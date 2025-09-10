💼Что такое ДЮРАЦИЯ и почему она важна для инвестора?

🧠 Зачем это знать?

1. Для управления рисками в облигациях

Высокая дюрация = высокий риск. Если ждете снижения ставок — покупаете такие облигации (сильно вырастут в цене). Но если ставки растут — несете большие потери.

Низкая дюрация = низкий риск. Цена почти не колеблется при изменении ставок. Идеально, если вам нужна стабильность и вы не хотите рисковать.

2. Для выбора стратегии

Короткая дюрация (до 2 лет): Консервативная стратегия. Деньги защищены от скачков ставок, но и доходность ниже.

Длинная дюрация (от 5 лет): Более агрессивная стратегия. Расчет на снижение ставок для заработка на росте цены бумаги.

3. Для оценки акций (Да, и для акций тоже!)

Акции условно делят по «дюрации»:

Акции роста (высокая «дюрация») сильнее падают при росте ставок

Дивидендные акции (низкая «дюрация») менее чувствительны к ставкам.