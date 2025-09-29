Эту ошибку совершает почти каждый второй директор. И ФНС ее обожает!

Представьте: к вам в офис — неважно, будь то производственная площадка, опен-спейс IT-компании или креативное медиа-агентство — с проверкой приходит ФНС. Все вроде бы в порядке, документы готовы, бухгалтер спокоен как удав. Но тут инспектор заглядывает в ящик стола директора и находит… ЕЕ. Ту самую тетрадь в клеточку, где аккуратным директорским почерком расписаны фамилии, цифры и стоят загадочные пометки. Ну, или не тетрадку, а красивый ежедневник. Директор бледнеет, бухгалтер хватается за сердце (а ведь неспроста, может и “субсидиарка“ “прилететь”, есть случаи).

В суде вы будете доказывать, что это не «первичка», а так, личные записи, список гостей на юбилей. Но почерковедческая экспертиза и пара обиженных бывших сотрудников быстро превратят ваши «филькины грамоты» в железное доказательство на миллионы доначислений. Думаете, это анекдот? Увы, это суровая реальность российской судебной практики.

В нашей новой статье мы разберем, почему эта наивная ошибка стоит компаниям целые состояния, как ФНС строит свою доказательную базу на таких «артефактах» и, самое главное, дадим инструкцию, как не стать главным героем подобной трагикомедии.