8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

📅 Длинные, чтоб не думать. Короткие, чтоб жить

Расчет доходности двух ОФЗ и почему я пошла против логики «купил и забыл».

Приветствую, друзья!

Сегодня хочу поделиться своим опытом выбора облигаций для пополнения портфеля. Планируя покупки на декабрь, я столкнулась с необходимостью заменить ОФЗ 26248, которая в 2028 году меняет месяцы выплат купонов с июнь/декабрь на май/ноябрь. Из-за этого в июне и декабре образуется пробел в выплатах, что не очень удобно для моего плана.

После анализа я остановилась на двух кандидатах: ОФЗ 26249 и ОФЗ 26250.

📊 Расчеты и дилемма

При расчёте доходности к погашению (YTM) ОФЗ 26249 показала 10,41% годовых, а ОФЗ 26250 — 8,65%. Казалось бы, выбор очевиден, но у длинной облигации (ОФЗ 26250) есть свой плюс: она фиксирует ставку на более длительный срок (до 2037 года).

Я стала размышлять, что же выгоднее.

С одной стороны, ОФЗ 26250 позволяет зафиксировать доходность на 11,5 лет. Но для этого нужно надеяться, что к 2032 году ставки будут ниже 5% (а я в этом сильно сомневаюсь). Кроме того, я не уверена, что мне не понадобятся деньги раньше.

С другой стороны, ОФЗ 26249 предлагает более высокую доходность, а деньги вернутся уже в 2032 году. Их можно будет реинвестировать во что-то более доходное или использовать как подушку безопасности.

🔮 Сценарии реинвестирования для короткой облигации

Я решила смоделировать варианты (при условии покупки по 32 штуки каждой):

1️⃣ Если в 2032 году ставки будут 8%:
Реинвестируем 56 572,80 ₽ на 5 лет под 8% → получаем к 2037 году около 83 130 ₽.
➡️ Это выгоднее, чем 77 957 ₽ от длинной облигации.

2️⃣ Если ставки будут 6%:
Получаем около 75 690 ₽ — немного хуже длинной.

3️⃣ Если ставки будут 5%:
Получаем около 72 200 ₽ — хуже длинной.

💡 Вывод и мой выбор

Я выбрала ОФЗ 26249. Почему?

Я не уверена, что ставки в 2032 году опустятся ниже 5–6%. При ставке 6% доходность будет почти одинаковая. Риск только в том, что в 2032 году может не оказаться подходящих вариантов для реинвестирования.

Но для меня более высокая доходность сейчас, более ранний доступ к деньгам и гибкость перевесили фиксацию ставки на очень долгий срок.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

11 подписчиков51 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет