Послабления по налоговым проступкам отменяются: как уклонение от налогов стало отмыванием денег

Как доказывают умысел и состав преступления

Для привлечения к ответственности за уклонение от налогов (ст. 198 УК РФ для физлиц или ст. 199 УК РФ для организаций) следствие должно доказать прямой умысел нарушителя. Недоплата должна быть не случайной ошибкой, а результатом сознательных действий по сокрытию налоговой базы или искажению отчетности. Проще говоря, само по себе неуплата налога (если при этом в отчетности все отражено верно) еще не преступление – это лишь налоговая задолженность. Преступлением уклонение становится, когда компания или предприниматель намеренно, осознанно, желая наступления общественно-опасного деяния, нарушают правила учета, используют схемы, предоставляют заведомо ложные сведения, чтобы занизить налоги. На практике о наличии умысла обычно свидетельствуют типичные признаки: например, применение фиктивных контрагентов и схем с фирмами-однодневками для вывода денег, оформление притворных договоров, ввод в расходы мнимых услуг, обналичивание средств через цепочки технических компаний и т.п.. Если значительная часть операций проходит через организации, не ведущие реальной деятельности, либо бизнес раздроблен на множество аффилированных фирм ради налоговой выгоды – все это явные индикаторы преднамеренной схемы уклонения. Также признаком умысла выступает искажение бухгалтерской и налоговой отчетности: занижение выручки, завышение расходов по фальшивым документам, ложные данные о сотрудниках или сделках и т.д. Совокупность подобных фактов позволяет утверждать, что недоимка возникла не случайно, а в результате целенаправленных действий. Дробление бизнеса относить сюда нельзя, это моё мнение.

Что касается обвинения в легализации (ст. 174.1 УК РФ), здесь по закону необходимо установить, что после совершения налогового преступления виновное лицо совершало финансовые операции именно с целью скрыть преступное происхождение сэкономленных денег и придать им законный вид. Фактически требуется доказать специальный умысел «отмыть» доход, полученный от уклонения. На практике же следователи зачастую приравнивают любой факт расходования либо инвестирования денег, с которых не уплачен налог, к исполнению состава отмывания – это в корне неверно. Под признаки легализации попадают совершенно обычные действия: перевод средств между своими счетами, покупка имущества (даже валюты), выдача наличных из кассы, размещение денег на депозит, предоставление займов, выплата дивидендов и т.д. – все это постфактум может трактоваться как попытка скрыть незаконное происхождение средств. К примеру, в одном деле обычную выплату дивидендов учредителю квалифицировали как отмывание денег, сэкономленных на налогах. Для бизнеса это тревожный сигнал: даже стандартные операции могут выглядеть подозрительно, если им предшествовала незаконная налоговая схема.

Разумеется, для осуждения по ст. 174.1 недостаточно просто факта неуплаты налога и последующей траты денег – нужно доказать именно преступный характер происхождения средств и наличие цели их легализации. Пленум Верховного суда подчеркивает, что суду должны быть представлены доказательства того, что деньги были получены в результате преступления, а также того, что у обвиняемого была цель придать им правомерный вид. Грамотная защита, соответственно, бьет по этому слабому месту. Если предприниматель тратил сэкономленные деньги на обычные нужды бизнеса или личные покупки, без сложных мер маскировки, адвокаты настаивают: не было цели легализовать доход, имело место лишь обычное распоряжение своими средствами. И действительно, имеются прецеденты, когда суд оправдывал обвиняемых по ст. 174.1 УК РФ – например, если следствию не удалось четко доказать наличие специальной цели и привязать каждую финансовую операцию к предшествующему налоговому преступлению. В подобных случаях суды встают на сторону подсудимого, признавая отсутствие состава легализации. Тем не менее такие исходы скорее исключение; обычно же внимание следствия сосредоточено на деталях транзакций, времени их совершения (до или после уклонения) и любых попытках замаскировать связь денег с первоначальным преступлением.