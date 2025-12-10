📅 Длинные, чтоб не думать. Короткие, чтоб жить

📊 Расчеты и дилемма

При расчёте доходности к погашению (YTM) ОФЗ 26249 показала 10,41% годовых, а ОФЗ 26250 — 8,65%. Казалось бы, выбор очевиден, но у длинной облигации (ОФЗ 26250) есть свой плюс: она фиксирует ставку на более длительный срок (до 2037 года).

Я стала размышлять, что же выгоднее.

С одной стороны, ОФЗ 26250 позволяет зафиксировать доходность на 11,5 лет. Но для этого нужно надеяться, что к 2032 году ставки будут ниже 5% (а я в этом сильно сомневаюсь). Кроме того, я не уверена, что мне не понадобятся деньги раньше.

С другой стороны, ОФЗ 26249 предлагает более высокую доходность, а деньги вернутся уже в 2032 году. Их можно будет реинвестировать во что-то более доходное или использовать как подушку безопасности.