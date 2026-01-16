Какие налоговые последствия будут при переводе со счета ИП на счет физлица посредством СБП?

Я – индивидуальный предприниматель, применяю УСН 6%, хочу перевести физлицу через систему быстрых платежей небольшую сумму – 30 тыс. рублей. В этой ситуации я не буду никакие налоги платить, верно?

Если у меня все же есть обязанность удержать налоги и перечислить страховые взносы, то у меня ведь на руках только телефонный номер гражданина и больше ничего нет.

Давайте «плясать от печки»:

1. СБП это инструмент платежа. То, что вы не видите большую часть реквизитов для перечисления, еще не означает, что у вас не возникает никаких обязанностей перед государством и его бюджетом. Ведь при перечислении вознаграждения платежным поручением таких вопросов у вас не возникает?

2. Имущество ИП и гражданина неделимо. Даже налоги физлица могут списать со счета ИП и наоборот. Однако, оплачивая чьи-либо услуги, работы или за товар, вы как субъект предпринимательской деятельности понимаете (или должны понимать), у кого вы покупаете товар, услуги, работы. Как следствие – идентифицируете личность того, с кем заключили договор - с физлицом или субъектом предпринимательской деятельности. И поэтому «прикидываться шлангом» не получится. Исключением при переводе платежкой или СБП, с карты на карту или иным образом является перевод денег самому себе.

3. О последствиях платежа. Перечисление денег физлицу являет собой акт обоюдного согласия, при котором вы как ИП заказываете что-то, а физлицо, получающее от вас вознаграждение, это что-то окажет, выполнит, передаст.

Поэтому между вами должны быть не просто фактически теплые (во всех смыслах) отношения, но они должны быть юридически оформлены счетом (договором), актом (товарной накладной, отчетом). В зависимости от того, что вам физлицо продает, у вас либо возникнет обязанность удержать НДФЛ, либо и этот налог, и страховые взносы. По общему правилу, при продаже ТМЦ возникает НДФЛ, при оказании услуг и выполнении работ – и НДФЛ, и страховые взносы. Далее еще последует обязанность представить отчетность по НДФЛ и страховым взносам.

Вывод: если вы просто хотите помочь другу, супруге, соседу, партнеру, сначала перечислите деньги со счета ИП на личный счет, затем снимите их или переведите любым доступным способом.

Но помните: регулярность и крупные суммы переводов привлекут внимание банка и/или налогового органа.

