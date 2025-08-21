ЦОК ОК ЭДО 21.08 Мобильная
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💰 НКД в облигациях: почему вы переплачиваете при покупке

Привет, инвесторы! Сегодня разберем одну из самых неочевидных тем для новичков — Накопленный Купонный Доход (НКД). Когда я впервые купила облигации, то удивилась: почему цена в приложении не совпадает с суммой списания? Оказалось, всё дело в этом самом НКД.

🍰 НКД — что это?

НКД — это часть купонного дохода, которая «накапливается» за каждый день владения облигацией. Когда вы покупаете облигацию, вы компенсируете предыдущему владельцу его долю купона за то время, пока он держал бумагу. А при продаже облигации НКД получите уже вы.

Пример:

Допустим, облигация выплачивает купон 100 рублей каждые полгода (раз в 6 месяцев). Вы купили её за 3 месяца до выплаты купона. За эти 3 месяца НКД составит: 100 ₽ / 6 мес. × 3 мес. = 50 ₽. Вы заплатите продавцу 50 ₽ сверх цены облигации.

Когда через 3 месяца придёт купон (100 ₽), вы получите всю сумму, но 50 ₽. из них — это возврат ваших вложений в НКД, а остальные 50 ₽. ваша чистая прибыль.

📌 Кто кому платит НКД?

Покупатель → Продавцу: При покупке облигации вы возмещаете предыдущему владельцу НКД за дни, которые он держал бумагу.

Эмитент → Вам: В дату выплаты купона вы получите полную сумму, включая ваш НКД за период владения.

💡 Почему это выгодно?

1️⃣ Не нужно ждать даты купона — можно купить облигацию в любой момент.

2️⃣ Справедливость — продавец не теряет свои «накопленные» проценты.

3️⃣ Налоговая оптимизация — НКД уменьшает базу для НДФЛ (подробнее ниже).

⚠️ Где подвох?

•  Цена покупки выше: К стоимости облигации добавляется НКД.

•  Риск продажи до купона: Если продадите раньше, ваш НКД может не окупиться.

•  Сложности для новичков: - легко запутаться в расчётах

🧮 НКД и налоги: как платить меньше

НКД можно вычесть из налогооблагаемой суммы!

Пример:

Вы купили облигацию с НКД = 50 ₽, а через месяц получили купон 100 ₽. Налог платится не со всей суммы (100 ₽), а с разницы: 100 ₽ – 50 ₽ = 50 ₽. НДФЛ: 50 ₽ × 13% = 6.5 ₽ (вместо 13 ₽, если бы НКД не учитывался).

💡 Важно! Брокер автоматически учитывает НКД в отчётах (но проверяйте 2-НДФЛ).

 🔍 Где смотреть НКД?

•  В приложении брокера  — обычно отображается отдельной строкой.

•  В спецификации облигации на сайте Мосбиржи.

📌 Чек-лист для новичка

1.  Всегда проверяйте НКД перед покупкой.

2.  Не продавайте облигации перед выплатой купона — потеряете НКД.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

