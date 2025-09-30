ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💧Ликвидность: почему вы можете НЕ продать акции даже с прибылью

Часто читаю в блогах: «Акции этой компании — золотое дно!». Вот только не пишут: «А смогу ли я их вообще продать, когда захочу?». Поэтому перед покупкой теперь смотрю ликвидность.

Важно различать ДВА вида ликвидности:

🔹 Ликвидность акций (Биржевая) — насколько быстро вы можете купить/продать акции по адекватной цене.

🔹 Ликвидность баланса (Финансовая) — способность компании платить по своим краткосрочным долгам.

1. Как оценить ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ (риск покупки/продажи)

Ключевые показатели:

✅ а) Среднедневной объем торгов

 • Высокая ликвидность: Сотни млн - миллиарды руб. в день.

 • Низкая ликвидность: Несколько млн или сотни тысяч руб.

✅ б) Спред (Spread)

 • Это разница между лучшими ценами заявок покупателя и продавца, то есть минимальной ценой на продажу (аск) и максимальной ценой на покупку (бид). Чем больше сделок на рынке и чем меньше величина спреда, тем выше ликвидность ценной бумаги.

✅ в) Количество сделок

 • Высокая ликвидность: Сделки идут каждую секунду.

 • Низкая ликвидность: Сделки раз в несколько минут/часов.

✅ г) Free-float  ⚠️ ВАЖНО!

 • Это доля акций в свободном обращении.

 • > 25% — Высокая ликвидность. Акциями легко торговать, риск манипуляций низкий.

 • 10% - 25% — Средняя/пониженная ликвидность. Повышенный риск. Цену может двигать ограниченная группа лиц.

 • < 10% — Очень низкая ликвидность. Высочайший риск манипуляций ("пампы"), проскальзывания цены и сложностей с выходом из позиции. Частая история для акций "второго-третьего эшелона".

2. Как оценить ЛИКВИДНОСТЬ БАЛАНСА (риск банкротства)

Способна ли компания платить по счетам? Смотрим отчетность (МСФО) на сайте компании (раздел «Инвесторам»).

Ключевые коэффициенты:

📊 а) Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio)

 • Норма: > 1.5 - 2.0

 • Значение < 1 — тревожный звонок! Компания не может покрыть текущие долги.

📊 б) Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio)

 • Норма: > 0.7 - 1.0

 • Что показывает: Сможет ли компания расплатиться, если не продаст запасы.

📊 в) Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash Ratio)

 • Норма: > 0.2 - 0.3

 • Что показывает: Может ли компания погасить долги «сиюминутно» деньгами со счета.

📌 ИТОГ

 • Низкая биржевая ликвидность = Риск не продать актив + риск манипуляций («пампы»).

 • Низкая финансовая ликвидность = Риск банкротства эмитента.

Внесла показатели ликвидности в свой список отбора акций.

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова





