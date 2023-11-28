Как предпринимателю получить инвестиционное кредитование

Перед многими предпринимателями стоят инвестиционные цели – расширить бизнес, запустить производство, провести капитальный ремонт и многое другое. Они требуют значительных сумм, причем окупиться вложения могут лишь в отдаленной перспективе. Такие деньги бывает непросто накопить или вывести из оборота даже опытным бизнесменам, а начинающим – тем более.

Именно поэтому предприниматели прибегают к различным источникам для получения средств: целевые гранты, займы фондов прямых инвестиций, венчурных фондов, выпуск облигаций, лизинг, краудфандинг, деньги бизнес-ангелов, частные вложения.

Один из самых простых способов – получение банковского инвестиционного кредита. В этом материале расскажу, как успешно его оформить.

Инвестиционный кредит – в чем особенности?

Главное преимущество банковского кредита – заемщику в обмен на деньги не нужно отдавать долю в компании. Кроме того, по сравнению с частными инвестициями, лизингом и краудфандингом в долгосрочной перспективе кредит стоит дешевле.

Однако есть и сложности. Обычно банки не готовы брать на себя высокий риск, как венчурные фонды и бизнес-ангелы. А потому инвестиционные кредиты подходят компаниям со стабильным потоком доходов, органическим ростом в течение нескольких лет и тем, кто стремится увеличивать бизнес. Например, строить цех, запускать новые линейки продуктов, обновлять оборудование.

Наконец, чтобы получить такой кредит, придется потрудиться и убедить банк в своей финансовой состоятельности на годы вперед. Обычно инвестиционный кредит требуется на внушительную сумму и на большой срок – 3, 5, 7 и более лет. Банки склонны предоставлять такую ссуду только финансово устойчивому бизнесу.

Взгляд банков

Чтобы принять решение о кредитовании, банки анализируют финансовые показатели компании за последние годы, текущее состояние бизнеса, и исходя из этого оценивают, действительно ли возможно реализовать заявленные инвестиционные цели в бизнес-плане заемщика.

Благодаря обширному опыту кредиторы зачастую видят риски, которые не замечает или не учитывает сам предприниматель.

При анализе предпринимателя банки смотрят:

может ли заемщик ежемесячно платить по кредиту (и как долго), при этом учитывается размер прибыли от текущей деятельности компании;

позволяет ли рентабельность бизнеса обслуживать новый кредит;

во сколько раз инвесткредит превышает масштаб текущего бизнеса;

что может предложить заемщик в качестве обеспечения по кредиту;

что будет с проектом в случае ухода его основателя;

каким будет рынок, спрос, продажи в перспективе на годы вперед;

позволяют ли опыт и компетенции заемщика реализовать проект.

Перед подготовкой бизнес-плана, а тем более до подачи заявки в банк, заемщик должен сам себе ответить на подобные вопросы, чтобы предусмотреть оптимистичный и пессимистичный сценарии развития событий.

Например, если сегодня годовой оборот компании составляет 50 млн руб., вряд ли можно рассчитывать на кредит в размере 1 млрд руб. даже под самый прекрасный бизнес-план. Или если заемщик занимался только клинингом, весьма сомнительно, что банк поверит в его компетентность в проекте сферы грузоперевозок.

Формы инвестиционного кредита

Их существует несколько.

Банк может:

Выдать заемщику необходимую сумму в виде разового перечисления средств

Здесь предприниматель сразу получает на руки всю сумму, а затем погашает долг по графику платежей. Проценты начисляются на предоставленную сумму заимствований.

Открыть кредитную линию

В этом случае бизнес получает не всю сумму сразу, а берет транши: столько средств, сколько ему нужно в настоящий момент. Процент начисляется только на использованные деньги, а график выплат обновляется каждый раз, когда заемщик забирает часть средств из кредитной линии.

Такой формат инвесткредита напоминает классическую кредитную карту, с которой постепенно снимаются деньги. Например, сначала для того, чтобы купить помещение, затем за 2-3 месяца сделать ремонт, через полгода приобрести оборудование, через год — запустить новый продукт.

Какие шаги нужно сделать при оформлении инвестиционного кредита

Подать заявку на кредит в банк

Сейчас во многих банках это можно сделать через личный кабинет на сайте, в мобильном приложении или лично прийти в офис. В первую очередь подать заявку следует в кредитную организацию, где у компании находится основной счет. Подать заявки сразу в несколько банков – плохая идея.

Подтвердить надежность бизнеса и предоставить документы по списку требований кредитора, включая выписку по расчетному счету компании

Если счетов несколько, и они находятся в разных банках, то лучше предоставить их все. Это увеличит шансы на одобрение кредита.

Предоставить обеспечение

Нужно отправить в банк документы о собственности на земельный участок, помещение, спецтехнику и другое имущество, которое будет использовано в качестве залога. А еще предоставить данные о поручителях.

Дождаться решения банка

На это может уйти от пары минут в случае так называемых предодобренных процедур, до дней, недель и даже месяцев.

Только после того, как кредитор вынесет решение на кредитном комитете, клиент получит окончательную информацию о сумме займа, его сроке и процентной ставке, о необходимости привлечения поручительства. Клиент вправе решить, выгоден ли ему кредит на таких условиях.

Льготные программы инвесткредитования

Снизить кредитное бремя помогают программы с господдержкой.

В 2023 году около 100 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса получили более 1,5 трлн руб. по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», срок действия которого продлили до 2030 года.

Сейчас в России действуют федеральные и региональные льготные программы инвестиционного кредитования. Условия по ним значительно выгоднее, чем по такому же виду ссуд в банках, особенно в период повышения ключевой ставки Банка России и высоких рыночных ставок.

Льготные займы выдают коммерческие банки, а государство возвращает им недополученную прибыль. Чтобы получить деньги на развитие бизнеса на выгодных условиях, предприниматель должен соответствовать критериям программ поддержки, например, иметь соответствующий ОКВЭД, работать в определенной отрасли.

Наиболее популярная программа, в которой участвует большинство крупных банков РФ:

Программа Минэкономразвития №1764

Здесь на инвестиционные цели выдается кредит в размере от 500 тыс. до 2 млрд руб. сроком на 10 лет. Льготный период на инвестиционные цели – 5 лет. Процент по кредиту – ключевая ставка ЦБ на момент подписания договора + 2,75% годовых или ключевая ставка ЦБ на момент подписания договора + 3,5% годовых для микропредприятий и самозанятых.

В программе могут участвовать определенные отрасли. За кредитом можно обратиться в любой из представленных в перечне банков.

Для отдельных сфер действуют свои программы, такие как программа от Минсельхоза (под 5% годовых). Кроме того, в регионах есть свои программы. Так, в Москве запущена льготная программа инвестиционного кредитования под залог прав интеллектуальной собственности.

Предприниматели могут получить бесплатно всю информацию о действующих программах поддержки и их условиях в Консультационном центре Московского гарантийного фонда.

Вам отказано

Что может стать причиной отказа при выдаче инвестиционного кредита?

Плохая кредитная история

Это информация обо всех займах, взятых компанией, о просрочках и незакрытых долгах. Информация о кредитной истории открыта, и банки могут ознакомиться с ней, сделав запрос в бюро, где она хранится.

Недостоверные финансовые сведения: обороты, прибыль, убытки

Предприниматель скрывает реальное финансовое положение своего бизнеса, «рисует» отчетность. Банк может обнаружить недостоверность в предоставленных документах и на этом основании отклонить заявку.

Наличие исполнительного производства

Кредитные организации всегда проверяют наличие задолженностей у предпринимателя, которые взыскиваются через суд. Если это небольшая сумма, например, за неправильную парковку, то она вряд ли повлияет на одобрение. А вот злостные неплательщики не смогут получить деньги в долг.

Сомнительные контрагенты

Прежде чем выдать заем, банк узнает, с кем сотрудничает бизнес. Если контрагенты компании – так называемые фирмы-однодневки, то кредитные менеджеры могут отказать в кредитовании.

Недостаточное обеспечение либо залог

Часто это обязательное условие для выдачи инвесткредита. Так банк страхует себя от невозврата денег. В качестве залога могут рассматриваться жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили, оборудование. Вероятнее всего, при оценке залога будет дисконт.

Если предпринимателю не хватает залогового обеспечения, он может обратиться за поручительством в региональную гарантийную организацию по месту регистрации бизнеса. Например, столичные компании могут прийти в Московский гарантийный фонд за поручительством в размере до 70% от суммы займа.

Когда не стоит брать инвестиционный кредит

Инвесткредит – заем на крупную сумму и длительный период. Поэтому если нужны небольшие деньги на несколько месяцев, чтобы пополнить обороты или закрыть кассовый разрыв, то такая ссуда не подходит.

Не стоит обращаться за инвестиционным кредитом с господдержкой, если решили потратить деньги не по назначению. Банки отчитываются перед государством за льготные займы: следят за выполнением условий по договору, проверяют, куда расходуются средства. Если взять ссуду на инвестиционные цели, а потратить на другие нужды, например, использовать их в качестве оборотных средств, то предпринимателя ждут санкции. Они прописаны в договоре. Банк может потребовать немедленно вернуть долг или отменить льготную ставку, повысив ее до рыночной.

Помните, инвестиционный кредит – эффективный инструмент, если он соответствует целям и возможностям бизнеса. Подходите к запросу средств грамотно и консультируйтесь со специалистами.