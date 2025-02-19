Мне так кажется, и только поэтому ты уже виноват

История банальна, которая становится традицией
Инспекторы сняли расходы и вычеты НДС. Всё более-менее стандартно: контрагентов на момент проверки нет в ЕГРЮЛ, да и подписи, инспекторы решили, что поддельные, причем так, сами решили, без почерковедческих экспертиз, на глазок. Да еще одного контрагента не оказалось по юридическому адресу, поэтому, а значит огульно никого не было по юрадресам, вот так вот.
А что это всё значит, пришли к ожидаемым выводам инспекторы, правильно, проверяемый налогоплательщик сам выполнял заявленные работы.
💪Но, суды не удовлетворились бездоказательственными обвинениями
✅ Доказательств, что проверяемый налогоплательщик сам выполнял работы, инспекторами не представлено. Инспекторы лишь предположили
✅ Допросы не проводились
✅ Осмотров территорий не было
✅ Фиктивность подписей может быть доказана только почерковедческой экспертизой.
✅ Из ЕГРЮЛ контрагентов исключили даже не в период проверки, а после проверяемого периода, а на дату сделок у контрагентов были миллионные обороты.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2024 по делу № А60-21392/2023
❗❗❗Выводы
Нельзя пускать такие ситуации на самотек. А то действительно, ветром надует, или не с той ноги инспектор встанет, или начальник пожурит, и инспектор, не глядя ни на что вам такое может написать в акте и в решении, что потом не вырубишь топором, я имею в виду, очень тяжело будет оспорить в суде. Произвол налоговых инспекторов надо начинать пресекать на корню, то есть на стадии поступления требований со стороны инспекции.
Как сказал один мой знакомый, экс-начальник УФНС, он это наверно это сейчас прочитает, некоторые инспекторы за СМС (это про их премии (система материального стимулирования)) готовы наплевать на всё, на Налоговый кодекс, на внутренние письма, на регламенты, на разъяснительные письма, Гражданский кодекс им вообще по барабану.
Поэтому, тщательнейшим образом анализируйте все действия-бездействия налогового органа. Каждую запятую, каждое слово инспектора должно быть подвергнуто суровой критике и либо в бой, либо переговоры, даже в тех случаях, когда налогоплательщик неправ, инспекторы не любят, когда сопротивляются.
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Константин Чупырь
Комментарии1
Да уж. Выходит, налоговики просто лепят дела, по принципу, авось пройдет?
Хотя, правда, давно уже, тогда только первая часть НК в силу вступила, довелось мне присутствовать на совещании в УФНС по Москве, где собрали начальников инспекций по Москве (или замов), вел его тогдашний зам. начальника УФНС Глинкин.
Вопросов было много, так на половину добрую их он отвечал: - Пусть подают в суд. Нам самим сейчас очень важна судебная практика. Поэтому сами предлагайте в суд обращаться. Это, в первую очередь, нам нужно.
Я и до этого к нему с большим уважением относился, а после ещё больше стал уважать.
Сейчас, видать, таких мало.