Послабления по налоговым проступкам отменяются: как уклонение от налогов стало отмыванием денег

Коллеги юристы-адвокаты, логично, ожидали ужесточения: после, скажем так, декриминализации по статьям 198 и 199 УК реальные сроки за налоговые преступления стали редкостью. Правоохранители не заставили себя долго ждать и активизировались и теперь в нагрузку к недоимкам вам могут вменить отмывание денежных средств.
Новая тенденция: налоговое преступление + «отмывание» денег
В последние годы бизнес столкнулся с тревожной тенденцией: к уголовным делам об уклонении от уплаты налогов все чаще добавляется обвинение по ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. Иначе говоря, неуплаченные налоги рассматриваются следствием как «преступный доход», а любые операции с сэкономленными средствами – как попытки этот доход отмыть. Если раньше добровольная уплата недоимки и штрафов могла избавить налогоплательщика от уголовной ответственности по налоговым статьям, то теперь дополнительное обвинение в «отмывании» денег не позволяет избежать наказания даже после погашения долгов перед бюджетом.
Статистика подтверждает новую практику
По экспертным оценкам, за 2013–2022 гг. в России было возбуждено менее 20 дел, где к уклонению от налогов добавлялась ст. 174.1 УК. Однако уже в 2023 году произошел скачкообразный рост числа таких дел – правоохранители стали активно применять обвинение в отмывании к налоговым уклонистам. Ниже приведены ориентировочные данные, иллюстрирующие динамику:
Год
Уголовные дела с двойной квалификацией (198/199 УК + 174.1 УК)
2013–2022 (суммарно)
< 20 дел за 10 лет
2023
Резкий рост (несколько десятков новых дел)
2024
Дальнейший рост (практика закрепляется)
2025
Тенденция продолжается (двойная квалификация становится нормой)
Источник: данные судебно-следственной статистики и экспертный анализ.
Чем это грозит?
Применение статьи 174.1 УК РФ в связке с налоговым преступлением значительно ужесточает последствия для обвиняемых. Во-первых, компанию или предпринимателя все равно обяжут доплатить в бюджет всю неуплаченную сумму налога, плюс пени и штрафы за нарушение. Во-вторых, эквивалентная сумма может быть конфискована как «преступный доход», а ответственные лица получат отдельное наказание за отмывание денег. То есть по сути, помимо заключения под стражу в таких ситуациях, будет двойное финансовое наказание. Например, если фирма незаконно «сэкономила» 100 млн руб. на налогах и направила эти деньги на покупку активов, то при раскрытии схемы последствия будут двойными. Нужно будет уплатить те же 100 млн руб. налогов (сверх штрафных санкций), и одновременно эти 100 млн руб. будут изъяты государством как незаконно полученные средства, а виновные понесут наказание за их легализацию. Финансовый ущерб, таким образом, удваивается, не считая иных потерь и риска реального тюремного срока.
Особенно опасно то, что уплата налоговой задолженности задним числом больше не гарантирует освобождения от преследования, если в деле присутствует обвинение по ст. 174.1 УК. Закон действительно позволяет прекратить дело об уклонении от налогов, если виновное лицо впервые совершило нарушение и полностью выплатило недоимку, пеню и штраф до вынесения приговора (см. примечания к ст. 198 и 199 УК РФ). Однако статья 174.1 не предусматривает подобной возможности освобождения. Даже возместив ущерб казне, компания или предприниматель остаются под угрозой наказания за «отмывание» средств. Более того, добавление ст. 174.1 меняет категорию преступления на более тяжкую: срок давности по отмыванию денег – до 10 лет, тогда как по налоговым составам он составляет всего 2 года небольшой тяжести и 6 лет по более серьезным проступкам. Проще говоря, даже если дело о неуплате налога подлежит прекращению (например, в связи с истечением сроков давности или уплатой недоимки), обвинение в легализации никуда не денется и будет рассмотрено судом. Показателен случай блогера Елены Блиновской: уголовное преследование за уклонение от налогов ей прекратили за давностью лет, но обвинение в отмывании средств осталось. В итоге предпринимательницу приговорили к пяти годам колонии именно за легализацию денег, плюс суд конфисковал ее имущество.
У меня есть подозрения, не оправданные, что дело Блиновской, помимо того, что хотели показать, что может быть с блогерами и иже с ними, которые не платят налоги и живут на показ, но и это обкатка механизмов уловного преследования после послаблений по уклонениям от уплаты налогов, хотя в деле Блиновской надо отметит, деньги выводились на фирмы - «прокладки» или липовых предпринимателей, не суть важно - это можно квалифицировать как «отмывание».
Механизм квалификации: как уклонение от налогов превращается в отмывание денег
Как устроена статья 174.1 УК РФ. Закон определяет отмывание (легализацию) преступных доходов как совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами либо имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими средствами. Классически эта норма была задумана для борьбы с действительно криминальными доходами – взятками, хищениями, наркоторговлей и т.п., когда преступник пытается ввести незаконно добытые деньги в легальный оборот. Однако в случае неуплаты налогов применение ст. 174.1 наталкивается на правовые нестыковки:
Нет факта приобретения нового имущества. При уклонении от налогов налогоплательщик не получает дополнительного дохода от кого-то – он лишь сохраняет часть собственных средств за счет сэкономленного налога. Эксперты образно поясняют: если у предпринимателя был кошелек с его законно заработанными деньгами, из которых он должен был заплатить налог, и он налог не заплатил, а потом тратит или инвестирует эти же деньги – что именно считается «легализованным» имуществом? Речь ведь идет о его же легальных средствах, просто не обложенных налогом.
Нет цели придать правомерность своим же деньгам. Для квалификации по ст. 174.1 необходимо установить специальный умысел – цель придать правомерный вид владению или распоряжению преступно добытыми деньгами. Но применительно к налогам деньги изначально заработаны легально; незаконны были лишь действия по их неуплате в бюджет. У налогоплательщика нет смысла «отмывать» то, что и так ему принадлежит законно – он же не получил “грязный” теневой доход, а просто уклонился от налога.
Именно по этим причинам многие юристы критически относятся к расширению статьи об отмывании на налоговые правонарушения. Заметим, что до 2013 года Уголовный кодекс прямо исключал налоговые преступления из числа предикатных составов для легализации доходов – такое ограничение содержалось в старой редакции ст. 174.1 УК РФ. Но в 2013 году эти исключения были устранены под давлением международных рекомендаций ФАТФ. Сегодня мнения специалистов разделились: примерно половина экспертов полагает, что применение ст. 174.1 к уклонению от налогов обоснованно, а половина считает его противоречащим духу закона. Тем не менее, формально закон таких обвинений не запрещает, и правоохранительные органы активно пользуются этой возможностью. Судебная практика пока складывается неединообразно: в одних случаях защите удается убедить суд, что состава легализации нет, и 174.1 исключается из обвинения, а в других – судьи поддерживают двойную квалификацию. Коллеги в одной публикации приводили пример в Тюменской области, где государственный обвинитель уже в суде сам отказался от ст. 174.1 как избыточной, но есть и противоположные прецеденты. Окончательного консенсуса нет – исход во многом зависит от конкретных обстоятельств дела и линии защиты.
Как доказывают умысел и состав преступления
Для привлечения к ответственности за уклонение от налогов (ст. 198 УК РФ для физлиц или ст. 199 УК РФ для организаций) следствие должно доказать прямой умысел нарушителя. Недоплата должна быть не случайной ошибкой, а результатом сознательных действий по сокрытию налоговой базы или искажению отчетности. Проще говоря, само по себе неуплата налога (если при этом в отчетности все отражено верно) еще не преступление – это лишь налоговая задолженность. Преступлением уклонение становится, когда компания или предприниматель намеренно, осознанно, желая наступления общественно-опасного деяния, нарушают правила учета, используют схемы, предоставляют заведомо ложные сведения, чтобы занизить налоги. На практике о наличии умысла обычно свидетельствуют типичные признаки: например, применение фиктивных контрагентов и схем с фирмами-однодневками для вывода денег, оформление притворных договоров, ввод в расходы мнимых услуг, обналичивание средств через цепочки технических компаний и т.п.. Если значительная часть операций проходит через организации, не ведущие реальной деятельности, либо бизнес раздроблен на множество аффилированных фирм ради налоговой выгоды – все это явные индикаторы преднамеренной схемы уклонения. Также признаком умысла выступает искажение бухгалтерской и налоговой отчетности: занижение выручки, завышение расходов по фальшивым документам, ложные данные о сотрудниках или сделках и т.д. Совокупность подобных фактов позволяет утверждать, что недоимка возникла не случайно, а в результате целенаправленных действий. Дробление бизнеса относить сюда нельзя, это моё мнение.
Что касается обвинения в легализации (ст. 174.1 УК РФ), здесь по закону необходимо установить, что после совершения налогового преступления виновное лицо совершало финансовые операции именно с целью скрыть преступное происхождение сэкономленных денег и придать им законный вид. Фактически требуется доказать специальный умысел «отмыть» доход, полученный от уклонения. На практике же следователи зачастую приравнивают любой факт расходования либо инвестирования денег, с которых не уплачен налог, к исполнению состава отмывания – это в корне неверно. Под признаки легализации попадают совершенно обычные действия: перевод средств между своими счетами, покупка имущества (даже валюты), выдача наличных из кассы, размещение денег на депозит, предоставление займов, выплата дивидендов и т.д. – все это постфактум может трактоваться как попытка скрыть незаконное происхождение средств. К примеру, в одном деле обычную выплату дивидендов учредителю квалифицировали как отмывание денег, сэкономленных на налогах. Для бизнеса это тревожный сигнал: даже стандартные операции могут выглядеть подозрительно, если им предшествовала незаконная налоговая схема.
Разумеется, для осуждения по ст. 174.1 недостаточно просто факта неуплаты налога и последующей траты денег – нужно доказать именно преступный характер происхождения средств и наличие цели их легализации. Пленум Верховного суда подчеркивает, что суду должны быть представлены доказательства того, что деньги были получены в результате преступления, а также того, что у обвиняемого была цель придать им правомерный вид. Грамотная защита, соответственно, бьет по этому слабому месту. Если предприниматель тратил сэкономленные деньги на обычные нужды бизнеса или личные покупки, без сложных мер маскировки, адвокаты настаивают: не было цели легализовать доход, имело место лишь обычное распоряжение своими средствами. И действительно, имеются прецеденты, когда суд оправдывал обвиняемых по ст. 174.1 УК РФ – например, если следствию не удалось четко доказать наличие специальной цели и привязать каждую финансовую операцию к предшествующему налоговому преступлению. В подобных случаях суды встают на сторону подсудимого, признавая отсутствие состава легализации. Тем не менее такие исходы скорее исключение; обычно же внимание следствия сосредоточено на деталях транзакций, времени их совершения (до или после уклонения) и любых попытках замаскировать связь денег с первоначальным преступлением.
Почему это стало новой практикой в налогово-уголовной сфере
Возникает вопрос: что изменилось, почему именно сейчас уклонение от налогов стали массово превращать в «отмывание денег»? Ответ кроется в недавних изменениях политики и законодательства. В последние годы наблюдалась тенденция к либерализации ответственности за налоговые преступления: планка крупного ущерба повышалась, сроки давности сокращались, предлагались налоговые амнистии. За счет этого реальные тюремные сроки по статьям 198 и 199 УК РФ стали редкостью – государство делало упор на возмещение ущерба, а не на наказание бизнеса. Например, в апреле 2024 года вступили в силу поправки, смягчившие ряд аспектов налоговых преступлений (увеличены пороги крупного размера, снижены некоторые санкции). Но парадоксально, эти послабления подстегнули правоохранителей искать новые способы воздействия на злостных неплательщиков налогов.
Как отмечают специалисты, решение привлечь налоговое нарушение под 174.1 назревало давно – фактически с 2013 года, когда юридический запрет на такую связку был убран из УК РФ. Однако настоящую активизацию мы увидели с 2023 года, и во многом она продиктована политической волей показать серьезность борьбы с уклонением, особенно среди публичных персон. Весной 2023-го сразу несколько известных блогеров-миллионников попали под уголовные дела за неуплату налогов, и силовики продемонстрировали новый подход. Вместо того чтобы ограничиться доначислением налогов и штрафами, им одновременно вменили отмывание денежных средств. Когда выяснилось, что некоторые из них спешно гасили недоимки или что сроки давности по налогам подходят к концу, следствие использовало ст. 174.1 как “запасной ход”, позволяющий продолжить преследование. Ну правда же, не отпускать же жуликов с «миром». Да и показательная порка нужна общественности.
Так, типичная схема сейчас выглядит следующим образом: налоговая проверка выявляет крупное нарушение, материалы передаются в Следственный комитет, возбуждается дело по ст. 198 или 199 УК. Если есть риск, что фигурант избежит наказания (например, быстро выплатит недоимку либо дело развалится из-за сроков), добавляется обвинение в легализации. Дело приобретает новую жизнь и значительно усиливает позицию обвинения. Именно так произошло в упомянутом деле Елены Блиновской: сумма неуплаченного налога там исчислялась десятками миллионов рублей, однако по ст. 198 УК срок давности истек прежде, чем дело дошло до суда. Если бы не дополнительное обвинение в отмывании денег, виновная избежала бы ответственности; но благодаря ст. 174.1 дело продолжили, и суд вынес реальный приговор.
Важно, что такой подход теперь публично поддержан государством. На совместной коллегии ФНС России и силовых органов в апреле 2023 года была сформулирована единая позиция: сделать использование нелегальных налоговых схем “непривлекательным и опасным” для бизнеса. Налоговые инспекции, полиция, следователи – все работают во взаимодействии, обмениваются данными, чтобы преследовать умышленное уклонение максимально жестко. После частичной декриминализации 2024 года этот тренд только усилился: по мнению ряда экспертов, раз прямое наказание за неуплату смягчили, силовые структуры воспринимают это как сигнал применять альтернативные меры. Статья 174.1 УК стала для них таким инструментом усиления ответственности. В результате борьба с незаконной “налоговой экономией” вышла на новый уровень, а бизнес оказался в зоне повышенного внимания правоохранителей.
Выводы и рекомендации для бизнеса
Современная практика ясно дает понять: вопрос уплаты налогов – это не только финансовый, но и уголовно-правовой вопрос. Государство демонстрирует решимость пресекать умышленную неуплату налогов максимально жестко, с применением всех возможных статей УК. Бизнесу следует исходить из того, что любые серые схемы теперь чреваты двойной ответственностью – за само уклонение и за последующее “отмывание” сбереженных средств. Тем, кто честно ведет дела и своевременно реагирует на претензии фискальных органов, бояться нечего. А вот тем, кто сознательно играет с огнем налоговых махинаций, придется столкнуться с очень серьезными последствиями.
Чтобы минимизировать риски двойной квалификации (ст. 198–199 УК + ст. 174.1 УК), рекомендуется придерживаться нескольких правил:
Платить налоги вовремя и устранять нарушения сразу, либо борись за свои права сразу, не доводя до абсурда. Лучший способ избежать уголовного преследования – не доводить ситуацию до возбуждения дела. Если налоговая инспекция выявила недоимки, максимально быстро погасите задолженность, уплатите пени и штрафы. Добровольное устранение нарушения еще на этапе проверки часто спасает от обвинения даже по ст. 199 УК, не говоря уже о предотвращении более тяжелых последствий. Проще заплатить сейчас, чем потом потерять вдвое больше при конфискации и получить судимость.
Прозрачный документооборот и реальные сделки. Обеспечьте честность и прозрачность финансовых операций в компании. Не используйте “левые” документы, фиктивных контрагентов, обналичку через сомнительные фирмы. Каждый договор должен иметь реальный экономический смысл. Проверяйте ваших партнеров – наличие офиса, персонала, реальной деятельности. Транзакции с фирмами-однодневками легко вычисляются и ставят под удар всю цепочку. Внутренний налоговый контроль, аудит подозрительных операций, двойная проверка крупных списаний – все это снизит риск, что вашу отчетность сочтут умышленно искаженной.
Отказ от агрессивных схем экономии на налогах. В погоне за снижением налогов важно не переступить грань между законным налоговым планированием и уголовно наказуемым уклонением. Если вам предлагают изощренную “оптимизационную” схему – формальное дробление бизнеса, вывод денег на подконтрольные структуры, фиктивные услуги – подумайте дважды, стоит ли игра свеч. Многие из вчерашних серых схем сегодня прямо квалифицируются как преступления. Сэкономленные 10–20% не стоят риска посадить руководство компании под статью. Безопаснее искать легальные способы оптимизации или заплатить по общей системе, чем потом бороться с обвинениями.
Правильная защита при обвинении в отмывании. Если неприятность уже произошла и в дополнение к недоимке вам вменяют “отмывание” денег, крайне важно выстроить грамотную стратегию защиты. Акцентируйте внимание суда на противоречиях применения ст. 174.1 УК в вашем случае: подчеркните, что предприятие ничего преступного не приобретало, оперировало своими средствами и не преследовало цели их легализовать, поскольку деньги изначально законные. Каждую инкриминируемую финансовую операцию покажите как обычную хозяйственную деятельность, не имевшую цели скрыть неуплату налога. По возможности ссылайтесь на судебную практику, где в схожих ситуациях выносились оправдательные решения или 174.1 УК исключалась из обвинения. Поскольку единообразия в судах пока нет, у убедительной защиты есть шанс склонить суд к более мягкой позиции или вовсе отбить обвинение в легализации.
Обращение к профильным специалистам. Дела о налоговых преступлениях и отмывании средств крайне сложны, поэтому для защиты привлекайте опытных налоговых юристов и адвокатов, знакомых с этой спецификой. Специалисты помогут собрать необходимые доказательства (например, экономическую экспертизу в подтверждение реальности операций), правильно выстроить диалог со следствием, а при необходимости – провести эффективные переговоры о переквалификации или прекращении дела. Нередко квалифицированная юридическая помощь на ранней стадии позволяет смягчить обвинение или даже закрыть дело, поэтому не экономьте на безопасности бизнеса.
Заключение. В условиях, когда уклонение от налогов могут повлечь не только доначисления, но и обвинения в “отмывании” денег, налоговая дисциплина бизнеса приобретает критическое значение. Наступившая практика еще будет уточняться – юридическое сообщество продолжает борьбу за справедливость и предсказуемость в этой сфере. Однако уже сейчас ясно: экономия на налогах любыми средствами превращается в уголовно наказуемое занятие. Бизнесу следует занять проактивную позицию, укреплять внутренний контроль, избегать сомнительных схем и не игнорировать сигналы от государства. Внимательная и прозрачная работа – лучшая гарантия того, что ваша компания не окажется следующим примером двойной ответственности за налоги и отмывание денежных средств.
Константин Чупырь Москва, 2025 г.
