Ценообразование по ГОЗу. Как происходит, что влияет

🔸ПП 1465 от 02.12.2017 — порядок расчета цены.

🔸Приказ ФАС 995/22 от 16.12.2022 — формы РКМ.

🔸Приказ 334 от 08.02.2019 — порядок определения состава затрат, включаемых в цену.

🔸Приказ 329 от 08.06.2022 — перечень документов, предоставляемых заказчику при обосновании цены.

🔸Приказ 190 от 01.04.2020 — порядок применения индексов.

Приказ 190 от 01.04.2020 применяется :

если необходимо просчитать стоимость продукции/товара/услуг на будущие года,

если имеется факт предыдущего года, и необходимо просчитать затраты на текущий год.

Что касается второго пункта, рекомендую не индексировать фактическую стоимость материальных затрат/услуг, так как были прецеденты, когда данная индексация расценивалась Департаментом аудита государственных контрактов МО РФ (ДАГК) как необоснованные затраты, и расходы были исключены из цены. Как это читать: вы сегодня считаете цену, у вас есть цена какого-то материала 2022 года. Вы принимаете решение не запрашивать свежее КП, а индексировать цену 2022 года до 2023 года или далее.

Предвкушаю Ваш вопрос: а какой же тогда факт можно индексировать? Ответ: факт по накладным расходам.

Индексы публикуются раз в год, ориентировочно в конце сентября - начале октября на сайте Минэкономразвития. ВАЖНО: действую только те индексы, которые доведены официальным письмом.

И еще, зайдя на сайт МО РФ, я была приятно удивлена, поскольку ДАГК опубликовал действительно полезную информацию, с которой советую также ознакомиться.