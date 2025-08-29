ЦОК КПП Общ 27.08 Мобильная
🔴 Срочный вебинар: Новая форма согласия на обработку персданных с 1 сентября →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💰 Купоны по облигациям: как получать пассивный доход без стресса

Привет, друзья! Сегодня поговорим о самом приятном моменте в инвестициях — купонных выплатах по облигациям. Это как получать зарплату, только от своих инвестиций!

🔹 Чем купоны лучше дивидендов?

✅ Частота выплат: раз в месяц/квартал/полгода (у акций — обычно реже)

✅ Предсказуемость: размер и даты известны заранее

✅ Надёжность: гособлигации (ОФЗ) практически никогда не пропускают выплаты (помню обратное)

🔹 Как выбрать облигации с выгодными купонами?

1️⃣ ОФЗ — для максимальной надёжности (доходность не высокая)

2️⃣ Муниципальные — средний риск

3️⃣ Корпоративные облигации — доходность выше, но и риск выше

🔹 Лайфхаки для купонщиков

✔️ Реинвестируйте выплаты — покупайте ещё облигаций

✔️ Следите за датами выплат — чтобы купить с наименьшим НКД

✔️ Диверсифицируйте — не вкладывайтесь в один выпуск

🔹 Мой выбор

Покупаю облигации с разными датами выплат — так доход получаю каждый месяц. Постепенно докупаю облигации до нужной мне суммы ежемесячных поступлений. Подборка из ОФЗ у меня такая:

ОФЗ 26233 январь/июль

ОФЗ 26240 февраль/август

ОФЗ 26246 март/сентябрь

ОФЗ 26245 апрель/октябрь

ОФЗ 26247 май/ноябрь

ОФЗ 26248 июнь/декабрь

Есть еще корпоративные, но они как дополнение, т.к. с ними возни побольше (следить за сроками и постоянно докупать).
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

9 подписчиков13 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO