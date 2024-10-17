Почему компьютеры просели в популярности?

Недавно тут задумался: в последнее время большинство знакомых (и даже геймеров в том числе) пересели на ноутбуки вместо компьютеров. Стационарные стоят у них в большинстве своем неприкаянные, покрываются пылью, а работают от силы пару часов в день, если не больше.

Возможно, потому что сейчас стали делать более мощные ноутбуки, у которых в начинке продвинутее все — начиная от материнской платы и заканчивая видеокартой. По крайнее мере, одна моя знакомая купила вполне качественный мощный ноутбук с большой оперативной памятью, чтобы работать на нем в Фотошопе и некоторых графических прогах. А как известно, они нехило так едят память компьютера, не то что ноутбуков. Но, как видим, ноутбуки становятся все мощнее, в том числе и для игр.

Во-вторых, это удобство. Каюсь, иногда самому приятнее спокойно работать за ноутбуком в кресле или кровати, чем крутиться в обычном компьютерном стуле и сражаться с болью в спине. И даже как-то продуктивнее выходит, потому что ни на что не отвлекаешься.

Собственно, возможно поэтому сейчас люди как-то больше упираются во всякие ноутбуки и планшеты (которые, кстати, тоже ничего так по мощности, если конечно брать хороший не за 5 копеек). Опять же, многие работают в связке планшет + клавиатура, и этот комплект можно прихватить с собой в поездку или банально в город. В случае чего, нет проблем ответить на сообщение или выполнить какую-то легкую работу прямо где-нибудь в парке на лавочке. Плюс большинство приложений сейчас выглядят удобнее и функциональнее обычных сайтов, что тоже заставляет людей перебираться на мобильные версии.

На самом деле бросать компьютер лично я не планирую, все же он достаточно мощный для тех же программ, на которых немного неудобно сидеть за ноутбуком. Плюс большой монитор тоже никто не отменял, выручает при работе. Но то что компьютер немного отошел на задний план с течением времени это видно невооруженным глазом.