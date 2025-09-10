💼Что такое ДЮРАЦИЯ и почему она важна для инвестора?

Простыми словами: Дюрация — это не просто срок до погашения облигации. Она показывает, как быстро вы вернете вложенные деньги с учетом купонных выплат и мера «чувствительности» облигации к изменению процентных ставок.
📊 Как считается дюрация? (Можно не считать, но понять)
Формула выглядит сложно, но смысл такой:
Чем чаще вы получаете купоны и чем они больше, тем быстрее возвращаются ваши деньги, и тем меньше дюрация. И наоборот: облигация с маленькими купонами и долгим сроком до погашения будет иметь высокую дюрацию.
🧠 Зачем это знать?
1. Для управления рисками в облигациях
Высокая дюрация = высокий риск. Если ждете снижения ставок — покупаете такие облигации (сильно вырастут в цене). Но если ставки растут — несете большие потери.
Низкая дюрация = низкий риск. Цена почти не колеблется при изменении ставок. Идеально, если вам нужна стабильность и вы не хотите рисковать.
2. Для выбора стратегии
Короткая дюрация (до 2 лет): Консервативная стратегия. Деньги защищены от скачков ставок, но и доходность ниже.
Длинная дюрация (от 5 лет): Более агрессивная стратегия. Расчет на снижение ставок для заработка на росте цены бумаги.
3. Для оценки акций (Да, и для акций тоже!)
Акции условно делят по «дюрации»:
Акции роста (высокая «дюрация») сильнее падают при росте ставок
Дивидендные акции (низкая «дюрация») менее чувствительны к ставкам.
💡Важные нюансы
Не все акции одинаково реагируют:
Акции с высокой долговой нагрузкой могут выиграть дополнительно, так как их займы становятся дешевле.
Циклические акции (например, ритейл) часто растут из-за оживления экономики, а не только из-за дюрации.
🧠Как использовать это в инвестициях
В периоды снижения ставок увеличивайте долю акций и облигаций с высокой дюрацией (технологические компании, компании роста).
В периоды роста ставок переключайтесь на акции и облигаций с низкой дюрацией (дивидендные акции, потребительские товары, коммуналка).
🛡Хеджирование рисков:
Можно балансировать портфель, сочетая акции с разной дюрацией, чтобы снизить чувствительность к изменению ставок.
🎯 Вывод
Дюрация — ваш главный инструмент для оценки процентного риска. Нельзя покупать облигации, смотря только на доходность.
Дюрация помогает оценить, какие акции выиграют или проиграют при изменении ставок. Однако всегда учитывайте фундаментальные факторы компании и рыночные тренды.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
