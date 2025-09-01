Продаем «за копейки»: налоговые бомбы под сделку

Иногда застройщик или рантье решает распрощаться с лишним активом за символическую цену – подарить устаревшую технику шурину или недорого перепродать участок другу. На первый взгляд – благо для своего, но ФНС может насторожиться: «Почему за 50 тысяч продали то, что в объявлении висит за 500 тыс.?». По общему правилу цены по сделкам между независимыми сторонами считаются рыночными, и в обычных сделках инспекторы не вправе их оспаривать. Однако резкое (многократное) отклонение цены от рынка вместе с «подозрительными» обстоятельствами позволяет налоговикам запустить проверку на предмет неосновательного снижения налогооблагаемой базы. Именно поэтому «победителя строителей» может ожидать выездная проверка и доначисления НДС или налога на прибыль.

Продавая бульдозер «со скидкой», помните: инспекторы воспринимают это не как добрый жест, а как возможность «склеить» две разные цены в одну. Как предупреждает Верховный Суд, разница даже 11–52% ещё может не считаться «многократной» по умолчанию – но сочетание значительного занижения с другими тревожными «звоночками» уже вызовет вопросы инспекторов.