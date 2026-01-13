IT-бизнес в России 2026: льготы, риски и новые правила игры

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка 1: Думать, что льготы действуют автоматически

Почти все льготы требуют либо аккредитации, либо включения в реестры, либо специальной процедуры. Ничего не будет работать «по умолчанию». Начните с получения аккредитации в Минцифры — это ключ к большинству льгот.

Ошибка 2: Неправильно считать долю IT-доходов

Легко ошибиться в расчёте доли 70% выручки. Например, если вы берёте подряд на разработку и одновременно продаёте готовое ПО, можно спутать доходы. Наймите бухгалтера, который разбирается в налоговых льготах IT-компаний, и согласуйте расчёты с ним заранее.

Ошибка 3: Забыть про ежегодное подтверждение аккредитации

Аккредитация требует ежегодного подтверждения. Если не подтвердите — льготы потеряются. Последствия серьезные – поплакать в жилетку и надеяться что простят – не получится, если только вы не супер-пупер важная IT-компания.

Ошибка 4: Не разделять требования для аккредитации и требования для налоговых льгот

Для аккредитации нужна доля IT-доходов 30%, а для налоговых льгот — 70%. Можно получить аккредитацию, но потом не получить налоговые льготы. С самого начала ориентируйтесь на 70% IT-доходов, и у вас будет подушка безопасности.

Ошибка 5: Игнорировать требования по иностранному участию

С 1 сентября 2025 года ужесточены требования по доле иностранного участия (не более 50% для многих льгот). Если у вас есть иностранные инвесторы, это может стать препятствием. Очень болезненный момент за которым нужно «глаз да глаз».

В заключение

В постоянно меняющемся российском налоговом мире на сегодня сложно далеко прогнозировать. Сегодня могут дать льготу, в следующем году эту же льготу либо изменить, либо забрать. Зарубите себе на носу, налоговые льготы на особом контроле, то, что было позволено мутить с налоговыми льготами под маркой моратория на проверки, это не значит, что налоговый орган это не видит и не понимает. Всё рано или поздно аукнется.

Недостаточно знать, загуглив в инете и одолевая множественными запросами Artificial Intelligence, и недостаточно понимать IT-маневры, надо еще уметь отстоять свое право на эти маневры, либо защитить созданное.

Вот уже и мораторий на налоговые проверки закончился. Ждем интересные налоговые споры между IT-налогоплательщиками и налоговым органом.

Успеха в развитии вашего IT-бизнеса❗

Главное в налогообложении ❗❗ не налогооблажаться.

Константин Чупырь