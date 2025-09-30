💧Ликвидность: почему вы можете НЕ продать акции даже с прибылью

1. Как оценить ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ (риск покупки/продажи)

Ключевые показатели:

✅ а) Среднедневной объем торгов

• Высокая ликвидность: Сотни млн - миллиарды руб. в день.

• Низкая ликвидность: Несколько млн или сотни тысяч руб.

✅ б) Спред (Spread)

• Это разница между лучшими ценами заявок покупателя и продавца, то есть минимальной ценой на продажу (аск) и максимальной ценой на покупку (бид). Чем больше сделок на рынке и чем меньше величина спреда, тем выше ликвидность ценной бумаги.

✅ в) Количество сделок

• Высокая ликвидность: Сделки идут каждую секунду.

• Низкая ликвидность: Сделки раз в несколько минут/часов.

✅ г) Free-float ⚠️ ВАЖНО!

• Это доля акций в свободном обращении.

• > 25% — Высокая ликвидность. Акциями легко торговать, риск манипуляций низкий.

• 10% - 25% — Средняя/пониженная ликвидность. Повышенный риск. Цену может двигать ограниченная группа лиц.

• < 10% — Очень низкая ликвидность. Высочайший риск манипуляций ("пампы"), проскальзывания цены и сложностей с выходом из позиции. Частая история для акций "второго-третьего эшелона".