Рост исполнительского сбора на ООО с 10 до 100 тысяч рублей: что делать?

08.01.2026 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2025 № 563-ФЗ об увеличении исполнительского сбора с физлиц в 2 раза, а для ООО в 10 раз, исполнительский сбор повышается с 7% до 12%. Минимальный размер сбора для организации по новому закону состав лет 100 тыс. руб.
Это нужно знать всем, кто работает или сталкивается с исполнительными производствами, либо осуществляет взаимодействие с судебными приставами, либо с исполнительными документами, например, когда вы платите штрафы ГИБДД и у вас возникла просрочка или же налоги с просрочкой.
Мы также кратко расскажем, как добиться освобождения от исполнительского сбора.
Когда возникает исполнительский сбор?
Исполнительские сборы взыскиваются в рамках исполнительного производства. Исполнительное производство – это принудительное исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах.
Такие документы выдают суды, иные органы или должностные лица, которые вправе обязать лицо передать другому лицу деньги (иное имущество), совершить в его пользу определенные действия или воздержаться от них.
Исполнительное производство ведет служба судебных приставов (ФССП). При этом приставы должны руководствоваться принципами ведения производства, в частности обеспечить его законность, своевременно совершать исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения, уважать честь и достоинство граждан. Законные требования пристава подлежат неукоснительному исполнению (ст. ст. 4, 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 29.12.2025) «Об исполнительном производстве» - далее «Закон об исполнительном производстве»).
Например, суд выдал судебный приказ. По общему правилу сначала должнику (тот с кого взыскиваются денежные средства или в отношении кого ведется исполненное производство) устанавливается срок для добровольного исполнения судебного приказа.
Должник – это тот, с кого взыскиваются денежные средства или в отношении кого ведется исполненное производство, т.е. в суде чаще всего его называют ответчиком по гражданскому делу.
Обычно срок для добровольного исполнения 5 рабочих дней со дня, когда должник получил постановление о возбуждении исполнительного производства, либо с момента, когда ему доставлено (ч. 11, 12 ст. 30 Закона об исполнительном производстве):
извещение в форме СМС-сообщения о размещении информации об этом в банке данных;
иное извещение или постановление в форме электронного документа, в том числе направленное в его личный кабинет на портале госуслуг.
Если должник не исполнит требования судебного приказа добровольно, то ему придется заплатить исполнительский сбор (ч. 1 ст. 112 Закона об исполнительном производстве).
Причем исполнительский сбор может быть взыскан как с физических лиц, так и с организаций. Например, у организации может быть автомобиль, который мог нарушать правила. Камера могла зафиксировать нарушение и идет автоматические наложение штрафа. Организация может не получить информации о штрафе и не вовремя его оплатить, тогда будет автоматически взыскан исполнительский сбор.
Изменение закона
Исполнительский сбор подняли с 7 до 12% от денежной суммы или цены имущества, которую нужно взыскать. Минимальный предел санкции установят в размере 2000 руб. для физлиц либо ИП и 20 тыс. руб. для организаций.
Если требование неимущественное, то сбор с граждан или ИП составит 10 тыс. руб., а с юрлиц - 100 тыс. руб.
Если требования взыскателя не относятся к взысканию алиментов, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба от преступления, а также к компенсации морального вреда, сначала будет удержан исполнительский сбор в части 11% взысканной суммы (стоимости реализованного имущества).
Расходы иных лиц возместят после того, как будут удовлетворены требования взыскателя и полностью оплачен исполнительский сбор (п. 1 ч. 3 ст. 110, ч. 1.1 ст. 111, ч. 4.1 ст. 112 Закона об исполнительном производстве).
Вступление закона в силу
Федеральный закон от 29.12.2025 № 563-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» был принят Государственной Думой РФ 18.12.2025, одобрен Советом Федерации РФ 24.12.2025, подписан Президентом РФ 29.12.2025.
В самом законе нет сведений о порядке вступления с силу данного закона, значит применяется общий порядок. Согласно ст. 6 федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»:
«Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу».
Закон был опубликован на официальном портале правовой информации 29 декабря 2025 г.
10-дневный срок после публикации закона истек 08.01.2026.
Как добиться освобождения от исполнительского сбора?
Кратко остановимся на вопросе как можно освободиться от уплаты исполнительского сбора. Сейчас в связи с его ростом, этот вопрос становится более актуальным. Есть два способа: это обжалование действий или бездействий ФССП (судебного пристава-исполнителя) или подача заявления об освобождении от исполнительского сбора.
Первый способ немного сложней и сейчас облагается госпошлиной (хотя там есть противоречие). Второй способ немного проще, он точно не облагается госпошлиной.
Когда можно подать заявление об освобождении от исполнительского сбора?
От исполнительского сбора могут освободить, если нет установленных ГК РФ оснований ответственности за нарушение обязательства.
Суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора, если придет к выводу, что должник не виноват в неисполнении требований исполнительного документа.
Это возможно, если должник при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру лежащей на нем обязанности и условиям оборота, принял все меры для надлежащего исполнения указанных требований в срок, установленный судебным приставом-исполнителем (ч. 7 ст. 112 Закона об исполнительном производстве, п. 1 ст. 401 ГК РФ, постановление Конституционного Суда РФ от 01.06.2023 № 29-П).
Суд не связан основаниями и доводами требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя. Суд вправе установить обстоятельства, свидетельствующие о необходимости уменьшить размер исполнительского сбора, освободить должника от его взыскания на основании исследованных в судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не ссылались (п. 56 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2020)).
Это очень важное положение, фактически суд обязан встать при рассмотрении вашего заявления на вашу сторону. Хотя в судах этот принцип нарушается, но рано или поздно в первой инстанции или второй найдется судья, который точно будет следовать этому принципу.
При этом если должник - предприниматель, он может рассчитывать на освобождение, только если не исполнил вовремя решение суда из-за обстоятельств непреодолимой силы (п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50). Однако доказать, что они были, очень сложно.
В какой срок подать заявление об освобождении от взыскания исполнительского сбора?
Если пристав уже взыскал сбор, рекомендуется обратиться в суд в течение 10 рабочих дней после этого по аналогии со ст. 122 Закона об исполнительном производстве, которая устанавливает такой срок для подачи жалобы на постановления судебного пристава-исполнителя.
Для случаев, когда сбор не взыскали, срок подачи заявления не установлен. На практике его чаще всего подают в течение трех месяцев после вынесения постановления о взыскании сбора. Рекомендуется не затягивать с подачей заявления, иначе доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы будет труднее.
В какой суд подать заявление об освобождении от взыскания исполнительского сбора?
Освобождения от сбора нужно требовать через суд (ч. 6 ст. 112 Закона об исполнительном производстве).
Закон не указывает, в какой именно суд подавать заявление. Исходя из судебной практики и Закона об исполнительном производстве обращаться нужно в тот же суд, который выдал соответствующий исполнительный лист.
Если исполнительный документ выдал не суд, обратитесь в суд по месту нахождения судебного пристава.
Как составить заявление в арбитражный суд об освобождении от взыскания исполнительского сбора?
Закон не предусматривает требований к содержанию такого заявления. Рекомендуем руководствоваться ст. ст. 125 и 126 АПК РФ. Иначе суд оставит ваше заявление без движения. А если вы не устраните недостатки, он вернет его вам (ч. 1, 4 ст. 128 АПК РФ).
Во вводной части («шапке») заявления укажите сведения:
- о своей организации, ИП (заявитель или должник);
- взыскателе (истец);
- приставе, который вынес постановление о взыскании сбора (заинтересованное лицо);
- об управлении ФССП, в структурном подразделении которого работает пристав (тут указывается региональное управление обычно, т.к. вопрос вязан с бюджетом).
Нужно привести номер дела, рассмотренного в суде, и номер исполнительного производства.
Не забудьте, что вы должны направить указанным в заявлении лицам его копию с приложениями, которые у них отсутствуют.
В основной части заявления укажите:
- сведения, относящиеся к делу, в том числе номер и дату судебного решения, исполнительного листа, постановлений о возбуждении исполнительного производства и взыскании исполнительского сбора;
- причины, по которым вас нужно освободить от сбора. Для предпринимателей это обстоятельства непреодолимой силы. Таким обстоятельством суд может признать, например, паводок или пожар, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации. Либо, когда в силу обстоятельств, которое от заявителя не зависят, он не получал копий постановлений ФССП ил иных извещений, из которых ясно, что на вас наложен исполнительский сбор
В просительной части заявления попросите освободить вас от сбора.
В суд общей юрисдикции заявление подается подобным образом.
Как подать заявление об освобождении от взыскания исполнительского сбора?
Подается заявление так же, как если бы вы подавали иск с приложениями в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции. Единственная особенность: не нужно платить госпошлину (п. 79 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50).
Тут, конечно, сделаем замечание об общей ситуации с налогами и сборами «на полях». В 2026 году выросли не только налоги, но штрафы, госпошлины и сборы. Это сильно напоминает известную метафору из сказки. Экономическая ситуация крайне сложная.
Выводы
1. Исполнительские сборы сильно выросли, поэтому нужно знать, когда и как могут наложить этот сбор на физическое лицо или организацию. Исполнительский сбор для последних вырос до 100 тыс. руб.
2. Если есть хотя бы минимальный шанс, что вы не виноваты в задержке оплаты сбора или не обязаны его платить, нужно обжаловать в суде наложение сбора. Это можно сделать через Интернет, госпошлину тут платить не нужно.
3. Необходимо хорошо разбираться в этой теме, также консультироваться с юристами, чтобы минимизировать риски.
