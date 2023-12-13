Список нормативно-правовых актов для участников ГОЗа. 5 важных документов

🔸 275-ФЗ от 29.12.2012 — основополагающий законодательный акт, регламентирующий деятельность компаний в сфере ГОЗа.
🔸ПП 1275 от 26.12.2013 — примерные условия контрактов по ГОЗу.
🔸ПП 1465 от 02.12.2017 — постановление, регламентирующее порядок расчета цены в сфере ГОЗа.
🔸Приказ 334 от 08.02.2019 — порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗа.
🔸Приказ 329 от 08.06.2022 — перечень документов, предоставляемых заказчику в при обосновании цены.
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