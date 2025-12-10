📅 Длинные, чтоб не думать. Короткие, чтоб жить

Приветствую, друзья!
Сегодня хочу поделиться своим опытом выбора облигаций для пополнения портфеля. Планируя покупки на декабрь, я столкнулась с необходимостью заменить ОФЗ 26248, которая в 2028 году меняет месяцы выплат купонов с июнь/декабрь на май/ноябрь. Из-за этого в июне и декабре образуется пробел в выплатах, что не очень удобно для моего плана.
После анализа я остановилась на двух кандидатах: ОФЗ 26249 и ОФЗ 26250.
📊 Расчеты и дилемма
При расчёте доходности к погашению (YTM) ОФЗ 26249 показала 10,41% годовых, а ОФЗ 26250 — 8,65%. Казалось бы, выбор очевиден, но у длинной облигации (ОФЗ 26250) есть свой плюс: она фиксирует ставку на более длительный срок (до 2037 года).
Я стала размышлять, что же выгоднее.
С одной стороны, ОФЗ 26250 позволяет зафиксировать доходность на 11,5 лет. Но для этого нужно надеяться, что к 2032 году ставки будут ниже 5% (а я в этом сильно сомневаюсь). Кроме того, я не уверена, что мне не понадобятся деньги раньше.
С другой стороны, ОФЗ 26249 предлагает более высокую доходность, а деньги вернутся уже в 2032 году. Их можно будет реинвестировать во что-то более доходное или использовать как подушку безопасности.
🔮 Сценарии реинвестирования для короткой облигации
Я решила смоделировать варианты (при условии покупки по 32 штуки каждой):
1️⃣ Если в 2032 году ставки будут 8%:
Реинвестируем 56 572,80 ₽ на 5 лет под 8% → получаем к 2037 году около 83 130 ₽.
➡️ Это выгоднее, чем 77 957 ₽ от длинной облигации.
2️⃣ Если ставки будут 6%:
Получаем около 75 690 ₽ — немного хуже длинной.
3️⃣ Если ставки будут 5%:
Получаем около 72 200 ₽ — хуже длинной.
💡 Вывод и мой выбор
Я выбрала ОФЗ 26249. Почему?
Я не уверена, что ставки в 2032 году опустятся ниже 5–6%. При ставке 6% доходность будет почти одинаковая. Риск только в том, что в 2032 году может не оказаться подходящих вариантов для реинвестирования.
Но для меня более высокая доходность сейчас, более ранний доступ к деньгам и гибкость перевесили фиксацию ставки на очень долгий срок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
