декларации. Если при камеральной проверке выявлено только нарушение срока подачи декларации (без других нарушений), акт составляться не будет. Налоговая рассмотрит материалы без участия налогоплательщика и в течение пяти рабочих дней после окончания проверки примет решение о привлечении или отказе в привлечении к ответственности. При этом налогоплательщик сможет вместе с просроченной декларацией подать сведения и документы о смягчающих или исключающих ответственность обстоятельствах. Если до вынесения решения подана уточнённая декларация, решение примут по итогам её камеральной проверки. Отмена штрафов для физлиц за неподачу декларации 3-НДФЛ по доходам от продажи или дарения недвижимости. Авторы инициативы считают, что это исключит избыточное карательное воздействие на граждан, так как в этом случае налог может быть исчислен налоговым органом самостоятельно на основе сведений из Росреестра. Исключение из КоАП РФ статьи 15.5, которая устанавливает ответственность должностных лиц за нарушение сроков сдачи налоговой декларации или расчёта по страховым взносам.

Важные уточнения

Даже при принятии поправок блокировка счетов за непредставление декларации сохранится. Если декларация не подана в течение 20 рабочих дней после истечения срока, операции по счетам будут приостановлены (ст. 76 НК РФ).

Сохраняется ответственность за искажение налоговой базы в «ненулевых» декларациях (штраф 20–40% от неуплаченной суммы по ст. 122 НК РФ, а при умысле — 40% по п. 3 ст. 122 НК РФ).

