IT-стартап и «адский» переход на НДС: чек-лист по спасению денег при переходе через 60 млн

И тут начинается классическая бухгалтерская паника: «Мы подписали Акт в августе, значит, платим НДС со всей суммы!». Даже если код был написан и залит на сервер еще в июле, когда вы были «свободны».
Привет, друзья! Константин Чупырь здесь, и сегодня мы разберём одну из самых больных проблем начинающих IT-стартапов, которые внезапно обнаруживают, что превысили лимит доходов и стали плательщиками НДС.
Сценарий вам знаком?
Ко мне обратился фаундер IT-компании (не аккредитованной, обычный УСН). Ситуация — огонь. Есть договор на внедрение 3-х модулей ПО. Два модуля внедрили в июле (до НДС), один — в августе (уже с НДС). Клиент уперся и подписал один общий акт в августе. Бухгалтер в ужасе хочет начислить НДС на всё. Цена вопроса — сотни тысяч рублей из кармана бизнеса.
Разбираем по полочкам, как не подарить налоговой лишнее, используя чек-лист защиты IT-предпринимателя.
Вы запустили продукт в июле, он пошёл в тираж, деньги льются рекой, бухгалтер спокойна, а в августе вы поняли, что доходы за год превысили 60 миллионов рублей, и теперь вы должны выделять НДС с 1 сентября.
Но вот беда: некоторые услуги/продукты вы уже отгрузили в июле и августе, когда были на УСН без НДС. Как быть? Документы уже в бухгалтерии, и бухгалтер говорит: «Надо переделывать счёты-фактуры, иначе нас оштрафуют».
Спешу вас успокоить: это не совсем так. И вот почему.
Часть 1️⃣: Что произошло в вашем IT-стартапе
Переводим классическую налоговую задачу в IT-контекст.
Вы разработчик ПО (или компания-разработчик). В конце июня вы заключили контракт с клиентом на оказание услуг по разработке модуля. Контракт предусматривает:
Три итерации разработки (спринты)
Первый спринт: 2-15 июля
Второй спринт: 20-30 июля
Третий спринт: 1-20 августа
Общая цена: 120 млн рублей (или в условных (буржуйских единицах)
Что произошло:
Первые два спринта вы выполнили в июле, когда всё ещё были на УСН с освобождением от НДС. Доходы поступили на счёт в июле.
В начале августа доходы за год уже превысили 60 млн рублей. Теперь вы — плательщик НДС с 1 сентября (по абзацу третьему пункта 5 статьи 145 НК РФ).
Третий спринт вы выполнили в августе, но акт сдачи-приёмки работ подписали все сразу в конце августа на все три спринта разом (ошибка, но так получилось).
Бухгалтер говорит: «Дата акта — конец августа, значит, по дате акта определяется момент реализации. На все три спринта нужен НДС по полной программе!»
Вы же исправно выполнили работы в июле и августе, отчитались перед клиентом в каждом спринте, но документально оформили всё в конце августа, речь об актах приемки.
Вопрос: Правильно ли применять НДС ко всем трём спринтам? Или можно разделить?
Ответ: Давайте разбираться по нормам права.
Часть 2️⃣: Норма права — Статья 167 НК РФ (момент определения налоговой базы)
Вот что говорит закон (пункт 1 статьи 167 НК РФ):
Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:
День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг)
День оплаты (частичной оплаты) в счёт предстоящих поставок
Ключевой момент: дата момента реализации определяется дата ОТГРУЗКИ (передачи), а не дата подписания акта сдачи-приёмки!
Почему это важно для вас? Потому что первичный документ, оформленный на клиента, — это дата фактического выполнения работ, а не дата подписания, или еще можно сказать, составления итогового акта потому, что акты могут быть подписаны сильно позже фактической реализации.
Часть 3️⃣: Разъяснения Минфина и Суды (письма и постановления)
Это не моё мнение. Это позиция государства.
Письмо Минфина России от 11.02.2019 № 03-07-11/8013
В этом письме Минфин четко разъясняет:
«Если при реализации товаров (работ, услуг) моментом определения налоговой базы по НДС является день отгрузки (передачи) товаров, то при определении налоговой базы иностранная валюта или условные денежные единицы пересчитываются в рубли по курсу на дату отгрузки. При последующей оплате налоговая база не корректируется. Разницы в сумме НДС, возникающие при последующей оплате, учитываются в составе внереализационных доходов или расходов».
Если мы переводим это на язык IT-проектов:
Если вы выполнили спринт в июле, то дата выполнения — дата фактического завершения работ (дата первичного документа), а не дата подписания итогового акта в августе.
Письмо Минфина России от 18.07.2024 № 03-03-06/1/67042
Позже Минфин уточнил позицию (совсем недавно, в 2024 году!):
«Для определения налоговой базы по НДС днём выполнения работ признаётся дата подписания заказчиком акта о приёмке выполненных работ».
СТОП! Это выглядит противоположным, не так ли? Но вот в чём подвох:
Это письмо говорит о том, что если акт подписан, то это дата реализации работ. Но! Если работы выполнены и приняты клиентом поэтапно (как в случае спринтов), то каждый спринт имеет свою дату приёмки, а не только финальный акт.
Суть: Дата выполнения работ — это дата, когда работа была фактически сделана и доложена клиенту, даже если итоговый акт подписан позже.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 ноября 2019 г. по делу N А03-20858/2018
Суд указал:
«Налоговым законодательством момент определения налоговой базы по НДС не связан с моментом перехода права собственности на реализуемые товары, установленным гражданско-правовыми договорами налогоплательщика с его контрагентами, а определяется по правилам статьи 167 НК РФ, то есть по мере отгрузки или по мере оплаты».
Перевод на IT-язык: Если вы выполнили работу в июле (код в продакшене, спринт закрыт, клиент принял), то момент реализации — июль, даже если окончательный акт подписали в августе. СЛЕДИМ ЗА ДАТАМИ УКАЗАННЫМИ В АКТАХ, ЧТОБЫ НА СВОИ ГРАБЕЛЬКИ НЕ НАСТУПИТЬ❗❗❗
Часть 4️⃣: Методические рекомендации ФНС (2024 год) — НДС при УСН
ФНС России выпустила письмо от 17 октября 2024 г. N СД-4-3/11815@ с методическими рекомендациями для налогоплательщиков УСН, которые стали плательщиками НДС.
Там говорится:
«Если в течение налогового периода у применяющих освобождение от НДС организаций сумма доходов превысила 60 миллионов рублей, то начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, они начинают исполнять обязанности налогоплательщика».
Ключевое здесь: Обязанность платить НДС возникает с 1-го числа следующего месяца после превышения лимита.
Если доход превышен в августе, то с 1 сентября вы плательщик НДС.
Но работы, выполненные до 1 сентября, облагаются по старым правилам (без НДС, если это были работы в период освобождения).
Часть 5️⃣: Стек проблем IT-стартапа, не аккредитованного как IT на УСН
Добавим специфики. Предположим, ваш IT-стартап:
✅ На УСН "доходы" (система упрощённого налогообложения)
✅ Не аккредитован как IT-компания (не соответствует критериям постановления Правительства № 319)
✅ Доход в июле-августе превысил 60 млн рублей
✅ Выполнял работы поэтапно (спринты, итерации), но отчитался разом
Проблемы, которые возникают:
Когда вы подаёте квартальную декларацию по УСН, налоговая видит, что в III квартале вы вдруг стали выделять НДС. Это вызывает вопросы и налоговый зуд насчитать по полной программе от все выручки по акту.
Когда вы подаёте декларацию по НДС, если вы указали НДС на все три спринта, это может быть квалифицировано как неправильное применение ставок. НДС – это налогов налог за который мытары «всех порвут как тузик грелку».
Если вы попытаетесь разбить счёт-фактуру на несколько позиций (две без НДС, одна с НДС), это тоже может вызвать подозрение инспекции. А какая инспекторам разница: три отдельных счет-фактуры или одна общая с разными ставками НДС – это не нарушение.
Рискуете заплатить НДС дважды или получить штраф за несоответствие между первичными документами (актами по спринтам) и счётом-фактурой.
Часть 6️⃣: Чек-лист действий для IT-стартапа (сценарии)
Сценарий А: Вы ещё в июле и только начали считать доходы
✅ ЧЕК-ЛИСТ:
Шаг 1: Подсчитайте кассовый доход (по поступлениям на счёт) за год на текущую дату. Если близко к 60 млн, готовьтесь.
Шаг 2: Начните раздельный учёт работ/услуг по датам выполнения (спринты, итерации, вёрстки и т.д.). Это критично для дальнейших споров.
Шаг 3: Оформляйте акты сдачи-приёмки по каждому спринту отдельно, а не сводный акт. Это основной первичный документ, и дата этого акта — дата реализации работ.
Шаг 4: В договоре с клиентом уточните, что дата реализации услуг определяется датой передачи результатов (спринта), а не датой подписания итогового акта.
Шаг 5: Если ожидается превышение 60 млн, проинформируйте бухгалтера о переходе на НДС. Не ждите сюрпризов.
Шаг 6: Правильная счёт-фактура: На каждый спринт должна выставляться отдельная счёт-фактура с датой спринта, а не общая.
Сценарий Б: Уже произошло — вы выполнили работы в июле, подписали сводный акт в конце августа/сентября
✅ ЧЕК-ЛИСТ СПАСЕНИЯ:
Шаг 1: Разберитесь с датами первичных документов. Найдите все акты, отчёты, путевые листы, логи, коммиты и т.д., которые подтверждают дату фактического выполнения каждого спринта.
Шаг 2: Переговорите с клиентом. Объясните ситуацию. Попросите подписать дополнительное согласие/меморандум, в котором он подтверждает, что спринты выполнены в указанные даты (июль, август и т.д.). Это защитит вас обоих при проверке ФНС.
Шаг 3: Оформите пояснительную записку собственнику/управляющему о причинах и юридическом обосновании разделения ставок НДС. Ссылка на:
Статья 167 НК РФ (момент определения налоговой базы)
Письмо Минфина от 11.02.2019 № 03-07-11/8013
Письмо Минфина от 18.07.2024 № 03-03-06/1/67042
Методрекомендации ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@
Шаг 4: Правильно заполните счёт-фактуру:
Выделите позиции, выполненные в июле (без НДС), отдельно
Выделите позиции, выполненные с сентября (с НДС 20% или 5%, если выбрали пониженную ставку для УСН)
В графе 5 («Описание товара, работ, услуг») укажите на акты спринтов с датами
Шаг 5: Подготовьте пакет документов для налоговой (на случай проверки):
Первичные документы (акты спринтов с датами)
Договор с клиентом
Выписка со счёта (подтверждение дат поступления денег)
Меморандум/согласие клиента о датах выполнения
Решение руководства о переходе на НДС
Шаг 6: Учёт в бухучёте и налоговом учёте: Разделите доходы и НДС на две части:
В БУ: доход без НДС (июль) и доход с НДС (с сентября)
В НУ: выручка по периодам, НДС учитывается только за период плательщика
У IT-бизнеса классная и полезная специфика - ЦИФРОВОЙ СЛЕД
Налоговая верит документам, но в споре побеждают факты. В IT-бизнесе у вас есть огромное преимущество перед «чартерными рейсами» или стройкой. У вас есть логи.
Чтобы защитить позицию «Без НДС» за июльские этапы при едином августовском Акте, подготовьте «бронепапку»:
Выгрузка из Task-tracker (Jira, Trello, Yandex Tracker): Где видно, что тикеты по первым двум модулям переведены в статус "Done" в июле.
Git-логи: Даты коммитов и деплоя на прод. Это железобетонное доказательство даты фактического оказания услуги.
Переписка с заказчиком: Письма или сообщения в слаке: «Коллеги, модуль 1 и 2 приняли, тестируем, ждем 3-й» (датированные июлем).
РЕЗЮМЕ
Не позволяйте формализму отнимать вашу маржу. Если вы фактически выполнили работу до перехода на НДС — вы не обязаны платить налог, даже если бумажки оформили позже.
Июльские этапы — Без НДС (так как ст. 145 НК РФ еще действовала).
Августовский этап — НДС 5% (так как лимит пробит).
Документ — Единый, но с разбивкой по строкам.
Риски есть? Да, налоговая любит простые решения («доначислить всё»). Но судебная практика и письма Минфина на вашей стороне. Главное — иметь доказательства фактических дат выполнения работ.
СПОЙЛЕР: любые манипуляции с налоговыми льготами всегда находятся под пристальнейшим налогового контролем, будьте готовы к налоговому прессингу.
Часть 7️⃣: Вероятность проверки и её исход
Вероятность проверки, так называемой углубленной камеральной проверки: ВЫСОКАЯ (70-80%)
Почему?
Счёт-фактура с разными ставками НДС привлечёт внимание алгоритмов ФНС
Пополнение лимита 60 млн — это всегда триггер для проверки
Несовпадение дат первичных документов и счёта-фактуры — красный флаг
Переходный период освобождения/плательщика — камень преткновения
Вероятность ВЫИГРЫША ПРИ СПОРЕ: ВЫСОКАЯ (70-80%)
Почему?
Письма Минфина чётко на вашей стороне
Судебная практика подтверждает первичка дату выполнения, а не дату подписания итогового акта
Первичные документы спринтов — неоспоримое доказательство
Это не налоговая схема, а правильное применение норм НК РФ
Факторы в вашу пользу:
✅ Четкая позиция Минфина в письмах
✅ Судебная практика поддерживает вашу позицию
✅ Первичные документы чётко подтверждают даты
✅ Логика НДС требует привязки к дате выполнения, а не оформления
Факторы против:
❌ Инспектор может быть формалистичным
❌ Нестандартное оформление может вызвать вопросы
❌ IT-стартапы иногда попадают под усиленный контроль
❌ Новое письмо Минфина может изменить позицию (маловероятно)
Часть 8️⃣: Риск штрафов и пеней
Если инспекция не согласится с вашей позицией:
Доначисление НДС: на доход, выполненный в июле-августе (до перехода на плательщика)
Пени: за каждый день просрочки
Штраф: от 20% до 40% в зависимости от наличия умысла (статьи 122, 123 НК РФ)
Однако: Если у вас есть письма Минфина и первичные документы, вероятность взыскания штрафа существенно снижается. Суды уважают официальные письма государства, пускай даже, что эти письма противоречивы сами себе и еще не являются нормативными актами. Письма – это всего лишь разъяснения. Руководствуемся строго налоговым законодательством и судебной практикой, а письма используем только если они налогоплательщику полезны.
Часть 9️⃣: Что делать прямо сейчас
Шаги действия (по приоритету):
НЕМЕДЛЕННО (до подачи деклараций):
Подготовьте пакет первичных документов (акты спринтов с датами)
Переговорите с клиентом (получите подтверждение дат выполнения)
Проинформируйте бухгалтера о позиции
Оформите счёт-фактуру правильно (с разделением ставок)
ДО ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ:
Подготовьте пояснительную записку собственнику
Соберите ссылки на письма Минфина и суд. практику
Убедитесь, что в БУ и НУ всё правильно отражено
ЕСЛИ ПРИДЁТ ПРОВЕРКА:
Не паниковать. Ваша позиция обоснована.
Предоставить все документы, указанные выше
Направить ответ на акт проверки со ссылками на Минфин и суды
При необходимости обратиться в суд (перспективы хорошие)
Часть 🔟: Финальные выводы
Правовая позиция: ✅ ПРАВИЛЬНА
Ваша позиция правильна с точки зрения налогового законодательства:
Ставка НДС определяется датой фактического выполнения услуги, а не датой подписания итогового акта
Письма Минфина от 2019 и 2024 года подтверждают эту позицию
Судебная практика поддерживает даты выполнения работ
Допускается разделение ставок НДС в одной счёт-фактуре, если позиции чётко выделены
ПОЗИЦИЯ ДОПУСТИМА И ИМЕЕТ ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ.
Но необходимо:
✅ Чётко оформить документы
✅ Подготовить пакет первичных документов
✅ Иметь ссылки на письма Минфина
✅ Готовиться к диспуту
✅ При необходимости — судебное разбирательство (перспективы хорошие)
P.S. Про другие ошибки IT-стартапов, которые стоят миллионов
Это только одна из проблем. Есть ещё:
Квалификация доходов как профильных IT-доходов (если вы не аккредитованы, многие доходы не подпадают под льготы)
Путаница с НДС-вычетами при переходе на плательщика
Авансовые платежи, полученные до перехода на НДС (как их правильно учесть)
Маркетплейсы и комиссии (отдельная песня про НДС)
Доход от крипто/NFT (если у вас есть такой)
Если вы столкнулись с подобными вопросами или ваш стартап уже поймал проверку, не ждите, пока всё превратится в судебное разбирательство.
Главное в налогообложении — не налогооблажаться❗
Константин Чупырь, налоговый юрист, налоговый консультант, специалист по налогообложению IT-бизнеса и налоговым спорам.
