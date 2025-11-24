IT-стартап и «адский» переход на НДС: чек-лист по спасению денег при переходе через 60 млн

И тут начинается классическая бухгалтерская паника: «Мы подписали Акт в августе, значит, платим НДС со всей суммы!». Даже если код был написан и залит на сервер еще в июле, когда вы были «свободны».

Привет, друзья! Константин Чупырь здесь, и сегодня мы разберём одну из самых больных проблем начинающих IT-стартапов, которые внезапно обнаруживают, что превысили лимит доходов и стали плательщиками НДС.

Сценарий вам знаком?

Ко мне обратился фаундер IT-компании (не аккредитованной, обычный УСН). Ситуация — огонь. Есть договор на внедрение 3-х модулей ПО. Два модуля внедрили в июле (до НДС), один — в августе (уже с НДС). Клиент уперся и подписал один общий акт в августе. Бухгалтер в ужасе хочет начислить НДС на всё. Цена вопроса — сотни тысяч рублей из кармана бизнеса.

Разбираем по полочкам, как не подарить налоговой лишнее, используя чек-лист защиты IT-предпринимателя.

Вы запустили продукт в июле, он пошёл в тираж, деньги льются рекой, бухгалтер спокойна, а в августе вы поняли, что доходы за год превысили 60 миллионов рублей, и теперь вы должны выделять НДС с 1 сентября.

Но вот беда: некоторые услуги/продукты вы уже отгрузили в июле и августе, когда были на УСН без НДС. Как быть? Документы уже в бухгалтерии, и бухгалтер говорит: «Надо переделывать счёты-фактуры, иначе нас оштрафуют».

Спешу вас успокоить: это не совсем так. И вот почему.