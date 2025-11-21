С днем бухгалтера, коллеги! (или «Бухгалтерия Ада: бонусный эпизод»)

Где-то в параллельной вселенной, где логика еще не ушла в отпуск за свой счет, вас сегодня поздравляют с профессиональным праздником. У нас — поздравляют налоговики. Лично. Через СМС «Ваша операция заблокирована по признаку 17.43.666».

АНОНС: Скоро по всей стране вводится налог на налог — потому что если платить налоги — это обязанность, то платить за саму возможность платить налоги — это привилегия. Только у нас! И только до 14 января — акция: два налога по цене трёх! Бонус: если заплатите всё сразу, ваш ИП автоматически переводится в разряд «вечных клиентов» — в смысле, покойников.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:

🔥 Самому щедрому — пистолет в подарок, похороны за счёт ФНС, венок от Росфинмониторинга (с лентой «Спасибо, что не ждал пенсии») и благодарственное письмо от ПФР родственникам.

"Ваш близкий внес неоценимый вклад в стабильность пенсионной системы — своей смертью."

🩺 Первому бухгалтеру, сдавшему 6-НДФЛ за 2025 год и получившему положительный протокол, гарантируется бесплатное койко-место в психиатрическом стационаре на полгода (с возможностью продления — в зависимости от настроения чиновника).

А пока — сидим, проверяем контрольные соотношения, гадаем, почему банк заблокировал платёж на ручки для дверей, и молимся, чтобы в этот раз «письмо-предписание» пришло не в 23:59 31 декабря.

С праздником, коллеги.

Пусть ваши отчёты уходят без ошибок, ваши расчёты — без доначислений, а ваши нервы — хотя бы дотянут до выходных.

Если не дотянут — не переживайте. В психушке Wi-Fi бесплатный. Иногда.