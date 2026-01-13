IT-бизнес в России 2026: льготы, риски и новые правила игры

Концепция развития IT-бизнеса в России: официальная политика, регуляторная среда и перспективы (2026-2030)
Государственная концепция развития IT-бизнеса в России к 2030 году – это амбициозный проект технологического суверенитета, со вмещением на импортозамещении, развитии отечественного искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики, в том числе и в основном, государственной экономики. Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" (2025-2030) с бюджетом в 1 трлн рублей определяет стратегический курс, поддерживаемый различной системой налоговых льгот, грантов и государственной и муниципальной поддержки. Но не стоит слишком радоваться росту рынка. Есть серьезные проблемы, о которых нужно помнить. Во-первых, не хватает хороших специалистов. Во-вторых, на страну наложены санкции, из-за чего сложно вести дела. В-третьих, денег становится меньше, и это тоже мешает. И, наконец, компании все больше конкурируют друг с другом.
*****
Официальная государственная концепция: Национальный проект "Экономика данных"
В феврале 2025 года правительство представило новый план развития IT-сектора. Этот план называется "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Он заменит старый план "Цифровая экономика" и будет действовать до 2030 года.
В отличие от старого плана, новый не просто про использование компьютеров и интернета. Он говорит о переходе к экономике, где все решения принимаются на основе больших данных. Это значит, что правительство, компании и другие организации будут использовать большие объемы информации для принятия решений.
В связи с чем невольно возникает мысль об сокращении чиновничьего аппарата и их советников и помощников, как следствие, высвобождение довольно внушительных сумм выплачиваемых зарплат, премиальных выплат и иных выплат, а равно с этим и коррупционная составляющая должна будет сократиться с приходом «цифровизации экономики», вот тогда заживем. Поживем-увидим.
Структура и финансирование
Проект разделен на девять федеральных подпроектов, обеспечивающих комплексное развитие IT-инфраструктуры и отечественных решений:
Инфраструктура доступа — расширение интернета до 97% домохозяйств. Да – да, далеко не все домовладения обеспечены линейным интернетом. Странно, конечно, далеко не все домовладения обеспечены газом, а вот интернетом надо обеспечить всех.
И это сигнал бизнесу, ловите-ловите гостендеры на массовую интернетизацию.
Цифровые платформы в социальной сфере — создание интегрированных систем для образования, здравоохранения, социальной поддержки
Цифровое государственное управление — перевод 99% массовых госуслуг в электронный формат
Отечественные решения — разработка и внедрение российского ПО во всех критичных секторах
Искусственный интеллект — поддержка разработчиков и внедрение ИИ в отрасли
Информационная безопасность — защита цифровой инфраструктуры
Перспективные разработки — инвестиции в квантовые технологии и спутниковые системы
Государственная статистика — развитие систем сбора и анализа данных (#чупырь: то есть, тотальный «цифровой контроль», мы это уже видим. То ли еще будет)
Кадры — подготовка специалистов для цифровой экономики
Общий объем государственного финансирования составляет 1 трлн рублей на период 2025-2030 годов. Важно отметить, что в отличие от грантовой поддержки, эти средства направлены преимущественно на строительство инфраструктуры (#чупырь: о чем я писал выше про гостендеры) и финансирование государственных программ, а не на прямую субсидизацию частного бизнеса.
(#чупырь: по сути, идет субсидирование частного бизнеса как напрямую, так и через крупных IT-игроков, которые передают на субподряд частникам разработки IT-решений. Просто немного странные такие сообщения и заявления, госвложений в IT много, а тендеров мало, но куда-то же деньги деваются, и что-то же меняется в российском цифровом пространстве)
Целевые показатели к 2030 году
Государство установило амбициозные количественные целевые показатели:
Объем рынка данных достигнет 7% ВВП России
Рост сферы услуг искусственного интеллекта в 5 раз (с базового уровня 2024 года)
Увеличение уровня внедрения ИИ в отраслях экономики в 8 раз
Совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров увеличится не менее чем в 10 раз
Качественный высокоскоростной доступ к интернету для домохозяйств (#чупырь: в отсутствии нормального коммунального обеспечения и дорог, зато высокоскоростной интернет).
Перевод 99% массовых социально значимых услуг в электронный вид
Использование российского ПО в 80% российских предприятий и организаций
Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки из 292 спутников
#чупырь: успеют ли это к 2030 году? Думаю, нет
Эти цели отражают оптимизм, учитывающий действующие санкции и внутренние ограничения, но никак не учитывают потенциально возможные санкции. Хорошо, что государство не обещает глобального мирового лидерства в ИТ, а сосредотачивается на локальной независимости и устойчивости.
***
Налоговая политика и финансовые инструменты поддержки. Более подробно поговорим об этом ниже
Налоговые льготы служат основным механизмом стимулирования IT-отрасли и призваны быть более или менее стабильными до 2030 года, но разовые спекуляции об их отмене в 2025 году показывают об обратном.
Федеральные налоговые льготы (действуют до 2030 года (вероятно))
Для аккредитованных IT-компаний установлены следующие преференции:
Налог на прибыль: 5% (вместо стандартных 25%)
Страховые взносы: единая ставка 7,6% (вместо стандартных 30%)
НДС: 0% для разработчиков ПО, включенного в Реестр отечественного программного обеспечения.
Спорные моменты, например, ПО отечественное, а библиотеки данных иностранные, то в этом случае возникает обязанность уплаты НДС? Ответ – «да, допускается, но с оговорками».
Повышенные коэффициенты: возможность применения коэффициента 2 к расходам на права пользования российскими ПО для целей налога на прибыль
Критические условия получения льгот:
Аккредитация в Министерстве цифрового развития
Минимум 30% доходов от IT-деятельности
Коды ОКВЭД из класса 62 (разработка ПО, консультации) или группы 63.1
Доля иностранного участия в уставном капитале не более 50% (начиная с 1 сентября 2025)
Несмотря на отсутствие обязательности, Минцифры и ФНС активно стимулируют крупные и средние IT-компании переходить на налоговый мониторинг и включать в договоры «налоговую оговорку», чтобы обеспечить прозрачность отрасли в обмен на сохранение налоговых льгот. А «налоговый мониторинг» — это, по сути, и есть налоговые проверки «камеральные» или «выездные», которые якобы были под мораторием.
Региональные льготы
Более чем в 30 субъектах Российской Федерации действуют дополнительные налоговые льготы для IT-компаний на системе УСН (упрощенная система налогообложения), сокращающие налоговые ставки с 5–6% до 1–2% на доходы. Примеры включают Татарстан (1% на доходы), Тульскую область и Республику Башкортостан. Эти региональные инициативы создают географическую мозаику налоговых режимов, что позволяет IT-компаниям оптимизировать структуру через региональное размещение. Правда, Упрощенная Система Налогообложения стала Усложненной Системой Налогообложения в связи с введением НДС 5% и 7%, который по сути и не НДС вовсе. Это в тех случаях, когда нет освобождения от уплаты НДС.
Грантовая поддержка
Система грантового финансирования распределяется через специализированные операторы: Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд "Сколково" и Фонд содействия развитию малых форм предприятий. Размеры грантов варьируются от 20 млн рублей для стандартных проектов до 500 млн рублей, а для особо значимых национальных проектов—до 6 млрд рублей. Покрытие расходов составляет до 80% стоимости проекта, что существенно снижает риски для разработчиков на ранних стадиях.
Льготное кредитование
IT-компании могут привлекать банковское финансирование под ставку не более 3% годовых (против рыночных 10-15%) на сроки до 3 лет, максимум 500 млн рублей. Условие—проект должен быть направлен на цифровую трансформацию на основе российских решений.
***
Индустриальные центры компетенций: двигатель импортозамещения
Сегодня важную роль в политике государства играют индустриальные центры компетенций (ИЦК). Это такие группы, которые объединяют главных заказчиков (обычно это государственные компании), разработчиков и специалистов по внедрению для создания и использования отечественных IT-решений в важных областях.
По состоянию на июль 2025 года действует 36 ИЦК, включающих более 500 компаний.
Завершено: 66 проектов на сумму 41 млрд рублей
В разработке: 74 проекта с планируемыми инвестициями 129 млрд рублей
Дальнейший этап: 49 одобренных проектов с грантовой поддержкой в размере 3,2 млрд рублей
Переориентация приоритетов в 2025 году показывает, что государство смещает фокус с простого замещения зарубежных решений на создание решений нового поколения с интегрированными модулями искусственного интеллекта. Из этого можно заключить, что государство осознает необходимость не просто копировать западные аналоги, но создавать инновационные продукты.
***
Рыночная динамика и прогнозы развития
Размер и рост рынка
Немного цифр собранных ИИ
После бурного роста в 2022-2023 годах (когда импортозамещение стимулировало спрос на 15-20% в год), IT-рынок России замедляется. В 2025 году прирост составляет 4%, в 2026 году ожидается ускорение до 9%. Абсолютный размер рынка в 2026 году прогнозируется на уровне 4,5 трлн рублей, при этом доля IT в ВВП поднимется с 1,7% до 1,9%.
Период
Характеристика
Темпы роста
2022-2023
Импортозамещение на волне санкций
15-20%
2024
Начало замедления
8-10%
2025
Стабилизация и адаптация
4%
2026
Переход к платформизации
9% прогноз
Структурные сдвиги
Ключевой тренд 2026 года—переход компаний от разовых проектов внедрения к долгосрочным программам развития IT-инфраструктуры с акцентом на стандартизацию и управляемые облачные сервисы. Основной драйвер роста—сегмент программного обеспечения и IT-сервисов, прирост которого в 2026 году ожидается на уровне 9% с учетом перехода к платформенным архитектурам.
Приоритетные направления развития:
Кибербезопасность: спрос растет на 48,5% в год из-за увеличения числа атак (208 тыс. инцидентов на КИИ в 2024 году)
Облачные сервисы: локальные облачные платформы (Yandex Cloud, VK Cloud, МегаМаркет) расширяют присутствие
ERP и СУБД: замещение SAP и Oracle на отечественные 1С и др.
Искусственный интеллект: все новые решения разрабатываются с модулями ИИ по требованию государства
В связи с увеличением финансовых вложений в IT-сектор, можно ожидать значительных изменений в экономической политике. Это, прежде всего, касается сохранения и может быть улучшения налоговых маневров, которые оптимизируют условия для данной отрасли. Одновременно с этим, можно предположить рост государственных заказов, что увеличит объемы закупок в IT-секторе.
Разумеется, это неизбежно приведет к усилению налогового контроля и вероянто, ужесточению санкций за налоговые правонарушения. При чем, сам IT-бизнес будет активнее выявлять и пресекать конкурентные нарушения, явление которое назовем саморегулирование в IT-сфере.
С увеличением финансирования и усилением государственного контроля IT-сектор столкнется с новыми трудностями и перспективами. Это потребует от специалистов гибкости и высокого профессионализма.
***
Национальная стратегия искусственного интеллекта
И конечно же несколько слов об отечественных разработках ИИ
Декабрь 2025. Обновление Национальной стратегии развитии искусственного интеллекта, которая интегрирована в национальный проект "Экономика данных".
Целевые показатели по ИИ к 2030 году:
Объем услуг по разработке и реализации ИИ-решений: не менее 60 млрд рублей в год (против 12 млрд в 2022)
Выпуск специалистов с образованием в области ИИ: 15,5 тыс. человек в год (против 3 тыс. в 2022)
Формирование гарантирующего государственного спроса на облачные вычислительные мощности
Разработка открытых отечественных библиотек ИИ
Льготный доступ для научных работников и обучающихся
Государство рассматривает ИИ не как самостоятельную отрасль, а как сквозная технологию, которая должна быть встроена во все критичные системы—от управления энергосетями до систем уголовного преследования. Это отличает российский подход от западного, где ИИ развивается в основном в частном секторе с государственным регулированием.
Немного отступления
ИИ как самостоятельная индустрия vs «сквозная» технология
IT-бизнесу критически важно понимать концептуальный разрыв между российским и мировым подходами. Если отечественная налоговая и регуляторная политика рассматривает ИИ как «сквозную» (трансверсальную) технологию — сервисную надстройку для госсектора и промышленности, — то мировой тренд диктует иную логику: ИИ окончательно оформился в самостоятельную, мощную отрасль экономики.
Мировая тенденция: От «функции» к «индустрии» К 2026 году ИИ перестал быть просто «фичей» внутри продукта (как поиск в Google). Мы наблюдаем переход к «вертикализации»:
Vertical AI: На смену универсальным чат-ботам приходят узкоспециализированные решения. Компании инвестируют в «Маленькие языковые модели» (SLM), обученные исключительно на юридических, налоговых или инженерных данных. Это превращает ИИ в полноценного «цифрового сотрудника» в конкретной нише.
Агентная реальность (Agentic AI): Это переход от систем, которые «отвечают», к системам, которые «действуют». Автономные агенты в 2026 году — это стандарт для корпораций: они самостоятельно проводят сверки в CRM, выставляют счета и обновляют код.
Физический ИИ: Интеграция алгоритмов в робототехнику и Edge AI (принятие решений «на месте») выводит технологию за пределы облачных серверов. Другое дело, кто несет ответственность за риски принятия неправомерных решений. По всей видимости – владелец или пользователь продукта.
Мировой рынок ИИ растет в 5 раз быстрее стандартных IT-услуг. К 2026 году объем рынка прогнозируется на уровне $312 млрд, а к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП может достичь $15,7 трлн.
Что это значит для налогоплательщика в сфере IT?
Смена бизнес-модели: Классическая модель SaaS (продажа «просто софта») к 2026 году де-факто может умереть. Рынок требует «AI-first» решений (речь не о российском рынке).
Экономика токенов и затрат: Инфраструктура дорожает. Бизнесу приходится выбирать между облачными затратами и инвестициями в локальные мощности для защиты данных, что требует грамотного налогового структурирования капитальных вложений (амортизация ИТ-оборудования, льготы на НИОКР).
В то время как государство через ИЦК и гранты стимулирует «горизонтальное» внедрение ИИ, выживаемость и конкурентность IT-бизнеса будут зависеть от способности создать «вертикальный» продукт. В 2026 году отсутствие AI-модуля в продукте становится не просто техническим отставанием, а риском потери статуса инновационной компании и, как следствие, права на налоговые преференции в будущем.
Если государство не перестроится, то никакие налоговые льготы и преференции, ни ипотеки не способны будут удержать квалифицированные кадры от иностранной миграции.
Регуляторная среда: "песочницы" и аккредитация
Экспериментальные правовые режимы ("регуляторные песочницы")
Закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (вступил в силу 28 января 2021 года) позволяет компаниям временно отступать от некоторых нормативных требований для апробации новых технологий: ИИ, блокчейна, Big Data, нейротехнологий, квантовых технологий, VR/AR. Режимы могут вводиться на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что создает экспериментальные площадки для инноваций.
В то же время, аккредитация в Минцифры является условием доступа к большинству льгот. С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, установленные Постановлением Правительства №1949 от 28 ноября 2025 года:
Ужесточение требований к иностранному участию: доля иностранного участия не должна превышать 50% уставного капитала
Обязательства крупных компаний: организации с доходом ≥1 млрд рублей и ≥100 сотрудниками должны заключать соглашения с вузами для подготовки кадров и организовывать стажировки
Расширение круга бенефициаров: компании, работающие в области квантовых коммуникаций и информационной безопасности, получают доступ к льготам
Ежегодное подтверждение: необходимо ежегодно подтверждать соответствие требованиям
В 2025 году запущена Национальная система подтверждения IT-компетенций совместно с портом hh.ru, работающая в режиме эксперимента до 31 декабря 2026 года. Эта инициатива попытается восполнить вакуум, образовавшийся после ухода международных программ сертификации (Oracle, Cisco, Microsoft) в 2022 году. На данный момент локальные аналоги не достигли той же степени признания, что создает репутационный риск для российских IT-специалистов на мировом рынке.
***
Серьезные вызовы и ограничения
Несмотря на масштабность государственной поддержки, IT-отрасль сталкивается с проблемами, которые государственная политика может только частично решить, либо не способно решить вовсе.
Критический дефицит квалифицированных кадров.
Это, вероятно, наиболее серьезный вызов для отрасли. По оценкам Министерства труда, дефицит составляет 740 тысяч—1 миллион специалистов. К 2030 году потребуется привлечь дополнительно 600 тысяч—4 миллиона специалистов, в зависимости от сценария развития. Анализ конкретных дефицитов показывает:
Специалисты по информационной безопасности: 52% IT-компаний испытывают острую нехватку
DevOps: 42% компаний
Специалисты по нейросетям и машинному обучению: 28% компаний
Структурно дефицит сосредоточен в Middle и Senior уровне, где опыт и компетенции критичны. Попытки государства увеличить выпуск выпускников вузов с образованием в области ИТ наталкиваются на фундаментальную проблему: смена специальности требует 4-5 лет обучения, а спрос существует здесь и сейчас.
Санкционное давление и технологическая дистанция
Государство помогает своим компаниям делать товары и услуги вместо того, чтобы покупать их за границей. Но правда в том, что наши компании пока не могут сделать такие же хорошие вещи, как западные, и это отставание может быть от двух до пяти лет. Из-за санкций мы не можем пользоваться хорошими облачными сервисами, такими как AWS, Azure и Google Cloud, которые особенно важны для работы с большими данными и искусственным интеллектом. У нас есть свои сервисы, такие как Yandex Cloud и VK Cloud, но они пока не могут полностью заменить зарубежные.
Финансовые ограничения
В 2025-2026 годах банки будут выдавать кредиты под очень высокие проценты - от 18 до 21%. Это значит, что брать деньги в долг станет дорого, даже если для IT-компаний есть льготы (3%).
В 2025 году государство сократило расходы на крупные компании, что уменьшило их вложения в IT. Скорее всего, это продолжится и в 2026 году. Частные компании тоже урезают свои расходы на IT, что замедляет замену иностранных технологий на российские в менее важных областях.
Дефицит микроэлектроники и кризис цен
На рынке микроэлектроники, где делают маленькие чипы для компьютеров и других устройств, сейчас происходит настоящий ценовой шторм. Компании, такие как Samsung, Hynix и Micron, стараются производить как можно больше чипов для искусственного интеллекта. Из-за этого цены на эти компоненты резко выросли.
Ожидается, что высокие цены продержатся как минимум до третьего квартала 2026 года, а может быть, и до 2028 года. Некоторые люди пытаются покупать чипы в других странах, где они дешевле, но это может быть опасно. Например, если что-то сломается, вам может быть сложно получить помощь или гарантию. А для важных систем это вообще не вариант.
Поэтому, хорошее время наладить производство отечественных чипов, хотя и маловероятно в текущем положении страны.
Кибератаки и информационная безопасность
В 2024 году произошло более 208 тысяч случаев взлома важных компьютерных систем. Злоумышленники чаще всего использовали обманные письма (фишинг), находили слабые места в программах и атаковали цепочки поставок. Из-за санкций многие компании не могут обновлять старое программное обеспечение из других стран, что делает их уязвимыми для новых атак. В результате растет спрос на защиту от кибератак, но и стоимость таких систем становится выше.
***
Слухи, спекуляции и риски (неофициальные источники) (#чупырь: куда же без них)
Некоторые специалисты и эксперты в IT-области высказывают свои беспокойства. Это показывает, что ситуация на самом деле не так ясна и стабильна, как может показаться.
Яркий пример – налог на прибыль и страховые взносы.
Возможная отмена налоговых льгот
В процессе разработки бюджета на 2026 год в некоторых обсуждениях на экспертном уровне предлагалось отменить налоговые льготы для IT и вместо этого вводить НДС, повышать страховые взносы и сокращать лимиты для УСН. Хотя эти предложения не были реализованы (льготы продлены до 2030 года), само их само их появление указывает на возможность ревизии налоговой политики при изменении бюджетной ситуации. Такой сценарий был бы катастрофичен для стартапов и небольших компаний.
Стагнация импортозамещения
Специалисты говорят, что переход на российское программное обеспечение в важных областях несколько раз откладывался и теперь планируется на 2028-2030 годы. Если государство не будет сильно давить на государственные компании, то замена иностранного ПО на отечественное в менее важных областях может сильно замедлиться. Это потому, что для перехода на российское ПО нужно обучать сотрудников и менять рабочие процессы, что требует больших затрат.
Вероятность дальнейшего ужесточения санкций
Хотя многие говорят, что санкции могут отменить, эксперты думают, что их, скорее всего, сделают еще строже. Особенно это коснется сложных технологий, таких как квантовые компьютеры, программы для искусственного интеллекта и важные части для электронных чипов. Из-за этого Россия будет стараться стать более независимой в технологиях, но может отставать в некоторых областях.
Неуверенность в 2026 году
Опрос руководителей IT-компаний в конце 2025 года показал, что 59% «выживают» в непростых условиях", в то время как только 14% смотрят в будущее с оптимизмом. Это показывает, что в этой сфере понимают, что рынок будет расти медленно и не везде одинаково.
***
Историческая перспектива и эволюция политики
Политика государства в отношении IT-сектора эволюционировала в ответ на внешние события:
2017-2021: Строительство фундамента
Президент России в 2017 году подписал указ, в котором рассказал о планах развития интернета и цифровых технологий до 2030 года. В этом указе говорится о том, что нужно создавать свои собственные программы и приложения, а также защищать информацию от чужих глаз и взломов.
В 2020 году был принят закон, который позволяет тестировать новые технологии в специальных условиях. Это помогает понять, насколько они полезны и безопасны, прежде чем использовать их широко.
2022-2024: Импортозамещение на волне санкций
После того как в марте 2022 года ввели санкции, государство начало активно помогать IT-компаниям. Оно дало им налоговые послабления, предоставило гранты и заставило государственные компании переходить на программы, сделанные в России. В это время государство очень сильно поддерживало IT-бизнес, и частные компании росли очень быстро.
2025-2030: Систематизация и интеграция ИИ
Новый проект страны направлен на создание экономики, основанной на данных (BigData). В этой экономике все системы управления будут работать на основе анализа больших объемов информации с помощью искусственного интеллекта. Вместо того чтобы просто заменять старые методы новыми, акцент делается на разработку инновационных решений. Понимание важности выхода на международные рынки стимулирует развитие облачных платформ и расширение возможностей для экспорта.
*****
Госконцепция развития нашего IT до 2030 года — штука амбициозная, но насколько она приживется в реальности, а не в презентациях, вопрос открытый. Время, конечно, всех рассудит, и какой-то профит мы в любом случае получим. Инструментарий — льготы, гранты, "регуляторка" — сейчас раскачан прилично. Его вполне хватает, чтобы локальные игроки могли не просто выживать, а реально конкурировать внутри страны.
Но давайте честно: весь этот успех упрется в три "болевые точки". Первая — кадровый голод, который уже стал хроническим. Вторая — бюджетный пирог не резиновый, и удерживать темпы финансовой подпитки при текущих ограничениях будет квестом. И третья, самая сложная — это создание продуктов, которые будут интересны не только нам самим "в вакууме", но и на региональных рынках, а в идеале — зацепят глобальные ниши.
Санкционная турбулентность, неопределенность с бюджетами и дефицит мозгов делают 2026-й очередным "переходным" годом. Да, динамика роста сохранится, но это будет бег с препятствиями. В дамки выйдут те компании, которые перестанут экономить на людях, начнут по-взрослому внедрять ИИ, закроют дыры в кибербезе и научатся масштабировать свои сервисы на новые географии, не дожидаясь идеальных условий».
***
Российский Искусственный Интеллект 2026
В аккурат когда начал готовить материал, сразу после нового года, 03.01.2026 в выходной день, был издан документ, где Президент РФ сделал особый акцент на развитии в России в искусственного интеллекта. Можем только догадываться о масштабе господдержки.
Документ представляет собой стратегический план форсированного развития и внедрения ИИ в России на период 2026–2030 гг. Основные направления:
Технологический суверенитет: Поручено создать комплекс решений, включая фундаментальные модели генеративного ИИ и собственную электронную компонентную базу (чипы/железо). К разработке привлечены Сбер, Яндекс и Росатом.
Национальный план внедрения: К июню 2026 года должен быть утвержден план цифровизации всех отраслей экономики, соцсферы и госуправления. Ключевые аспекты:
Снятие административных барьеров.
Приоритет российского софта в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры (КИИ).
Внедрение ИИ в образование с акцентом на минимизацию рисков для личности.
Инфраструктура (ЦОД): Разработка плана развития дата-центров до 2030/2036 гг. с привязкой к мощностям АЭС, угольной и гидрогенерации. Рассматривается экспортный вариант «АЭС + ЦОД» для зарубежных рынков.
Культурно-ценностный стек: Обучение мультимодальных моделей на данных о российской культуре, истории и ценностях.
Международное сотрудничество: Подготовка договоров о стратегическом партнерстве в сфере ИИ с дружественными странами и гармонизация этических норм/стандартов.
Управление и мониторинг: Создание межведомственной комиссии при Президенте РФ для координации всех процессов.
Какой делаем из этого вывод
Для IT-сектора данный документ является сигналом к масштабному государственному заказу и вероятно расширению льготных режимов.
Ключевые выводы для бизнеса:
Господдержка и инвестиции: Ожидается появление новых финансовых инструментов поддержки (п. 1 «б»), но с жестким требованием «возвратности инвестиций».
Рынок сбыта: Законодательно закрепляется приоритет отечественного генеративного ИИ (аналогов ChatGPT/Midjourney), что создает гарантированный спрос в госсекторе и КИИ.
Налоговый аспект: Несмотря на отсутствие прямых упоминаний изменений в Налоговый кодекс в данном тексте, создание «комплекса мер поддержки» (п. 1 «а») традиционно подразумевает налоговые льготы и налоговые преференции для разработчиков ЭКБ и ИИ-решений.
Риски: Вводится жесткая отчетность (рейтинги цифровой трансформации регионов, показатели эффективности использования ИИ), что усилит административный контроль за реальным внедрением технологий, а не формальной покупкой лицензий.
О статусе налоговых льгот в документе не говорится, зафиксирована необходимость определения «источников и объемов финансирования», но скорее всего льготы сохраняться, может в измененном виде, но сохранять.
Мне кажется, этот «зеленый свет» IT-отрасли зеленее не будет. Как говориться: «будем брать, что есть».
*****
ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ ПРО НАЛОГОВУЮ ЭКОНОМИЮ, КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ ДО 70% И ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ IT-КОМПАНИЙ И СТАРТАПОВ В 2026 ГОДУ
Государство предоставляет IT-сектору исторически беспрецедентный пакет поддержки. Если вы владелец IT-компании, стартапа или работаете в этой сфере, то нижеуказанная информация из этой статьи может сэкономить вам миллионы рублей. Давайте разбираться вместе.
Напомним себе главный момент: подавляющее большинство федеральных льгот требуют одного условия — государственной аккредитации вашей IT-компании в Минцифры. Без неё вы останетесь в стороне от налоговых преференций, грантов и других механизмов поддержки.
📊 ПОЧЕМУ ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ IT-ЛЬГОТАХ? Цифры, которые говорят сами за себя
В 2025 году государственная поддержка IT-сектора достигла критической массы:
Нулевая налоговая ставка на прибыль для компаний, специализирующихся на IT
30% снижение страховых взносов для работников
Более 42,6 млрд рублей выделено на различные программы поддержки
Автоматические отсрочки от армии для IT-специалистов
Льготные ипотеки с субсидированием от государства
Это не просто цифры — это реальные деньги.
Эта часть статьи — карта ориентирования. Мы пройдем через все главные моменты, какие льготы вас ждут в 2026 году.
***
Быстрый чек-лист: вы в IT или нет?
Ключевой вопрос: имеет ли смысл искать аккредитацию для вашей компании?
Прежде чем читать дальше, ответьте на три вопроса:
ОКВЭД вашей компании — это действительно ИТ?
Льготы распространяются на компании с кодами ОКВЭД из класса 62 (разработка ПО, консультирование, тестирование) и группы 63.1 (обработка данных). Если вы, например, IT-консалтинговая фирма или разработчик нейросетевых решений — вы в списке.
Планируете ли вы получать выручку в основном от IT-деятельности?
Льготы по налогам требуют, чтобы профильная выручка составляла минимум 70%. Например, если вы разрабатываете свое ПО и его продаёте/лицензируете, это считается. Если вы берёте подряды на разработку для клиента — тоже. Но если вы ещё занимаетесь розничной торговлей или услугами, не связанными с ИТ, нужна чёткая бухгалтерия, чтобы доля IT-дохода была очевидна.
Вы готовы к ежегодному подтверждению аккредитации?
Госаккредитация — это не разовая прошивка. Минцифры требует подтверждения статуса каждый год, и за нарушение требований (например, размещение информации на сайте) аккредитацию могут аннулировать.
***
Важный момент: Согласие на раскрытие налоговой тайны
Многие фаундеры думают: «Я заполнил заявку на Госуслугах, прикрепил справки, чего им еще надо?». А надо им заглянуть в ваши карманы без лишних стуков в дверь.
Без этой бумажки аккредитации не будет Реальность
Минцифры — это не налоговая, они не видят ваши доходы и выплаты зарплат напрямую. Чтобы подтвердить, что вы соответствуете критериям по выручке и зарплате, ведомство делает запрос в ФНС. Но ФНС не имеет права ничего отвечать, пока вы официально не разрешите им «болтать».
Как это сделать (инструкция «для тех, кто в танке»)
Заходите в Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ (через КЭП).
Ищете раздел «Подача заявлений» -> «Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными».
Критически важно: В поле «Код комплекта сведений» нужно указать строго определенный код (обычно это 20009, но проверяйте актуальный на дату подачи — Минцифры любит их менять).
Выбираете период: минимум текущий год и следующий.
Почему это ловушка?
Если вы подали заявку на аккредитацию, но забыли подать согласие в налоговую (или подали его с ошибкой в коде), Минцифры пришлет отказ через 15 дней. И самое обидное — они не всегда пишут, что дело именно в согласии. Вы будете переподавать документы по кругу, теряя время и льготные месяцы.
Сначала подаем согласие через ЛК ФНС, ждем сутки (чтобы оно «прогрузилось» в системе), и только потом жмем кнопку «Подать заявку» на Госуслугах.
Зарубите себе на носу: Налоговая тайна — это штука серьезная, но если вы хотите льготы, то секретов от государства у вас быть не должно. Глаз да глаз за этим пунктом, иначе вся ваша подготовка документов — это просто упражнение в каллиграфии.
Если на все три вопроса ответ «да» — читайте дальше. Если нет — некоторые меры (например, региональные налоговые льготы на УСН или льготная ипотека в отдельных случаях) могут быть доступны и без федеральной аккредитации.
***
Налоги — экономия в миллионы рублей
Налог на прибыль: 5% вместо 25%
Аккредитованные IT-компании платят налог на прибыль по льготной ставке до 2030 года включительно.
Федеральная часть: 5% (вместо стандартных 20% для типовых организаций)
Региональная часть: 0% (вместо стандартных 3–5%, в зависимости от региона)
Это означает: если прибыль компании 10 млн рублей, вместо 2,3–2,5 млн налога вы платите 500 тыс. Экономия — более 1,8 млн в год.
Важный нюанс - правило 70% выручки от IT-деятельности. Льгота применяется только если ваша доля IT-доходов составляет не менее 70% от всей выручки. Расчёт идёт по специальной формуле, в которой:
В числителе — доходы от продажи собственного ПО, передачи прав на ПО, предоставления права использования (включая облачные сервисы и обновления через интернет)
В знаменателе — все доходы, за исключением курсовых разниц, субсидий и некоторых специальных доходов
❗❗❗ Распространённая ошибка: путать доходы от собственного ПО и доходы от подрядной разработки. Если вы берёте контракт на разработку ПО как исполнитель — это входит в расчёт. Но если вы разрабатываете ПО и потом его продаёте — это тем более IT-доход.
Практический совет: ежегодно считайте долю в файле Excel и проверяйте, что она выше 70%. Если упадёт ниже, льгота потеряется, ну или придется «изобретать велосипед» поднятия порога.
Страховые взносы: 7,6% вместо 30%
Для сотрудников аккредитованной IT-компании установлен единый пониженный тариф по страховым взносам. Хоть что то, чем ничего. По слухам, идея в том, что ставка IT-компаний была чрезмерно низкой и отличалась от других преференций, что создавало растущий разрыв между IT и остальными отраслями. Т. е. власти считают, что тариф нужно немного увеличить, но всё равно оставить преференцию по сравнению со стандартными ставками для остальных компаний. Мне кажется, что реальные причины в другом, бюджет трещит по швам. В 2025 году бюджет РФ под давлением: снижение доходов, рост расходов требуют увеличения налогов и взносов. Правительство пересматривает льготы, включая IT-сферу. Другая причина: Уменьшение IT-льгот. В 2020–2021 гг. льготы были введены на длительный срок как стимул. Сейчас власти могут их частично отменить или скорректировать для выравнивания нагрузки. И еще, налоговая политика на 2026–2028 гг.: Правительство рассматривает меры по увеличению страховых взносов и косвенных налогов, включая НДС, для увеличения доходов бюджета. Вероятнее всего в ближайшее время будут дополнительно введен НДС и прочие налоги так где их вовсе не было. Не исключаю, что НДС поднимут до 25% - есть такие предпосылки и тенденции.
Единая ставка: 7,6% (включая пенсионные, медицинские и социальные взносы)
Стандартная ставка: примерно 30% (в сумме по всем видам)
Это примерно выглядит следующим образом, если в компании фонд оплаты труда 100 млн рублей в год, вместо 30 млн страховых взносов вы платите 7,6 млн. Экономия — 22,4 млн в год. Это один из самых мощных инструментов снижения издержек.
Когда ставка 7,6% применяется и где подвохи
Ставка 7,6% применяется к всему объёму выплат, включая суммы выше установленной базы для пенсионных взносов. В стандартной системе при превышении базы ставка для пенсионных может снижаться, но в IT-системе это не так — 7,6% идёт на все выплаты.
Льгота действует при условии, что компания аккредитована и соответствует требованиям (включая упомянутое выше правило 70%).
На заметку: если вы нанимаете иностранцев, они тоже попадают под эту ставку (при соблюдении правил).
НДС: 0% на покупку и продажу отечественного ПО
Тут довольно просто, если ваша программа включена в Единый реестр российского ПО и БД (реестр Минцифры), вы можете продавать её без НДС.
Реализация программы/БД: 0% НДС
Передача исключительных прав: 0% НДС
Сопровождение и обновления: 0% НДС
Это означает: если вы продаёте своё облачное решение по 1 млн рублей в месяц, вместо выплаты 180 тыс. НДС в бюджет вы его не платите. За год это 2,16 млн.
Как попасть в реестр ПО (реестр ПО Минфифры) и что это даёт?
Требования к включению в реестр:
Исключительные права на ПО принадлежат российскому юридическому лицу с долей иностранного участия менее 50%
Программа зарегистрирована в Роспатенте как программа для ЭВМ, это ускоряет процесс попадания в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исходный код и документация созданы в России (допустимо примерно 90% российская часть), запрет на использование иностранных облачных сервисов для хранения кода
Техподдержка и модернизация независимы от зарубежных поставщиков
Что это даёт помимо НДС:
Доступ к госзакупкам (44-ФЗ и 223-ФЗ, которые отдают предпочтение российскому ПО из реестра), правда поставщики их других, даже дружественных государства не суют свой нос в IT-тендеры.
Налоговые льготы по прибыли (5% вместо 25%) при условии аккредитации
Возможность получения грантов на развитие и внедрение
Амортизация и ускорители: ещё немного экономии на технике
Ситуация: компании могут применять повышенные коэффициенты к амортизации некоторых основных средств и нематериальных активов.
Для ОС (компьютеры, серверы и т.д.): коэффициент до 3 к обычной норме амортизации, если ОС на дату ввода в эксплуатацию был включён в реестр российской радиоэлектронной продукции
Для НМА (ПО, БД): коэффициент до 3 к обычной норме амортизации для исключительных прав на программы/БД из реестра российского ПО
Как это работает в бухгалтерии
Если обычная норма амортизации по компьютеру составляет, скажем, 25% в год (срок полезного использования 4 года), вы можете применить коэффициент 2 или 3 и амортизировать быстрее. Например:
Без коэффициента: 25% в год × 10 млн = 2,5 млн в год
С коэффициентом 3: 25% × 3 = 75% в год × 10 млн = 7,5 млн в год
Пример математически и методологически упрощён
Это снижает налоговую базу быстрее, что полезно в годы высокого дохода.
Важное условие: применение коэффициента должно быть закреплено в учётной политике компании для целей налогообложения. Не забывайте прописать это в начале года (или в момент покупки активов).
Региональные налоговые льготы: где ещё есть заначки
Более 30 субъектов РФ предоставляют дополнительные льготы по налогам для IT-компаний:
УСН («доходы»): ставка 1–3% (вместо стандартных 6%)
УСН («доходы минус расходы»): ставка 5–10% (вместо стандартных 15%)
ПСН (патентная система): сниженные ставки или льготы при наличии патента
Налог на имущество организаций: сниженные ставки (в отдельных регионах)
Список регионов с льготами (выборочно)
Московская область: 1% (доходы) или 5% (доходы минус расходы)
Республика Татарстан: 1% (доходы) или 5% (доходы минус расходы)
Санкт-Петербург: специальные условия для IT-резидентов
Тульская область: 1% (доходы) или 5% (доходы минус расходы)
Республика Башкортостан: льготы для IT-компаний с определёнными условиями
И ещё десятки других регионов.
Если вы на УСН и ваш офис в мегаполисе, подумайте о переезде в соседний регион с более низкой ставкой (но учитывайте трёхлетний переходный период, когда придётся платить старую ставку). И еще при «налоговой миграции» надо соблюдать определенные правила, сложившиеся в регионе, которые не очевидны и отсутствую в местных правовых актах, но активно используются местными налоговыми службами, которые влекут доначисления по полной программе.
***
«Живые» деньги — гранты и кредиты
Гранты: от стартапа до масштаба
Государство раздаёт гранты через несколько фондов и программ. Логика простая: если ваш проект соответствует приоритетам (импортозамещение, ИИ, кибербезопасность), денег дадут, но и спросят за них, точнее, как были израсходованы. Если что-то пойдет не так, ох не поздоровится.
РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий)
Зрелым компаниям с готовым продуктом или продвинутой идеей дают гранды и их…
Размеры грантов:
Стандартные проекты по разработке/внедрению ПО: 20–500 млн рублей
Крупные национальные проекты (импортозамещение, ИИ): до нескольких млрд рублей
Основное условие, которое выступает некой гарантией, что гранд будет использован по целевому назначению: софинансирование (компания вкладывает свои деньги) обычно от 50% стоимости проекта
Подробности предоставления грандов смотрите сайте РФРИТ, там регулярно открываются конкурсы.
Фонд содействия инновациям (ФСИ)
Предоставляют стартапам и среднему бизнесу
Программы и размеры:
Программы ФСИ 2025–2026
УМНИК (для молодых учёных и студентов): 500 тыс. – 1 млн руб., софинансирование не требуется
Старт-ЦТ (центры трансфера технологий): до 5 млн руб.
Развитие-ЦТ: до 30 млн руб., софинансирование от 20%
Развитие-ИИ: до 30 млн руб., софинансирование от 20%
Конкурсы ФСИ в 2025 году открываются в конце марта – начале апреля, общий объём финансирования примерно 2 млрд рублей в год.
ФРИИ и акселератор Sprint 2.0
Могут получить IT-стартапы и молодые компании
Это бесплатная трёхмесячная программа акселерации, нацеленная на закрытие «белых пятен» в ИТ-ландшафте (потребности разных отраслей в отечественных решениях, которые ещё не разработаны)
Бизнес получает менторство, доступ к сети инвесторов, питч-сессии, часто – возможность получить инвестиции
В 2025 году проводилось несколько волн отбора
Льготные кредиты: когда грант не подходит
IT-компании могут получить кредит под ставку не более 3% годовых (против рыночных 10–15%) на проект по цифровой трансформации на базе российских решений.
Параметры льготного кредитования:
Ставка: не более 3% годовых
Максимум: обычно 500 млн рублей
Срок: до 3 лет
Условие: обязательно сохранение рабочих мест
Кстати, интересные предложение по льготному IT-кредитованию может предложить ваш банк.
Как это работает в реальности
Представьте: вы разрабатываете новое облачное решение для логистики и планируете потратить 200 млн рублей на разработку и маркетинг в течение двух лет.
В стандартном банке: кредит 15% годовых = примерно 30 млн в год в сумме процентов
С льготным кредитом: 3% годовых = примерно 6 млн в год
Экономия около 24 млн в год на ставке по кредиту.
Основные условия получения кредита на льготных условиях: компания должна быть аккредитована (или подавать на аккредитацию) и проект должен соответствовать приоритетам государства.
***
Люди — ипотека, отсрочки, иностранцы
IT-ипотека: льготное кредитование для ваших сотрудников
Программа льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных IT-компаний продлена до 2030 года, но условия изменились с 1 августа 2024 года.
Ключевые моменты:
Условия IT-ипотеки на 2025–2026 годы
Процентная ставка: не более 6% годовых (раньше было 5%)
Максимальная сумма кредита: 9 млн рублей (раньше было 18 млн в городах-миллионниках)
Первоначальный взнос: от 20% (в некоторых случаях менее)
Срок кредитования: до 30 лет
Возрастные ограничения: 18–50 лет включительно
Стаж в компании: минимум 3 месяца в аккредитованной IT-компании
Минимальный доход: 150 тыс. руб./месяц для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей; 90 тыс. руб./месяц для остальных регионов (до вычета НДФЛ)
Критическое ограничение: программа НЕ действует в Москве и Санкт-Петербурге
Требование занятости: в течение всего срока ипотеки нужно работать в аккредитованной IT-компании (раньше требовалось 5 лет), разумеется это в принципе не возможно, работать на одном месте много лет и ставится под сомнение возможность использования льготной ипотеки, таким образом государство пытается предотвратить «утечку мозгов», с другой стороны, это хороший стимул IT-специалистам быстрее погасить задолженность перед банком. Возникает вопрос, а если IT-специалист переходит из одной IT-компании в другую, иногда «бесшовной», ну или без прерывания трудового стажа, то есть – одномоментно. Кстати, для самой IT-компании хороший инструмент влиять или давить на IT-специалиста.
Что это даёт для компании: IT-ипотека — это мощный инструмент удержания сотрудников и привлечения талантов. Сотрудник получает квартиру под 6%, что заметно дешевле рыночных условий.
О банках, участвующих в программе, можно узнать на сайте госуслуг)
Отсрочка от армии для IT-специалистов
Сотрудники аккредитованной IT-компании могут получить отсрочку от воинской обязанности при выполнении определённых условий.
Кто же эти счастливчики:
Работники с профильной специальностью (программисты, DevOps-инженеры, системные администраторы, специалисты по кибербезопасности и др.)
Стаж работы в аккредитованной IT-компании: минимум 11 месяцев в течение года перед призывом
Компания должна быть аккредитована в Минцифры
Упрощённое трудоустройство иностранных специалистов
Аккредитованная IT-компания может нанимать иностранных специалистов без специального разрешения и квот. Это просто прелесть потому, что найм иностранных работников – это целая эпопея с уведомлениями, получениями разрешений, а штрафы за неисполнения законодательства очень серьезные.
Что это значит:
Не нужно получать разрешение на работу иностранца
Не нужна трудовая квота на иностранца
Сокращаются сроки оформления документов
В остальном, отчетности, налоги и т. д., всё остальное присутствует.
Внимание, это не распространяется на резидентов технико-внедренческих особых экономических зон, там свои правила.
***
Частые ошибки и как их избежать
Ошибка 1: Думать, что льготы действуют автоматически
Почти все льготы требуют либо аккредитации, либо включения в реестры, либо специальной процедуры. Ничего не будет работать «по умолчанию». Начните с получения аккредитации в Минцифры — это ключ к большинству льгот.
Ошибка 2: Неправильно считать долю IT-доходов
Легко ошибиться в расчёте доли 70% выручки. Например, если вы берёте подряд на разработку и одновременно продаёте готовое ПО, можно спутать доходы. Наймите бухгалтера, который разбирается в налоговых льготах IT-компаний, и согласуйте расчёты с ним заранее.
Ошибка 3: Забыть про ежегодное подтверждение аккредитации
Аккредитация требует ежегодного подтверждения. Если не подтвердите — льготы потеряются. Последствия серьезные – поплакать в жилетку и надеяться что простят – не получится, если только вы не супер-пупер важная IT-компания.
Ошибка 4: Не разделять требования для аккредитации и требования для налоговых льгот
Для аккредитации нужна доля IT-доходов 30%, а для налоговых льгот — 70%. Можно получить аккредитацию, но потом не получить налоговые льготы. С самого начала ориентируйтесь на 70% IT-доходов, и у вас будет подушка безопасности.
Ошибка 5: Игнорировать требования по иностранному участию
С 1 сентября 2025 года ужесточены требования по доле иностранного участия (не более 50% для многих льгот). Если у вас есть иностранные инвесторы, это может стать препятствием. Очень болезненный момент за которым нужно «глаз да глаз».
*****
В заключение
В постоянно меняющемся российском налоговом мире на сегодня сложно далеко прогнозировать. Сегодня могут дать льготу, в следующем году эту же льготу либо изменить, либо забрать. Зарубите себе на носу, налоговые льготы на особом контроле, то, что было позволено мутить с налоговыми льготами под маркой моратория на проверки, это не значит, что налоговый орган это не видит и не понимает. Всё рано или поздно аукнется.
Недостаточно знать, загуглив в инете и одолевая множественными запросами Artificial Intelligence, и недостаточно понимать IT-маневры, надо еще уметь отстоять свое право на эти маневры, либо защитить созданное.
Вот уже и мораторий на налоговые проверки закончился. Ждем интересные налоговые споры между IT-налогоплательщиками и налоговым органом.
Успеха в развитии вашего IT-бизнеса❗
Главное в налогообложении ❗❗ не налогооблажаться.
Константин Чупырь
