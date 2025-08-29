💰 Купоны по облигациям: как получать пассивный доход без стресса

🔹 Мой выбор

Покупаю облигации с разными датами выплат — так доход получаю каждый месяц. Постепенно докупаю облигации до нужной мне суммы ежемесячных поступлений. Подборка из ОФЗ у меня такая:

ОФЗ 26233 январь/июль

ОФЗ 26240 февраль/август

ОФЗ 26246 март/сентябрь

ОФЗ 26245 апрель/октябрь

ОФЗ 26247 май/ноябрь

ОФЗ 26248 июнь/декабрь

Есть еще корпоративные, но они как дополнение, т.к. с ними возни побольше (следить за сроками и постоянно докупать).

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

