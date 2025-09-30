💧Ликвидность: почему вы можете НЕ продать акции даже с прибылью

Важно различать ДВА вида ликвидности:
🔹 Ликвидность акций (Биржевая) — насколько быстро вы можете купить/продать акции по адекватной цене.
🔹 Ликвидность баланса (Финансовая) — способность компании платить по своим краткосрочным долгам.
1. Как оценить ЛИКВИДНОСТЬ АКЦИЙ (риск покупки/продажи)
Ключевые показатели:
✅ а) Среднедневной объем торгов
• Высокая ликвидность: Сотни млн - миллиарды руб. в день.
• Низкая ликвидность: Несколько млн или сотни тысяч руб.
✅ б) Спред (Spread)
• Это разница между лучшими ценами заявок покупателя и продавца, то есть минимальной ценой на продажу (аск) и максимальной ценой на покупку (бид). Чем больше сделок на рынке и чем меньше величина спреда, тем выше ликвидность ценной бумаги.
✅ в) Количество сделок
• Высокая ликвидность: Сделки идут каждую секунду.
• Низкая ликвидность: Сделки раз в несколько минут/часов.
✅ г) Free-float ⚠️ ВАЖНО!
• Это доля акций в свободном обращении.
• > 25% — Высокая ликвидность. Акциями легко торговать, риск манипуляций низкий.
• 10% - 25% — Средняя/пониженная ликвидность. Повышенный риск. Цену может двигать ограниченная группа лиц.
• < 10% — Очень низкая ликвидность. Высочайший риск манипуляций ("пампы"), проскальзывания цены и сложностей с выходом из позиции. Частая история для акций "второго-третьего эшелона".
2. Как оценить ЛИКВИДНОСТЬ БАЛАНСА (риск банкротства)
Способна ли компания платить по счетам? Смотрим отчетность (МСФО) на сайте компании (раздел «Инвесторам»).
Ключевые коэффициенты:
📊 а) Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio)
• Норма: > 1.5 - 2.0
• Значение < 1 — тревожный звонок! Компания не может покрыть текущие долги.
📊 б) Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio)
• Норма: > 0.7 - 1.0
• Что показывает: Сможет ли компания расплатиться, если не продаст запасы.
📊 в) Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash Ratio)
• Норма: > 0.2 - 0.3
• Что показывает: Может ли компания погасить долги «сиюминутно» деньгами со счета.
📌 ИТОГ
• Низкая биржевая ликвидность = Риск не продать актив + риск манипуляций («пампы»).
• Низкая финансовая ликвидность = Риск банкротства эмитента.
Внесла показатели ликвидности в свой список отбора акций.
