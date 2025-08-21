💰 НКД в облигациях: почему вы переплачиваете при покупке

🍰 НКД — что это?
НКД — это часть купонного дохода, которая «накапливается» за каждый день владения облигацией. Когда вы покупаете облигацию, вы компенсируете предыдущему владельцу его долю купона за то время, пока он держал бумагу. А при продаже облигации НКД получите уже вы.
Пример:
Допустим, облигация выплачивает купон 100 рублей каждые полгода (раз в 6 месяцев). Вы купили её за 3 месяца до выплаты купона. За эти 3 месяца НКД составит: 100 ₽ / 6 мес. × 3 мес. = 50 ₽. Вы заплатите продавцу 50 ₽ сверх цены облигации.
Когда через 3 месяца придёт купон (100 ₽), вы получите всю сумму, но 50 ₽. из них — это возврат ваших вложений в НКД, а остальные 50 ₽. ваша чистая прибыль.
📌 Кто кому платит НКД?
Покупатель → Продавцу: При покупке облигации вы возмещаете предыдущему владельцу НКД за дни, которые он держал бумагу.
Эмитент → Вам: В дату выплаты купона вы получите полную сумму, включая ваш НКД за период владения.
💡 Почему это выгодно?
1️⃣ Не нужно ждать даты купона — можно купить облигацию в любой момент.
2️⃣ Справедливость — продавец не теряет свои «накопленные» проценты.
3️⃣ Налоговая оптимизация — НКД уменьшает базу для НДФЛ (подробнее ниже).
⚠️ Где подвох?
• Цена покупки выше: К стоимости облигации добавляется НКД.
• Риск продажи до купона: Если продадите раньше, ваш НКД может не окупиться.
• Сложности для новичков: - легко запутаться в расчётах
🧮 НКД и налоги: как платить меньше
НКД можно вычесть из налогооблагаемой суммы!
Пример:
Вы купили облигацию с НКД = 50 ₽, а через месяц получили купон 100 ₽. Налог платится не со всей суммы (100 ₽), а с разницы: 100 ₽ – 50 ₽ = 50 ₽. НДФЛ: 50 ₽ × 13% = 6.5 ₽ (вместо 13 ₽, если бы НКД не учитывался).
💡 Важно! Брокер автоматически учитывает НКД в отчётах (но проверяйте 2-НДФЛ).
🔍 Где смотреть НКД?
• В приложении брокера — обычно отображается отдельной строкой.
• В спецификации облигации на сайте Мосбиржи.
📌 Чек-лист для новичка
1. Всегда проверяйте НКД перед покупкой.
2. Не продавайте облигации перед выплатой купона — потеряете НКД.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
Начать дискуссию