Выбираем метод определения цены. Какой подойдет вам

Допустим, вы являетесь единственным или потенциальным поставщиком продукции/товара. Заказчик запрашивает расчетно-калькуляционные материалы (РКМ) для формирования своего предложения или для объявления конкурса. Итак, какой же метод определения цены выбрать?

Для всех, почему-то, существует только затратный метод, хотя по ПП № 1465 их целых три:

метод анализа рыночных индикаторов,

метод сравнимой цены,

затратный метод.

Методы определения цены расположены в приоритетном порядке, что значит сначала проверяется возможность применения методов анализа рыночных индикаторов и сравнимой цены. В случае, если данные методы не применимы для определения цены на продукцию/товар, цена определяется затратным методом.

Производители всегда используют затратный метод, что является логичным и не противоречит законодательству.

Но и компании, занимающиеся перепродажей, как правило, также применяют для определения цены затратный метод. Хотя в их случае применим метод сравнимой цены. Если они перепродают, значит на рынке есть сравнимая продукция. Единственное исключение: перепродажа импорта, аналогов которого на территории РФ не существует. В данном случае должен быть использован затратный метод.

Но, зачастую, сами заказчики сбивают с толку перепродажников, требую от них РКМ. Те лезут в интернет, находят приказ ФАС, утвержденные формы и приходят в ужас.

Подводя итог, хочу посоветовать: сначала нужно все-таки определиться с методом определения цены, тщательно изучить ПП № 1465. Это значительно сократить Ваше время и сбережет Ваши нервы.

P.S. Существует еще одна ситуация, при которой заказчик требует обоснование цены, но об этом я расскажу в следующий раз.