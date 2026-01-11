Рост исполнительского сбора на ООО с 10 до 100 тысяч рублей: что делать?

Как добиться освобождения от исполнительского сбора?

Кратко остановимся на вопросе как можно освободиться от уплаты исполнительского сбора. Сейчас в связи с его ростом, этот вопрос становится более актуальным. Есть два способа: это обжалование действий или бездействий ФССП (судебного пристава-исполнителя) или подача заявления об освобождении от исполнительского сбора.

Первый способ немного сложней и сейчас облагается госпошлиной (хотя там есть противоречие). Второй способ немного проще, он точно не облагается госпошлиной.

Когда можно подать заявление об освобождении от исполнительского сбора?

От исполнительского сбора могут освободить, если нет установленных ГК РФ оснований ответственности за нарушение обязательства.

Суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора, если придет к выводу, что должник не виноват в неисполнении требований исполнительного документа.

Это возможно, если должник при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру лежащей на нем обязанности и условиям оборота, принял все меры для надлежащего исполнения указанных требований в срок, установленный судебным приставом-исполнителем (ч. 7 ст. 112 Закона об исполнительном производстве, п. 1 ст. 401 ГК РФ, постановление Конституционного Суда РФ от 01.06.2023 № 29-П).

Суд не связан основаниями и доводами требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя. Суд вправе установить обстоятельства, свидетельствующие о необходимости уменьшить размер исполнительского сбора, освободить должника от его взыскания на основании исследованных в судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не ссылались (п. 56 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2020)). Это очень важное положение, фактически суд обязан встать при рассмотрении вашего заявления на вашу сторону. Хотя в судах этот принцип нарушается, но рано или поздно в первой инстанции или второй найдется судья, который точно будет следовать этому принципу.

При этом если должник - предприниматель, он может рассчитывать на освобождение, только если не исполнил вовремя решение суда из-за обстоятельств непреодолимой силы (п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50). Однако доказать, что они были, очень сложно.

В какой срок подать заявление об освобождении от взыскания исполнительского сбора?

Если пристав уже взыскал сбор, рекомендуется обратиться в суд в течение 10 рабочих дней после этого по аналогии со ст. 122 Закона об исполнительном производстве, которая устанавливает такой срок для подачи жалобы на постановления судебного пристава-исполнителя.

Для случаев, когда сбор не взыскали, срок подачи заявления не установлен. На практике его чаще всего подают в течение трех месяцев после вынесения постановления о взыскании сбора. Рекомендуется не затягивать с подачей заявления, иначе доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы будет труднее.

В какой суд подать заявление об освобождении от взыскания исполнительского сбора?

Освобождения от сбора нужно требовать через суд (ч. 6 ст. 112 Закона об исполнительном производстве).

Закон не указывает, в какой именно суд подавать заявление. Исходя из судебной практики и Закона об исполнительном производстве обращаться нужно в тот же суд, который выдал соответствующий исполнительный лист.

Если исполнительный документ выдал не суд, обратитесь в суд по месту нахождения судебного пристава.

Как составить заявление в арбитражный суд об освобождении от взыскания исполнительского сбора?

Закон не предусматривает требований к содержанию такого заявления. Рекомендуем руководствоваться ст. ст. 125 и 126 АПК РФ. Иначе суд оставит ваше заявление без движения. А если вы не устраните недостатки, он вернет его вам (ч. 1, 4 ст. 128 АПК РФ).

Во вводной части («шапке») заявления укажите сведения:

- о своей организации, ИП (заявитель или должник);

- взыскателе (истец);

- приставе, который вынес постановление о взыскании сбора (заинтересованное лицо);

- об управлении ФССП, в структурном подразделении которого работает пристав (тут указывается региональное управление обычно, т.к. вопрос вязан с бюджетом).

Нужно привести номер дела, рассмотренного в суде, и номер исполнительного производства.

Не забудьте, что вы должны направить указанным в заявлении лицам его копию с приложениями, которые у них отсутствуют.

В основной части заявления укажите:

- сведения, относящиеся к делу, в том числе номер и дату судебного решения, исполнительного листа, постановлений о возбуждении исполнительного производства и взыскании исполнительского сбора;

- причины, по которым вас нужно освободить от сбора. Для предпринимателей это обстоятельства непреодолимой силы. Таким обстоятельством суд может признать, например, паводок или пожар, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации. Либо, когда в силу обстоятельств, которое от заявителя не зависят, он не получал копий постановлений ФССП ил иных извещений, из которых ясно, что на вас наложен исполнительский сбор

В просительной части заявления попросите освободить вас от сбора.

В суд общей юрисдикции заявление подается подобным образом.

Как подать заявление об освобождении от взыскания исполнительского сбора?

Подается заявление так же, как если бы вы подавали иск с приложениями в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции. Единственная особенность: не нужно платить госпошлину (п. 79 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50).

Тут, конечно, сделаем замечание об общей ситуации с налогами и сборами «на полях». В 2026 году выросли не только налоги, но штрафы, госпошлины и сборы. Это сильно напоминает известную метафору из сказки. Экономическая ситуация крайне сложная.