🏡 Аренда по-белому: ФНС, Биг Дата и вычет для арендатора. Анализируем анонсированное главой ФНС — Даниилом Егоровым про «обеление» арендного рынка

И вот эта новость, к сожалению без подписки не открывается, но можно хоть чуть-чуть прочитать: https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2025/11/24/1157355-daniil-egorov-vazhna-vzaimnost
Серый рынок: масштаб катастрофы и главный вопрос 🤔
По некоторым оценкам, теневой сектор аренды в России составляет 80–95%. Если говорить честно, наш рынок аренды всегда существовал по принципу «договорились на словах, пожали руки и живем» или “невесть какой договор аренды на который без слез не взглянешь” , где оформление документов воспринималось как нечто чуждое человеческому разуму или как ненужная бюрократия. А главным стимулом уклонения была, конечно, прямая экономия 4–13% на налогах.
Многие, включая меня, могли бы пошутить, что «бумажки не хочется заполнять», но, будем объективны, с появлением режима Самозанятости (Налог на профессиональный доход, НПД) этот барьер ушёл. Регистрация в приложении «Мой налог» занимает пару минут, и налог всего 4% при сдаче физлицу. Так что теперь основным препятствием остается исключительно нежелание платить.
Следствие этой теневой активности колоссально: бюджет ежегодно недополучает миллиарды рублей, а не мифические миллионы.
Как ФНС планирует «обелить» рынок? (Спойлер: это умнее, чем просто стучать в дверь)
Универсального решения нет, но ФНС предлагает комплексный подход, смещая фокус с «охоты» на создание экономических стимулов, где по сути арендаторы и агрегаторы (сайты объявлений) будут “стучать” на арендодателей.
1. Вычет для арендатора: Создается «Конфликт интересов» 🤝
Это ключевая и самая хитрая мера, грамотная мера. Предлагается ввести налоговый вычет для арендаторов в размере до 13% от арендной платы (при лимите расходов в 240 тыс. рублей в год).
Логика проста: Чтобы получить вычет, арендатору нужен официальный договор. Если арендодатель работает «в серую», арендатор теряет выгоду. Таким образом, квартиросъемщик сам становится заинтересованным контролером и будет требовать легального оформления. Это называется «взаимозависимость» — и это гораздо эффективнее, чем любая инспекция.
2. Big Data и Цифровой контроль: ФНС смотрит в Интернет 🕵️
Налоговая служба планирует использовать данные цифровых платформ (ЦИАН, Авито и т.д.). Теперь объявления о сдаче квартиры, даже если платеж проходит мимо платформы, служат триггером для анализа активности. И отмазка, типа: “сдал(а) другу или родственнику, даже расчеты наличкой - уже не “прокатят”. В сочетании с анализом банковских транзакций (регулярные одинаковые поступления), ФНС получает общее представление о тех, кто систематически получает доход, но не декларирует его.
В идеале, регулятор должен использовать эти данные не для того, чтобы сразу прийти к собственнику, а чтобы уведомить его о необходимости легализации. То есть, создать систему, где сначала идёт предупреждение, а уже потом — карательные меры
А нам-то что с этого? Плюсы «белой» аренды или “пустобрехня”
Если абстрагироваться от слова «налог», вот что предлагается налоговым органом как некая выгода при переходе в белую зону.
Для кого
Преимущества
Арендодатель (Собственник)
1. Правовая защита, на это акцентирует внимание налоговая. То есть, налоговая как то пытается ставить в зависимость уплату налогов по получении юридической защиты арендодателей. При чем здесь уплата налогов и гражданские права арендодателей - совершенно непонятно?! Налоговый орган таким образом лукаво заманивает к уплате налогов, не более. Взыскание ущерба или компенсация просрочки платежей через суд по официальному договору - это тоже можно делать не зависимо от уплаты налогов.
2. Низкий налог: Легальная ставка 4% (самозанятость) - ну, это если нет иных доходов от самозанятости, а так, лимиты у самозанятых очень скромные.
3. Подтверждённый доход: Возможность взять кредит или ипотеку в банке. Правда кредиты можно взять из без уплаты налогов, например под залог той же самой сдаваемой в аренду недвижимости.
В общем и целом, никаких “плюшек” для арендодателей Д. В. Егоров не назвал.
Арендатор (Съемщик)
1. Налоговый вычет: Ключевой финансовый стимул, ну да, ну да, это веский аргумент.
2. Стабильность: Защита от внезапного выселения и произвольного повышения цены - это тоже лукавое заявление Главы ФНС, для этих целей есть суды и уплата налогов арендодателем или неуплата никак не является составляющей для защиты прав арендатора.
3. Юридические возможности: Временная регистрация, необходимая для поликлиники и школы. Без уплаты налогов это и так можно сделать с согласия арендодателя, а если арендодатель против, то никакая налоговая служба не заставит арендодателей зарегистрировать у себя арендаторов.
В целом, какие то сомнительные привилегии как для арендаторов так и для арендодателей. А прекрасно понимаю мотивы арендодателей и их нежелание платить налоги, я не говорю про банальный нигилизм. Но, никуда от уплаты налогов не деться, все в цифре и мы все в цифровом рабстве, а это значит нас можно отследить. Так что, налоговое планирование вам в помощь.
И еще, как видите, речь идёт не просто об обязанности, а о переходе к цивилизованной системе, где и собственник, и съемщик защищены договором, а не надеждой на «доверительные отношения». А мне остается только констатировать: при ставке в 4% и автоматизированном учете через приложение, отмазка «не хочу возиться с бумажками» больше не работает. Выбор теперь стоит только между 4% или 13% НДФЛ и страхом перед контролем, аналитикой и преследованием ФНС. Добро пожаловать в налоговый мониторинг.
А вы готовы выйти из тени? 😉
Обращайтесь, может смогу чем то полезным помочь.
Комментарии7
вот это:
пока что трудно реализуемо в онлайн режиме, плюс объявленное руководством фнс сокращение штата (до 20%, говорят)
Не оттуда заходят.
Нужно заинтересовывать собственника, а не нанимателей. Если собственник будет получать от государства защиту (в случае если наниматель не платит, портит имущество, иным образом ведет себя неправомерно) тогда у него может и будет некий интерес платить налог.
Этот рынок вот живет более 30 лет сам по себе, тут да, многое устарело, многое делается «на коленках». Опять всё делается задом наперед: телега впереди лошади.
Сначала же нужно навести порядок в этом законодательстве, оно кое-где «крепостное», а потом налоги драть в три шкуры.