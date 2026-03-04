Что делать, если кассовый чек сформирован на неверную сумму

Если пользователь кассы ошибся при выдаче чека, например, указал неверную сумму, или по какой-то причине в момент расчета вообще не применил кассу, то он обязан сформировать чек коррекции.

Таковы требования закона № 54-ФЗ. Чтобы не допускать ошибок при оформлении кассового чека коррекции, в том числе при применении различных версий форматов фискальных документов, ФНС России выпустила методические рекомендации по исправлению ошибок (нарушений) при расчётах.

Согласно этим методическим рекомендациям, если ККТ не была применена, формируется кассовый чек коррекции. Если же речь идет об исправлении допущенной ошибки в ранее сформированном кассовом чеке (включая неверную сумму расчета), то пользователю ККТ необходимо первоначально сформировать обратный кассовый чек коррекции, содержащий неверную сумму расчета, а затем — правильный кассовый чек коррекции.

