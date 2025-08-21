💰 НКД в облигациях: почему вы переплачиваете при покупке

🍰 НКД — что это?

НКД — это часть купонного дохода, которая «накапливается» за каждый день владения облигацией. Когда вы покупаете облигацию, вы компенсируете предыдущему владельцу его долю купона за то время, пока он держал бумагу. А при продаже облигации НКД получите уже вы.

Пример:

Допустим, облигация выплачивает купон 100 рублей каждые полгода (раз в 6 месяцев). Вы купили её за 3 месяца до выплаты купона. За эти 3 месяца НКД составит: 100 ₽ / 6 мес. × 3 мес. = 50 ₽. Вы заплатите продавцу 50 ₽ сверх цены облигации.

Когда через 3 месяца придёт купон (100 ₽), вы получите всю сумму, но 50 ₽. из них — это возврат ваших вложений в НКД, а остальные 50 ₽. ваша чистая прибыль.