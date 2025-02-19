Мне так кажется, и только поэтому ты уже виноват

Нельзя пускать такие ситуации на самотек. А то действительно, ветром надует, или не с той ноги инспектор встанет, или начальник пожурит, и инспектор, не глядя ни на что вам такое может написать в акте и в решении, что потом не вырубишь топором, я имею в виду, очень тяжело будет оспорить в суде. Произвол налоговых инспекторов надо начинать пресекать на корню, то есть на стадии поступления требований со стороны инспекции.

Как сказал один мой знакомый, экс-начальник УФНС, он это наверно это сейчас прочитает, некоторые инспекторы за СМС (это про их премии (система материального стимулирования)) готовы наплевать на всё, на Налоговый кодекс, на внутренние письма, на регламенты, на разъяснительные письма, Гражданский кодекс им вообще по барабану.

Поэтому, тщательнейшим образом анализируйте все действия-бездействия налогового органа. Каждую запятую, каждое слово инспектора должно быть подвергнуто суровой критике и либо в бой, либо переговоры, даже в тех случаях, когда налогоплательщик неправ, инспекторы не любят, когда сопротивляются.