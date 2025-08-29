💰 Купоны по облигациям: как получать пассивный доход без стресса

🔹 Чем купоны лучше дивидендов?
✅ Частота выплат: раз в месяц/квартал/полгода (у акций — обычно реже)
✅ Предсказуемость: размер и даты известны заранее
✅ Надёжность: гособлигации (ОФЗ) практически никогда не пропускают выплаты (помню обратное)
🔹 Как выбрать облигации с выгодными купонами?
1️⃣ ОФЗ — для максимальной надёжности (доходность не высокая)
2️⃣ Муниципальные — средний риск
3️⃣ Корпоративные облигации — доходность выше, но и риск выше
🔹 Лайфхаки для купонщиков
✔️ Реинвестируйте выплаты — покупайте ещё облигаций
✔️ Следите за датами выплат — чтобы купить с наименьшим НКД
✔️ Диверсифицируйте — не вкладывайтесь в один выпуск
🔹 Мой выбор
Покупаю облигации с разными датами выплат — так доход получаю каждый месяц. Постепенно докупаю облигации до нужной мне суммы ежемесячных поступлений. Подборка из ОФЗ у меня такая:
ОФЗ 26233 январь/июль
ОФЗ 26240 февраль/август
ОФЗ 26246 март/сентябрь
ОФЗ 26245 апрель/октябрь
ОФЗ 26247 май/ноябрь
ОФЗ 26248 июнь/декабрь
Есть еще корпоративные, но они как дополнение, т.к. с ними возни побольше (следить за сроками и постоянно докупать).
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
