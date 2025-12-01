🏡 Аренда по-белому: ФНС, Биг Дата и вычет для арендатора. Анализируем анонсированное главой ФНС — Даниилом Егоровым про «обеление» арендного рынка

Серый рынок: масштаб катастрофы и главный вопрос 🤔

По некоторым оценкам, теневой сектор аренды в России составляет 80–95%. Если говорить честно, наш рынок аренды всегда существовал по принципу «договорились на словах, пожали руки и живем» или “невесть какой договор аренды на который без слез не взглянешь” , где оформление документов воспринималось как нечто чуждое человеческому разуму или как ненужная бюрократия. А главным стимулом уклонения была, конечно, прямая экономия 4–13% на налогах.

Многие, включая меня, могли бы пошутить, что «бумажки не хочется заполнять», но, будем объективны, с появлением режима Самозанятости (Налог на профессиональный доход, НПД) этот барьер ушёл. Регистрация в приложении «Мой налог» занимает пару минут, и налог всего 4% при сдаче физлицу. Так что теперь основным препятствием остается исключительно нежелание платить.

Следствие этой теневой активности колоссально: бюджет ежегодно недополучает миллиарды рублей, а не мифические миллионы.